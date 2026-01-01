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Пешая Джиппинг На автобусе На поезде На микроавтобусе 6 дней По скальным обрывам горы Большой Тхач. Пеший тур Начало: Краснодарский край, Армавир «Наш поход проходит по территории природного парка «Большой Тхач», на границе Краснодарского края и республики Адыгея» 35 000 ₽ за человека Пешая Джиппинг На автобусе На поезде На микроавтобусе 5 дней Вокруг горы Большой Тхач. Кольцевой пеший маршрут Начало: Краснодарский край, Армавир «Пеший маршрут по территории природного парка «Большой Тхач», расположенного на границе Краснодарского края и республики Адыгея» 32 500 ₽ за человека Пешая Джиппинг На машине На автобусе На поезде 6 дней По заповедным тропам Кавказа. Маршрут №8. Пеший тур Начало: Краснодарский край, Армавир «Затем тропа то ныряет в красивый горный лес, то идёт по каменистым осыпям, то выходит на скальные обрывы с которых открывается потрясающий вид на каньон реки Малая Лаба, гору Цахвоа, гору Скалистая и пик Игольчатый» 33 750 ₽ за человека Все туры Армавира

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