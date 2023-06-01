«Астрахань купеческая» и деревянный терем

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В XIX столетии слава Астрахани гремела по всей России.

В те времена на ее территории работали десятки промышленных предприятий, а представители астраханского купечества украшали городские улочки роскошными особняками. Мы пройдемся по историческому центру Астрахани и познакомимся с ее купеческой историей.
«Астрахань купеческая» и деревянный терем
«Астрахань купеческая» и деревянный терем
«Астрахань купеческая» и деревянный терем
«Астрахань купеческая» и деревянный терем
«Астрахань купеческая» и деревянный терем
«Астрахань купеческая» и деревянный терем
Ближайшие даты:
1
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даты

Что вас ожидает:

  • Купеческие особняки Плотникова, Афанасьева, Полякова
  • Музей "Дом купца Г. В. Тетюшинова"
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Прогулка по страницам истории

Прогулка проведет вас по старинным улочкам Астрахани. Вы сможете осмотреть дома купцов Плотникова, Афанасьева, Полякова и многих других. Во время экскурсии вы узнаете немало интересного о видных купцах-меценатах города.

Посещение музея "Дом купца Г. В. Тетюшинова"

Григорий Тетюшинов был купцом 1-ой гильдии и известным пароходовладельцем Астрахани. Считается, что именно его астраханская верфь использовалась для строительства первых винтовых пароходов, которые курсировали по Нижней Волге. Особняк Тетюшинова построен в 1870-х годах. Он является единственным образцом деревянного зодчества XIX века, сумевшим сохраниться на территории всего Нижнего Поволжья.
Сегодня здесь работает музей, который знакомит посетителей с историей астраханского купечества.

Ежедневно

Ответы на вопросы

Что входит
  • Экскурсионное обслуживание
Место начала и завершения?
по согласованию с гидом
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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