Есть в русской провинции городок, о котором в старину судачили по всей России. А дело все в том, что над ним летали не вороны да галки, а … музы! И – представьте! – частенько они поселялись у горожан или проникали в экипажи многочисленных проезжающих. Что из этого получалось я расскажу и покажу на экскурсии 🧭 по своему родному Арзамасу.

Во время экскурсии 🧭 вы узнаете, кто те счастливцы, которых посетили музы, и чем они знамениты. Удивительно, но с одного весьма необычного горожанина было написано более 150 профессиональных портретов. Есть легенда, что музы атаковали Арзамас осенью 1830 г. Следы атак искали 69 лет спустя. Вы узнаете, что удалось обнаружить. Я назову поименно «благородных гусей» и объясню, почему они не могли стать академиками. А после экскурсии 🧭 вы сможете заглянуть в городской Сквер Муз, в котором отметились гостьи из Москвы, Англии, Франции и даже с острова Пасхи.

Приглашаю в русскую провинцию, чтобы ее полюбить! Здесь – душа и музы России!