Астрахань: путешествие в прошлое

Мы пройдем по бульварам и набережным, скверам и улочкам, и вы увидите площади, строения и церкви -...

Мы пройдем по бульварам и набережным, скверам и улочкам, и вы увидите площади, строения и церкви — разрушенные и действующие, — на месте которых раньше были реки и каналы, ныне засыпанные землей.

Мы поговорим о прошлом астраханских заводов, изучим район Морского садика и полюбуемся историческими зданиями в районе так называемого Белого Города.

Я расскажу то, о чем вы точно не слышали и о чем точно вряд ли забудете: подземные тоннели, тайные ходы, закрытые бункеры — ничто не ускользнет от нашего внимания.
Астрахань: путешествие в прошлое
Астрахань: путешествие в прошлое
Астрахань: путешествие в прошлое
Астрахань: путешествие в прошлое
Астрахань: путешествие в прошлое
Астрахань: путешествие в прошлое
Об экскурсии
Маршрут нашей прогулки проложен по центру Астрахани, но при этом мы не будем зацикливаться на классических достопримечательностях: Кремль, Никольская улица и т. д. Мы пройдем по бульварам и набережным, скверам и улочкам, и вы увидите площади, строения и церкви — разрушенные и действующие, — на месте которых раньше были реки и каналы, ныне засыпанные землей. Мы поговорим о прошлом астраханских заводов, изучим район Морского садика и полюбуемся историческими зданиями в районе так называемого Белого Города.
Вы не только живо представите, какой была Астрахань 200-300 лет назад, но и откроете секреты города, покрытые многовековой пылью. Я расскажу то, о чем вы точно не слышали и о чем точно вряд ли забудете: подземные тоннели, тайные ходы, закрытые бункеры — ничто не ускользнет от нашего внимания. Например, где в центре города нашли газ и соорудили первый газовый фонарь. А если вы проголодаетесь, сможем заглянуть по пути в кафе за вкусностями.

Цены на экскурсию

Для группы 1-5 человек
Билет
2 500 ₽

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги гида
Что не входит
  • Обеды и остановки в заведениях общепита
Где начинаем и завершаем
Начало: Генерала Армии Епишева 4, храм Владимира
Завершение: Братский садик
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. В большинстве случаев предоплата и вовсе не нужна, просто выберите при бронировании, что хотите оплатить наличными.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
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По выбранному вами времени

Максим К.
Максим К.
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