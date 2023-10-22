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Алексей Ваш гид в Арзамасе Задать вопрос Индивидуальная экскурсия 6400 ₽ за экскурсию Цена за 1-10 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты. 5 2 отзыва 2 часа 1-10 человек Пешком Выбрать дату и забронировать Задать вопрос организатору Безопасная оплата Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

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Описание экскурсии Есть в русской провинции городок, о котором в старину судачили по всей России. А дело все в том, что над ним летали не вороны да галки, а … музы! И – представьте!: частенько они поселялись у горожан или проникали в экипажи многочисленных проезжающих. Что из этого получалось я расскажу и покажу на экскурсии по своему родному Арзамасу. Во время экскурсии вы узнаете, кто те счастливцы, которых посетили музы, и чем они знамениты. Удивительно, но с одного весьма необычного горожанина было написано более 150 профессиональных портретов. Есть легенда, что музы атаковали Арзамас осенью 1830 г. Следы атак искали 69 лет спустя. Вы узнаете, что удалось обнаружить. Я назову поименно «благородных гусей» и объясню, почему они не могли стать академиками. А после экскурсии вы сможете заглянуть в городской Сквер Муз, в котором отметились гостьи из Москвы, Англии, Франции и даже с острова Пасхи. Приглашаю в русскую провинцию, чтобы ее полюбить! Здесь – душа и музы России!

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Ответы на вопросы Что включено Услуги гида Где начинаем и завершаем? Начало: Соборная площадь Завершение: По договоренности Когда и сколько длится? Когда: Вы сами выбираете дату и время Экскурсия длится около 2 часов Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала Кто ещё будет вместе со мной? Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел. Нужно оплачивать всё сразу? Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн. Можно задать вопрос до бронирования? Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы. Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.