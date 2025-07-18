Программа тура по дням
Иркутск - Аршан
Встреча в аэропорту, на ж/д вокзале, или в гостинице города Иркутска.
Встреча в Иркутске и отправление в Тункинскую долину, поселок Аршан (республика Бурятия).
Размещение в гостинице или на турбазе.
В этот день питание не включено и оплачивается дополнительно.
Автотранспортом: примерно 200 км.
Общая продолжительность: ориентировочно 3 ч.
Экскурсия по святыням трех религий
Экскурсия по святым местам, объединяющим три религии.
Посещение православного храма, шаманского святого места и буддийского дацана.
Возвращение в поселок Аршан.
Питание включено: завтрак.
Общая протяжённость маршрута пешком: примерно 1 км. Автотранспортом: примерно 250 км.
Общая продолжительность: ориентировочно 6 ч.
Свободный день
Свободный день в Аршане.
Возможность прогуляться по Аршану и его окрестностям, отдохнуть на природе или выбрать дополнительную экскурсию.
Питание включено: завтрак.
Отъезд
Переезд из Аршана в город Иркутск.
Питание включено: завтрак.
Автотранспортом: примерно 220 км.
Общая продолжительность: ориентировочно 3 ч.
Проживание
Тур предусматривает размещение в гостинице Марьина Роща.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от категории размещения и даты заезда, руб:
|Размещение
|Обычные даты
|Праздничные даты
|хостел
|эконом
|стандарт
|хостел
|эконом
|стандарт
|2-хместный номер
|69 300
|60 800
|63 600
|71 500
|61 900
|64 800
|доплата за одноместное размещение
|-
|5 300
|7 500
|-
|6 000
|8 300
Размещение Хостел: место в 2-16-местном номере с возможным подселением (удобства на этаже).
Размещение Эконом: 2-местный номер (удобства в секции на несколько номеров).
Размещение Стандарт: 2-местный номер (удобства в номере).
Праздничные туры рассчитаны по праздничным тарифам. К праздничным относятся туры, которые частично или полностью совпадают с датами:
- 20 июля – 10 августа.
Варианты проживания
Турбаза «Марьина Роща»
Мини-гостиница «Частная усадьба Марьина роща» с садом расположена в поселке Аршан. К услугам гостей круглосуточная стойка регистрации и терраса. К услугам гостей бесплатный Wi-Fi и частная парковка за дополнительную плату.
В числе удобств номеров письменный стол, телевизор с плоским экраном и собственная ванная комната. Все номера оснащены шкафом для одежды и чайником.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание, указанное в программе
- Питание, указанное в программе (день 2-4: завтрак)
- Транспортные услуги
- Экскурсионные услуги
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до г. Иркутск и обратно
- Питание, не указанное в программе
- Дополнительные услуги
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
- Удобная обувь и теплые носки;
- Сменная обувь;
- Теплая куртка и брюки;
- Свитер или толстовка;
- Шапка или другой головной убор, защищающий от солнца;
- Купальные принадлежности, полотенце, тапочки (для бани);
- Солнцезащитные очки;
- Крем солнцезащитный (максимальный фактор защиты);
- Если Вы принимаете лекарства, возьмите их с собой.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Включена ли страховка в стоимость тура?
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Во сколько начинается и заканчивается маршрут?
В первый день тура отправление ориентировочно в 10 часов утра по местному времени (Москва + 5 часов). Просим учитывать этот факт и приобретать билеты на самолет/поезд и др. транспорт на день раньше начала тура. Если прилет/приезд планируется в день начала тура, то время прибытия должно быть до 8 часов утра по местному времени (Москва + 5 часов).
В последний день тура ориентировочное время прибытия в Иркутск 16 часов по местному времени (Москва + 5 часов). В случае задержки автотранспорта по дороге и, в соответствии с этим, опоздания пассажира на самолет/поезд и др. транспорт туроператор ответственности не несет. Просим учитывать этот факт и приобретать билеты на самолет/поезд и др. транспорт только на следующий день после окончания тура.
Есть ли скидки в туре?
Дети в возрасте до 2 лет без предоставления услуг (размещение, питание, отдельное место в транспорте и др.) – бесплатно!
Дети от 2 лет (или если ребенку до 2 лет требуется предоставление услуг) – по полной цене.
Будут ли в номерах проживания фен, шампунь, полотенца?
В номерах проживания есть постельное белье и полотенца.
Наличие фена не гарантировано. Шампуней и гелей для душа нет.
Какой Байкал летом и осенью?
В июне на Байкале уже очень тепло днем, экскурсии и прогулки проходят комфортно, но еще могут быть прохладные вечера, в конце мая и в июне довольно мало туристов и можно насладиться уединением.
В июле и августе на Байкале очень солнечно, можно купаться и проводить время на пляже. Можно кататься на сапах, попробовать местную ягоду (например, в Байкальске растет много клубники и малины), отправиться в круиз или в экскурсионные поездки на катере.
Осенью на Байкале совсем немного туристов, поэтому никто не помешает уединению и наслаждению.