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Я Яна Посетили семьёй Астраханский биосферный заповедник. Понравилось всё! Комфортабельный проезд как наземным транспортом, так и тримаранами заповедника, аккуратный водитель, грамотный гид-экскурсовод. Дорога не утомительная, экскурсия познавательная. Узнали много нового и интересного. Обязательно рекомендую свозить детей 10-15 лет. Обогатятся знаниями в помощь к школьной программе по географии! Вам был полезен этот отзыв? Да Нет

А Анна Благодарим за экскурсию! Мы с мамой так рады, что попали на нее. Все было отлично организовано. Очень понравился рассказ Инны Владимировны, содержательный и интересный. Евгения в заповеднике тоже прекрасный специалист и интересный рассказчик. Спасибо! Вам был полезен этот отзыв? Да Нет

Е Екатерина Спасибо огромное Юлии за предоставленный отдых. Всё было здорово. Ребенок в восторге. Даже лучше чем поездки на море и в горы. Здорово, что это находится недалеко от нас, в Астраханской области. Отдельное спасибо экскурсоводу Инне. Она очень хорошо рассказывает и её приятно слушать. Вам был полезен этот отзыв? Да Нет