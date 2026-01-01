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Пешая Джиппинг На машине На автобусе На поезде 6 дней По заповедным тропам Кавказа. Маршрут №8. Пеший тур Начало: Краснодарский край, Армавир «Нам предстоит подняться на перевал Аишха (2401 м) и спуститься по крутой тропе в сторону Красной Поляны к финальной точке похода — кордону Пслух» 33 750 ₽ за человека Пешая Джиппинг На автобусе На поезде На микроавтобусе 5 дней Вокруг горы Большой Тхач. Кольцевой пеший маршрут Начало: Краснодарский край, Армавир «Поход по природному парку Большой Тхач — один из самых живописных маршрутов Западного Кавказа» 32 500 ₽ за человека Пешая Джиппинг На автобусе На поезде На микроавтобусе 6 дней По скальным обрывам горы Большой Тхач. Пеший тур Начало: Краснодарский край, Армавир «Наш поход проходит по территории природного парка «Большой Тхач», на границе Краснодарского края и республики Адыгея» 35 000 ₽ за человека Все туры Армавира

Ответы на вопросы от путешественников по Армавиру в категории «Многодневные походы» Самые популярные туры этой рубрики в Армавире По заповедным тропам Кавказа. Маршрут №8. Пеший тур; Вокруг горы Большой Тхач. Кольцевой пеший маршрут; По скальным обрывам горы Большой Тхач. Пеший тур. В августе 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3: Сколько стоит тур в Армавире в августе 2026 Сейчас в Армавире в категории "Многодневные походы" можно забронировать 3 тура от 32 500 до 35 000.

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