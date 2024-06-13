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Эта экскурсия откроет перед вами знаковые места Астрахани, погружая в атмосферу поэтического романтизма.



Узнайте об истории города с 16 века, купеческих слободах, центре и пригороде, легендах прошлого и современности.



Каждый объект сопровождается поэтическим эпиграфом от местной поэтессы, а также строками других астраханских поэтов разных поколений. Уникальная возможность увидеть город через призму поэзии и истории