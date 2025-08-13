Арзамас - город величественных соборов и уютных домиков (с аудиогидом)

Только вы и прекрасный Арзамас. Начнёте, когда удобно, и сделаете перерыв, когда захочется. Погуляете по тихим улочкам с купеческими домами и церквями. Заглянете в гости к арзамасскому гусю, проникнетесь детскими воспоминаниями Гайдара и удивитесь продуктивной ссылке Горького.

Описание аудиогида

Водонапорная башня — культовое сооружение и стратегический объект. Вы узнаете, как она спасла город от множества смертей.

«Искра» — старинный кинотеатр, который построил купец Терентьев.

Дом Ханыкова 19 века. Необычный вид ему придают высокие деревянные колонны.

Воскресенский собор — величественный храм в маленькой провинции. Вы будете растроганы историей его строительства.

Гостиный ряд — улица на весьма необычном рельефе. А ещё на ней все вывески и таблички выполнены под старину.

Магистрат — единственный сохранившийся с петровской эпохи. Это здание ни разу не перестраивалось.

Рождественская и Смоленская церкви. Здесь аудиогид с вами попрощается. Но прогуляйтесь по окрестностям — они словно с дореволюционных открыток!

Организационные детали