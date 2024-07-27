И контрастный рельефа где, с одной стороны, величественная горная гряда, а с другой, просторная бескрайняя равнина.
Что вас ожидает:
Программа тура по дням
Иркутск - Аршан
Нас ждёт удивительное путешествие!
Районы близ посёлка Аршан прозвали «Сибирской Швейцарией».
Так что уже сегодня мы восхитимся невероятными видами, погуляем по горным тропам и окунёмся в мир высокогорных трав.
Первым делом мы заселимся в гостиницу.
После отправляемся на местный рынок, где можно купить разные товары из Монголии.
Травяные сборы, особенно известный Саган-дайля, вызовут у вас наибольший интерес.
Затем пройдёмся по горной тропе вдоль бурной реки Кынгарги.
В процессе нашего путешествия вы можете набрать минеральную воду, а немного выше по течению расположен знаменитый глазной источник.
В этом месте стоит статуя мальчика, который держит кувшин с целебной водой.
Наше путешествие станет не только красивым, но и полезным!
Час неспешной прогулки уводит нас к чередующимся горным холмам, в конце которых мы находим потрясающий водопад.
Вода льется на громадные камни, но они упорно удерживаются на своих местах.
Трудно поверить, что такое великолепие создано природой самой по себе!
По возвращению мы сможем попробовать минеральную воду из источника.
На вечерней встрече вы поделитесь впечатлениями и интересно проведёте время вместе.
Включено: без питания.
Посёлок «Жемчуг». Горячие источники по желанию. Отъезд
Наш следующий пункт маршрута – поселок «Жемчуг».
Здесь находятся горячие источники с составом воды, не имеющим аналогов в мире: метан, углекислый газ, сероводород и радон.
Вы можете попробовать целебные свойства этих источников за дополнительную плату.
После наших приключений в «Жемчуге» мы сядем в комфортабельный микроавтобус и вернёмся в Иркутск.
На этом наше путешествие подходит к концу.
Проживание
Тур предполагает проживание в гостинице в г. Аршан в номерах категории стандарт, удобства в номерах.
Доплата за одноместное размещение: 3 500 руб.
Варианты проживания
Гостиница
Гостиница в поселке Аршан.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Встреча в аэропорту или на ж/д вокзале
- Трансферы по всему маршруту
- Работа гида на протяжении всего маршрута
- Проживание в благоустроенных двухместных номерах категории «стандарт»
- Питание по программе:1 завтрак
- 1 завтрак
Что не входит в цену
- Авиа и ж/д билеты до Иркутска и обратно
- Дополнительные услуги, не указанные в программе или указанные в программе за дополнительную стоимость: купание в горячих источникахэкскурсия в Нилову пустыньТункинскую долину
- Купание в горячих источниках
- Экскурсия в Нилову пустынь
- Тункинскую долину
- Дополнительное питание не указанное в программе или указанное за дополнительную стоимость
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
- Ветровка. Маст хэв – водонепроницаемая ветровка, желательно с мембраной Gore-tex или Omni-Tech, например, Columbia или Helly Hansen. Куртка из легкой ткани хорошо отстирывается после похода к пещерам и быстро сохнет.
- Теплая кофта. По вечерам и в дождливую погоду бывает холодно. Если вы мерзнете, выбирайте одежду из материала с пометкой Windblock – она надежно защищает от дождя и ветра. Такие есть, например, у Bask. Тем, кто легко простужается, рекомендуем взять еще легкую куртку и шапку.
- Бейсболка или панама. Летом солнце здесь печет не хуже, чем на южных курортах. Без головного убора легко получить солнечный или тепловой удар. Выбирайте головной убор светлого оттенка.
- Длинные носки. В Прибайкалье клещи наиболее активны в мае-июле. И хотя в последние годы вспышек энцефалита не было, о мерах предосторожности забывать не стоит. Возьмите несколько пар классических длинных носков, чтобы перед походом в лес можно было заправить в них штаны.
- Футболки и майки. Возьмите с собой несколько хлопковых футболок и несколько синтетических из материала с системой DryFit – они отводят влагу от кожи и быстро сохнут. Поищите в коллекциях у Nike.
- Шорты. Они станут повседневной одеждой в жаркие дни. Подойдут шорты из эластичного материала, например, 4WayStretch.
- Спортивные штаны. Подойдут любые штаны из флиса, трико или обычные спортивные брюки. Если едете в путешествие больше, чем на неделю, возьмите две пары – одни, которые быстро сохнут и тёплые на вечер.
- Беговые кроссовки. Здесь нет асфальтированных дорог, поэтому удобнее всего передвигаться в легкой и быстросохнущей обуви, которая есть в продаже у Asics, Nike и Salomon.
- Треккинговые ботинки. Вас ожидают длительные пешие прогулки по камням, у подножия гор, влажной и скользкой почве. Если покупаете обувь перед путешествием, обязательно заранее ее разносите, иначе придется всю дорогу заклеивать пластырем мозоли. Ботинки должны быть легкими, непромокаемыми и хорошо фиксировать стопу. У North Face, Keen и Scarpa есть такие модели.
- Сандалии. Хорошо, если они будут с фиксацией стопы или закрытым носком. Обратите внимание на модели от Salomon с подошвой Contagrip – она обеспечивает лучшее сцепление с почвой.
- Шлепанцы или сланцы. Пригодятся в номере, если будет холодный пол, а также для похода в баню или бассейн. Особых требований к ним нет, главное, чтобы не скользили, и вам было удобно.
- Спортивная сумка. Чемоданы слишком громоздкие, поэтому их неудобно перевозить. Выбирайте сумки с прочными ручками и вариантом носки через плечо. Качественные и неубиваемые модели делает фирма North Face.
- Небольшой рюкзак. Он удобен при переходах/переездах и незаменим в походах. Достаточно одного рюкзака на двоих, объемом не больше 20 литров и накидкой от дождя. Например, Osprey, Arcteryx выпускают модели с удобным каркасом. Туда вы сможете положить фотоаппарат, термос, перекус, головной убор, документы.
- Солнцезащитные очки. Солнце на больших высотах активное, УФ-лучи могут повредить глаза. Выбирайте очки с поляризацией света – они уменьшают блики от воды и снега, защищают глаза и не искажают цветовосприятие. Они пригодятся во время катания на лыжах или водной прогулки на яхте. Чтобы не нарваться на подделку, покупайте аксессуар от известных брендов, например, RayBan и Oakley.
- Солнцезащитное средство. Обгореть можно за один день, поэтому защищать кожу придется ежедневно. Выбирайте удобный формат спрея или компактного стика с высоким SPF.
- Лекарства. Рекомендуем собрать универсальную мини-аптечку: жаропонижающие, обезболивающие, средства от диареи, облегчающие пищеварение, антигистаминные препараты, антибиотики и т. д. Непривычный климат, морские деликатесы – неизвестно, как отреагирует организм, поэтому лучше перестраховаться.
- Спортивная сумка. Чемоданы слишком громоздкие, поэтому их неудобно перевозить. Выбирайте сумки с прочными ручками и вариантом носки через плечо. Качественные и неубиваемые модели делает фирма North Face.
- Небольшой рюкзак. Он удобен при переходах/переездах и незаменим в походах. Достаточно одного рюкзака на двоих, объемом не больше 20 литров и накидкой от дождя. Например, Osprey, Arcteryx выпускают модели с удобным каркасом. Туда вы сможете положить фотоаппарат, термос, перекус, головной убор, документы.
- Репелленты от клещей и комаров. Насекомых не так много, но купить средства на месте может быть проблематично, поэтому рассчитывайте, чтобы хватило до конца отпуска. Стоит взять аэрозоли, чтобы обрабатывать одежду и кремы, которые наносятся на тело.
- Купальные плавки/купальник. Если Вас ждут спа-процедуры, купание в термальных источниках, бани, не берите купальники с металлическими украшениями или стразами – они обжигают тело и теряют вид от внешних воздействий. Остановите выбор на простых спортивных моделях.
- Одежда для сна. Во время путешествий бывают ночевки в зимовьях или на базах отдыха, где ночью может быть прохладно. Теплая пижама поможет не замерзнуть и хорошо отдохнуть. Многие путешественники заменяют пижаму на тонкое термобелье.
- Налобный фонарик. Он обеспечит оптимальную видимость в темноте, когда вы будете возвращаться в отель после продолжительной экскурсии или посиделок у костра. К нему не забудьте положить пару запасных батареек.
Входят ли билеты в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Включена ли страховка в стоимость тура?
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.