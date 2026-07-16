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Описание экскурсии

Есть города, где прошлое живёт прямо на улицах. Арзамас — один из таких городов. Мы прогуляемся там, где тихие улочки встречаются с шумными улицами, где своя, немного загадочная, атмосфера, где до сих пор живут люди в домах более чем столетней постройки. Узнаем о том, что в старых домах иногда встречаются провалы, а подвалы домов имеют «нелогичные» выходы. Услышим легенды, которые вызывают различные эмоции, и загадки, которые иногда интереснее отгадок.

Экскурсия начинается от площади Гагарина, где мы узнаем, почему на ней стоит памятник совершенно другому человеку. Разберёмся, кого и почему называли и называют «заводителем дела необыкновенного». Раскроем «секреты» церкви Святого Духа и церкви Знамения. Поговорим об истории и роли Реального училища, а также о судьбе его некоторых выпускников. Выясним, что делал в Арзамасе известный режиссёр Эльдар Рязанов. Увидим уникальные дворянские особняки 19 века. Узнаем, откуда берёт своё начало знаменитый титул графа Сахарова и как это связано с Крестовоздвиженским приходом Арзамаса. Заканчивается этот интереснейший маршрут на улице, название которой до сих пор вызывает вопросы.

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