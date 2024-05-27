1 чел.
По популярности
Индивидуальная
2 часа
Влюбиться в Астрахань: историческое путешествие и архитектурные сокровища
Откройте для себя уникальные истории и архитектурные шедевры Астрахани в захватывающей двухчасовой прогулке
Начало: У скульптуры Дамы с собачкой
11 июня в 07:00
12 июня в 07:30
4 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
3 часа
Добро пожаловать в Астрахань: индивидуальная экскурсия
Прогулка по Астрахани: Кремль, Белый город, набережная Волги, старинные особняки и торговые подворья. Узнайте интересные факты и легенды города
11 июня в 09:00
12 июня в 09:00
4 500₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2 часа
Авторская прогулка по Косе в Астрахани
Прогуляйтесь по историческому району Коса в Астрахани. Узнайте, где стояла триумфальная арка, и откройте для себя тайны старинных улиц и зданий
Начало: У Триумфальной арки
10 июня в 10:00
11 июня в 10:00
4 900₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
5 часов
Экскурсия Чисто Астрахань: Исторические Уголки и Традиционная Баня
Погрузитесь в атмосферу старинной Астрахани, открывая её тайны и завершая день в традиционной бане с блинами и морсом
Начало: У кремля
Завтра в 17:30
10 июня в 14:00
10 000₽ за всё до 4 чел.
Квест
2.5 часа
Не может быть, но было в Астрахани: квест по кинонатуре Гайдая
Погрузитесь в мир кинокомедии «Не может быть» Леонида Гайдая, исследуя знаменитые места съёмок в Астрахани. Разгадайте загадки и узнайте интересные факты
Начало: В районе Петровской набережной
23 июня в 13:00
24 июня в 09:00
2 888₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
2 часа
Архитектурное путешествие по красивым домам и башням Астрахани
Погрузитесь в мир архитектуры Астрахани, где каждый дом рассказывает свою уникальную историю. Откройте для себя город с новой стороны
Начало: Морской сад
11 июня в 09:00
12 июня в 13:00
4 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
5 часов
Бархан Большой брат: Путешествие в астраханскую пустыню
Начало: По согласованию с туристом
Расписание: По договоренности
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
от 7 800₽ за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ААлександр27 мая 2024Ирина очень приятный, знающий гид. Видно, что человек знает и любит свой город. Экскурсия была насыщенной, познавательной и октрыла для нас Астрахань с неожиданной стороны.
- ДДмитрий25 мая 2024Валерий всем сердцем любит родной край, с душой повествует и раскрывает тонкие ключевые для культурного погружения детали, во время нашей
- ЯЯна22 мая 2024Огромная благодарность Ирине за интересную и не обычную экскурсию. Нам очень понравилось. К посещению рекомендую!
- ННадежда21 мая 2024Добрый день! Огромное спасибо Ирине за её интересный маршрут и замечательную экскурсию
- ННаталья19 мая 2024Такие люди влюбляют в город! Посетили экскурсию у Светланы и получили огромное удовольствие. запланировали экскурсию, но мы не успевали попасть в город
- ННина16 мая 2024Посетили Астрахань с компанией друзей в первый раз. Как всегда в путешествиях, искали местного гида. Мы не поклонники стандартных прогулок,
- ААндрей13 мая 2024Замечательный интересный экскурсовод, милая девушка, провела экскурсию, которая интересна была и взрослым и подросткам и детям - всем рекомендую!
- ТТатьяна11 мая 2024Мы взяли нестандартную для Светлану экскурсию без бани, но это была просто фантастика! Очень радостно смотреть на город глазами человека,
- ННарек11 мая 2024Очень интересная экскурсия, классный маршрут, красивые места Спасибо, Татьяна!
- ННаталия9 мая 2024Очень рады, что наше знакомство с Астраханью мы доверили Татьяне! Прогулка по знаковым местам стала погружением в историю города и
Ответы на вопросы от путешественников по Астрахани в категории «Необычные»
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