2 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

«Арзамас-городок — от Москвы уголок», — говаривали в старину, ведь «в отношении церковной архитектуры Арзамас является городом, где в веках воздвигались сооружения столичного масштаба, перед которыми даже московские церкви этого же периода кажутся провинциальными», — так характеризует церковное зодчество Арзамаса известный реставратор Н.Померанцев. Хотя, не только обилием храмов известен город, основанный, по преданию, Иваном Грозным во время победного похода на Казань.
Программа
Во время обзорной экскурсии по Арзамасу мы:
не спеша осмотрим достопримечательности Соборной площади города: уникальное здание магистрата («ратуши»), «дома-близнецы», комплекс Никольского монастыря;
отдельный разговор будет о главной достопримечательности города — Воскресенском соборе, который «по общему облику и прекрасным пропорциям … не имеет себе равного среди классических церквей Москвы и может идти в сравнение лишь с петербургскими соборами Стасова»;
прогуляемся по тихой и уютной Верхней набережной р.Теша с обалденными видами на затешинские луга и с.Выездное;
побываем на месте, где находилась первая в России провинциальная художественная школа, организованная академиком А.В.Ступиным и работавшая в условиях крепостнической России целых шестьдесят (!) лет;
когда будем любоваться деревянными и кирпичными купеческими особняками XIX в., я расскажу, почему «арзамасский купец ста товарам цену знает»;
не пройдем мимо «гайдаровских» мест: дом-музей писателя, реальное училище, клуб большевиков…;
на «карлухе» — арзамасском Арбате — увидим дом, из окон которого вылетела фраза «Человек — это звучит гордо!», а также я расскажу, что общего было у пролетарского писателя М.Горького и местного священника отца Федора;
на протяжении прогулки нам будут попадаться многочисленные церкви: и сохранившиеся с давних времен, и воссозданные совсем недавно: «много видел я в Москве церквей, а в Арзамасе, кроме церквей, ничего не видал», — писал современник.
В Арзамасе есть несколько интересных музеев, которые (опционально) можно также посетить в ходе прогулки:
историко-художественный (в котором, помимо всего прочего, есть «ступинский зал», где представлены оригиналы работ выпускников школы живописи А.В.Ступина);
«гайдаровский» (мемориальный дом-музей, в котором проживала семья Голиковых, и выставочный комплекс);
музей патриаршества, единственный в своем роде (два Патриарха родились в окрестностях Арзамаса; музей расположен в уникальном здании магистрата — «ратуше»).
Приезжайте в Арзамас!
Организационные детали
Для групповых экскурсий (которые проводятся по расписанию) стоимость за 1 человека включает трансфер на заказном микроавтобусе из Н.Новгорода до Арзамаса и обратно. Для индивидуальных экскурсий (проводятся по вашему запросу) транспорт предоставляется путешественниками или оплачивается дополнительно: 600 руб. за человека (маршрутное такси, время в пути 1 ч. 40 мин.), 3500 руб. за 1-3 человека (легковой автомобиль), 5500 руб. за 4-10 человек (минивен или микроавтобус).
Выберите дату для вашей экскурсии
Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
Я специализируюсь на нижегородском краеведении. Очень люблю свой край. За 10 лет непрерывных путешествий по нашему региону объездил его, как говорится, вдоль и поперек, посещая музеи, библиотеки, общаясь с местными жителями. Опыт организации экскурсий по городу и области (пешие, автомобильные, велосипедные) — с 2006 года. Область краеведческих интересов: старообрядческий Городец, православный Арзамас, литературное Болдино, древний Муром и промышленная Выкса. Большинство моих мероприятий проходят в стиле прогулок.
Экскурсия и работа экскурсовода Алексея выше похвал. Материал подготовлен и представлен прекрасно. Рекомендую эту экскурсию всем. Очень профессиональный и интересный подход Алексея делает такую встречу с ним незабываемой. Спасибо за все!
Илья
12 июня 2018
Искренне благодарен Алексею за знакомство с Арзамасом - чудесным городом с красивой архитектурой и богатым прошлым. Очень интересно было услышать о знаменитых людях, в жизни которых Арзамас сыграл существенную роль: Гайдар, Ступин, Горький, Толстой, Патриарх Сергий. Алексей обладает энциклопедическими знаниями об Арзамасе и арзамасцах. Мы получили огромное удовольствие от общения с Алексеем. Желаем ему здоровья и удачи во всех делах!
«Много видал я в Москве церквей, а в Арзамасе, кроме церквей, ничего не видал!»
Бывший когда-то языческой столицей эрзян, затерявшейся среди дремучих муромских лесов, при Иване Грозном Арзамас превратился в миссионерский центр Руси и сплошную выставку достижений церковной архитектуры. Путь укоренения веры был не так прост. Вы узнаете, как это происходило, увидите главные святыни города, многие из которых по праву считаются шедеврами православного зодчества, и познакомитесь поближе с городом с гордым именем Арзамас и жителями, оставившими след в его истории.
Во время путешествия я познакомлю вас с историей православия, расскажу о том, что было на месте Дивеевского монастыря до его основания, об «академии монашества» — Саровском монастыре, о старце Серафиме и его роли в прославлении Дивеевской обители. Вы познакомитесь с православными святынями, откроете поразительную церковную архитектуру Арзамаса, увидите знаковые религиозные объекты Дивеево, а легенды и предания помогут вам почувствовать дух и атмосферу русской православной старины.
Узнать, кто из гениев русской литературы гостил в Арзамасе, и пройти по следам детского писателя
Если вы думаете, что рассказы о литературе и ее творцах — писателях и поэтах — скучное занятие, вам непременно нужно на экскурсию в Арзамас. Вспомните хотя бы знаменитое «Арзамасское общество безвестных людей», или просто — «Арзамас», где состоял Пушкин. Или же современный нам одноименный просветительский проект. Совпадение? Ничуть! В городе «отметились» многие светила русской литературы, и вы пройдёте по историческим улицам Арзамаса, чтобы рассмотреть следы писателей и поэтов.