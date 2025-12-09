За три дня мы посмотрим на самые масштабные и известные кавказские курорты: знаменитый Эльбрус, о котором мечтают тысячи альпинистов, живописный Домбай с его сказочным Тебердинским заповедником и современный Архыз с самым древним христианским храмом России. В путешествии в Архыз, Домбай и на Эльбрус будет много местных вкусностей, свежего горного воздуха,
Описание тураГоры заряжают вдохновением и энергией — это отдых, который восстанавливает силы и открывает такие места, куда хочется приезжать снова и снова. Важная информация• Тур не требует особой физической подготовки, уровень сложности — минимальный.
- Форма одежды: удобная и утепленная.
- Начало тура желательно до 11.00 первого дня и окончание после 20.00 последнего дня тура в любом удобном для вас месте.
Начало тура каждый четверг около 10.00 по набору группы от 4х человек Если вас 4 человека можете поехать в тур индивидуально в удобное для вас время
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Аланское городище
- Наскальный рисунок Лик Христа
- Обсерватория
- Архыз канатка
- Аланский древний христианский храм
- Озеро Кара-Кель
- Река Уллу - Муруджу
- Домбай канатка
- Перевал Гум баши
Что включено
- Трансфер
- Услуги гида
- Проживание
- Шашлык от гида
Что не входит в цену
- Питание
- Канатные дороги
- Экосборы
Место начала и завершения?
Адрес вашего проживания
Когда и сколько длится?
Когда: Начало тура каждый четверг около 10.00 по набору группы от 4х человек Если вас 4 человека можете поехать в тур индивидуально в удобное для вас время
Экскурсия длится около 3 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
-
26%
Тур в мини-группе: Архыз и Домбай (1 ночь в горах)
Начало: Ваш адрес в городах КМВ
Расписание: Выезд в 6.00-7.30 каждый день
8880 ₽
12 000 ₽ за человека
-
10%
Поездка в Архыз и Домбай в мини-группе (1 ночь в отеле в горах)
Начало: Ваш адрес в городах КМВ
10 800 ₽
12 000 ₽ за человека
Горнолыжный тур в Архыз и Домбай 7 дней
Начало: Г. Минеральные Воды (ж/д вокзал, аэропорт)
Расписание: См. календарь
63 200 ₽ за человека