Об экскурсии

Маршрут нашей прогулки проложен по центру Астрахани, но при этом мы не будем зацикливаться на классических достопримечательностях: Кремль, Никольская улица и т. д. Мы пройдем по бульварам и набережным, скверам и улочкам, и вы увидите площади, строения и церкви — разрушенные и действующие, — на месте которых раньше были реки и каналы, ныне засыпанные землей. Мы поговорим о прошлом астраханских заводов, изучим район Морского садика и полюбуемся историческими зданиями в районе так называемого Белого Города.

Вы не только живо представите, какой была Астрахань 200-300 лет назад, но и откроете секреты города, покрытые многовековой пылью. Я расскажу то, о чем вы точно не слышали и о чем точно вряд ли забудете: подземные тоннели, тайные ходы, закрытые бункеры — ничто не ускользнет от нашего внимания. Например, где в центре города нашли газ и соорудили первый газовый фонарь. А если вы проголодаетесь, сможем заглянуть по пути в кафе за вкусностями.