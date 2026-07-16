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Арзамас: загадки и парадоксы исторических кварталов

Услышать истории и секреты Арзамаса и ответить на загадки города
Арзамас: загадки и парадоксы исторических кварталов
Арзамас: загадки и парадоксы исторических кварталов
Арзамас: загадки и парадоксы исторических кварталов

Описание экскурсии

Есть города, где прошлое живёт прямо на улицах. Арзамас — один из таких городов. Мы прогуляемся там, где тихие улочки встречаются с шумными улицами, где своя, немного загадочная, атмосфера, где до сих пор живут люди в домах более чем столетней постройки. Узнаем о том, что в старых домах иногда встречаются провалы, а подвалы домов имеют «нелогичные» выходы. Услышим легенды, которые вызывают различные эмоции, и загадки, которые иногда интереснее отгадок.

  1. Экскурсия начинается от площади Гагарина, где мы узнаем, почему на ней стоит памятник совершенно другому человеку.
  2. Разберёмся, кого и почему называли и называют «заводителем дела необыкновенного».
  3. Раскроем «секреты» церкви Святого Духа и церкви Знамения.
  4. Поговорим об истории и роли Реального училища, а также о судьбе его некоторых выпускников.
  5. Выясним, что делал в Арзамасе известный режиссёр Эльдар Рязанов.
  6. Увидим уникальные дворянские особняки 19 века.
  7. Узнаем, откуда берёт своё начало знаменитый титул графа Сахарова и как это связано с Крестовоздвиженским приходом Арзамаса.
  8. Заканчивается этот интереснейший маршрут на улице, название которой до сих пор вызывает вопросы.

Кому подойдёт

  • Тем, кто хочет познакомиться с Арзамасом через исторические кварталы, а не только по главным площадям
  • Любителям городских загадок, парадоксов и неожиданных исторических связей
  • Тем, кто любит маршруты с биографиями известных людей и дворянской архитектурой XIX века

Место встречи

🚩Начало: По договорённости

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Стоимость экскурсии

ТарифСтоимость
До 10 человек5500 ₽
Каждый человек сверх 10 — доплата 350 ₽ за человека

Ответы на вопросы

Что включено
  • Услуги гида
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Ирина
Ирина — ваш гид в Арзамасе
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2026 года
Я Ирина Терехина — профессиональный аттестованный экскурсовод по Арзамасу. Провожу авторские экскурсии для гостей и местных жителей: в дневное и вечернее время, в групповом и индивидуальном формате. Я обещаю яркие эмоции и гостям, и землякам! Арзамас — маленький город с большой историей, и я знаю, как рассказать о нём так, что захочется вернуться.

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