Приглашаем на экскурсию по Астрахани, где в архитектуре города отразилась вся история региона — от времён Золотой Орды и Астраханского ханства до современности.
Описание экскурсииОт Золотой Орды к Астраханскому ханству Экскурсия знакомит с историей Астраханского региона начиная с времён Золотой Орды, государство которой располагалось на этих землях. Вы узнаете об Астраханском ханстве, его расцвете и падении, а также о событиях, приведших к основанию города Астрахань. Город сквозь века Постепенно на маршруте вам будут представлены памятники архитектуры, отражающие важные этапы развития города — от средневековых построек до зданий более позднего времени. Гид расскажет, как менялся облик Астрахани вместе с её историей. Прогулка по городу позволит увидеть, как прошлое и настоящее переплетаются в облике Астрахани: в её крепостных стенах, купеческих особняках и современных улицах.
Ответы на вопросы
Что включено
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Город Астрахань, улица В. Тредиаковского 2/1
Завершение: Город Астрахань, площадь Ленина
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 8 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
А
Арсен
4 ноя 2025
Отличная экскурсия, много интересной информации о истории страны, в частности города Астрахани, о культуре и традиции горожан. Рекомендую к посещению обязательно 👍
С
Светлана
29 окт 2025
Всё супер, интересно, познавательно!
Л
Людмила
22 окт 2025
Гид Сергей рассказывал очень интересно, владеет информацией по истории города, ответил на все вопросы, гуляли примерно 2 ч 30 мин. Нам понравилось.
А
Амиго
18 окт 2025
Очень интересная и познавательная экскурсия! Большое спасибо экскурсоводу-профессионалу!
К
Кирилл
29 сен 2025
О личный экскурсовод. Знающий, интересно рассказывает, без занудства. Прогулялись вокруг Кремля и по белому городу. Всем рекомендую!
А
Андрей
27 сен 2025
Гид Сергей- кладезь информации и главное, интересно рассказывает не считаясь со временем. Умеет заинтересовать слушателя. Спасибо за экскурсию
В
Валерия
21 сен 2025
Экскурсовод Сергей очень понравился: поводил по городу и вокруг Кремля, дал огромное количество исторической информации о местности, событиях и людях. На все вопросы ответил с удовольствием, был доброжелателен и заинтересован в общении. Благодарны за экскурсию!
Т
Татьяна
11 сен 2025
Экскурсовод Сергей. Увлекательный рассказ о самом интересном в истории города. Спасибо!
