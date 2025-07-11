В XIX столетии слава Астрахани гремела по всей России.
В те времена на ее территории работали десятки промышленных предприятий, а представители астраханского купечества украшали городские улочки роскошными особняками. Мы пройдемся по историческому центру Астрахани и познакомимся с ее купеческой историей.
В те времена на ее территории работали десятки промышленных предприятий, а представители астраханского купечества украшали городские улочки роскошными особняками. Мы пройдемся по историческому центру Астрахани и познакомимся с ее купеческой историей.
Описание экскурсииПрогулка по страницам истории Прогулка проведет вас по старинным улочкам Астрахани. Вы сможете осмотреть дома купцов Плотникова, Афанасьева, Полякова и многих других. Во время экскурсии вы узнаете немало интересного о видных купцах-меценатах города. Посещение музея «Дом купца Г. В. Тетюшинова» Григорий Тетюшинов был купцом первой гильдии и известным пароходовладельцем Астрахани. Считается, что именно его астраханская верфь использовалась для строительства первых винтовых пароходов, которые курсировали по Нижней Волге. Особняк Тетюшинова построен в 1870-х годах. Он является единственным образцом деревянного зодчества XIX века, сумевшим сохраниться на территории всего Нижнего Поволжья. Сегодня здесь работает музей, который знакомит посетителей с историей астраханского купечества. Важная информация Для бронирования экскурсий в период праздничных дат, мы просим вас внести предоплату в размере 20% на сайте Спутник-8.
Ежедневно, по договоренности
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Купеческие особняки Плотникова, Афанасьева, Полякова
- Музей Дом купца Г.В. Тетюшинова
Что включено
- Экскурсионное обслуживание.
Что не входит в цену
- Личные расходы.
Место начала и завершения?
По согласованию
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно, по договоренности
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Д
Вам был полезен этот отзыв?
Похожие экскурсии на ««Астрахань купеческая» и деревянный терем»
Индивидуальная
до 4 чел.
Старая Астрахань: прогулка по исторической части города и Кремлю
Астрахань, которой нет. Совершим путешествие в прошлое
Начало: У входа в кремль
Сегодня в 15:00
Завтра в 13:00
от 7043 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
По Астрахани на автомобиле
Погрузитесь в уникальную атмосферу Астрахани, открывая ее исторические и культурные сокровища в комфортной поездке
Начало: В районе Кремля
11 авг в 09:00
15 авг в 09:00
от 10 999 ₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Астрахань: всё и сразу
Увидеть и узнать о городе самое главное за 2,5 часа
Начало: В сквере Ильи Ульянова
15 авг в 09:00
20 авг в 09:00
от 6500 ₽ за всё до 5 чел.
Мини-группа
до 10 чел.
Поэтическая автопрогулка по Астрахани
Обзорная экскурсия в мини-группе, приправленная лёгким флёром поэзии
Начало: На центральной набережной
Расписание: в понедельник, вторник, среду, четверг, пятницу и субботу в 12:00 и 16:00, в воскресенье в 12:00
Завтра в 12:00
11 авг в 12:00
8000 ₽ за человека
8500 ₽ за экскурсию