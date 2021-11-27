Арзамас уездный, уютный, исторический

Понять, что город славится не только церквями, и полюбоваться деревянной резьбой

Индивидуально
для 6 чел.
С любовью и знаниями я познакомлю вас с нашим Арзамасом, где многие места не изменились со старинных времен.

На прогулке по центру вы увидите впечатляющие храмы и усадьбы-образцы деревянного зодчества.

Откроете хроники города, истории улиц и живших здесь людей.

Сравните прошлое и настоящее, а также узнаете, что еще посмотреть в Арзамасе.
Арзамас уездный, уютный, исторический
Арзамас уездный, уютный, исторический
Арзамас уездный, уютный, исторический
Арзамас уездный, уютный, исторический
Арзамас уездный, уютный, исторический
Арзамас уездный, уютный, исторический
Арзамас уездный, уютный, исторический
Арзамас уездный, уютный, исторический
Арзамас уездный, уютный, исторический
Арзамас уездный, уютный, исторический
Арзамас уездный, уютный, исторический
Арзамас уездный, уютный, исторический
Арзамас уездный, уютный, исторический
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Что вас ожидает

Что помнят улицы и памятники

Конечно, я могу рассказать вам об Арзамасе как центре православия, но моя специализация — история. На экскурсии вы узнаете, как возникла Арзамасская крепость, как город рос и развивался, какие события происходили здесь с 16 века. Услышите о купцах, об их старинных домах и частных любопытных фактах, а также обратите внимание на детали архитектуры.

Пешком по центру

В нашем маршруте знаковые и живописные места провинциального городка. Мы начнем с Нижней площади, где по желанию можно посетить Спасский монастырь. На Соборной площади вы увидите Ратушу 18 века и Никольский монастырь, полюбуетесь монументальным Воскресенским собором, который построен по подобию Исаакия в Петербурге. Затем погуляем по Верхней набережной, где сохранились дворянские особняки 19 века, образцы деревянного зодчества. В завершение вернемся к Соборной площади другим маршрутом, встретив еще три храма.

Организационные детали

  • По запросу экскурсию можно провести и для большего количества участников (доплата — 500 руб. за человека)
  • Обязательных дополнительных расходов нет

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Вы сами выбираете дату и время

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