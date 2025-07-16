Поездка на джипе к Белому водопаду подарит вам взрывной адреналин и вдохновение от близости к первозданной природе. Громкий шум падающей воды вместе с многовековыми лесами, окружающими Белый, погрузит в атмосферу сказочного мира. Отдельный бонус — живописная поездка по руслу реки Белой и потрясающие панорамы горы Пшиш — главного пика Архыза.

Описание экскурсии

Начнём джиппинг от Конного двора на Софийской поляне (20 мин. на авто от Архыза).

По дороге к водопаду (в пути — около часа) вам откроется потрясающий вид на высочайший пик Архыза — гору Пшиш (3790 м над уровнем моря). Эта грандиозная вершина, покрытая снежными шапками, добавляет величия и без того внушительным пейзажам.

Поездка по руслу реки Белой. Этот участок дороги дарит массу положительных эмоций и впечатлений от природы.

Треккинг к водопаду Белый от стоянки джипов займёт 10–15 минут. Высота водопада достигает около 30 м, а его потоки, падая с крутых скал, создают эффектную пенную завесу.

Организационные детали