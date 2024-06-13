Эта экскурсия откроет перед вами знаковые места Астрахани, погружая в атмосферу поэтического романтизма.
Узнайте об истории города с 16 века, купеческих слободах, центре и пригороде, легендах прошлого и современности.
Каждый объект сопровождается поэтическим эпиграфом от местной поэтессы, а также строками других астраханских поэтов разных поколений. Уникальная возможность увидеть город через призму поэзии и истории
Узнайте об истории города с 16 века, купеческих слободах, центре и пригороде, легендах прошлого и современности.
Каждый объект сопровождается поэтическим эпиграфом от местной поэтессы, а также строками других астраханских поэтов разных поколений. Уникальная возможность увидеть город через призму поэзии и истории
7 причин купить эту экскурсию
- 📜 Погружение в историю города с 16 века
- 🕌 Посещение 5 мечетей и 4 православных храмов
- 🏰 Прогулка по Астраханскому кремлю
- 🎭 Визит к 2 театрам и историческому центру
- 📖 Поэтические эпиграфы от местной поэтессы
- 👻 Легенды о старинных особняках с приведениями
- 🚗 Комфортабельный транспорт для всех участников
Что можно увидеть
- Набережная
- Аллея славы
- Храм Святого Владимира
- Улица цветных мечетей
- Белый город
- Астраханский кремль
- Рыбный рынок
Ближайшие даты:
Время начала: 08:00, 13:00, 14:00
Описание экскурсии
Что вас ожидает
О городе — в стихах!
На нашем пути будет 21 памятник, 5 мечетей, 4 православных храма, 1 католический собор, 3 старинных особняка с приведениями, 2 театра, исторический центр Астрахани, несколько новейших достопримечательностей — и всё это в поэтическом обрамлении.
Маршрут экскурсии
- Набережная — здесь мы уделим внимание памятнику Петру Первому. Поговорим, как Астрахань от Петра отделилась и при чём тут «свадебный бунт». Не история, а поэма!
- Аллея славы — вам предстоит узнать, кому горожане поставили столько памятников. Заметим, что некоторые из этих замечательных людей занимались поэтическим творчеством и не оставим этот факт без внимания.
- Храм Святого Владимира — приготовьтесь услышать историю в стихах о счастливом спасении святыни. Гид расскажет, почему такое возможно только в Астрахани.
- Улица цветных мечетей — из авторского стихотворения вы узнаете историю места, где на одном километре пути построено пять мечетей.
- Белый город — очередной променад, в ходе которого вы узнаете о судьбе великого казахского домбриста и композитора Курмангазы, побродите по древнейшей улице и дойдёте до Астраханского кремля
- Астраханский кремль — соберём лучшие поэтические цитаты в стройной маршрут
- Рыбный рынок, или «Селенские исады» — здесь вы узнаете, что за «исады» придумали астраханцы и почему они бывают «селенские», «большие» и «малые»
Организационные детали
- Экскурсию проведет для вас один из наших аттестованных гидов
- Программа подойдёт для детей 7+. Возможно провести экскурсию для школьной группы, расценки узнавайте в личной переписке.
- Если у вас компания из 3 или более человек, сделаем скидку и проведём для вас экскурсию в любой день — подробности уточняйте в личных сообщениях
- В стоимость включены экскурсионные услуги (4 часа) и трансфер по программе
- Билет в Кремль — 100 руб. /чел., приобретается отдельно, билет для гида оплачивать не нужно
Транспорт
- В наличии есть детские кресла (3 шт.)
- В зависимости от количества участников мы подготовим комфортабельный транспорт:
— для 2-3 человек (1-3 взрослых + 1-2 ребёнка) — Hyundai Solaris 2014 г. в.
— для 4-7 человек (5 взрослых +2 ребёнка) — минивен Nissan Sirena 2018 г. в.
— для 8-10 человек (7 взрослых + 3 ребёнка) микроавтобус Mercedes 2014 г. в.
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Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|4 000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На центральной набережной
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 18 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анна — ваша команда гидов в Астрахани
Я автор стихов, участница поэтических конкурсов и встреч, опубликовала три сборника стихов. Поэзия витает в воздухе — стоит только присмотреться и прислушаться к ней. А помогу в этом я и моя команда потрясающих профессиональных гидов, фотографов, рыбаков-егерей, превосходно знающих историю родного края.Задать вопрос
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