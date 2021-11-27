Что вас ожидает

Что помнят улицы и памятники

Конечно, я могу рассказать вам об Арзамасе как центре православия, но моя специализация — история. На экскурсии вы узнаете, как возникла Арзамасская крепость, как город рос и развивался, какие события происходили здесь с 16 века. Услышите о купцах, об их старинных домах и частных любопытных фактах, а также обратите внимание на детали архитектуры.

Пешком по центру

В нашем маршруте знаковые и живописные места провинциального городка. Мы начнем с Нижней площади, где по желанию можно посетить Спасский монастырь. На Соборной площади вы увидите Ратушу 18 века и Никольский монастырь, полюбуетесь монументальным Воскресенским собором, который построен по подобию Исаакия в Петербурге. Затем погуляем по Верхней набережной, где сохранились дворянские особняки 19 века, образцы деревянного зодчества. В завершение вернемся к Соборной площади другим маршрутом, встретив еще три храма.

Организационные детали