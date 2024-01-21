Познавательные туры на природе в Архызе

Найдено 9 туров в категории «Природа и пейзажи» в Архызе, цены от 36 000 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Архыз. SPA-тур в отеле 5
🛣 Джиппинг
🚌 На автобусе
🛣 Джиппинг
Авторский тур
3 дня
1 отзыв
Архыз. SPA-тур в отеле 5
Начало: Краснодарский край, Армавир
«Делаем классные фото, наслаждаемся крутыми пейзажами»
44 000 за человека
Рождественский тур на курорт Архыз
🛣 Джиппинг
🚌 На автобусе
🛣 Джиппинг
Авторский тур
4 дня
3 отзыва
Рождественский тур на курорт Архыз
Начало: Россия, Ставропольский край, Минеральные Воды
«Завтракаем и едем кататься на лыжах, сноуборде, впитываем горный воздух, вдохновляемся видами и наполняемся гармонией природы»
48 500 за человека
По горам да по озёрам - путешествие в Архыз
🚶 Пешая
Авторский тур
7 дней
По горам да по озёрам - путешествие в Архыз
Покорить перевал, испытать силы в пеших походах и убедиться, что круче гор только горы
Начало: Невинномысск, ж/д вокзал (возможен заезд в аэропор...
«Сфотографируемся, полюбуемся живописными пейзажами и отправимся назад»
21 июля в 08:00
18 авг в 08:00
69 000 за человека
Треккинг по горным озёрам в Архызе
🚶 Пешая
Авторский тур
7 дней
Треккинг по горным озёрам в Архызе
Начало: Г. Минеральные Воды (ж/д вокзал, аэропорт)
«Лента реки Малая Дукка завораживает взгляд своими причудливыми изгибами, её каскады небольшими водопадами падают с гранитных глыб, создавая уютные заводи — всё это выглядит словно ландшафтный парк, созданный самой природой»
Расписание: Согласно расписанию
14 июля в 11:00
4 авг в 11:00
47 900 за человека
Треккинг на озёра Архыза с комфортом
🚶 Пешая
🛣 Джиппинг
Авторский тур
7 дней
Треккинг на озёра Архыза с комфортом
Начало: Ставропольский край, Минеральные Воды
«Поход к Софийским водопадам — это маст-хев для любого горного лагеря в Архызе»
30 июня в 10:00
4 авг в 10:00
48 500 за человека
Горнолыжный отдых и термальные источники. Архыз, Домбай
🚌 На автобусе
Авторский тур
7 дней
Горнолыжный отдых и термальные источники. Архыз, Домбай
Начало: Россия, Ставропольский край, Минераловодский город...
«Мы продумали тур так, чтобы он включал не только лыжные «покатушки» на одних из лучших курортов Кавказа, но и культурную программу с посещением термальных источников, горных монастырей и дегустацией минеральных вод»
36 000 за человека

Последние отзывы на туры

  • Ю
    Юлия
    21 января 2024
    Треккинг тур в Архыз
    Не первый раз путешествуем с Большой Страной, и, как всегда, прекрасная организация тура. Информация, транспорт, экскурсии. Привет Алёне, нашему прекрасному гиду🌷
    Не первый раз путешествуем с Большой Страной, и, как всегда, прекрасная организация тура. Информация, транспорт, экскурсииНе первый раз путешествуем с Большой Страной, и, как всегда, прекрасная организация тура. Информация, транспорт, экскурсии
  • А
    Анастасия
    20 августа 2023
    Треккинг тур в Архыз
    Архыз прекрасен, гостиница супер, гиды молодцы, большое спасибо) а вот описание маршрутов как "лёгких" немного не соответствует действительности. Даже тренированным было тяжело, а нетренированные и вовсе боролись за жизнь:D
  • А
    Андрей
    12 августа 2023
    Треккинг тур в Архыз
    Были в августе 2023 в Архызе с гидами Анастасией Ниделяевой и Елизаветой Лобовиковой. Если коротко- очень круто. Во-первых это первый
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    поход, где перед каждым новым движем инструктора описывали технику правильной работы и безопасности. В принципе к своим обязанностям девчонки относились скрупулёзно. Во-вторых- грамотное распределение нагрузки по дням. При достаточно плотной физухе я впервые не чувствовал себя зомби. В-третьих: все по плану, без заминок. Хороший контроль текущей ситуации при наличии детей и людей совершенно разной физической подготовки. Ну и в последних- с ними не скучно). Суровые инструктора вечером превращаются в душевных ребят с массой интересных рассказов и смешных историй. Вердикт- я бы пошел с ними еще раз.

    Были в августе 2023 в Архызе с гидами Анастасией Ниделяевой и Елизаветой Лобовиковой. Если коротко- оченьБыли в августе 2023 в Архызе с гидами Анастасией Ниделяевой и Елизаветой Лобовиковой. Если коротко- оченьБыли в августе 2023 в Архызе с гидами Анастасией Ниделяевой и Елизаветой Лобовиковой. Если коротко- оченьБыли в августе 2023 в Архызе с гидами Анастасией Ниделяевой и Елизаветой Лобовиковой. Если коротко- оченьБыли в августе 2023 в Архызе с гидами Анастасией Ниделяевой и Елизаветой Лобовиковой. Если коротко- оченьБыли в августе 2023 в Архызе с гидами Анастасией Ниделяевой и Елизаветой Лобовиковой. Если коротко- очень
  • В
    Виктор
    19 июля 2023
    Звуки гор. Научно-музыкальный хайкинг в Архызе
    На высоте!
  • А
    Артем
    12 июля 2023
    Звуки гор. Научно-музыкальный хайкинг в Архызе
    Спасибо Раиле за информационное сопровождение, и особенно - нашему гиду-водителю Абдуррахману. Возил аккуратно, все места показал, нам было очень комфортно
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    с ним. Что из минусов: автопарк. Машины достаточно старые, нуждаются в замене некоторых деталей. Люди замечательные, а автопарк бы обновить. Суммарно нам все понравилось, обратимся еще и к туроператору, и, в случае поездок в этот регион, к гиду. И жить будем в этом отеле 👌🏽

    Спасибо Раиле за информационное сопровождение, и особенно - нашему гиду-водителю Абдуррахману. Возил аккуратно, все места показалСпасибо Раиле за информационное сопровождение, и особенно - нашему гиду-водителю Абдуррахману. Возил аккуратно, все места показалСпасибо Раиле за информационное сопровождение, и особенно - нашему гиду-водителю Абдуррахману. Возил аккуратно, все места показалСпасибо Раиле за информационное сопровождение, и особенно - нашему гиду-водителю Абдуррахману. Возил аккуратно, все места показалСпасибо Раиле за информационное сопровождение, и особенно - нашему гиду-водителю Абдуррахману. Возил аккуратно, все места показалСпасибо Раиле за информационное сопровождение, и особенно - нашему гиду-водителю Абдуррахману. Возил аккуратно, все места показалСпасибо Раиле за информационное сопровождение, и особенно - нашему гиду-водителю Абдуррахману. Возил аккуратно, все места показалСпасибо Раиле за информационное сопровождение, и особенно - нашему гиду-водителю Абдуррахману. Возил аккуратно, все места показалСпасибо Раиле за информационное сопровождение, и особенно - нашему гиду-водителю Абдуррахману. Возил аккуратно, все места показалСпасибо Раиле за информационное сопровождение, и особенно - нашему гиду-водителю Абдуррахману. Возил аккуратно, все места показал
  • А
    Алина
    17 ноября 2022
    Рождественский тур на курорт Архыз
    Сочетание энергетики Макса и природы, что окружает тебя во время тура дает полное погружение в атмосферу свободы, легкости и беззаботности
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    от бытовых и рабочих будней! Это путешествие стало в каком то смысле перезагрузкой и возможностью забыть на время обо всем, что творится вокруг! Спасибо, от души Макс!)

  • Д
    Дарья
    10 ноября 2022
    Рождественский тур на курорт Архыз
    Многие туристические вопросы снимаются, так как всё уже предусмотрено. Никакой головной боли с бронированием, трансферами, подбором инвентаря. Ещё и развлекательная программа есть))) И кататься научиться помогают. Действительно душевно и с любовью человек подходит к своему делу.
  • А
    Адэля
    9 ноября 2022
    Рождественский тур на курорт Архыз
    Сплавлялись на байдарках, были в пеших походах, жили в палатках, покоряли снежные горы, и всегда возвращались наполненные эмоциями и впечатлениями. Всегда чувствуешь заботу, профессионализм и душевность ❤️ Спасибо?? То ли еще будет?

Ответы на вопросы от путешественников по Архызу в категории «Природа и пейзажи»

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Сколько стоит тур в Архызе в июне 2024
Сейчас в Архызе в категории "Природа и пейзажи" можно забронировать 9 авторских туров от 36 000 до 69 000. Туристы уже оставили гидам 4 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
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