1 чел.
По популярности
Авторский тур
3 дня
Архыз. SPA-тур в отеле 5
Начало: Краснодарский край, Армавир
«Делаем классные фото, наслаждаемся крутыми пейзажами»
44 000₽ за человека
Авторский тур
4 дня
Рождественский тур на курорт Архыз
Начало: Россия, Ставропольский край, Минеральные Воды
«Завтракаем и едем кататься на лыжах, сноуборде, впитываем горный воздух, вдохновляемся видами и наполняемся гармонией природы»
48 500₽ за человека
Авторский тур
7 дней
По горам да по озёрам - путешествие в Архыз
Покорить перевал, испытать силы в пеших походах и убедиться, что круче гор только горы
Начало: Невинномысск, ж/д вокзал (возможен заезд в аэропор...
«Сфотографируемся, полюбуемся живописными пейзажами и отправимся назад»
21 июля в 08:00
18 авг в 08:00
69 000₽ за человека
Авторский тур
7 дней
Треккинг по горным озёрам в Архызе
Начало: Г. Минеральные Воды (ж/д вокзал, аэропорт)
«Лента реки Малая Дукка завораживает взгляд своими причудливыми изгибами, её каскады небольшими водопадами падают с гранитных глыб, создавая уютные заводи — всё это выглядит словно ландшафтный парк, созданный самой природой»
Расписание: Согласно расписанию
14 июля в 11:00
4 авг в 11:00
47 900₽ за человека
Авторский тур
7 дней
Треккинг на озёра Архыза с комфортом
Начало: Ставропольский край, Минеральные Воды
«Поход к Софийским водопадам — это маст-хев для любого горного лагеря в Архызе»
30 июня в 10:00
4 авг в 10:00
48 500₽ за человека
Авторский тур
7 дней
Горнолыжный отдых и термальные источники. Архыз, Домбай
Начало: Россия, Ставропольский край, Минераловодский город...
«Мы продумали тур так, чтобы он включал не только лыжные «покатушки» на одних из лучших курортов Кавказа, но и культурную программу с посещением термальных источников, горных монастырей и дегустацией минеральных вод»
36 000₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ЮЮлия21 января 2024Треккинг тур в АрхызНе первый раз путешествуем с Большой Страной, и, как всегда, прекрасная организация тура. Информация, транспорт, экскурсии. Привет Алёне, нашему прекрасному гиду🌷
- ААнастасия20 августа 2023Треккинг тур в АрхызАрхыз прекрасен, гостиница супер, гиды молодцы, большое спасибо) а вот описание маршрутов как "лёгких" немного не соответствует действительности. Даже тренированным было тяжело, а нетренированные и вовсе боролись за жизнь:D
- ААндрей12 августа 2023Треккинг тур в АрхызБыли в августе 2023 в Архызе с гидами Анастасией Ниделяевой и Елизаветой Лобовиковой. Если коротко- очень круто. Во-первых это первый
- ВВиктор19 июля 2023Звуки гор. Научно-музыкальный хайкинг в АрхызеНа высоте!
- ААртем12 июля 2023Звуки гор. Научно-музыкальный хайкинг в АрхызеСпасибо Раиле за информационное сопровождение, и особенно - нашему гиду-водителю Абдуррахману. Возил аккуратно, все места показал, нам было очень комфортно
- ААлина17 ноября 2022Сочетание энергетики Макса и природы, что окружает тебя во время тура дает полное погружение в атмосферу свободы, легкости и беззаботности
- ДДарья10 ноября 2022Многие туристические вопросы снимаются, так как всё уже предусмотрено. Никакой головной боли с бронированием, трансферами, подбором инвентаря. Ещё и развлекательная программа есть))) И кататься научиться помогают. Действительно душевно и с любовью человек подходит к своему делу.
- ААдэля9 ноября 2022Сплавлялись на байдарках, были в пеших походах, жили в палатках, покоряли снежные горы, и всегда возвращались наполненные эмоциями и впечатлениями. Всегда чувствуешь заботу, профессионализм и душевность ❤️ Спасибо?? То ли еще будет?
Ответы на вопросы от путешественников по Архызу в категории «Природа и пейзажи»
Самые популярные туры этой рубрики в Архызе
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных туров 😍 из 6
Сколько стоит тур в Архызе в июне 2024
Сейчас в Архызе в категории "Природа и пейзажи" можно забронировать 9 авторских туров от 36 000 до 69 000. Туристы уже оставили гидам 4 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
Купите самый интересный из 9 туров в Архызе на 2024 год по теме «Природа и пейзажи», 4 ⭐ отзыва, цены от 36000₽. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август