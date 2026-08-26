Фотопрогулка
до 18 чел.
Путешествие к Каменным Грибам по Телецкому озеру
Начало: С. Артыбаш, ул. Телецкая, 19
«Сначала на катере по Телецкому озеру с посещением водопада Корбу на территории Алтайского природного заповедника до южного мыса, затем на автомобиле в долину Чулышмана до урочища Ак-Курум»
Расписание: по договоренности
Завтра в 08:00
29 авг в 08:00
12 000 ₽ за человека
Фотопрогулка
до 9 чел.
Яйлю-Алтайский природный заповедник
Начало: Ул. Телецкая,19
«Увидите панораму Телецкого озера с высоты 1100 м»
29 авг в 10:00
30 авг в 10:00
6800 ₽ за человека
Мини-группа
до 8 чел.
Семь чудес Телецкого озера - из Артыбаша
К пяти водопадам через таёжные бухты и заповедные берега
Начало: У вашего отеля
«Переезды по озеру займут суммарно ~3,5–4 ч»
Расписание: ежедневно в 10:00 и 14:00
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
5500 ₽ за человека
Мини-группа
до 8 чел.
Пять чудес Телецкого озера - из Артыбаша
Сойти на берег у водопадов и отыскать природные силуэты среди скал
Начало: У вашего отеля
«Телецкое озеро лучше всего раскрывается с воды»
Расписание: ежедневно в 10:00 и 14:00
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
4800 ₽ за человека
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