Водовоз, плевальщик, целовальник, плакальщица, золотарь, кошкодав: изучая архивы нашего города, я особенно заинтересовался этими словами — старинными профессиями Арзамаса. Вы узнаете о них, исследуя исторический центр. Откроете мифы и правду, выясните как маленький городок превратился в уездный центр — и какую роль в этом сыграли люди с исчезнувшими профессиями.

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Описание

Что вас ожидает

Старинные профессии Арзамаса — миф или правда?

Вместе мы перенесемся в 18-19 века, где буквально на каждой улице и за каждым углом можно было встретить представителей диковинных для нас профессий. Кем были эти люди и что входило в их обязанности? И почему их не встретишь сейчас? Или встретишь? Вас ждет увлекательное путешествие с открытием судеб и событий, тайн и любопытных, никому неизвестных страниц Арзамаса.

Прогулка по центру уютного Арзамаса

За пару часов вы увидите главные достопримечательности нашего города: монументальный Воскресенский собор, Музей Русского Патриаршества в здании бывшего городового магистрата и Спасо-Преображенский мужской монастырь, а также купеческие особняки — Подсосова, Твердова, Попова. Приятным бонусом станет посещение закрытых старинных домов и храмов.

Вопросов и загадок много, ответы — на нашей с вами экскурсии!

Организационные детали