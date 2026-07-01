Частная усадьба «Марьина Роща» расположена в легендарной Тункинской долине, на въезде в курорт Аршан.

«Марьина Роща» — это комплекс, состоящий из трех корпусов. На территории расположен целый комплекс для развлечения и отдыха гостей:

русская баня;

детская площадка;

столовая и площадка для пикников с открытыми беседками;

искусственный пруд с декоративными рыбками и цветущими лотосами;

цветники — территория утопает в цветах и цветочных ароматах.

Особое внимание уделено безопасности гостей — по всему периметру комплекса ведется круглосуточное видеонаблюдение.

Для тех, кто предпочитает всегда быть «на связи», на ресепшн усадьбы доступна безлимитная сеть Wi-Fi.

«Марьина Роща» имеет собственное приусадебное хозяйство — теплицы и птичник. Большинство продуктов на столе выращены в собственном хозяйстве — натуральные овощи, мясо, зелень. Благодаря такому подходу к системе организации питания «Марьина Роща» пользуется большой популярностью у гостей с детьми.