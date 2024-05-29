1 чел.
По популярности
Индивидуальная
3 часа
Автомобильная экскурсия по Астрахани: от кремля до купеческих особняков
Погрузитесь в уникальную атмосферу Астрахани, открывая ее исторические и культурные сокровища в комфортной поездке
Начало: В районе Петровской набережной
«А также вы оцените главные достопримечательности набережной: Триумфальную арку, аллею Славы, бюсты знаменитых астраханцев, памятник Петру I и пристань, куда прибывают теплоходы»
23 июня в 12:00
24 июня в 09:00
8 970₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
2 часа
Влюбиться в Астрахань: историческое путешествие и архитектурные сокровища
Откройте для себя уникальные истории и архитектурные шедевры Астрахани в захватывающей двухчасовой прогулке
Начало: У скульптуры Дамы с собачкой
«Вы увидите самый южный кремль страны, заглянете в старинные подворья и услышите историю первой улицы города, узнаёте, где учились «шерочка с машерочкой» и познакомитесь с астраханскими драконами»
11 июня в 07:00
12 июня в 07:30
4 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
3 часа
Добро пожаловать в Астрахань: индивидуальная экскурсия
Прогулка по Астрахани: Кремль, Белый город, набережная Волги, старинные особняки и торговые подворья. Узнайте интересные факты и легенды города
«Приглашаю на обзорную экскурсию по гостеприимной Астрахани»
11 июня в 09:00
12 июня в 09:00
4 500₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2 часа
Популярное предложение
Старая Астрахань: прогулка по исторической части города и Кремлю
Астрахань, которой нет. Совершим путешествие в прошлое
Начало: У входа в кремль
«За 2 часа вы исследуете уголки исторического центра, которые обычно остаются за рамками обзорных экскурсий»
Завтра в 09:00
10 июня в 16:00
6 000₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
3 часа
Обзорная экскурсия по Астрахани: от кремля до исторического центра
Погрузитесь в уникальную атмосферу Астрахани, исследуя ее кремль, исторические здания и живописные набережные
«Вы оцените главные достопримечательности города, погуляете по живописной набережной Волги и проникнетесь дружелюбной южной атмосферой»
Завтра в 18:00
10 июня в 10:00
6 300₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
3 часа
Знакомство с Астраханью пешком и на речном трамвайчике
Астрахань на 11 островах с более чем 50 мостами. Прогулка по Кремлю, набережным и речной трамвайчик. Узнайте город с разных сторон
«Знакомство с Южной Венецией логично начать с ее сердца — Астраханского кремля, который некогда был неприступной твердыней юго-востока империи»
11 июня в 09:00
12 июня в 09:00
5 200₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
3 часа
Обзорная экскурсия по Астрахани: от кремля до рыбного рынка
Погрузитесь в историю Астрахани, посетив её знаменитые места и архитектурные шедевры на комфортабельном транспорте
Начало: По согласованию с гидом
Расписание: Ежедневно, в любое время
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
5 900₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
3 часа
Обзорная экскурсия по Астрахани: Кремль, площадь Ленина и Лебединое озеро
Погрузитесь в уникальную атмосферу Астрахани: от исторического Кремля до живописного Лебединого озера. Индивидуальный подход и незабываемые впечатления
Начало: По согласованию с гидом
Расписание: Ежедневно, в любое время
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
6 200₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
3 часа
Астрахань - город разных религий. Соборы и храмы
Погрузитесь в мир религиозного многообразия Астрахани. Посетите православные храмы, католические церкви, мусульманские мечети и еврейские синагоги
Начало: По согласованию с туристом
Расписание: По договоренности
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
от 9 800₽ за всё до 2 чел.
Индивидуальная
3 часа
Увлекательная прогулка по Астрахани: история, культура и архитектура
Погрузитесь в атмосферу Астрахани, пройдитесь по историческим местам и почувствуйте дух времени в компании опытного гида
Начало: По согласованию с туристом
«Главное украшение города и неизменный объект посещения туристов — уникальный архитектурный ансамбль, памятник военно-инженерного искусства второй половины XVI века — Астраханский кремль»
Расписание: По договоренности
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
7 200₽ за всё до 4 чел.
Мини-группа
4 часа
Уникальная экскурсия по Астрахани с поэтическими эпиграфами
Узнайте историю Астрахани через поэтические строки. Памятники, храмы, мечети и легенды города в одном туре. Подходит для всей семьи
Начало: На центральной набережной
13 июня в 13:00
15 июня в 14:00
4 000₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ООксана29 мая 2024Время проведенное с Дарьей пролетело незаметно. Очень солнечный и лучезарный человек. Знает и любит свой город и край. Было все
- ААлександр27 мая 2024Ирина очень приятный, знающий гид. Видно, что человек знает и любит свой город. Экскурсия была насыщенной, познавательной и октрыла для нас Астрахань с неожиданной стороны.
- ИИрина23 мая 2024Добрый день! Выражаем благодарность экскурсоводу Дарье за прекрасную познавательную экскурсию по Астрахани! Спасибо большое! 👏
- ЯЯна22 мая 2024Огромная благодарность Ирине за интересную и не обычную экскурсию. Нам очень понравилось. К посещению рекомендую!
- ННадежда21 мая 2024Добрый день! Огромное спасибо Ирине за её интересный маршрут и замечательную экскурсию
- ЕЕлена18 мая 2024На майские праздники решили поехать в Астрахань. Так как в Астрахани были впервые, то заказали обзорную экскурсию по городу с
- ААндрей14 мая 2024Отличная экскурсия, замечательный экскурсовод Елена Рафиковна! Всё рассказывала с огромной любовью к своему городу, на все вопросы отвечала развернуто и учтиво!
- ООлтга12 мая 2024Экскурсия понравилась! Отличный маршрут, структурированная подача материала. Не скучно, взрослые и ребёнок 12-и лет остались довольны!
- ННарек11 мая 2024Очень интересная экскурсия, классный маршрут, красивые места Спасибо, Татьяна!
- ААнна10 мая 2024Экскурсия очень понравилась. Гид Галина профессионально и интересно всё рассказала и показала. Советую к посещению!
Ответы на вопросы от путешественников по Астрахани в категории «Обзорные»
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Сейчас в Астрахани в категории "Обзорные" можно забронировать 11 экскурсий и билетов от 4 000 до 9 800. Туристы уже оставили гидам 448 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.89 из 5
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