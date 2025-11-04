Мои заказы

Старинный купеческий Арзамас: обзорная экскурсия

Узнайте тайны Арзамаса: от древних улиц до Соборной площади. Откройте для себя историю и культуру города, который вдохновил Льва Толстого
Арзамас пленяет своими старинными улицами и богатой историей.

Путешественники смогут насладиться архитектурой Соборной площади и Гостиного ряда, где можно приобрести уникальные сувениры. Легендарные личности, такие как Лев Толстой, черпали вдохновение в этом городе. Погружение в атмосферу прошлого и знакомство с местными жителями сделают экскурсию незабываемой. Не упустите шанс прикоснуться к культурному наследию Арзамаса
5
37 отзывов

5 причин купить эту экскурсию

  • 🏛️ Погружение в историю города
  • 🎨 Уникальная архитектура
  • 🛍️ Покупка сувениров
  • 📚 Истории великих людей
  • 🌆 Атмосфера старинных улиц
Старинный купеческий Арзамас: обзорная экскурсия© Елена
Старинный купеческий Арзамас: обзорная экскурсия© Елена
Старинный купеческий Арзамас: обзорная экскурсия© Елена
Ближайшие даты:
10
ноя11
ноя12
ноя13
ноя14
ноя15
ноя16
ноя
Время начала: 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00

Что можно увидеть

  • Арзамасский кремль
  • Соборная площадь
  • Воскресенский собор
  • Гостиный ряд

Описание экскурсии

Что вас ожидает

Переулки и улицы со старинными домами и резными наличниками перенесут вас в атмосферу прошлого и настроят на лирический лад. Наслаждаясь звуками шагов по старинным мостовым и лёгким ветерком, мы понаблюдаем за жизнью местных жителей — а может, приятно проведём время в кафе.
Соборная площадь — центр культурной жизни Арзамаса, впечатляющая своей архитектурой. Здесь расположены главные достопримечательности, включая Воскресенский собор с красивыми куполами и уникальными фресками.
Гостиный ряд — историческое торговое здание 19 века, сохраняющее атмосферу старинного рынка. Я подскажу, где продаются лучшие местные сувениры и ремесленные изделия, а также традиционные угощения.

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Елена
Елена — ваш гид в Арзамасе
Провела экскурсии для 432 туристов
Арзамас — это моя малая Родина. Занимаюсь краеведческой и исследовательской деятельностью.
Задать вопрос

Отзывы и рейтинг

5
Основано на последних 30 из 37 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
36
4
1
3
2
1

Фотографии от путешественников

Старинный купеческий Арзамас: обзорная экскурсия (Марина)Старинный купеческий Арзамас: обзорная экскурсия (Елена)Старинный купеческий Арзамас: обзорная экскурсия (Елена)Старинный купеческий Арзамас: обзорная экскурсия (Ксюша)Старинный купеческий Арзамас: обзорная экскурсия (Ксюша)Старинный купеческий Арзамас: обзорная экскурсия (Ксюша)Старинный купеческий Арзамас: обзорная экскурсия (Ксюша)Старинный купеческий Арзамас: обзорная экскурсия (Ксюша)Старинный купеческий Арзамас: обзорная экскурсия (Ксюша)Старинный купеческий Арзамас: обзорная экскурсия (Ксюша)Старинный купеческий Арзамас: обзорная экскурсия (Ксюша)Старинный купеческий Арзамас: обзорная экскурсия (Елена)Старинный купеческий Арзамас: обзорная экскурсия (Елена)Старинный купеческий Арзамас: обзорная экскурсия (Елена)Старинный купеческий Арзамас: обзорная экскурсия (Наталья)Старинный купеческий Арзамас: обзорная экскурсия (Елена)Старинный купеческий Арзамас: обзорная экскурсия (Елена)Старинный купеческий Арзамас: обзорная экскурсия (Елена)Старинный купеческий Арзамас: обзорная экскурсия (Елена)Старинный купеческий Арзамас: обзорная экскурсия (Елена)Старинный купеческий Арзамас: обзорная экскурсия (Елена)Старинный купеческий Арзамас: обзорная экскурсия (Вероника)Старинный купеческий Арзамас: обзорная экскурсия (Галина)Старинный купеческий Арзамас: обзорная экскурсия (Галина)Старинный купеческий Арзамас: обзорная экскурсия (Галина)Старинный купеческий Арзамас: обзорная экскурсия (Галина)Старинный купеческий Арзамас: обзорная экскурсия (Галина)Старинный купеческий Арзамас: обзорная экскурсия (Валентина)Старинный купеческий Арзамас: обзорная экскурсия (Валентина)Старинный купеческий Арзамас: обзорная экскурсия (Инна)
А
Алексей
4 ноя 2025
Очень хорошая и познавательная экскурсия! Елена очень приятный экскурсовод, можно с ней и пообщаться на тему экскурсии и пообсуждать, а не просто человек сороговоркой отчитывает программу. Еще Елена показала нам очень хорошую и недорогую трапезную, за что отдельное спасибо!
М
Марина
3 ноя 2025
Интересная экскурсия!
Интересная экскурсия!
Н
Наталья
3 ноя 2025
Хочется выразить огромную благодарность экскурсоводу Елене за 2 часа прогулки по городу Арзамас. Интересная экскурсия, много новой информации. Спасибо и до новых встреч!!!
Елена
Елена
2 ноя 2025
Слова благодарности гиду Елене заинтереснейшую экскурсию по Арзамасу. Спокойная правильная речь гида. Насыщенный материал для подачи туристам. Великолепно. Посоветуем другим путешественникам воспользоваться услугами этого гида.
Елена, здоровья и процветания Вам!
Слова благодарности гиду Елене заинтереснейшую экскурсию по Арзамасу. Спокойная правильная речь гида. Насыщенный материал для подачиСлова благодарности гиду Елене заинтереснейшую экскурсию по Арзамасу. Спокойная правильная речь гида. Насыщенный материал для подачи
Ксюша
Ксюша
31 окт 2025
Были на обзорной экскурсии "Старинный купеческий Арзамас" и остались в полном восторге! Несмотря на то, что время было крайне ограничено, мы успели увидеть самое главное и получить общее представление об
читать дальше

этом интересном городе! Елена профессионально адаптировалась к ситуации и провела экскурсию очень динамично и информативно. Она успела рассказать нам об основных исторических событиях, показать главные достопримечательности и поделиться интересными фактами об арзамасском купечестве. Елена - замечательный экскурсовод, очень грамотно и увлеченно рассказывает об истории города, его архитектурных памятниках и известных личностях. Благодаря ей Арзамас предстал перед нами совершенно с другой стороны – как важный торговый и православный центр прошлых веков. Очень рекомендую эту экскурсию всем, кто интересуется историей России и хочет открыть для себя этот красивый и самобытный город. Спасибо Елене за прекрасно проведенное время!" До новых встреч! Рекомендуем!

Были на обзорной экскурсии "Старинный купеческий Арзамас" и остались в полном восторге! Несмотря на то, чтоБыли на обзорной экскурсии "Старинный купеческий Арзамас" и остались в полном восторге! Несмотря на то, чтоБыли на обзорной экскурсии "Старинный купеческий Арзамас" и остались в полном восторге! Несмотря на то, чтоБыли на обзорной экскурсии "Старинный купеческий Арзамас" и остались в полном восторге! Несмотря на то, чтоБыли на обзорной экскурсии "Старинный купеческий Арзамас" и остались в полном восторге! Несмотря на то, чтоБыли на обзорной экскурсии "Старинный купеческий Арзамас" и остались в полном восторге! Несмотря на то, чтоБыли на обзорной экскурсии "Старинный купеческий Арзамас" и остались в полном восторге! Несмотря на то, чтоБыли на обзорной экскурсии "Старинный купеческий Арзамас" и остались в полном восторге! Несмотря на то, что
Елена
Елена
26 окт 2025
Были в прекрасном Арзамасе 25 октября! Город удивил своей самобытностью. Елена очень хороший гид, прекрасная подача материала,завораживающие локации и много интересной информации! Обязательно вернемся!
Были в прекрасном Арзамасе 25 октября! Город удивил своей самобытностью. Елена очень хороший гид, прекрасная подачаБыли в прекрасном Арзамасе 25 октября! Город удивил своей самобытностью. Елена очень хороший гид, прекрасная подачаБыли в прекрасном Арзамасе 25 октября! Город удивил своей самобытностью. Елена очень хороший гид, прекрасная подача
Ю
Юлия
26 окт 2025
Спасибо Елене за интересную и душевную экскурсию по Арзамасу. Мы увидели и знаменитые церкви города, и узнали купеческие истории, и про символы и вкусы Арзамаса поговорили. Про современную жизнь и возрождение исторического центра города тоже очень интересно было послушать. Елена рассказывает с душой, но при этом все четко, логично, структура экскурсии продумана. Обязательно вернемся еще.
Л
Людмила
21 окт 2025
Хотели бы поблагодарить нашего гида Елену за замечательную, содержательную экскурсию. Мы узнали много интересного из истории Арзамаса, остались очень довольны от общения с Еленой.
Иван
Иван
20 окт 2025
12.10.25 были на данной экскурсии. Понравилось всё. Мы были в компании с детьми, поэтому немного ограничены в перемещениях, но это не повлияло на впечатления. Елена хорошо отреагировала на данное наше обстоятельство и детская беготня не смущала. Мы познакомились с историей и основными местами города. Интересен был и рассказ, изобиловавший забавными фактами из истории и современной жизнью Арзамаса. Впечатления самые приятные!
Н
Наталья
7 окт 2025
Были на экскурсии у Натальи 04.10.10.
Наталья вежливый, тактичный и дружелюбный человек. Хорошо провела экскурсию. Показала достопримечательности, красивые виды Арзамаса, рассказала основную информацию, сделала фотографии нашей группы.
Нам немножко не хватило подробностей, но кто-то может и не хочет перегружать себя лишними фактами, именами и датами.
Но вообщем все прошло хорошо и по плану. Спасибо!
Были на экскурсии у Натальи 04.10.10.
Елена
Елена
1 окт 2025
На экскурсии была с мужем. Нам очень понравилось! Елена компетентный экскурсовод, владеющий информацией не только по заявленной теме. Приятно слушать, речь правильная и вообще Елена обаятельный человек, было комфортно общаться. Рекомендую данную экскурсию для знакомства с городом.
На экскурсии была с мужем. Нам очень понравилось! Елена компетентный экскурсовод, владеющий информацией не только поНа экскурсии была с мужем. Нам очень понравилось! Елена компетентный экскурсовод, владеющий информацией не только поНа экскурсии была с мужем. Нам очень понравилось! Елена компетентный экскурсовод, владеющий информацией не только поНа экскурсии была с мужем. Нам очень понравилось! Елена компетентный экскурсовод, владеющий информацией не только поНа экскурсии была с мужем. Нам очень понравилось! Елена компетентный экскурсовод, владеющий информацией не только поНа экскурсии была с мужем. Нам очень понравилось! Елена компетентный экскурсовод, владеющий информацией не только по
Вероника
Вероника
24 сен 2025
Всё хорошо и доступно. Спасибо
Всё хорошо и доступно. Спасибо
Н
Наталья
15 сен 2025
спасибо Елене за интересную увлекательную экскурсию по Арзамасу, город прелестный, очень много достопримечательных мест, чистый уютный дружелюбный город, обязательно будем рекомендовать друзьям! еще раз спасибо)
Е
Елена
27 авг 2025
Все было классно, мы прониклись атмосферой Арзамаса. Очень интересная экскурсия. Экскурсовод, очень интересно рассказывает, кругозор знаний очень широкий. Спасибо большое Елена. Однозначно рекомендуем.
Г
Галина
26 авг 2025
Отличная экскурсия с Еленой. Несмотря на плохую погоду, впечатления только хорошие. Отличное знание материала, грамотно проложенный маршрут. В Арзамасе не в первый раз, но с гидом первый. Город открылся заново. Хотим отметить высокий уровень гида. Всем рекомендуем.
Отличная экскурсия с Еленой. Несмотря на плохую погоду, впечатления только хорошие. Отличное знание материала, грамотно проложенныйОтличная экскурсия с Еленой. Несмотря на плохую погоду, впечатления только хорошие. Отличное знание материала, грамотно проложенныйОтличная экскурсия с Еленой. Несмотря на плохую погоду, впечатления только хорошие. Отличное знание материала, грамотно проложенныйОтличная экскурсия с Еленой. Несмотря на плохую погоду, впечатления только хорошие. Отличное знание материала, грамотно проложенныйОтличная экскурсия с Еленой. Несмотря на плохую погоду, впечатления только хорошие. Отличное знание материала, грамотно проложенный

Входит в следующие категории Арзамаса

Похожие экскурсии из Арзамаса

Экскурсия по Арзамасу с посещением Музея русского патриаршества
Пешая
3 часа
6 отзывов
Индивидуальная
до 5 чел.
Арзамас и Музей патриаршества
Погрузитесь в историю Арзамаса, где величественные храмы и монастыри расскажут о прошлом. Уникальная возможность посетить Музей русского патриаршества
Завтра в 09:00
11 ноя в 09:00
5800 ₽ за всё до 5 чел.
Интересный Арзамас и его старинные профессии
Пешая
2 часа
214 отзывов
Индивидуальная
до 10 чел.
Интересный Арзамас и его старинные профессии
Погрузитесь в атмосферу 18-19 веков, узнав о забытых профессиях Арзамаса. Прогулка по историческому центру и посещение ключевых достопримечательностей
Начало: На Соборной площади
Сегодня в 19:00
Завтра в 08:00
5400 ₽ за всё до 10 чел.
Арзамас православный
Пешая
2 часа
5 отзывов
Индивидуальная
до 10 чел.
Арзамас православный
Арзамас - город с богатым духовным наследием. Погрузитесь в историю храмов и монастырей, узнайте о роли купечества и подземных ходах
Начало: По договорённости
Завтра в 08:00
11 ноя в 08:00
5400 ₽ за всё до 10 чел.
У нас ещё много экскурсий в Арзамасе. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Арзамасе