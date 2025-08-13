Арзамас - город величественных соборов и уютных домиков (с аудиогидом)

Только вы и прекрасный Арзамас. Начнёте, когда удобно, и сделаете перерыв, когда захочется. Погуляете по тихим улочкам с купеческими домами и церквями.
Заглянете в гости к арзамасскому гусю, проникнетесь детскими воспоминаниями Гайдара и удивитесь продуктивной ссылке Горького.
Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00, 20:30, 21:00, 21:30, 22:00, 22:30, 23:00
Описание аудиогида
Водонапорная башня — культовое сооружение и стратегический объект. Вы узнаете, как она спасла город от множества смертей.
«Искра» — старинный кинотеатр, который построил купец Терентьев.
Дом Ханыкова 19 века. Необычный вид ему придают высокие деревянные колонны.
Воскресенский собор — величественный храм в маленькой провинции. Вы будете растроганы историей его строительства.
Гостиный ряд — улица на весьма необычном рельефе. А ещё на ней все вывески и таблички выполнены под старину.
Магистрат — единственный сохранившийся с петровской эпохи. Это здание ни разу не перестраивалось.
Рождественская и Смоленская церкви. Здесь аудиогид с вами попрощается. Но прогуляйтесь по окрестностям — они словно с дореволюционных открыток!
Организационные детали
- Берите с собой телефон и наушники — непременно заряженные
- После внесения предоплаты вы получите ссылку на доплату оставшейся суммы. Далее на почте вы увидите письмо со всеми организационными деталями и ссылкой на Телеграм-бот. В боте — аудиодорожки, навигация, фотографии из прошлого
- Вы можете отправиться гулять в любое время, дата бронирования значения не имеет. Экскурсия останется у вас навсегда
- На случай блокировки интернета скачайте экскурсию в Telegram. Мы оформим возврат, если вы не сможете ей воспользоваться
Стоимость аудиогида
Тип билета
Стоимость
Стандартный билет
750 ₽
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У Водонапорной башни
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это аудиоэкскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Эльмира — ваша команда гидов в Арзамасе
Провели экскурсии для 441 туриста
Нас двое — Эльмира и Лена. Мы обожаем путешествовать по миру, гулять по местам с историей и погружаться в атмосферу прошлого. Однажды за чашкой чая мы обсуждали наши поездки, делились впечатлениямиЗадать вопрос
Отзывы и рейтинг
4.8
Основано на 20 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Фотографии от путешественников
Е
Екатерина
13 авг 2025
Плюсы: автор быстро выходит на связь, очень отзывчивая. Приятно общаться.
В карточки добавлены старые фотографии достопримечательностей.
Гид же весьма поверхностный: в среднем 2 минуты на локацию. Почти вся информация есть в свободном доступе в бесплатных аудиогидах. Стоимость завышена.
Дата посещения: 9 августа 2025
П
Пьер
22 июн 2025
Отличная экскурсия. Получил удовольствие. Приятный голос рассказывает интересную информацию о городе. Определено стоит своих денег
Дата посещения: 22 июня 2025
Руфина
6 ноя 2025
Отличный формат! Грамотно выстроенный маршрут, приятный голос гида. Экскурсия понравилась. Видели еще пару-тройку достойных мест, возможно о них особо нечего рассказать, но красивые здания))
Дмитрий
3 ноя 2025
Первый раз пользовались аудиогидом. Арзамас - небольшой город, «живого» экскурсовода найти в праздничные дни было сложно (и ценник надо сказать кусачий). Удобно, что аудиогидом можно воспользоваться в любой момент и даже идти не по маршруту, а своим путём, просто слушая о тех местах, которые заинтересовали. Этот формат однозначно подойдёт для одного-трёх человек. Краткий, интересный, нескучный рассказ со старыми фото.
Антонина
1 ноя 2025
Прекрасная прогулка, грамотный маршрут. Добавила по пути еще свои локации и вышло на 17000 шагов, то что надо. Идешь по карте, по всем главным улочкам города и наслаждаешься. Благодарю!
Н
Наталия
13 окт 2025
Все отлично. Арзамас необыкновенный город. Обязательно вернёмся туда снова. У экскурсовода Эльмиры приятный голос, хорошо поставленая речь. Большое спасибо за экскурсию.
А
Александра
12 окт 2025
Для первого знакомства с городом - очень хорошо. Проходили по маршруту весь день с перерывами. Хотелось бы побольше информации, но в целом, четыре с плюсом, спасибо татарке)
Ю
Юлия
27 авг 2025
Интересный формат экскурсии. Воспользовались впервые из-за сжатости пребывания в городе, благодаря чему получили основную информацию по достопримечательностям. Так как оставили машину в центре города, маршрут пришлось немного начать с другого
И
Инна
24 авг 2025
Экскурсия интересная, спасибо. Маршрут построен превосходно, сопровождающие фото и текст аудиоэкскурсии также прекрасно подобраны. Формат оказался очень удобным, когда надо было прерваться, сделать фото или перекусить в кафе (которое тоже
Ю
Юлия
18 авг 2025
Замечательная экскурсия. В своём темпе, не торопясь, с нужным для тебя временем для осмотра и отдыха. Спасибо! Прекрасно провела день в Арзамасе!
Г
Георгий
15 авг 2025
Нам не удалось найти гида в Арзамасе, все были заняты. Поэтому купили аудиогид. Взяли с собой колонку и с ее помощью слушали. Маршрут интересный, познавательный. Нам очень понравилось в Архиве, приедем ещё!
С
Схабицкая
12 авг 2025
Экскурсия для одного молодого человека.
Дарья
12 авг 2025
Экскурсия с аудио гидом нам с ребёнком понравилась. Очень душевно звучит рассказ. Формат экскурсии через телеграмм-бот используем не первый раз и снова "зашло"!)
С
Салтыкова
23 июл 2025
Очень понравилась экскурсия. Интересно было слушать и гулять, очень удобный формат. Приятный голос аудиогида. Классные локации. Советую 😻
Е
Евгения
17 июл 2025
Такая интересная идея, гуляешь спокойно в своем темпе, слушаешь рассказы о местах, которые видишь. Не надо подстраиваться ни под кого, мы с подругой в восторге! Маршрут очень классный
