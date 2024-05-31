1 чел.
По популярности
Индивидуальная
5 часов
Путешествие в Астраханскую пустыню
Полюбоваться барханом Большой брат и солеными озерами на авто-пешеходной экскурсии
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
9 950₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
3 часа
Автомобильная экскурсия по Астрахани: от кремля до купеческих особняков
Погрузитесь в уникальную атмосферу Астрахани, открывая ее исторические и культурные сокровища в комфортной поездке
Начало: В районе Петровской набережной
23 июня в 12:00
24 июня в 09:00
8 970₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
2 часа
Влюбиться в Астрахань: историческое путешествие и архитектурные сокровища
Откройте для себя уникальные истории и архитектурные шедевры Астрахани в захватывающей двухчасовой прогулке
Начало: У скульптуры Дамы с собачкой
11 июня в 07:00
12 июня в 07:30
4 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
1 час
Астраханский кремль: путешествие сквозь века и легенды
Приглашаем на захватывающую прогулку по Астраханскому кремлю, где каждый камень рассказывает свою историю
Начало: У Пречистенской колокольни астраханского кремля
11 июня в 09:00
12 июня в 09:30
2 000₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
1 час
Астраханский Кремль: история и осады
Узнайте, как строился Астраханский Кремль, какие осады он пережил и какие легенды скрывают его стены. Погрузитесь в историю и архитектуру древней крепости
Начало: У входа в кремль
Завтра в 09:30
10 июня в 12:00
3 000₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Гастрономическое путешествие по Астрахани: от ухи до икряников
Погрузитесь в мир астраханских вкусов: от традиционной ухи до экзотических икряников в уютной атмосфере города
Начало: У Дворца бракосочетания
11 июня в 15:00
12 июня в 14:00
4 500₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
3 часа
Добро пожаловать в Астрахань: индивидуальная экскурсия
Прогулка по Астрахани: Кремль, Белый город, набережная Волги, старинные особняки и торговые подворья. Узнайте интересные факты и легенды города
11 июня в 09:00
12 июня в 09:00
4 500₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2 часа
Астрахань в событиях и лицах: индивидуальная экскурсия
Погрузитесь в историю Астрахани на индивидуальной экскурсии. Вас ждут Триумфальная арка, Лебединое озеро и другие знаковые места города
Начало: У Триумфальной арки
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
4 990₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
2 часа
Авторская прогулка по Косе в Астрахани
Прогуляйтесь по историческому району Коса в Астрахани. Узнайте, где стояла триумфальная арка, и откройте для себя тайны старинных улиц и зданий
Начало: У Триумфальной арки
10 июня в 10:00
11 июня в 10:00
4 900₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
2 часа
Популярное предложение
Старая Астрахань: прогулка по исторической части города и Кремлю
Астрахань, которой нет. Совершим путешествие в прошлое
Начало: У входа в кремль
Завтра в 09:00
10 июня в 16:00
6 000₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
3 часа
Обзорная экскурсия по Астрахани: от кремля до исторического центра
Погрузитесь в уникальную атмосферу Астрахани, исследуя ее кремль, исторические здания и живописные набережные
Завтра в 18:00
10 июня в 10:00
6 300₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
5 часов
Экскурсия Чисто Астрахань: Исторические Уголки и Традиционная Баня
Погрузитесь в атмосферу старинной Астрахани, открывая её тайны и завершая день в традиционной бане с блинами и морсом
Начало: У кремля
Завтра в 17:30
10 июня в 14:00
10 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
1 час
Увлекательная экскурсия по старинной улице Астрахани: Советская и её тайны
Погрузитесь в атмосферу старого Астраханского посада, пройдя по его главной артерии - улице Советской, полной историй и архитектурных шедевров
Начало: В Братском саду
11 июня в 08:00
12 июня в 08:30
2 000₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
6 часов
Путешествие в прошлое: Сарай Бату и его история, ждущая вас в Астрахани
Приглашаем вас на уникальное путешествие по следам Золотой Орды. Откройте для себя воссозданный Сарай Бату и окунитесь в атмосферу средневековья
Начало: У вашего отеля в Астрахани
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
17 500₽ за всё до 2 чел.
Квест
2.5 часа
Не может быть, но было в Астрахани: квест по кинонатуре Гайдая
Погрузитесь в мир кинокомедии «Не может быть» Леонида Гайдая, исследуя знаменитые места съёмок в Астрахани. Разгадайте загадки и узнайте интересные факты
Начало: В районе Петровской набережной
23 июня в 13:00
24 июня в 09:00
2 888₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
6 часов
Арбуз, икра и осётр: нескучно о брендах Астрахани
Приглашаем в увлекательное путешествие по астраханским брендам! Узнайте секреты осетровой фермы, арбузного музея и столицы юмора - Камызяка
24 июня в 08:00
25 июня в 08:00
14 809₽ за всё до 2 чел.
Индивидуальная
3 часа
Знакомство с Астраханью пешком и на речном трамвайчике
Астрахань на 11 островах с более чем 50 мостами. Прогулка по Кремлю, набережным и речной трамвайчик. Узнайте город с разных сторон
11 июня в 09:00
12 июня в 09:00
5 200₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2 часа
Архитектурное путешествие по красивым домам и башням Астрахани
Погрузитесь в мир архитектуры Астрахани, где каждый дом рассказывает свою уникальную историю. Откройте для себя город с новой стороны
Начало: Морской сад
11 июня в 09:00
12 июня в 13:00
4 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
3 часа
Обзорная экскурсия по Астрахани: от кремля до рыбного рынка
Погрузитесь в историю Астрахани, посетив её знаменитые места и архитектурные шедевры на комфортабельном транспорте
Начало: По согласованию с гидом
Расписание: Ежедневно, в любое время
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
5 900₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
3 часа
Обзорная экскурсия по Астрахани: Кремль, площадь Ленина и Лебединое озеро
Погрузитесь в уникальную атмосферу Астрахани: от исторического Кремля до живописного Лебединого озера. Индивидуальный подход и незабываемые впечатления
Начало: По согласованию с гидом
Расписание: Ежедневно, в любое время
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
6 200₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
5 часов
Бархан Большой брат: Путешествие в астраханскую пустыню
Начало: По согласованию с туристом
Расписание: По договоренности
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
от 7 800₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
4 часа
Популярное предложение
Осетровая ферма - астраханская фишка
Узнайте, как выращивают осетров на одной из крупнейших ферм Астрахани. Вкусное знакомство с осетровыми
Начало: По согласованию с туристом
Расписание: По договоренности
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
от 14 900₽ за всё до 2 чел.
Индивидуальная
16 часов
Индивидуальная экскурсия: Гора Богдо и озеро Баскунчак в Астрахани
Путешествие к горе Большое Богдо и озеру Баскунчак в Астрахани - это уникальная возможность насладиться природными красотами и узнать древние легенды
Начало: По согласованию с туристом
Расписание: Ежедневно с 07:00
Завтра в 07:00
10 июня в 07:00
от 31 900₽ за всё до 2 чел.
Индивидуальная
7 часов
Традиции Курмангазы: Путешествие в сердце казахской культуры Астрахани
Приглашаем вас в увлекательное путешествие по музейному комплексу Курмангазы, где живут традиции и история казахского народа
Начало: По согласованию с туристом
Расписание: По договоренности
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
от 25 100₽ за всё до 2 чел.
Индивидуальная
3 часа
Астрахань - город разных религий. Соборы и храмы
Погрузитесь в мир религиозного многообразия Астрахани. Посетите православные храмы, католические церкви, мусульманские мечети и еврейские синагоги
Начало: По согласованию с туристом
Расписание: По договоренности
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
от 9 800₽ за всё до 2 чел.
Индивидуальная
2 часа
Уникальная экскурсия по Астрахани: история Кремля и Белого города
Погрузитесь в историю Астрахани на индивидуальной экскурсии по Кремлю и Белому городу. Узнайте уникальные факты, которых нет в Интернете
Начало: Колокольня у входа в Кремль по ул. Тредиаковского
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
6 000₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
3 часа
Увлекательная прогулка по Астрахани: история, культура и архитектура
Погрузитесь в атмосферу Астрахани, пройдитесь по историческим местам и почувствуйте дух времени в компании опытного гида
Начало: По согласованию с туристом
Расписание: По договоренности
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
7 200₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
9 часов
Сарай Бату - Золотоордынское царство
Посетите уникальный археологический комплекс Селитренное городище и окунитесь в атмосферу Золотой Орды, исследуя величие древнего города Сарай Бату
Начало: По согласованию с туристом
Расписание: По договоренности
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
от 21 700₽ за всё до 2 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Индивидуальная экскурсия: «Астрахань купеческая» и деревянный терем
Погрузитесь в уникальную атмосферу купеческой Астрахани XIX века, исследуя исторические особняки и уникальный музей
Начало: По согласованию с гидом
Расписание: Ежедневно
26 июля в 18:00
27 июля в 09:00
5 000₽ за всё до 5 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ННаталья31 мая 2024Экскурсия необычная. Настоящая пустыня рядом с городом, бархан, волны на песке. Особенно впечатляют соляные озера. Четкая организация, интересный рассказ гида. Спасибо.
- ООксана29 мая 2024Время проведенное с Дарьей пролетело незаметно. Очень солнечный и лучезарный человек. Знает и любит свой город и край. Было все
- ААлександр27 мая 2024Ирина очень приятный, знающий гид. Видно, что человек знает и любит свой город. Экскурсия была насыщенной, познавательной и октрыла для нас Астрахань с неожиданной стороны.
- ННина27 мая 2024Благодарю Ирину за такое внимательное и трепетное отношение к туристу и своему делу! Очень интеллигентный экскурсовод, хорошая речь, ничего лишнего, пунктуальная! Было здорово! 😊
- ДДмитрий25 мая 2024Валерий всем сердцем любит родной край, с душой повествует и раскрывает тонкие ключевые для культурного погружения детали, во время нашей
- ИИрина23 мая 2024Спасибо большое Дарье за прекрасную организацию, и очень интересную экскурсию! 😊👏
- ИИгорь23 мая 2024Максим познакомил нас с историей Кремля, рассказал интересные факты. Видно, что гид увлечен историей Астрахани. Экскурсия очень понравилась. Рекомендуем.
- ИИрина23 мая 2024Добрый день! Выражаем благодарность экскурсоводу Дарье за прекрасную познавательную экскурсию по Астрахани! Спасибо большое! 👏
- ЯЯна22 мая 2024Огромная благодарность Ирине за интересную и не обычную экскурсию. Нам очень понравилось. К посещению рекомендую!
- ААлексей22 мая 2024Мы с супругой посетили впервые ваш город и ваш край. Благодаря Дарье, получили замечательные впечатления и новые воспоминания. Экскурсия прошла динамично, интересно и насыщено. Рекомендуем к обязательному посещению!)
Ответы на вопросы от путешественников по Астрахани в категории «Индивидуальные»
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