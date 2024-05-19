Что может быть лучше прогулки по историческому центру Астрахани, где каждый уголок хранит свои тайны и истории? Экскурсия Чисто Астрахань приглашает вас на увлекательное путешествие по самым живописным и значимым
6 причин купить эту экскурсию
- 🌆 Прогулка по историческим улицам
- 🗿 Уникальные памятники и подворья
- 🎬 Места съёмок известных фильмов
- 🚤 Прогулка по живописной набережной
- 🛁 Традиционная астраханская баня
- 🍽️ Вкусные местные угощения
Что можно увидеть
- Первая улица Астрахани
- Памятник астраханской мошкаре
- Улица Ахматовская
- Переулок с культурным названием
- Армянское подворье
- Индийское подворье
- Места съёмок фильмов
- Здание первой бани Астрахани
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00
Описание экскурсии
Что вас ожидает
- Пройдёмся по самой первой улице Астрахани и перечислим её былые названия.
- Найдём спрятанный памятник астраханской мошкаре.
- Поговорим, в честь кого названа улица Ахматовская (нет, не поэтессы!).
- Зайдём в переулок с культурным названием, где совершалось больше всего нападений.
- Осмотрим древние подворья – армянское и индийское. Окунёмся в их атмосферу и историю.
- Вспомним фильмы, которые снимались в Астрахани, и пройдёмся по местам съёмок.
- Увидим здание, где была открыта первая баня Астрахани. Поговорим о банных традициях и искусстве мыловарения.
- Прокатимся по живописным набережным с мостами через Волгу.
А затем я отвезу вас в мой частный банный комплекс, где вы попаритесь по-астрахански. В посещение бани включены 3 часа парения с вениками и застолье с блинами, местной рыбой и ягодным морсом.
Организационные детали
В стоимость всё включено: трансфер на комфортабельном автомобиле BMWX3, посещение бани, закуски.
Выберите удобную дату из расписания
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Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У кремля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Светлана — ваш гид в Астрахани
Я — коренная астраханка. Работала в сфере образования: учитель, начальник отдела в Минобр АО. Экскурсии провожу для друзей и приезжих гостей. Люблю показывать свой город, общаться с интересными людьми, организовывать мероприятия, водить автомобиль. А ещё я владею территорией для семейного и женского отдыха с баней, куда вас и приглашаю.Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 3 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Наталья
19 мая 2024
Такие люди влюбляют в город!
Посетили экскурсию у Светланы и получили огромное удовольствие.
запланировали экскурсию, но мы не успевали попасть в город вовремя,
Светлана нашла выход и предложила разделить экскурсию на две части
Посетили экскурсию у Светланы и получили огромное удовольствие.
запланировали экскурсию, но мы не успевали попасть в город вовремя,
Светлана нашла выход и предложила разделить экскурсию на две части
Т
Татьяна
11 мая 2024
Мы взяли нестандартную для Светлану экскурсию без бани, но это была просто фантастика! Очень радостно смотреть на город глазами человека, влюбленного в него! Светлана подарила нам наилучшие впечатления от Астрахани
И
Ирина
2 апр 2024
Посещали экскурсию "Чисто Астрахань" женской компанией из 4 человек. Сама экскурсия больше похожа на неформальную прогулку по городу с посещением практически всех популярных достопримечательностей. Про историю города мы слышали накакнуне,
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