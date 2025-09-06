Описание Фото Отзывы Выбрать день Ответы на вопросы Экскурсия познакомит вас с историей Астрахани от времён Золотой Орды и Астраханского ханства до современности. Вы увидите важные памятники архитектуры, которые отражают богатое прошлое и настоящую жизнь города. Промокод на 10% 🔥 HOROSHOTAM Период действия: с 24 ноября по 4 декабря (включительно). Условия: скидка 10% на все однодневные экскурсии по России на сайте sputnik8

не действует на трансферы и входные билеты

работает при предоплате или полной оплате на сайте

не суммируется с другими акциями и не применяется при оплате «на месте» 5 1 отзыв

Сергей Ваш гид в Астрахани Написать вопрос Индивидуальная экскурсия Оценка и отзывы 1 отзыв Длитель­ность 2 часа Размер группы 1-10 человек Как проходит Пешком 5000 ₽ за экскурсию Цена за 1-10 человек, независимо от числа участников Заказать Не беспокойтесь! При нажатии этой кнопки ничего оплачивать не нужно, можно просто задать вопрос гиду Безопасная оплата Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Более 40 000 экскурсий от 8000 гидов и экскурсионных агентств размещённых на нашем сайте

Ближайшие даты: Все

даты

Описание экскурсии От Золотой Орды к основанию Астрахани Экскурсия начинается с рассказа о временах Золотой Орды, чьё государство простиралось на этих землях. Вы узнаете об Астраханском ханстве, его расцвете и падении, а также о событиях, приведших к образованию города Астрахань. Архитектура сквозь века На маршруте вы познакомитесь с памятниками архитектуры, которые отражают главные этапы развития региона — от средневековых построек до более поздних ансамблей. Живой город с уникальным характером Прогулка по Астрахани раскроет её многогранный облик: крепостные стены, изящные купеческие особняки и современные улицы. Здесь история и современность гармонично переплетаются, создавая неповторимую атмосферу.

Выберите удобную дату из расписания Выбрать дату

Ответы на вопросы Что включено Услуги гида Что не входит в цену Личные расходы Где начинаем и завершаем? Начало: Город Астрахань, улица В. Тредиаковского 2/1 Завершение: Город Астрахань, площадь Ленина Когда и сколько длится? Когда: Выберите удобную дату из расписания Экскурсия длится около 2 часов Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала Кто ещё будет вместе со мной? Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел. Нужно оплачивать всё сразу? Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору Можно задать вопрос до бронирования? Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы. Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.