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Арзамасские музы

Алексей Р.
Алексей Р. – Гид из Арзамаса
Арзамасские музы
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  • 🎩Индивидуальная
  • 👣Пешеходная
  • 🕐Длительность 2 часа
  • 👫 Для 1-10 человек

  • 1 875 ₽ за экскурсию

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Арзамасские музы
Арзамасские музы

Что вы увидите

  • Самые интересные уголки Арзамаса
Есть в русской провинции городок, о котором в старину судачили по всей России. А дело все в том, что над ним летали не вороны да галки, а … музы! И – представьте! – частенько они поселялись у горожан или проникали в экипажи многочисленных проезжающих. Что из этого получалось я расскажу и покажу на экскурсии 🧭 по своему родному Арзамасу.
Во время экскурсии 🧭 вы узнаете, кто те счастливцы, которых посетили музы, и чем они знамениты. Удивительно, но с одного весьма необычного горожанина было написано более 150 профессиональных портретов. Есть легенда, что музы атаковали Арзамас осенью 1830 г. Следы атак искали 69 лет спустя. Вы узнаете, что удалось обнаружить. Я назову поименно «благородных гусей» и объясню, почему они не могли стать академиками. А после экскурсии 🧭 вы сможете заглянуть в городской Сквер Муз, в котором отметились гостьи из Москвы, Англии, Франции и даже с острова Пасхи.
Приглашаю в русскую провинцию, чтобы ее полюбить! Здесь – душа и музы России!
Что входит
  • услуги гида
Начало
🚩 Соборная площадь
Место завершения
🏁 По договоренности
Арзамасские музы
Арзамасские музы

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  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Алексей Р.
Алексей Р.
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