Чисто Астрахань

Погрузитесь в атмосферу старинной Астрахани, открывая её тайны и завершая день в традиционной бане с блинами и морсом
Что может быть лучше прогулки по историческому центру Астрахани, где каждый уголок хранит свои тайны и истории? Экскурсия Чисто Астрахань приглашает вас на увлекательное путешествие по самым живописным и значимым
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местам города.

Вы пройдётесь по первой улице Астрахани, узнаете её былые названия, откроете для себя спрятанный памятник астраханской мошкаре и улицу, названную не в честь известной поэтессы. Мы зайдём в переулки с богатой историей, осмотрим древние подворья и окунёмся в атмосферу старины.

Не останется без внимания и кинематограф: вы увидите места съёмок известных фильмов и узнаете интересные факты о них.

Завершится ваше путешествие по Астрахани посещением частного банного комплекса, где вас ждёт настоящее парение по-астрахански с вениками, застолье с блинами, местной рыбой и ягодным морсом. Всё это включено в стоимость экскурсии, а также комфортабельный трансфер на BMW X3.

Подарите себе незабываемые впечатления, погрузившись в историю и культуру Астрахани вместе с экскурсией Чисто Астрахань

5
3 отзыва

6 причин купить эту экскурсию

  1. 🌆 Прогулка по историческим улицам
  2. 🗿 Уникальные памятники и подворья
  3. 🎬 Места съёмок известных фильмов
  4. 🚤 Прогулка по живописной набережной
  5. 🛁 Традиционная астраханская баня
  6. 🍽️ Вкусные местные угощения

Что можно увидеть

  • Первая улица Астрахани
  • Памятник астраханской мошкаре
  • Улица Ахматовская
  • Переулок с культурным названием
  • Армянское подворье
  • Индийское подворье
  • Места съёмок фильмов
  • Здание первой бани Астрахани
Чисто Астрахань
Чисто Астрахань
Чисто Астрахань
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00

Описание экскурсии

Что вас ожидает

  • Пройдёмся по самой первой улице Астрахани и перечислим её былые названия.
  • Найдём спрятанный памятник астраханской мошкаре.
  • Поговорим, в честь кого названа улица Ахматовская (нет, не поэтессы!).
  • Зайдём в переулок с культурным названием, где совершалось больше всего нападений.
  • Осмотрим древние подворья – армянское и индийское. Окунёмся в их атмосферу и историю.
  • Вспомним фильмы, которые снимались в Астрахани, и пройдёмся по местам съёмок.
  • Увидим здание, где была открыта первая баня Астрахани. Поговорим о банных традициях и искусстве мыловарения.
  • Прокатимся по живописным набережным с мостами через Волгу.

А затем я отвезу вас в мой частный банный комплекс, где вы попаритесь по-астрахански. В посещение бани включены 3 часа парения с вениками и застолье с блинами, местной рыбой и ягодным морсом.

Организационные детали

В стоимость всё включено: трансфер на комфортабельном автомобиле BMWX3, посещение бани, закуски.

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Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У кремля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
Наталья
19 мая 2024
Такие люди влюбляют в город!

Посетили экскурсию у Светланы и получили огромное удовольствие.

запланировали экскурсию, но мы не успевали попасть в город вовремя,

Светлана нашла выход и предложила разделить экскурсию на две части
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— вечернюю и утреннюю, что нас сразу подкупило

Итак, вечером мы посетили Астраханскую баню, а утром, хорошо отдохнув, снова встретились со Светланой.
Она провела нас по красивым улочкам города, рассказала историю, показала знаменитые и красивые места, а также скрытые уголки, куда сложно попасть без местного жителя!

Светлана порекомендовала места, где можно вкусно позавтракать и пообедать — все очень понравилось!

Теперь осталось пересмотреть рекомендованные фильмы и снова вернутся в Астрахань на прогулку со Светланой!

Т
11 мая 2024
Мы взяли нестандартную для Светлану экскурсию без бани, но это была просто фантастика! Очень радостно смотреть на город глазами человека, влюбленного в него! Светлана подарила нам наилучшие впечатления от Астрахани
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и максимальный отдых! Гвоздем прогоаммы, конечно, стал ее отец Павел Александрович, который рассказал и показал нам порты, степь и подарил прекрасное настроение! Если вы хотите повстречаться с умными людьми, которые очень любят свой город и готовы его показать, очень рекомендую обратиться к Светлане. В следующую поездку обязательно посетим баню!

И
2 апр 2024
Посещали экскурсию "Чисто Астрахань" женской компанией из 4 человек. Сама экскурсия больше похожа на неформальную прогулку по городу с посещением практически всех популярных достопримечательностей. Про историю города мы слышали накакнуне,
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при посещении Кремля, поэтому исторические аспекты обсуждали поверхностно. Это было наше решение)Но на все вопросы про особенности жизни в Астрахани в недалеком прошлом и в современное время нам ответили подробно.
Отдельно хочется отметить посещение банного комплекса. Чистое и комфортное пространство для безопасного отдыха. Красиво, продуманные детали интерьера. Есть все необходимое. Сама баня и качество пара- выше всяких похвал. Светлане огромная благодарность (угощения с морсом особенно понравились всем)! Формат этой экскурсии немного необычен, но нам понравилось. Рекомендую к посещению

Посещали экскурсию "Чисто Астрахань" женской компанией из 4 человек. Сама экскурсия больше похожа на неформальную прогулкуПосещали экскурсию "Чисто Астрахань" женской компанией из 4 человек. Сама экскурсия больше похожа на неформальную прогулкуПосещали экскурсию "Чисто Астрахань" женской компанией из 4 человек. Сама экскурсия больше похожа на неформальную прогулку

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