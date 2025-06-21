Мини-группа
до 1 чел.
Путешествие к Каменным Грибам по Телецкому озеру
Начало: С. Артыбаш, ул. Телецкая, 19
«Сначала на катере по Телецкому озеру с посещением водопада Корбу на территории Алтайского природного заповедника до южного мыса, затем на автомобиле в долину Чулышмана до урочища Ак-Курум»
Расписание: по договоренности
Завтра в 08:00
8 июл в 08:00
9500 ₽ за человека
Мини-группа
до 1 чел.
Алтайский природный заповедник Яйлю
Начало: Ул. Телецкая,19
«Увидите панораму Телецкого озера с высоты 1100 м»
Завтра в 10:00
7 июл в 10:00
6800 ₽ за человека
Водная прогулка
Сказочный Алтай: Телецкое озеро и прогулка на катере
Начало: Телецкая улица, 59, село Артыбаш
«Об экскурсии Алтай — это горная республика с невероятно живописным ландшафтом, «российский Тибет» в центре Евразии на стыке нескольких государств, природных зон и культурных миров»
Расписание: Ежедневно в 10:00, 14:00 и 17:30
7 июл в 10:00
8 июл в 10:00
6300 ₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ННаталья21 июня 2025Незабываемое впечатление от экскурсии, от природных красот Алтая. Гид Елена очень профессиональный специалист, влюблённый в свой край. Узнали много интересного о природе, истории и легендах Алтая. Кроме этого Елена очень внимательно относится к туристам. Большое спасибо!
- ДДиана16 июня 2025Спасибо за чудесную прогулку и экскурсию в Яйлю! Наконец-то побывала в этом тихом отдаленном месте) Виды волшебные!
- ЕЕлена30 августа 2024Долину, каменные грибы, дороги
- ААнжелика25 августа 2024Не было заявленной прогулки по побережью. В Яйлю не дали хотя бы 30 минут просто погулять по берегу, а ведь
Ответы на вопросы от путешественников по Артыбашу в категории «Природа и пейзажи»
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