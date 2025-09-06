Экскурсия познакомит вас с историей Астрахани от времён Золотой Орды и Астраханского ханства до современности. Вы увидите важные памятники архитектуры, которые отражают богатое прошлое и настоящую жизнь города.
Описание экскурсииОт Золотой Орды к основанию Астрахани Экскурсия начинается с рассказа о временах Золотой Орды, чьё государство простиралось на этих землях. Вы узнаете об Астраханском ханстве, его расцвете и падении, а также о событиях, приведших к образованию города Астрахань. Архитектура сквозь века На маршруте вы познакомитесь с памятниками архитектуры, которые отражают главные этапы развития региона — от средневековых построек до более поздних ансамблей. Живой город с уникальным характером Прогулка по Астрахани раскроет её многогранный облик: крепостные стены, изящные купеческие особняки и современные улицы. Здесь история и современность гармонично переплетаются, создавая неповторимую атмосферу.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Город Астрахань, улица В. Тредиаковского 2/1
Завершение: Город Астрахань, площадь Ленина
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
З
Зинаида
6 сен 2025
6 сентября были на экскурсии по городу с гидом Сергеем Фроловым,получили огромное удовольствие от увиденного и услышанного. Сергей профессионал своего дела, очень интересно рассказывает об истории Астрахани. Однозначно его рекомендуем. А Сергею желаем дальнейших успехов.
