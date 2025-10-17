читать дальше

и прохладой. Неодалеку от автовокзала, куда нас привезли, высилась огромная, белоснежная Благовещенская церковь.

Туда то мы и направились, от туда началась экскутсия по городу в сопровождении потрясающего гида Юлии.



Чесно, город удивил. Вроде бы экскурсия не длинная, а столько узнали. И про арзамасских гусей и арзамасский лук, про Аркадия Гайдара, который провел тут детство. Здесь был в ссылке Горький, учился знаменитый художник-передвижник Перов, приезжал Пушкин, Екатерина II, Суворов.



Тут только церквей раньше было больше тридцати, а на 10 тыс жителей полторы тысячи монашествующих!!!

Каждый шестой житель Арзамаса был либо монахом, либо послушником!