Арзамас пленяет своими старинными улицами и богатой историей.
Путешественники смогут насладиться архитектурой Соборной площади и Гостиного ряда, где можно приобрести уникальные сувениры. Легендарные личности, такие как Лев Толстой, черпали вдохновение в этом городе. Погружение в атмосферу прошлого и знакомство с местными жителями сделают экскурсию незабываемой. Не упустите шанс прикоснуться к культурному наследию Арзамаса
Путешественники смогут насладиться архитектурой Соборной площади и Гостиного ряда, где можно приобрести уникальные сувениры. Легендарные личности, такие как Лев Толстой, черпали вдохновение в этом городе. Погружение в атмосферу прошлого и знакомство с местными жителями сделают экскурсию незабываемой. Не упустите шанс прикоснуться к культурному наследию Арзамаса
5 причин купить эту экскурсию
- 🏛️ Погружение в историю города
- 🎨 Уникальная архитектура
- 🛍️ Покупка сувениров
- 📚 Истории великих людей
- 🌆 Атмосфера старинных улиц
Время начала: 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00
Что можно увидеть
- Арзамасский кремль
- Соборная площадь
- Воскресенский собор
- Гостиный ряд
Описание экскурсии
Что вас ожидает
Переулки и улицы со старинными домами и резными наличниками перенесут вас в атмосферу прошлого и настроят на лирический лад. Наслаждаясь звуками шагов по старинным мостовым и лёгким ветерком, мы понаблюдаем за жизнью местных жителей — а может, приятно проведём время в кафе.
Соборная площадь — центр культурной жизни Арзамаса, впечатляющая своей архитектурой. Здесь расположены главные достопримечательности, включая Воскресенский собор с красивыми куполами и уникальными фресками.
Гостиный ряд — историческое торговое здание 19 века, сохраняющее атмосферу старинного рынка. Я подскажу, где продаются лучшие местные сувениры и ремесленные изделия, а также традиционные угощения.
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Елена — ваш гид в Арзамасе
Провела экскурсии для 432 туристов
Арзамас — это моя малая Родина. Занимаюсь краеведческой и исследовательской деятельностью.Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 37 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Фотографии от путешественников
А
Алексей
4 ноя 2025
Очень хорошая и познавательная экскурсия! Елена очень приятный экскурсовод, можно с ней и пообщаться на тему экскурсии и пообсуждать, а не просто человек сороговоркой отчитывает программу. Еще Елена показала нам очень хорошую и недорогую трапезную, за что отдельное спасибо!
М
Марина
3 ноя 2025
Интересная экскурсия!
Н
Наталья
3 ноя 2025
Хочется выразить огромную благодарность экскурсоводу Елене за 2 часа прогулки по городу Арзамас. Интересная экскурсия, много новой информации. Спасибо и до новых встреч!!!
Елена
2 ноя 2025
Слова благодарности гиду Елене заинтереснейшую экскурсию по Арзамасу. Спокойная правильная речь гида. Насыщенный материал для подачи туристам. Великолепно. Посоветуем другим путешественникам воспользоваться услугами этого гида.
Елена, здоровья и процветания Вам!
Елена, здоровья и процветания Вам!
Ксюша
31 окт 2025
Были на обзорной экскурсии "Старинный купеческий Арзамас" и остались в полном восторге! Несмотря на то, что время было крайне ограничено, мы успели увидеть самое главное и получить общее представление об
Елена
26 окт 2025
Были в прекрасном Арзамасе 25 октября! Город удивил своей самобытностью. Елена очень хороший гид, прекрасная подача материала,завораживающие локации и много интересной информации! Обязательно вернемся!
Ю
Юлия
26 окт 2025
Спасибо Елене за интересную и душевную экскурсию по Арзамасу. Мы увидели и знаменитые церкви города, и узнали купеческие истории, и про символы и вкусы Арзамаса поговорили. Про современную жизнь и возрождение исторического центра города тоже очень интересно было послушать. Елена рассказывает с душой, но при этом все четко, логично, структура экскурсии продумана. Обязательно вернемся еще.
Л
Людмила
21 окт 2025
Хотели бы поблагодарить нашего гида Елену за замечательную, содержательную экскурсию. Мы узнали много интересного из истории Арзамаса, остались очень довольны от общения с Еленой.
Иван
20 окт 2025
12.10.25 были на данной экскурсии. Понравилось всё. Мы были в компании с детьми, поэтому немного ограничены в перемещениях, но это не повлияло на впечатления. Елена хорошо отреагировала на данное наше обстоятельство и детская беготня не смущала. Мы познакомились с историей и основными местами города. Интересен был и рассказ, изобиловавший забавными фактами из истории и современной жизнью Арзамаса. Впечатления самые приятные!
Н
Наталья
7 окт 2025
Были на экскурсии у Натальи 04.10.10.
Наталья вежливый, тактичный и дружелюбный человек. Хорошо провела экскурсию. Показала достопримечательности, красивые виды Арзамаса, рассказала основную информацию, сделала фотографии нашей группы.
Нам немножко не хватило подробностей, но кто-то может и не хочет перегружать себя лишними фактами, именами и датами.
Но вообщем все прошло хорошо и по плану. Спасибо!
Наталья вежливый, тактичный и дружелюбный человек. Хорошо провела экскурсию. Показала достопримечательности, красивые виды Арзамаса, рассказала основную информацию, сделала фотографии нашей группы.
Нам немножко не хватило подробностей, но кто-то может и не хочет перегружать себя лишними фактами, именами и датами.
Но вообщем все прошло хорошо и по плану. Спасибо!
Елена
1 окт 2025
На экскурсии была с мужем. Нам очень понравилось! Елена компетентный экскурсовод, владеющий информацией не только по заявленной теме. Приятно слушать, речь правильная и вообще Елена обаятельный человек, было комфортно общаться. Рекомендую данную экскурсию для знакомства с городом.
Вероника
24 сен 2025
Всё хорошо и доступно. Спасибо
Н
Наталья
15 сен 2025
спасибо Елене за интересную увлекательную экскурсию по Арзамасу, город прелестный, очень много достопримечательных мест, чистый уютный дружелюбный город, обязательно будем рекомендовать друзьям! еще раз спасибо)
Е
Елена
27 авг 2025
Все было классно, мы прониклись атмосферой Арзамаса. Очень интересная экскурсия. Экскурсовод, очень интересно рассказывает, кругозор знаний очень широкий. Спасибо большое Елена. Однозначно рекомендуем.
Г
Галина
26 авг 2025
Отличная экскурсия с Еленой. Несмотря на плохую погоду, впечатления только хорошие. Отличное знание материала, грамотно проложенный маршрут. В Арзамасе не в первый раз, но с гидом первый. Город открылся заново. Хотим отметить высокий уровень гида. Всем рекомендуем.
Входит в следующие категории Арзамаса
Похожие экскурсии из Арзамаса
Индивидуальная
до 5 чел.
Арзамас и Музей патриаршества
Погрузитесь в историю Арзамаса, где величественные храмы и монастыри расскажут о прошлом. Уникальная возможность посетить Музей русского патриаршества
Завтра в 09:00
11 ноя в 09:00
5800 ₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Интересный Арзамас и его старинные профессии
Погрузитесь в атмосферу 18-19 веков, узнав о забытых профессиях Арзамаса. Прогулка по историческому центру и посещение ключевых достопримечательностей
Начало: На Соборной площади
Сегодня в 19:00
Завтра в 08:00
5400 ₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Арзамас православный
Арзамас - город с богатым духовным наследием. Погрузитесь в историю храмов и монастырей, узнайте о роли купечества и подземных ходах
Начало: По договорённости
Завтра в 08:00
11 ноя в 08:00
5400 ₽ за всё до 10 чел.