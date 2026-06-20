Начнем мы с вами с Кремля. Вы узнаете, как он строился, почему русские выбрали именно это место. Где были заложники? Как перестраивались стены? Почему использовали татарский кирпич? Сколько на самом деле лет стенам Кремля? И многом другом! Затем мы с вами пройдемся по Белому городу и я расскажу многое, чего нет в Интернете: где были границы первого поселения, как он строился, где были каменные стены. Также вы узнаете расположение самого первого караван-сарая, как развивалась старейшая улица нашего города и многом другом. Вы не только живо представите, какой была Астрахань 200–300 лет назад, но и откроете секреты города, покрытые многовековой пылью. Во время экскурсии я покажу авторские визуализации, которые помогут увидеть Астрахань XVI века и проследить, как менялся город на протяжении столетий. Я расскажу то, о чём вы точно не слышали и о чем точно вряд ли забудете: подземные тоннели, тайные ходы, первый газовый фонарь – ничто не ускользнет от нашего внимания. А также мы посетим старейшую аптеку нашего города. Важная информация:

Экскурсия возможна как по территории Кремля, так и за его пределами. В случае посещения территории небольшая доплата — по 50 рублей с человека.