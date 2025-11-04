Описание Фото Отзывы Выбрать день Ответы на вопросы Приглашаем на экскурсию по Астрахани, где в архитектуре города отразилась вся история региона — от времён Золотой Орды и Астраханского ханства до современности. 5 8 отзывов

Сергей Ваш гид в Астрахани Написать вопрос Групповая экскурсия Оценка и отзывы 8 отзывов Длитель­ность 2 часа Как проходит Пешком 2000 ₽ за человека Заказать Не беспокойтесь! При нажатии этой кнопки ничего оплачивать не нужно, можно просто задать вопрос гиду Безопасная оплата Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Более 40 000 экскурсий от 8000 гидов и экскурсионных агентств размещённых на нашем сайте

Ближайшие даты: Все

даты

Описание экскурсии От Золотой Орды к Астраханскому ханству Экскурсия знакомит с историей Астраханского региона начиная с времён Золотой Орды, государство которой располагалось на этих землях. Вы узнаете об Астраханском ханстве, его расцвете и падении, а также о событиях, приведших к основанию города Астрахань. Город сквозь века Постепенно на маршруте вам будут представлены памятники архитектуры, отражающие важные этапы развития города — от средневековых построек до зданий более позднего времени. Гид расскажет, как менялся облик Астрахани вместе с её историей. Прогулка по городу позволит увидеть, как прошлое и настоящее переплетаются в облике Астрахани: в её крепостных стенах, купеческих особняках и современных улицах.

Выберите удобную дату из расписания Выбрать дату

Ответы на вопросы Что включено Услуги гида Что не входит в цену Личные расходы Где начинаем и завершаем? Начало: Город Астрахань, улица В. Тредиаковского 2/1 Завершение: Город Астрахань, площадь Ленина Когда и сколько длится? Когда: Выберите удобную дату из расписания Экскурсия длится около 2 часов Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала Кто ещё будет вместе со мной? Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек. Нужно оплачивать всё сразу? Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору Можно задать вопрос до бронирования? Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы. Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.