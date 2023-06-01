Прогулка по страницам истории

Прогулка проведет вас по старинным улочкам Астрахани. Вы сможете осмотреть дома купцов Плотникова, Афанасьева, Полякова и многих других. Во время экскурсии вы узнаете немало интересного о видных купцах-меценатах города.

Посещение музея "Дом купца Г. В. Тетюшинова"

Григорий Тетюшинов был купцом 1-ой гильдии и известным пароходовладельцем Астрахани. Считается, что именно его астраханская верфь использовалась для строительства первых винтовых пароходов, которые курсировали по Нижней Волге. Особняк Тетюшинова построен в 1870-х годах. Он является единственным образцом деревянного зодчества XIX века, сумевшим сохраниться на территории всего Нижнего Поволжья.

Сегодня здесь работает музей, который знакомит посетителей с историей астраханского купечества.