Вместе мы перенесемся в 18-19 века, где буквально на каждой улице и за каждым углом можно было встретить представителей диковинных для нас профессий. Кем были эти люди и что входило в их обязанности? И почему их не встретишь сейчас? Или встретишь? Вас ждет увлекательное путешествие с открытием судеб и событий, тайн и любопытных, никому неизвестных страниц Арзамаса.
За пару часов вы увидите главные достопримечательности нашего города: монументальный Воскресенский собор, Музей Русского Патриаршества в здании бывшего городового магистрата и Спасо-Преображенский мужской монастырь, а также купеческие особняки — Подсосова, Твердова, Попова. Приятным бонусом станет посещение закрытых старинных домов и храмов.
Вопросов и загадок много, ответы — на нашей с вами экскурсии!