Необычные экскурсии по Астрахани

Найдено 7 экскурсий в категории «Необычные» в Астрахани, цены от 2 888 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Влюбиться в Астрахань за 2 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
230 отзывов
Влюбиться в Астрахань: историческое путешествие и архитектурные сокровища
Откройте для себя уникальные истории и архитектурные шедевры Астрахани в захватывающей двухчасовой прогулке
Начало: У скульптуры Дамы с собачкой
11 июня в 07:00
12 июня в 07:30
4 000 за всё до 4 чел.
Добро пожаловать в Астрахань
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
6 отзывов
Добро пожаловать в Астрахань: индивидуальная экскурсия
Прогулка по Астрахани: Кремль, Белый город, набережная Волги, старинные особняки и торговые подворья. Узнайте интересные факты и легенды города
11 июня в 09:00
12 июня в 09:00
4 500 за всё до 4 чел.
Авторская прогулка по Косе
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
5 отзывов
Авторская прогулка по Косе в Астрахани
Прогуляйтесь по историческому району Коса в Астрахани. Узнайте, где стояла триумфальная арка, и откройте для себя тайны старинных улиц и зданий
Начало: У Триумфальной арки
10 июня в 10:00
11 июня в 10:00
4 900 за всё до 5 чел.
Чисто Астрахань
🚗 На машине
Индивидуальная
5 часов
3 отзыва
Экскурсия Чисто Астрахань: Исторические Уголки и Традиционная Баня
Погрузитесь в атмосферу старинной Астрахани, открывая её тайны и завершая день в традиционной бане с блинами и морсом
Начало: У кремля
Завтра в 17:30
10 июня в 14:00
10 000 за всё до 4 чел.
Не может быть, но было в Астрахани: квест по кинонатуре Гайдая
🚶 Пешая
Квест
2.5 часа
2 отзыва
Не может быть, но было в Астрахани: квест по кинонатуре Гайдая
Погрузитесь в мир кинокомедии «Не может быть» Леонида Гайдая, исследуя знаменитые места съёмок в Астрахани. Разгадайте загадки и узнайте интересные факты
Начало: В районе Петровской набережной
23 июня в 13:00
24 июня в 09:00
2 888 за всё до 5 чел.
Красивые дома и башни Астрахани
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
16 отзывов
Архитектурное путешествие по красивым домам и башням Астрахани
Погрузитесь в мир архитектуры Астрахани, где каждый дом рассказывает свою уникальную историю. Откройте для себя город с новой стороны
Начало: Морской сад
11 июня в 09:00
12 июня в 13:00
4 000 за всё до 4 чел.
Бархан Большой брат: Путешествие в астраханскую пустыню
Индивидуальная
5 часов
4 отзыва
Бархан Большой брат: Путешествие в астраханскую пустыню
Начало: По согласованию с туристом
Расписание: По договоренности
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
от 7 800 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Александр
    27 мая 2024
    Влюбиться в Астрахань за 2 часа
    Ирина очень приятный, знающий гид. Видно, что человек знает и любит свой город. Экскурсия была насыщенной, познавательной и октрыла для нас Астрахань с неожиданной стороны.
  • Д
    Дмитрий
    25 мая 2024
    Авторская прогулка по Косе
    Валерий всем сердцем любит родной край, с душой повествует и раскрывает тонкие ключевые для культурного погружения детали, во время нашей
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    прогулки ему удалось создать уникальную дружескую атмосферу, он проявлял искренний интерес к размышлениям гостей на основании обретённых знаний и эмоций, был готов к обратной связи, что для меня было весьма важным. Он разносторонне компетентен, что позволяет поддерживать во время путешествия гибкий баланс между различными аспектами культурного феномена Астрахани, историей и современностью, продуктивно ориентируется на интересы конкретного гостя. Хотел бы в будущем при возвращении в Астрахань вновь отправиться на прогулку с Валерием. Чувствую, что он постоянно пополняет знания о городе, много читает и общается с жителями города, анализирует, держит руку на пульсе Астрахани. Моё почтение

  • Я
    Яна
    22 мая 2024
    Влюбиться в Астрахань за 2 часа
    Огромная благодарность Ирине за интересную и не обычную экскурсию. Нам очень понравилось. К посещению рекомендую!
  • Н
    Надежда
    21 мая 2024
    Влюбиться в Астрахань за 2 часа
    Добрый день! Огромное спасибо Ирине за её интересный маршрут и замечательную экскурсию
  • Н
    Наталья
    19 мая 2024
    Чисто Астрахань
    Такие люди влюбляют в город! Посетили экскурсию у Светланы и получили огромное удовольствие. запланировали экскурсию, но мы не успевали попасть в город
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    вовремя, Светлана нашла выход и предложила разделить экскурсию на две части — вечернюю и утреннюю, что нас сразу подкупило Итак, вечером мы посетили Астраханскую баню, а утром, хорошо отдохнув, снова встретились со Светланой. Она провела нас по красивым улочкам города, рассказала историю, показала знаменитые и красивые места, а также скрытые уголки, куда сложно попасть без местного жителя! Светлана порекомендовала места, где можно вкусно позавтракать и пообедать — все очень понравилось! Теперь осталось пересмотреть рекомендованные фильмы и снова вернутся в Астрахань на прогулку со Светланой!

  • Н
    Нина
    16 мая 2024
    Авторская прогулка по Косе
    Посетили Астрахань с компанией друзей в первый раз. Как всегда в путешествиях, искали местного гида. Мы не поклонники стандартных прогулок,
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    и описание экскурсии у Валерия максимально совпало с нашим настроением: посмотреть на город и его жизнь изнутри, глазами местного жителя. Интересный маршрут, необычные факты, приятное общение, - мы были очарованы той Астраханью, что показал нам Валерий. Рекомендуем от души!

  • А
    Андрей
    13 мая 2024
    Не может быть, но было в Астрахани: квест по кинонатуре Гайдая
    Замечательный интересный экскурсовод, милая девушка, провела экскурсию, которая интересна была и взрослым и подросткам и детям - всем рекомендую!
  • Т
    Татьяна
    11 мая 2024
    Чисто Астрахань
    Мы взяли нестандартную для Светлану экскурсию без бани, но это была просто фантастика! Очень радостно смотреть на город глазами человека,
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    влюбленного в него! Светлана подарила нам наилучшие впечатления от Астрахани и максимальный отдых! Гвоздем прогоаммы, конечно, стал ее отец Павел Александрович, который рассказал и показал нам порты, степь и подарил прекрасное настроение! Если вы хотите повстречаться с умными людьми, которые очень любят свой город и готовы его показать, очень рекомендую обратиться к Светлане. В следующую поездку обязательно посетим баню!

  • Н
    Нарек
    11 мая 2024
    Добро пожаловать в Астрахань
    Очень интересная экскурсия, классный маршрут, красивые места Спасибо, Татьяна!
    Очень интересная экскурсия, классный маршрут, красивые местаОчень интересная экскурсия, классный маршрут, красивые местаОчень интересная экскурсия, классный маршрут, красивые места
  • Н
    Наталия
    9 мая 2024
    Добро пожаловать в Астрахань
    Очень рады, что наше знакомство с Астраханью мы доверили Татьяне! Прогулка по знаковым местам стала погружением в историю города и
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    людей, ставших частью этой истории. Маршрут получился насыщенным и увлекательным. Особая благодарность Татьяне за рекомендации по выбору сувениров, кафе и мест для самостоятельных прогулок!

Ответы на вопросы от путешественников по Астрахани в категории «Необычные»

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  6. Успенский Собор
  7. Пречистенская колокольня
Сколько стоит экскурсия по Астрахани в июне 2024
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