В XIX столетии слава Астрахани гремела по всей России.
В те времена на ее территории работали десятки промышленных предприятий, а представители астраханского купечества украшали городские улочки роскошными особняками. Мы пройдемся по историческому центру Астрахани и познакомимся с ее купеческой историей.
В те времена на ее территории работали десятки промышленных предприятий, а представители астраханского купечества украшали городские улочки роскошными особняками. Мы пройдемся по историческому центру Астрахани и познакомимся с ее купеческой историей.
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Что вас ожидает:
- Купеческие особняки Плотникова, Афанасьева, Полякова
- Музей "Дом купца Г. В. Тетюшинова"
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Прогулка по страницам истории
Прогулка проведет вас по старинным улочкам Астрахани. Вы сможете осмотреть дома купцов Плотникова, Афанасьева, Полякова и многих других. Во время экскурсии вы узнаете немало интересного о видных купцах-меценатах города.
Посещение музея "Дом купца Г. В. Тетюшинова"
Григорий Тетюшинов был купцом 1-ой гильдии и известным пароходовладельцем Астрахани. Считается, что именно его астраханская верфь использовалась для строительства первых винтовых пароходов, которые курсировали по Нижней Волге. Особняк Тетюшинова построен в 1870-х годах. Он является единственным образцом деревянного зодчества XIX века, сумевшим сохраниться на территории всего Нижнего Поволжья.
Сегодня здесь работает музей, который знакомит посетителей с историей астраханского купечества.
Ежедневно
Ответы на вопросы
- Что входит
- Экскурсионное обслуживание
- Место начала и завершения?
- по согласованию с гидом
- Когда и сколько длится?
- Когда: ЕжедневноЭкскурсия длится около 2.5 часовБронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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