О Оксана Курорты Карачаево-Черкесии и Кабардино-Балкарии в одном туре за 4 дня читать дальше ландшафтами, достопримечательностями, традициями, вкусной кухней и новыми людьми. Отличные гиды, водители, организация. Заключительный день на Эльбрусе - верх новых неиспытанных ощущений! Огромное спасибо! Рекомендую всем! Привезла с собой массу впечатлений, замечательных воспоминаний и фотографий. Очень продуманный тур. Знакомство и с цивилизованными городами и с бескрайними природными

А Айгуль Курорты Карачаево-Черкесии и Кабардино-Балкарии в одном туре за 4 дня читать дальше день в изобилии. Поразил Эльбрус, сам Домбай и Архыз,Чегем очень понравилось. Здесь ощущается душевная человеческая теплота местных. горами можно любоваться бесконечно долго, можно очень много и красиво написать, но лучше воочию это увидеть, чтобы потом всегда вспоминать! Поездка оказалась удивительной. Покорило, как и всегда, величие гор и ни с чем несоизмеримая красота тех чарующих мест. Впечатления каждый

Г Гульнара Курорты Карачаево-Черкесии и Кабардино-Балкарии в одном туре за 4 дня Потрясающая возможность познакомиться с культурой Северного Кавказа. Тур очень разнообразный и информативный! Всем рекомендую!

А Алина Душевный горнолыжный тур на курорт Архыз Кайф от того, что можешь полностью расслабиться и не о чем не думать. Все продумано, все душевно и максимально комфортно.

А Алина Рождественский тур на курорт Архыз читать дальше от бытовых и рабочих будней! Это путешествие стало в каком то смысле перезагрузкой и возможностью забыть на время обо всем, что творится вокруг! Спасибо, от души Макс!) Сочетание энергетики Макса и природы, что окружает тебя во время тура дает полное погружение в атмосферу свободы, легкости и беззаботности

Д Дарья Душевный горнолыжный тур на курорт Архыз читать дальше Архызе. Первый раз были сами, без организации тура и увидели намного меньше. А с организацией и гостиница хорошая, и трансфер до трасс, и досуг. В этом году тоже обязательно поедем с вами! Классный получился отдых! Потому что были и активная каталка, и спокойные вечера, и много красивейшей природы. Второй раз была в

Д Дарья Рождественский тур на курорт Архыз Многие туристические вопросы снимаются, так как всё уже предусмотрено. Никакой головной боли с бронированием, трансферами, подбором инвентаря. Ещё и развлекательная программа есть))) И кататься научиться помогают. Действительно душевно и с любовью человек подходит к своему делу.

В Владислав Душевный горнолыжный тур на курорт Архыз Интересно, хорошие условия проживания. Всё супер.