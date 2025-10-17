Арзамас - это уникальный город, где сосредоточено множество храмов и монастырей. На экскурсии раскрываются тайны арзамасского купечества и их вклад в строительство церквей.
Участники посетят Спасо-Преображенский и Николаевский монастыри, узнают о чудотворных иконах и побывают в Воскресенском кафедральном соборе.
Также можно увидеть уникальный фарфоровый иконостас в Храме Рождества Христова и посетить музей Русского Патриаршества
- ⛪ Уникальные храмы и монастыри
- 🕍 История арзамасского купечества
- 🖼️ Чудотворные иконы
- 🔍 Тайны подземных ходов
- 🚗 Комфортное путешествие на авто
Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00
Что можно увидеть
- Спасо-Преображенский монастырь
- Николаевская обитель
- Церковь Благовещения Пресвятой Богородицы
- Подворье Серафимо-Дивеевского монастыря
- Воскресенский кафедральный собор
- Церковь Живоносного источника
- Церковь Сошествия Святого Духа
- Музей Русского Патриаршества
Описание экскурсии
- Два монастыря: мужской Спасо-Преображенский, который сейчас восстанавливается, и женская Николаевская обитель — действующий монастырь, прославленный своими чудотворными иконами
- Церковь Благовещения Пресвятой Богородицы — огромный двухэтажный храм в стиле барокко с сохранившейся оригинальной чугунной лестницей
- Подворье Серафимо-Дивеевского монастыря с Храмом Рождества Христова, в котором находится уникальный фарфоровый иконостас
- Главный храм Арзамаса — Воскресенский кафедральный собор с удивительными росписями. Сейчас он на реставрации, мы осмотрим его снаружи
- Церковь Живоносного источника, в которой на время реставрации Воскресенского собора хранится главная святыня — Животворящий Крест
- Церковь Сошествия Святого Духа с неповторимой уютной атмосферой, старинными росписями и прекрасной акустикой под куполом
- По желанию посетим музей Русского Патриаршества и другие храмы, не входящие в основную программу
Организационные детали
Экскурсию можно провести на вашем или моём автомобиле (Nissan — для группы до 3 человек)
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
По договорённости
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Юлия — ваш гид в Арзамасе
Провела экскурсии для 1377 туристов
Всем привет! Меня зовут Юлия. Я гид-режиссер. Да, театральная режиссура — основная моя профессия. Но любовь к истории и своему городу привела меня на тропу гида. Мои экскурсии — этоЗадать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 5 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
А
Алексей
17 окт 2025
Уважаемые друзья! ВСЁ В ЭКСКУРСИИ БЫЛО ОТЛИЧНО, - и интеллект и эрудиция и культура и доброжелательность экскурсовода Юлии. Низкий ей поклон. Недостаток в экскурсии был один и очень важный, это недостаток времени на объём экскурсии. На мой взгляд время и цену экскурсии надо увеличивать, но это уже не в моей компетенции. Ещё раз спасибо!
Ирина
16 сен 2025
Благодарю Юлию за экскурсию!
Первый раз остановилась в Арзамасе, была впечатлена наличию стольких храмов.
Захотелось на экскурсию Арзамас православный.
Л
Лариса
15 сен 2025
Арзамас.
Ехать от Дивево относительно не далеко, но этого времени хватило на то что бы восстановить силы и подремать.
Гордок не большой, с населением чуть больше 100 тыс жителей, встретил нас солнышком
О
Оксана
2 сен 2025
Отличная экскурсия. Очень понравилась компетенция экскурсовода, узнали много интересных фактов. Обязательно порекомендуем Юлию своим знакомыи.
А
Анатолий
21 июл 2025
Мы от многих друзей знали, что Арзамас интересный город. Однако Юлия, благодаря своим компетенциям в области истории, культуры и архитектуры, а главное, обаянию искренне любящего свой город специалиста, всего за три часа сделала из нас патриотов Арзамаса. Огромное ей спасибо. Уткины и Писаревы.
