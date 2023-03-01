Выездные туры из Архыза

Найдено 3 тура в категории «Выездные» в Архызе, цены от 36 000 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Рождественский тур на курорт Архыз
🛣 Джиппинг
🚌 На автобусе
🛣 Джиппинг
Авторский тур
4 дня
3 отзыва
Рождественский тур на курорт Архыз
Начало: Россия, Ставропольский край, Минеральные Воды
48 500 за человека
Душевный горнолыжный тур на курорт Архыз
Авторский тур
6 дней
3 отзыва
Душевный горнолыжный тур на курорт Архыз
Начало: Россия, Ставропольский край, Минеральные Воды
38 900 за человека
Горнолыжный отдых и термальные источники. Архыз, Домбай
🚌 На автобусе
Авторский тур
7 дней
Горнолыжный отдых и термальные источники. Архыз, Домбай
Начало: Россия, Ставропольский край, Минераловодский город...
36 000 за человека

Последние отзывы на туры

  • О
    Оксана
    1 марта 2023
    Курорты Карачаево-Черкесии и Кабардино-Балкарии в одном туре за 4 дня
    Привезла с собой массу впечатлений, замечательных воспоминаний и фотографий. Очень продуманный тур. Знакомство и с цивилизованными городами и с бескрайними природными
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    ландшафтами, достопримечательностями, традициями, вкусной кухней и новыми людьми. Отличные гиды, водители, организация. Заключительный день на Эльбрусе - верх новых неиспытанных ощущений! Огромное спасибо! Рекомендую всем!

  • А
    Айгуль
    24 февраля 2023
    Курорты Карачаево-Черкесии и Кабардино-Балкарии в одном туре за 4 дня
    Поездка оказалась удивительной. Покорило, как и всегда, величие гор и ни с чем несоизмеримая красота тех чарующих мест. Впечатления каждый
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    день в изобилии. Поразил Эльбрус, сам Домбай и Архыз,Чегем очень понравилось. Здесь ощущается душевная человеческая теплота местных. горами можно любоваться бесконечно долго, можно очень много и красиво написать, но лучше воочию это увидеть, чтобы потом всегда вспоминать!

  • Г
    Гульнара
    14 февраля 2023
    Курорты Карачаево-Черкесии и Кабардино-Балкарии в одном туре за 4 дня
    Потрясающая возможность познакомиться с культурой Северного Кавказа. Тур очень разнообразный и информативный! Всем рекомендую!
  • А
    Алина
    17 ноября 2022
    Душевный горнолыжный тур на курорт Архыз
    Кайф от того, что можешь полностью расслабиться и не о чем не думать. Все продумано, все душевно и максимально комфортно.
  • А
    Алина
    17 ноября 2022
    Рождественский тур на курорт Архыз
    Сочетание энергетики Макса и природы, что окружает тебя во время тура дает полное погружение в атмосферу свободы, легкости и беззаботности
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    от бытовых и рабочих будней! Это путешествие стало в каком то смысле перезагрузкой и возможностью забыть на время обо всем, что творится вокруг! Спасибо, от души Макс!)

  • Д
    Дарья
    10 ноября 2022
    Душевный горнолыжный тур на курорт Архыз
    Классный получился отдых! Потому что были и активная каталка, и спокойные вечера, и много красивейшей природы. Второй раз была в
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    Архызе. Первый раз были сами, без организации тура и увидели намного меньше. А с организацией и гостиница хорошая, и трансфер до трасс, и досуг. В этом году тоже обязательно поедем с вами!

  • Д
    Дарья
    10 ноября 2022
    Рождественский тур на курорт Архыз
    Многие туристические вопросы снимаются, так как всё уже предусмотрено. Никакой головной боли с бронированием, трансферами, подбором инвентаря. Ещё и развлекательная программа есть))) И кататься научиться помогают. Действительно душевно и с любовью человек подходит к своему делу.
  • В
    Владислав
    9 ноября 2022
    Душевный горнолыжный тур на курорт Архыз
    Интересно, хорошие условия проживания. Всё супер.
  • А
    Адэля
    9 ноября 2022
    Рождественский тур на курорт Архыз
    Сплавлялись на байдарках, были в пеших походах, жили в палатках, покоряли снежные горы, и всегда возвращались наполненные эмоциями и впечатлениями. Всегда чувствуешь заботу, профессионализм и душевность ❤️ Спасибо?? То ли еще будет?

Ответы на вопросы от путешественников по Архызу в категории «Выездные»

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  3. Горнолыжный отдых и термальные источники. Архыз, Домбай
Сколько стоит тур в Архызе в июне 2024
Сейчас в Архызе в категории "Выездные" можно забронировать 3 тура от 36 000 до 48 500. Туристы уже оставили гидам 6 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
Туры по окрестностям Архыза и местам России в 2024 году, индивидуальные и групповые, с посещением достопримечательностей. Все туры проводятся на русском языке, местными гидами, цены очень низкие, а так ещё много отзывов и фото от туристов. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август
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