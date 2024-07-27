1 день

Иркутск - Аршан

Нас ждёт удивительное путешествие!

Районы близ посёлка Аршан прозвали «Сибирской Швейцарией».

Так что уже сегодня мы восхитимся невероятными видами, погуляем по горным тропам и окунёмся в мир высокогорных трав.

Первым делом мы заселимся в гостиницу.

После отправляемся на местный рынок, где можно купить разные товары из Монголии.

Травяные сборы, особенно известный Саган-дайля, вызовут у вас наибольший интерес.

Затем пройдёмся по горной тропе вдоль бурной реки Кынгарги.

В процессе нашего путешествия вы можете набрать минеральную воду, а немного выше по течению расположен знаменитый глазной источник.

В этом месте стоит статуя мальчика, который держит кувшин с целебной водой.

Наше путешествие станет не только красивым, но и полезным!

Час неспешной прогулки уводит нас к чередующимся горным холмам, в конце которых мы находим потрясающий водопад.

Вода льется на громадные камни, но они упорно удерживаются на своих местах.

Трудно поверить, что такое великолепие создано природой самой по себе!

По возвращению мы сможем попробовать минеральную воду из источника.

На вечерней встрече вы поделитесь впечатлениями и интересно проведёте время вместе.

Включено: без питания.