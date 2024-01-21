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поход, где перед каждым новым движем инструктора описывали технику правильной работы и безопасности. В принципе к своим обязанностям девчонки относились скрупулёзно. Во-вторых- грамотное распределение нагрузки по дням. При достаточно плотной физухе я впервые не чувствовал себя зомби. В-третьих: все по плану, без заминок. Хороший контроль текущей ситуации при наличии детей и людей совершенно разной физической подготовки. Ну и в последних- с ними не скучно). Суровые инструктора вечером превращаются в душевных ребят с массой интересных рассказов и смешных историй. Вердикт- я бы пошел с ними еще раз.