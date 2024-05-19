Что может быть лучше прогулки по историческому центру Астрахани, где каждый уголок хранит свои тайны и истории? Экскурсия Чисто Астрахань приглашает вас на увлекательное путешествие по самым живописным и значимым

местам города. Вы пройдётесь по первой улице Астрахани, узнаете её былые названия, откроете для себя спрятанный памятник астраханской мошкаре и улицу, названную не в честь известной поэтессы. Мы зайдём в переулки с богатой историей, осмотрим древние подворья и окунёмся в атмосферу старины. Не останется без внимания и кинематограф: вы увидите места съёмок известных фильмов и узнаете интересные факты о них. Завершится ваше путешествие по Астрахани посещением частного банного комплекса, где вас ждёт настоящее парение по-астрахански с вениками, застолье с блинами, местной рыбой и ягодным морсом. Всё это включено в стоимость экскурсии, а также комфортабельный трансфер на BMW X3. Подарите себе незабываемые впечатления, погрузившись в историю и культуру Астрахани вместе с экскурсией Чисто Астрахань

от 8000 гидов и экскурсионных агентств размещённых на нашем сайте

Цена за 1-4 человек, независимо от числа участников

Описание экскурсии

Что вас ожидает

Пройдёмся по самой первой улице Астрахани и перечислим её былые названия.

Найдём спрятанный памятник астраханской мошкаре.

Поговорим, в честь кого названа улица Ахматовская (нет, не поэтессы!).

Зайдём в переулок с культурным названием, где совершалось больше всего нападений.

Осмотрим древние подворья – армянское и индийское. Окунёмся в их атмосферу и историю.

Вспомним фильмы, которые снимались в Астрахани, и пройдёмся по местам съёмок.

Увидим здание, где была открыта первая баня Астрахани. Поговорим о банных традициях и искусстве мыловарения.

Прокатимся по живописным набережным с мостами через Волгу.

А затем я отвезу вас в мой частный банный комплекс, где вы попаритесь по-астрахански. В посещение бани включены 3 часа парения с вениками и застолье с блинами, местной рыбой и ягодным морсом.

Организационные детали

В стоимость всё включено: трансфер на комфортабельном автомобиле BMWX3, посещение бани, закуски.