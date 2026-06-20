Мы пройдем с вами по территории Кремля и вы узнаете его историю: о самом первом поселении, о заложниках, изменении рельефа — словом, все то, чего нет в Интернете. Затем — Белый город: как он строился, что было тут или там — информация уникальная, будьте уверены. Будет интересно!
Описание экскурсии
Начнем мы с вами с Кремля. Вы узнаете, как он строился, почему русские выбрали именно это место. Где были заложники? Как перестраивались стены? Почему использовали татарский кирпич? Сколько на самом деле лет стенам Кремля? И многом другом! Затем мы с вами пройдемся по Белому городу и я расскажу многое, чего нет в Интернете: где были границы первого поселения, как он строился, где были каменные стены. Также вы узнаете расположение самого первого караван-сарая, как развивалась старейшая улица нашего города и многом другом. Вы не только живо представите, какой была Астрахань 200–300 лет назад, но и откроете секреты города, покрытые многовековой пылью. Во время экскурсии я покажу авторские визуализации, которые помогут увидеть Астрахань XVI века и проследить, как менялся город на протяжении столетий. Я расскажу то, о чём вы точно не слышали и о чем точно вряд ли забудете: подземные тоннели, тайные ходы, первый газовый фонарь – ничто не ускользнет от нашего внимания. А также мы посетим старейшую аптеку нашего города. Важная информация:
Экскурсия возможна как по территории Кремля, так и за его пределами. В случае посещения территории небольшая доплата — по 50 рублей с человека.
Ежедневно, по договоренности
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Кремль
- Дома конца XVIII, начала XIX века
- Дома иностранных купцов
- Старейшая аптека города и многое другое
Что включено
- Услуги гида.
Что не входит в цену
- Обед и остановки в заведениях общепита.
Где начинаем и завершаем?
Начало: Колокольня у входа в Кремль по ул. Тредиаковского
Завершение: Район ул. Ленина
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно, по договоренности
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Важная информация
- Экскурсия возможна как по территории Кремля
- Так и за его пределами. В случае посещения территории небольшая доплата - по 50 рублей с человека
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 31 отзываНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
С
Очень интересная и увлекательная экскурсия!! Спасибо Максиму за редкие фото и визуализацию Астраханского кремля 16 века!
Однозначно рекомендую!!
Однозначно рекомендую!!
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А
Нам с мужем экскурсия понравилась – очень интересно и познавательно. Спасибо за прекрасно проведённое время😊
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М
Отличный вариант для первого знакомства с Астраханью. Информация подаётся очень легко, интересно было и взрослым, и детям.
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в
Максим очень грамотный и эрудированный гид. Умеет удерживать внимание группы и рассказывает так, что даже сложные темы воспринимаются просто. На любой вопрос всегда получали подробный и аргументированный ответ. Рекомендую!
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А
Очень понравилось, с какой любовью Максим рассказывает о своём городе. Чувствуется, что он глубоко изучает историю Астрахани и работает с архивными материалами. Экскурсия получилась живой, захватывающей и местами напоминала настоящий квест. Рекомендую всем, кто хочет открыть для себя этот город👍
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В
Очень хорошая обзорная экскурсия для первого знакомства с Астраханью. Особенно понравилось, что Максим подстраивается под темп группы: можно спокойно прогуливаться, слушать, рассматривать город и фотографироваться)
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