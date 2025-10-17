Мои заказы

Арзамас православный

Арзамас - город с богатым духовным наследием. Погрузитесь в историю храмов и монастырей, узнайте о роли купечества и подземных ходах
Арзамас - это уникальный город, где сосредоточено множество храмов и монастырей. На экскурсии раскрываются тайны арзамасского купечества и их вклад в строительство церквей.

Участники посетят Спасо-Преображенский и Николаевский монастыри, узнают о чудотворных иконах и побывают в Воскресенском кафедральном соборе.

Также можно увидеть уникальный фарфоровый иконостас в Храме Рождества Христова и посетить музей Русского Патриаршества
5
5 отзывов

5 причин купить эту экскурсию

  • ⛪ Уникальные храмы и монастыри
  • 🕍 История арзамасского купечества
  • 🖼️ Чудотворные иконы
  • 🔍 Тайны подземных ходов
  • 🚗 Комфортное путешествие на авто
Арзамас православный© Юлия
Арзамас православный© Юлия
Арзамас православный© Юлия
Ближайшие даты:
10
ноя11
ноя12
ноя13
ноя14
ноя17
ноя18
ноя
Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00

Что можно увидеть

  • Спасо-Преображенский монастырь
  • Николаевская обитель
  • Церковь Благовещения Пресвятой Богородицы
  • Подворье Серафимо-Дивеевского монастыря
  • Воскресенский кафедральный собор
  • Церковь Живоносного источника
  • Церковь Сошествия Святого Духа
  • Музей Русского Патриаршества

Описание экскурсии

  • Два монастыря: мужской Спасо-Преображенский, который сейчас восстанавливается, и женская Николаевская обитель — действующий монастырь, прославленный своими чудотворными иконами
  • Церковь Благовещения Пресвятой Богородицы — огромный двухэтажный храм в стиле барокко с сохранившейся оригинальной чугунной лестницей
  • Подворье Серафимо-Дивеевского монастыря с Храмом Рождества Христова, в котором находится уникальный фарфоровый иконостас
  • Главный храм Арзамаса — Воскресенский кафедральный собор с удивительными росписями. Сейчас он на реставрации, мы осмотрим его снаружи
  • Церковь Живоносного источника, в которой на время реставрации Воскресенского собора хранится главная святыня — Животворящий Крест
  • Церковь Сошествия Святого Духа с неповторимой уютной атмосферой, старинными росписями и прекрасной акустикой под куполом
  • По желанию посетим музей Русского Патриаршества и другие храмы, не входящие в основную программу

Организационные детали

Экскурсию можно провести на вашем или моём автомобиле (Nissan — для группы до 3 человек)

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
По договорённости
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Юлия
Юлия — ваш гид в Арзамасе
Провела экскурсии для 1377 туристов
Всем привет! Меня зовут Юлия. Я гид-режиссер. Да, театральная режиссура — основная моя профессия. Но любовь к истории и своему городу привела меня на тропу гида. Мои экскурсии — это
читать дальше

не скучный пересказ заученного текста. Я не работаю по шаблону. Каждая экскурсия эксклюзивна! Умею увлечь, подстроиться под настроение людей и понять, что именно им нужно. Мои экскурсии яркие и интересные! Я использую старинные фотографии, чтобы вы могли увидеть, как выглядел город раньше и как он менялся на протяжении времени. По традиции на каждой экскурсии мы делаем яркие фотографии на память. Приезжайте, буду рада показать вам свой город!

Задать вопрос

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 5 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
5
4
3
2
1
А
Алексей
17 окт 2025
Уважаемые друзья! ВСЁ В ЭКСКУРСИИ БЫЛО ОТЛИЧНО, - и интеллект и эрудиция и культура и доброжелательность экскурсовода Юлии. Низкий ей поклон. Недостаток в экскурсии был один и очень важный, это недостаток времени на объём экскурсии. На мой взгляд время и цену экскурсии надо увеличивать, но это уже не в моей компетенции. Ещё раз спасибо!
Алексей.
Ирина
Ирина
16 сен 2025
Благодарю Юлию за экскурсию!
Первый раз остановилась в Арзамасе, была впечатлена наличию стольких храмов.
Захотелось на экскурсию Арзамас православный.
Юлия провела по главным святыням, рассказала про историю города, про людей, про монастыри и
читать дальше

храмы. Зашли во многие из них.
Спасибо большое, что экскурсия была в моем темпе, я как-будто растворилась в событиях города, было очень интересно и уютно с Юлией.

Рекомендую Юлию, как коренного жителя города с носителем его событий и прекрасного рассказчика, экскурсовода и Человека.

Спасибо еще раз большое!

Л
Лариса
15 сен 2025
Арзамас.

Ехать от Дивево относительно не далеко, но этого времени хватило на то что бы восстановить силы и подремать.

Гордок не большой, с населением чуть больше 100 тыс жителей, встретил нас солнышком
читать дальше

и прохладой. Неодалеку от автовокзала, куда нас привезли, высилась огромная, белоснежная Благовещенская церковь.
Туда то мы и направились, от туда началась экскутсия по городу в сопровождении потрясающего гида Юлии.

Чесно, город удивил. Вроде бы экскурсия не длинная, а столько узнали. И про арзамасских гусей и арзамасский лук, про Аркадия Гайдара, который провел тут детство. Здесь был в ссылке Горький, учился знаменитый художник-передвижник Перов, приезжал Пушкин, Екатерина II, Суворов.

Тут только церквей раньше было больше тридцати, а на 10 тыс жителей полторы тысячи монашествующих!!!
Каждый шестой житель Арзамаса был либо монахом, либо послушником!

Арзамас.
О
Оксана
2 сен 2025
Отличная экскурсия. Очень понравилась компетенция экскурсовода, узнали много интересных фактов. Обязательно порекомендуем Юлию своим знакомыи.
Отличная экскурсия. Очень понравилась компетенция экскурсовода, узнали много интересных фактов. Обязательно порекомендуем Юлию своим знакомыи.Отличная экскурсия. Очень понравилась компетенция экскурсовода, узнали много интересных фактов. Обязательно порекомендуем Юлию своим знакомыи.
А
Анатолий
21 июл 2025
Мы от многих друзей знали, что Арзамас интересный город. Однако Юлия, благодаря своим компетенциям в области истории, культуры и архитектуры, а главное, обаянию искренне любящего свой город специалиста, всего за три часа сделала из нас патриотов Арзамаса. Огромное ей спасибо. Уткины и Писаревы.

Входит в следующие категории Арзамаса

Похожие экскурсии из Арзамаса

Экскурсия по Арзамасу с посещением Музея русского патриаршества
Пешая
3 часа
6 отзывов
Индивидуальная
до 5 чел.
Арзамас и Музей патриаршества
Погрузитесь в историю Арзамаса, где величественные храмы и монастыри расскажут о прошлом. Уникальная возможность посетить Музей русского патриаршества
Завтра в 09:00
11 ноя в 09:00
5800 ₽ за всё до 5 чел.
Интересный Арзамас и его старинные профессии
Пешая
2 часа
214 отзывов
Индивидуальная
до 10 чел.
Интересный Арзамас и его старинные профессии
Погрузитесь в атмосферу 18-19 веков, узнав о забытых профессиях Арзамаса. Прогулка по историческому центру и посещение ключевых достопримечательностей
Начало: На Соборной площади
Сегодня в 19:00
Завтра в 08:00
5400 ₽ за всё до 10 чел.
Старинный купеческий Арзамас: обзорная экскурсия
Пешая
2 часа
37 отзывов
Индивидуальная
до 8 чел.
Старинный купеческий Арзамас
Узнайте тайны Арзамаса: от древних улиц до Соборной площади. Откройте для себя историю и культуру города, который вдохновил Льва Толстого
Завтра в 10:00
11 ноя в 10:00
5334 ₽ за всё до 8 чел.
У нас ещё много экскурсий в Арзамасе. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Арзамасе