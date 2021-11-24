Биосферный заповедник. Экологический туризм

Астраханский биосферный заповедник расположен в дельте Волги, где великая русская река разветвляется...

Астраханский биосферный заповедник расположен в дельте Волги, где великая русская река разветвляется на сотни рукавов, протоков, ериков.

В Астраханский заповедник с различных уголков мира приезжают истинные ценители природы, чтобы познакомиться с заповедной природой региона: увидеть уникальные пейзажи дельты Волги, ощутить аромат распустившегося лотоса и понаблюдать за птицами, которые здесь обитают, гнездятся или останавливаются на отдых.
Биосферный заповедник. Экологический туризм
Биосферный заповедник. Экологический туризм
Биосферный заповедник. Экологический туризм
Биосферный заповедник. Экологический туризм
Биосферный заповедник. Экологический туризм
Биосферный заповедник. Экологический туризм
Биосферный заповедник. Экологический туризм
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Что вас ожидает:

    Заповедник
    Астраханский заповедник был создан в 1919 году для сохранения уникальной флоры и фауны дельты Волги. Заповедная территория состоит из трех участков в западной (Дамчикский), центральной (Трехизбинский) и восточной (Обжоровский) частях дельты Волги общей площадью 63 тысячи га. Астраханский заповедник не просто охраняет виды на ограниченной территории, но и служит источником расселения животных по всей дельте Волги.

    Прогулка на лодках

    Загадки «каспийских джунглей» приглашает открыть экологическая тропа — деревянный настил, поднятый над поверхностью земли. Маршрут экологической тропы Астраханского заповедника начинается с центрального кордона Дамчикского участка, где участники экскурсии располагаются в длинных моторных лодках, повторяющих по форме лодки — бударки.

    Пешая прогулка

    Пройдя на лодках, вы попадаете на начало пешего участка, который представляет из себя деревянную тропу, поднятую над поверхностью земли. В центре заросли лотоса установлена плавучая наблюдательная площадка, откуда открывается прекрасный вид на проток Быстрая — русло Старой Волги. Пешая прогулка оканчивается на плавучей пристани, где гости снова садятся в лодки. Обратный путь лежит по узким извилистым ерикам дельты.

    Флора и фауна

    Продолжив путешествие по одной из рек дельты Волги, вы познакомитесь с уникальным и удивительным миром астраханской природы. Лотос (с июля по август), водяной орех, белая кувшинка. Многочисленные водоплавающие птицы: цапли, пеликаны, бакланы, кулики, чирки всех видов, пеганки, серые утки, кряквы, лебеди. Кабаны, волки, лисицы, выдры. Здесь обитает до 50 видов рыб: осетровые (белуга, осетр, севрюга), сельдевые (каспийский пузанок, волжская сельдь, черноспинка), карповые (вобла, лещ, сазан, красноперка, жерех, чехонь, золотой карась) и другие.

    Важная информация:

    • Оплата наличными в офисе накануне поездки (минимум за 24 часа);
    • Фирма оставляет за собой право на изменение объектов осмотра и посещения без сокращения программы экскурсии;
    • С собой рекомендуем взять питьевую воду и перекус (тур без обеда).

    Ответы на вопросы

    Что входит?
    • услуги гида
    • трансфер на комфортабельном автомобиле
    • входные билеты
    • экологический сбор
    • трансфер на лодках
    • обед.
    Что не входит?
    • личные расходы (напитки, сувениры и пр. )
    Место начала и завершения?
    По согласованию с туристом
    Когда и сколько длится?
    Когда: По договоренности
    Экскурсия длится около 7 часов
    Кто ещё будет на экскурсии?
    Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
    Нужно оплачивать всё сразу?
    Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. В большинстве случаев предоплата и вовсе не нужна, просто выберите при бронировании, что хотите оплатить наличными.
    Что если я передумаю?
    • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
    • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
    Можно задать вопрос до бронирования?
    Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
    Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

    Вы сами выбираете дату и время

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