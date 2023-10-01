2 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Арзамас славится своими величественными храмами и архитектурными памятниками, которые превосходят даже московские. Город, основанный Иваном Грозным, богат историей и культурой.В ходе экскурсии вы посетите Соборную площадь, Воскресенский собор, Никольский монастырь

и другие достопримечательности. Прогулка по Верхней набережной реки Теша подарит вам прекрасные виды на затешинские луга. Узнайте, почему арзамасский купец был так искусен в торговле, и посетите места, связанные с Максимом Горьким и Аркадием Гайдаром. В завершение экскурсии можно посетить местные музеи, такие как историко-художественный и музей патриаршества

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-4 человек, стоимость зависит от количества людей

Описание экскурсии

«Арзамас-городок — от Москвы уголок», — говаривали в старину, ведь «в отношении церковной архитектуры Арзамас является городом, где в веках воздвигались сооружения столичного масштаба, перед которыми даже московские церкви этого же периода кажутся провинциальными», — так характеризует церковное зодчество Арзамаса известный реставратор Н. Померанцев. Хотя, не только обилием храмов известен город, основанный, по преданию, Иваном Грозным во время победного похода на Казань.

Программа

Во время обзорной экскурсии по Арзамасу мы:

не спеша осмотрим достопримечательности Соборной площади города: уникальное здание магистрата («ратуши»), «дома-близнецы», комплекс Никольского монастыря;

отдельный разговор будет о главной достопримечательности города — Воскресенском соборе, который «по общему облику и прекрасным пропорциям … не имеет себе равного среди классических церквей Москвы и может идти в сравнение лишь с петербургскими соборами Стасова»;

прогуляемся по тихой и уютной Верхней набережной р. Теша с обалденными видами на затешинские луга и с. Выездное;

побываем на месте, где находилась первая в России провинциальная художественная школа, организованная академиком А. В. Ступиным и работавшая в условиях крепостнической России целых шестьдесят (!) лет;

когда будем любоваться деревянными и кирпичными купеческими особняками XIX в., я расскажу, почему «арзамасский купец ста товарам цену знает»;

не пройдем мимо «гайдаровских» мест: дом-музей писателя, реальное училище, клуб большевиков…;

на «карлухе» — арзамасском Арбате — увидим дом, из окон которого вылетела фраза «Человек — это звучит гордо!», а также я расскажу, что общего было у пролетарского писателя М. Горького и местного священника отца Федора;

на протяжении прогулки нам будут попадаться многочисленные церкви: и сохранившиеся с давних времен, и воссозданные совсем недавно: «много видел я в Москве церквей, а в Арзамасе, кроме церквей, ничего не видал», — писал современник.

В Арзамасе есть несколько интересных музеев, которые (опционально) можно также посетить в ходе прогулки:

историко-художественный (в котором, помимо всего прочего, есть «ступинский зал», где представлены оригиналы работ выпускников школы живописи А. В. Ступина);

«гайдаровский» (мемориальный дом-музей, в котором проживала семья Голиковых, и выставочный комплекс);

музей патриаршества, единственный в своем роде (два Патриарха родились в окрестностях Арзамаса; музей расположен в уникальном здании магистрата — «ратуше»).

Приезжайте в Арзамас!