Описание экскурсии
Есть в русской провинции городок, о котором в старину судачили по всей России. А дело все в том, что над ним летали не вороны да галки, а … музы! И – представьте!:частенько они поселялись у горожан или проникали в экипажи многочисленных проезжающих. Что из этого получалось я расскажу и покажу на экскурсии по своему родному Арзамасу. Во время экскурсии вы узнаете, кто те счастливцы, которых посетили музы, и чем они знамениты. Удивительно, но с одного весьма необычного горожанина было написано более 150 профессиональных портретов. Есть легенда, что музы атаковали Арзамас осенью 1830 г. Следы атак искали 69 лет спустя. Вы узнаете, что удалось обнаружить. Я назову поименно «благородных гусей» и объясню, почему они не могли стать академиками. А после экскурсии вы сможете заглянуть в городской Сквер Муз, в котором отметились гостьи из Москвы, Англии, Франции и даже с острова Пасхи. Приглашаю в русскую провинцию, чтобы ее полюбить! Здесь – душа и музы России!
Вы сами выбираете дату и время
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Что включено
- Услуги гида
Где начинаем и завершаем?
Начало: Соборная площадь
Завершение: По договоренности
Когда и сколько длится?
Когда: Вы сами выбираете дату и время
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 2 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Е
Спасибо за прекрасную экскурсию. Алексей открыл нам город Арзамас с новой стороны, перенес в атмосферу 18-19 века, рассказал о великих людях и их служению родному городу.
Рекомендуем данную экскурсию и конечно, будем открывать новые стороны любимого города вместе с Алексеем.
Рекомендуем данную экскурсию и конечно, будем открывать новые стороны любимого города вместе с Алексеем.
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М
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