Многочисленные священные места, некоторым из которых тысяча лет, чудодейственные минеральные источники, величественные Саяны, окружающие живописную Тункинскую долину, создают впечатление нереального места.
Программа тура по дням
Иркутск - Аршан
Встреча в Иркутске и отправление в Тункинскую долину, поселок Аршан (республика Бурятия).
Размещение в гостинице.
Во второй половине дня можно самостоятельно прогуляться по эко-парку к водопаду, посетить минеральные источники и рынок с местными сувенирами и травами, чаями.
Питание: не включено.
Продолжительность: ориентировочно 3 ч.
Экскурсия по святыням трех религий
Экскурсия по святым местам, объединяющим три религии.
Посещение православного храма, шаманского святого места и буддийского дацана.
Возвращение в гостиницу.
Питание: завтрак.
Продолжительность: ориентировочно 6 ч.
Аршан - Иркутск
Отправление из Аршана, прибытие в Иркутск.
Питание: завтрак.
Продолжительность: ориентировочно 3 ч.
Проживание
Тур предусматривает проживание на турбазе или в гостинице.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от категории размещения и выбранных дат, руб:
|Хостел
|Эконом
|Стандарт
|обычные даты
|73 000
|67 900
|68 900
|праздничные даты
|74 500
|68 700
|70 400
|доплата за одноместное размещение в обычные даты
|-
|4 000
|5 000
|доплата за одноместное размещение в праздничные даты
|-
|4 500
|6 000
Хостел: место в 2-16-местном номере с возможным подселением (удобства на этаже);
Эконом: 2-местный номер (удобства в секции на несколько номеров);
Стандарт: 2-местный номер (удобства в номере).
Праздничные туры рассчитаны по праздничным тарифам. К праздничным относятся туры, которые частично или полностью совпадают с датами:
- 01 января – 09 января
- 20 февраля – 10 марта
Варианты проживания
Гостевой дом «Марьина роща»
Частная усадьба «Марьина Роща» расположена в легендарной Тункинской долине, на въезде в курорт Аршан.
«Марьина Роща» — это комплекс, состоящий из трех корпусов. На территории расположен целый комплекс для развлечения и отдыха гостей:
- русская баня;
- детская площадка;
- столовая и площадка для пикников с открытыми беседками;
- искусственный пруд с декоративными рыбками и цветущими лотосами;
- цветники — территория утопает в цветах и цветочных ароматах.
Особое внимание уделено безопасности гостей — по всему периметру комплекса ведется круглосуточное видеонаблюдение.
Для тех, кто предпочитает всегда быть «на связи», на ресепшн усадьбы доступна безлимитная сеть Wi-Fi.
«Марьина Роща» имеет собственное приусадебное хозяйство — теплицы и птичник. Большинство продуктов на столе выращены в собственном хозяйстве — натуральные овощи, мясо, зелень. Благодаря такому подходу к системе организации питания «Марьина Роща» пользуется большой популярностью у гостей с детьми.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Размещение согласно выбранной категории
- Транспортное и экскурсионное обслуживание по программе
- Питание по программе
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до г. Иркутск и обратно
- Питание, не указанное в программе
- Дополнительные услуги
Место начала и завершения?
Входят ли билеты в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Входит ли страховка в стоимость тура?
Страховка от несчастного случая не входит в стоимость тура. При желании дополнительную страховку для путешествия вы можете приобрести на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.