Интересный Арзамас и его старинные профессии

Познакомиться с городом через необычную тему на авторской экскурсии и захотеть сюда вернуться

Водовоз, плевальщик, целовальник, плакальщица, золотарь, кошкодав: изучая архивы нашего города, я особенно заинтересовался этими словами — старинными профессиями Арзамаса. Вы узнаете о них, исследуя исторический центр.

Откроете мифы и правду, выясните как маленький городок превратился в уездный центр — и какую роль в этом сыграли люди с исчезнувшими профессиями.
Интересный Арзамас и его старинные профессии
Интересный Арзамас и его старинные профессии
Интересный Арзамас и его старинные профессии
Интересный Арзамас и его старинные профессии
Интересный Арзамас и его старинные профессии
Интересный Арзамас и его старинные профессии
Интересный Арзамас и его старинные профессии
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Описание

Что вас ожидает

Старинные профессии Арзамаса — миф или правда?

Вместе мы перенесемся в 18-19 века, где буквально на каждой улице и за каждым углом можно было встретить представителей диковинных для нас профессий. Кем были эти люди и что входило в их обязанности? И почему их не встретишь сейчас? Или встретишь? Вас ждет увлекательное путешествие с открытием судеб и событий, тайн и любопытных, никому неизвестных страниц Арзамаса.

Прогулка по центру уютного Арзамаса

За пару часов вы увидите главные достопримечательности нашего города: монументальный Воскресенский собор, Музей Русского Патриаршества в здании бывшего городового магистрата и Спасо-Преображенский мужской монастырь, а также купеческие особняки — Подсосова, Твердова, Попова. Приятным бонусом станет посещение закрытых старинных домов и храмов.

Вопросов и загадок много, ответы — на нашей с вами экскурсии!

Организационные детали

  • Экскурсия может быть пешей или автомобильной: на транспорте гида — не более 4 человек, доплата 500 руб. за бензин; на вашем транспорте — без ограничений
  • После экскурсии я могу организовать для вас мастер-класс по гончарному делу (лепка и круг)
  • Также по желанию вы можете посетить Музей Русского Патриаршества (билет стоит 600 руб. с человека)
  • В конце каждой экскурсии я выдаю путешественникам брошюру с перечнем красивых мест и объектов Арзамаса, которые можно посетить самостоятельно: сделать отличные фото или отведать местную кухню. До встречи!

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
на Соборной площади
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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