Поездка на джипе к Белому водопаду подарит вам взрывной адреналин и вдохновение от близости к первозданной природе.
Громкий шум падающей воды вместе с многовековыми лесами, окружающими Белый, погрузит в атмосферу сказочного мира.
Отдельный бонус — живописная поездка по руслу реки Белой и потрясающие панорамы горы Пшиш — главного пика Архыза.
Громкий шум падающей воды вместе с многовековыми лесами, окружающими Белый, погрузит в атмосферу сказочного мира.
Отдельный бонус — живописная поездка по руслу реки Белой и потрясающие панорамы горы Пшиш — главного пика Архыза.
Описание экскурсии
Начнём джиппинг от Конного двора на Софийской поляне (20 мин. на авто от Архыза).
По дороге к водопаду (в пути — около часа) вам откроется потрясающий вид на высочайший пик Архыза — гору Пшиш (3790 м над уровнем моря). Эта грандиозная вершина, покрытая снежными шапками, добавляет величия и без того внушительным пейзажам.
Поездка по руслу реки Белой. Этот участок дороги дарит массу положительных эмоций и впечатлений от природы.
Треккинг к водопаду Белый от стоянки джипов займёт 10–15 минут. Высота водопада достигает около 30 м, а его потоки, падая с крутых скал, создают эффектную пенную завесу.
Организационные детали
- Едем на комфортабельных внедорожниках
- Особой физической подготовки не нужно: маршрут подходит для каждого
- До места старта можно доехать на своём авто или заказать у нас трансфер дополнительно — 1500 ₽ в одну сторону. Трансфер доступен от отелей и гостиниц посёлка Архыз, от курорта «Архыз» в посёлке Романтик и из отелей на Софийской поляне
- Маршрут занимает примерно 3 часа: 2 часа — дорога туда-обратно на джипе, час — прогулка и отдых на водопаде
- Экскурсионной составляющей не предполагается. С вами будет водитель из нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У Конного двора на Софийской поляне
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Светлана — ваша команда гидов в Архызе
Провели экскурсии для 113 туристов
Я инструктор конного туризма и представляю команду гидов и инструкторов-проводников. Вместе мы организуем и сами проводим конные туры и прогулки в Архызе. В этой сфере работаем с 2019 года и оказываем услуги на профессиональном уровне: рассказываем о лошадях карачаевской породы, учим езде. Я всей душой люблю лошадей и с радостью поделюсь частичкой любви к этим благородным животным с вами!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Л
Людмила
16 июл 2025
Очень все понравилось! Круто!!!
Входит в следующие категории Архыза
Похожие экскурсии из Архыза
Групповая
В Архыз из Пятигорска: «Романтик», аланское городище, канатная дорога
Начало: Проспект Кирова, 23, Пятигорск
Расписание: Суббота в 06:30
22 ноя в 06:30
29 ноя в 06:30
3200 ₽ за человека
Индивидуальная
до 6 чел.
Автопешеходный треккинг из Архыза к водопаду на реке Белой
На внедорожниках и пешком к хвойным тропам, каменным каньонам и живому шуму реки
Завтра в 09:30
17 ноя в 09:30
15 000 ₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
На квадроциклах - к Белому водопаду Архыза
Путешествие по бездорожью среди гор Кавказа
Начало: На Софийской поляне Архыза
Сегодня в 13:00
Завтра в 10:00
12 000 ₽ за всё до 3 чел.