2 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Арзамас славится своими величественными храмами и архитектурными памятниками, которые превосходят даже московские. Город, основанный Иваном Грозным, богат историей и культурой.
В ходе экскурсии вы посетите Соборную площадь, Воскресенский собор, Никольский монастырь
В ходе экскурсии вы посетите Соборную площадь, Воскресенский собор, Никольский монастырь
5 причин купить эту экскурсию
- 🌟 Величественные храмы и архитектурные памятники
- 🏛️ Богатая история и культурное наследие
- 🌳 Прекрасные виды на природу и реки
- 🎨 Уникальные музеи и выставки
- 📚 Интересные факты и истории о знаменитых людях
Что можно увидеть
- Соборная площадь
- Воскресенский собор
- Никольский монастырь
- Верхняя набережная реки Теша
- Дом-музей Максима Горького
- Реальное училище
- Клуб большевиков
- Дом-музей Аркадия Гайдара
- Историко-художественный музей
- Музей патриаршества
Описание экскурсии
«Арзамас-городок — от Москвы уголок», — говаривали в старину, ведь «в отношении церковной архитектуры Арзамас является городом, где в веках воздвигались сооружения столичного масштаба, перед которыми даже московские церкви этого же периода кажутся провинциальными», — так характеризует церковное зодчество Арзамаса известный реставратор Н. Померанцев. Хотя, не только обилием храмов известен город, основанный, по преданию, Иваном Грозным во время победного похода на Казань.
Программа
Во время обзорной экскурсии по Арзамасу мы:
- не спеша осмотрим достопримечательности Соборной площади города: уникальное здание магистрата («ратуши»), «дома-близнецы», комплекс Никольского монастыря;
- отдельный разговор будет о главной достопримечательности города — Воскресенском соборе, который «по общему облику и прекрасным пропорциям … не имеет себе равного среди классических церквей Москвы и может идти в сравнение лишь с петербургскими соборами Стасова»;
- прогуляемся по тихой и уютной Верхней набережной р. Теша с обалденными видами на затешинские луга и с. Выездное;
- побываем на месте, где находилась первая в России провинциальная художественная школа, организованная академиком А. В. Ступиным и работавшая в условиях крепостнической России целых шестьдесят (!) лет;
- когда будем любоваться деревянными и кирпичными купеческими особняками XIX в., я расскажу, почему «арзамасский купец ста товарам цену знает»;
- не пройдем мимо «гайдаровских» мест: дом-музей писателя, реальное училище, клуб большевиков…;
- на «карлухе» — арзамасском Арбате — увидим дом, из окон которого вылетела фраза «Человек — это звучит гордо!», а также я расскажу, что общего было у пролетарского писателя М. Горького и местного священника отца Федора;
- на протяжении прогулки нам будут попадаться многочисленные церкви: и сохранившиеся с давних времен, и воссозданные совсем недавно: «много видел я в Москве церквей, а в Арзамасе, кроме церквей, ничего не видал», — писал современник.
В Арзамасе есть несколько интересных музеев, которые (опционально) можно также посетить в ходе прогулки:
- историко-художественный (в котором, помимо всего прочего, есть «ступинский зал», где представлены оригиналы работ выпускников школы живописи А. В. Ступина);
- «гайдаровский» (мемориальный дом-музей, в котором проживала семья Голиковых, и выставочный комплекс);
- музей патриаршества, единственный в своем роде (два Патриарха родились в окрестностях Арзамаса; музей расположен в уникальном здании магистрата — «ратуше»).
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Стоимость экскурсии
|Тариф
|Стоимость
|Стандартный билет
|1600 ₽
|Дети до 8 лет
|667 ₽
|Дети до 4 лет
|Бесплатно
|Пенсионеры
|1334 ₽
|Школьники
|1334 ₽
|Студенты
|1334 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 12 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Алексей — ваш гид в Арзамасе
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2015 года
Обычно отвечает за 30 минут
Провёл экскурсии для 3949 туристов
Я специализируюсь на нижегородском краеведении. Очень люблю свой край. За 10 лет непрерывных путешествий по нашему региону объездил его, как говорится, вдоль и поперек, посещая музеи, библиотеки, общаясь с местными
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 22 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Очень интересно подобран маршрут, в одной экскурсии можно узнать о знаменитых литераторах живших в Арзамасе, меценатах, священнослужителях внесших большой вклад в развитие города. Прошли по первой в Арзамасе пешеходной улице,
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Е
Замечательная экскурсия от человека, любящего свои город и его историю. Легко, подробно, увлекательно. 3 часа пролетели незаметно. Очень уютный, красивый городок, в который хочется возвращаться. Алексей, спасибо за трогательные стихи.
+2
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Мы впервые побывали в Арзамасе и нам очень доступно было рассказано об истории этого русского городка, мы осмотрели много достопримечательных мест, посетили много храмов, посмотрели город с высоты колокольни. Вообщем, Алексей большой молодец, нам было интересно и познавательно.
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А
Спасибо большое, Алексей, за познавательную экскурсию! Вы нам показали очень интересные и красивые места, в которые мы сами бы даже не догадались зайти.
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Ж
Главный итог. Гуляя по городу на следующий день после экскурсии, ты уже идешь словно по уже давно знакомым улицам. Спасибо.
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Экскурсия по Арзамасу с Алексеем оставила неоднозначное впечатление. Маршрут в целом был интересным, и формат индивидуальной прогулки предполагал гибкость и возможность учесть наши пожелания. Однако, к сожалению, с этим возникли
+2
Алексей
Ответ организатора:
Татьяна! Спасибо за столь обстоятельный и полезный для меня и гостей Арзамаса отзыв!
У любой экскурсии должна быть логика и более-менее
У любой экскурсии должна быть логика и более-менее
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