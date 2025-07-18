Мои заказы

Знакомство с горным Аршаном

Поселок Аршан расположен у подножья Саянских Гольцов. Само месторасположение курорта настраивает на душевную гармонию и самовосстановление организма. Тур также проводится в любые даты под индивидуальный запрос.
5
3 отзыва
Знакомство с горным Аршаном
Знакомство с горным Аршаном
Знакомство с горным Аршаном
Ближайшие даты:
25
июл29
июл1
авг5
авг8
авг12
авг15
авг

Программа тура по дням

1 день

Иркутск - Аршан

Встреча в аэропорту, на ж/д вокзале, или в гостинице города Иркутска.

Встреча в Иркутске и отправление в Тункинскую долину, поселок Аршан (республика Бурятия).

Размещение в гостинице или на турбазе.

В этот день питание не включено и оплачивается дополнительно.
Автотранспортом: примерно 200 км.
Общая продолжительность: ориентировочно 3 ч.

Иркутск - АршанИркутск - Аршан
2 день

Экскурсия по святыням трех религий

Экскурсия по святым местам, объединяющим три религии.

Посещение православного храма, шаманского святого места и буддийского дацана.

Возвращение в поселок Аршан.

Питание включено: завтрак.
Общая протяжённость маршрута пешком: примерно 1 км. Автотранспортом: примерно 250 км.
Общая продолжительность: ориентировочно 6 ч.

3 день

Свободный день

Свободный день в Аршане.

Возможность прогуляться по Аршану и его окрестностям, отдохнуть на природе или выбрать дополнительную экскурсию.

Питание включено: завтрак.

Свободный деньСвободный деньСвободный деньСвободный деньСвободный день
4 день

Отъезд

Переезд из Аршана в город Иркутск.

Питание включено: завтрак.
Автотранспортом: примерно 220 км.
Общая продолжительность: ориентировочно 3 ч.

Проживание

Тур предусматривает размещение в гостинице Марьина Роща.

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от категории размещения и даты заезда, руб:

РазмещениеОбычные датыПраздничные даты
хостелэкономстандартхостелэкономстандарт
2-хместный номер69 30060 80063 60071 50061 90064 800
доплата за одноместное размещение-5 3007 500-6 0008 300

Размещение Хостел: место в 2-16-местном номере с возможным подселением (удобства на этаже).

Размещение Эконом: 2-местный номер (удобства в секции на несколько номеров).

Размещение Стандарт: 2-местный номер (удобства в номере).

Праздничные туры рассчитаны по праздничным тарифам. К праздничным относятся туры, которые частично или полностью совпадают с датами:

  • 20 июля – 10 августа.

Варианты проживания

Турбаза «Марьина Роща»

3 ночи

Мини-гостиница «Частная усадьба Марьина роща» с садом расположена в поселке Аршан. К услугам гостей круглосуточная стойка регистрации и терраса. К услугам гостей бесплатный Wi-Fi и частная парковка за дополнительную плату.

В числе удобств номеров письменный стол, телевизор с плоским экраном и собственная ванная комната. Все номера оснащены шкафом для одежды и чайником.

Турбаза «Марьина Роща»Турбаза «Марьина Роща»Турбаза «Марьина Роща»Турбаза «Марьина Роща»

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание, указанное в программе
  • Питание, указанное в программе (день 2-4: завтрак)
  • Транспортные услуги
  • Экскурсионные услуги
Что не входит в цену
  • Авиа - и ж/д билеты до г. Иркутск и обратно
  • Питание, не указанное в программе
  • Дополнительные услуги
Место начала и завершения?
Россия, Иркутск
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
  • Удобная обувь и теплые носки;
  • Сменная обувь;
  • Теплая куртка и брюки;
  • Свитер или толстовка;
  • Шапка или другой головной убор, защищающий от солнца;
  • Купальные принадлежности, полотенце, тапочки (для бани);
  • Солнцезащитные очки;
  • Крем солнцезащитный (максимальный фактор защиты);
  • Если Вы принимаете лекарства, возьмите их с собой.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Во сколько начинается и заканчивается маршрут?

В первый день тура отправление ориентировочно в 10 часов утра по местному времени (Москва + 5 часов). Просим учитывать этот факт и приобретать билеты на самолет/поезд и др. транспорт на день раньше начала тура. Если прилет/приезд планируется в день начала тура, то время прибытия должно быть до 8 часов утра по местному времени (Москва + 5 часов).

В последний день тура ориентировочное время прибытия в Иркутск 16 часов по местному времени (Москва + 5 часов). В случае задержки автотранспорта по дороге и, в соответствии с этим, опоздания пассажира на самолет/поезд и др. транспорт туроператор ответственности не несет. Просим учитывать этот факт и приобретать билеты на самолет/поезд и др. транспорт только на следующий день после окончания тура.

Есть ли скидки в туре?

Дети в возрасте до 2 лет без предоставления услуг (размещение, питание, отдельное место в транспорте и др.) – бесплатно!
Дети от 2 лет (или если ребенку до 2 лет требуется предоставление услуг) – по полной цене.

Будут ли в номерах проживания фен, шампунь, полотенца?

В номерах проживания есть постельное белье и полотенца.

Наличие фена не гарантировано. Шампуней и гелей для душа нет.

Какой Байкал летом и осенью?

В июне на Байкале уже очень тепло днем, экскурсии и прогулки проходят комфортно, но еще могут быть прохладные вечера, в конце мая и в июне довольно мало туристов и можно насладиться уединением.
В июле и августе на Байкале очень солнечно, можно купаться и проводить время на пляже. Можно кататься на сапах, попробовать местную ягоду (например, в Байкальске растет много клубники и малины), отправиться в круиз или в экскурсионные поездки на катере.

Золотая осень – очень красивая пора путешествий на озеро. Солнечная погода, тихий Байкал и золотая листва деревьев.
Осенью на Байкале совсем немного туристов, поэтому никто не помешает уединению и наслаждению.
Сезон золотой осени обычно длится до середины октября, а в ноябре на Байкале уже появляется первый снег. Зимние развлечения появляются уже в декабре, когда выпадает достаточное количество снега и можно насладиться живописными красотами озера и его окрестностей.
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 19 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Большая Страна
Большая Страна — Сообщество организаторов
Большая Страна – сообщество локальных туроператоров с единой службой бронирования. Все туры на сайте имеют прямые цены организаторов, входящих в сообщество, без наценок агентств. Работают с 2015 года. Входят в реестр проверенных туроператоров Ростуризма.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
И
Ирина
18 июл 2025
С удовольствием, поеду ещё в одно путешествие с этим оператором!
О
Ольга
16 июл 2025
Организация отличная, координатор Анастасия всегда была на связи, помогала советами. Учитывала все пожелания.
М
Мария
30 июн 2025
Организация тура на высшем уровне, ни разу не было никаких ситуаций, выводящих из равновесия, куратор тура Антонина была на связи, каждый день интересовалась всё ли хорошо. Приятно было чувствовать себя окруженным заботой и вниманием! Отдельная благодарность нашему гиду Ивану! Человек, который очень любит свой край и действительно много знает о нём. Рассказывал всё с огоньком в глазах. 🔥😇

Похожие туры из Аршана

Мозаика горного Аршана. Зимнее или весеннее путешествие
На автобусе
8 дней
3 отзыва
Мозаика горного Аршана. Зимнее или весеннее путешествие
Начало: Россия, Иркутск
1 окт в 10:00
3 окт в 10:00
от 84 000 ₽ за человека
Классика горного Аршана. Зимнее или весеннее путешествие
5 дней
3 отзыва
Классика горного Аршана. Зимнее или весеннее путешествие
Начало: Иркутск
3 окт в 10:00
6 окт в 10:00
62 700 ₽ за человека
Классика горного Аршана. Летнее или осеннее путешествие
На автобусе
5 дней
3 отзыва
Классика горного Аршана. Летнее или осеннее путешествие
Начало: Россия, Иркутск
Завтра в 10:00
29 июл в 10:00
от 62 700 ₽ за человека