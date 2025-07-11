Описание Фото Ответы на вопросы В XIX столетии слава Астрахани гремела по всей России.



В те времена на ее территории работали десятки промышленных предприятий, а представители астраханского купечества украшали городские улочки роскошными особняками. Мы пройдемся по историческому центру Астрахани и познакомимся с ее купеческой историей. 5 1 оценка

Gidy Gorode Ваш гид в Астрахани Задать вопрос Индивидуальная экскурсия 8500 ₽ за экскурсию Цена за 1-5 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты. 5 1 отзыв 2.5 часа 1-5 человек Пешком Выбрать дату и забронировать Задать вопрос организатору Безопасная оплата Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Описание экскурсии Прогулка по страницам истории Прогулка проведет вас по старинным улочкам Астрахани. Вы сможете осмотреть дома купцов Плотникова, Афанасьева, Полякова и многих других. Во время экскурсии вы узнаете немало интересного о видных купцах-меценатах города. Посещение музея «Дом купца Г. В. Тетюшинова» Григорий Тетюшинов был купцом первой гильдии и известным пароходовладельцем Астрахани. Считается, что именно его астраханская верфь использовалась для строительства первых винтовых пароходов, которые курсировали по Нижней Волге. Особняк Тетюшинова построен в 1870-х годах. Он является единственным образцом деревянного зодчества XIX века, сумевшим сохраниться на территории всего Нижнего Поволжья. Сегодня здесь работает музей, который знакомит посетителей с историей астраханского купечества. Важная информация Для бронирования экскурсий в период праздничных дат, мы просим вас внести предоплату в размере 20% на сайте Спутник-8.

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Ответы на вопросы Что можно увидеть на экскурсии? Купеческие особняки Плотникова, Афанасьева, Полякова

Музей Дом купца Г.В. Тетюшинова Что включено Экскурсионное обслуживание. Что не входит в цену Личные расходы. Место начала и завершения? По согласованию Когда и сколько длится? Когда: Ежедневно, по договоренности Экскурсия длится около 2.5 часов Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала Кто ещё будет вместе со мной? Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел. Нужно оплачивать всё сразу? Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн. Можно задать вопрос до бронирования? Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы. Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.