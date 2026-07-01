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Тур выходного дня в Аршан. Зима-весна

Тур выходного дня в Аршан
Поселок Аршан расположен у подножья Саянских Гольцов. Само месторасположение курорта настраивает на душевную гармонию и восстановление организма.

Многочисленные священные места, некоторым из которых тысяча лет, чудодейственные минеральные источники, величественные Саяны, окружающие живописную Тункинскую долину, создают впечатление нереального места.
Тур выходного дня в Аршан. Зима-веснаФото разместило ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
Тур выходного дня в Аршан. Зима-веснаФото разместило ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
Тур выходного дня в Аршан. Зима-веснаФото разместило ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

Программа тура по дням

1 день

Иркутск - Аршан

Встреча в Иркутске и отправление в Тункинскую долину, поселок Аршан (республика Бурятия).

Размещение в гостинице.

Во второй половине дня можно самостоятельно прогуляться по эко-парку к водопаду, посетить минеральные источники и рынок с местными сувенирами и травами, чаями.

Питание: не включено.
Продолжительность: ориентировочно 3 ч.

Иркутск - АршанИркутск - АршанИркутск - Аршан
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
2 день

Экскурсия по святыням трех религий

Экскурсия по святым местам, объединяющим три религии.

Посещение православного храма, шаманского святого места и буддийского дацана.

Возвращение в гостиницу.

Питание: завтрак.
Продолжительность: ориентировочно 6 ч.

Экскурсия по святыням трех религийЭкскурсия по святыням трех религийЭкскурсия по святыням трех религий
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
3 день

Аршан - Иркутск

Отправление из Аршана, прибытие в Иркутск.

Питание: завтрак.
Продолжительность: ориентировочно 3 ч.

Аршан - Иркутск
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

Проживание

Тур предусматривает проживание на турбазе или в гостинице.

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от категории размещения и выбранных дат, руб:

ХостелЭкономСтандарт
обычные даты73 00067 90068 900
праздничные даты 74 50068 70070 400
доплата за одноместное размещение в обычные даты -4 0005 000
доплата за одноместное размещение в праздничные даты -4 5006 000

Хостел: место в 2-16-местном номере с возможным подселением (удобства на этаже);

Эконом: 2-местный номер (удобства в секции на несколько номеров);

Стандарт: 2-местный номер (удобства в номере).

Праздничные туры рассчитаны по праздничным тарифам. К праздничным относятся туры, которые частично или полностью совпадают с датами:

  • 01 января – 09 января
  • 20 февраля – 10 марта

Варианты проживания

Гостевой дом «Марьина роща»

2 ночи

Частная усадьба «Марьина Роща» расположена в легендарной Тункинской долине, на въезде в курорт Аршан.

«Марьина Роща» — это комплекс, состоящий из трех корпусов. На территории расположен целый комплекс для развлечения и отдыха гостей:

  • русская баня;
  • детская площадка;
  • столовая и площадка для пикников с открытыми беседками;
  • искусственный пруд с декоративными рыбками и цветущими лотосами;
  • цветники — территория утопает в цветах и цветочных ароматах.

Особое внимание уделено безопасности гостей — по всему периметру комплекса ведется круглосуточное видеонаблюдение.

Для тех, кто предпочитает всегда быть «на связи», на ресепшн усадьбы доступна безлимитная сеть Wi-Fi.

«Марьина Роща» имеет собственное приусадебное хозяйство — теплицы и птичник. Большинство продуктов на столе выращены в собственном хозяйстве — натуральные овощи, мясо, зелень. Благодаря такому подходу к системе организации питания «Марьина Роща» пользуется большой популярностью у гостей с детьми.

Гостевой дом «Марьина роща»Гостевой дом «Марьина роща»Гостевой дом «Марьина роща»Гостевой дом «Марьина роща»Гостевой дом «Марьина роща»Гостевой дом «Марьина роща»Гостевой дом «Марьина роща»Гостевой дом «Марьина роща»Гостевой дом «Марьина роща»
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

Выберите удобную дату из расписания

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Ответы на вопросы

Что включено
  • Размещение согласно выбранной категории
  • Транспортное и экскурсионное обслуживание по программе
  • Питание по программе
Что не входит в цену
  • Авиа - и ж/д билеты до г. Иркутск и обратно
  • Питание, не указанное в программе
  • Дополнительные услуги
Место начала и завершения?
Иркутск
Входят ли билеты в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Входит ли страховка в стоимость тура?

Страховка от несчастного случая не входит в стоимость тура. При желании дополнительную страховку для путешествия вы можете приобрести на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 19 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Большая Страна
Большая Страна — Сообщество организаторов
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