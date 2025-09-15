Астраханский биосферный заповедник расположен в дельте Волги, где великая русская река разветвляется на сотни рукавов, протоков, ериков.
В Астраханский заповедник с различных уголков мира приезжают истинные ценители природы, чтобы познакомиться с заповедной природой региона: увидеть уникальные пейзажи дельты Волги, ощутить аромат распустившегося лотоса и понаблюдать за птицами, которые здесь обитают, гнездятся или останавливаются на отдых.
В Астраханский заповедник с различных уголков мира приезжают истинные ценители природы, чтобы познакомиться с заповедной природой региона: увидеть уникальные пейзажи дельты Волги, ощутить аромат распустившегося лотоса и понаблюдать за птицами, которые здесь обитают, гнездятся или останавливаются на отдых.
Описание экскурсииЧто вас ожидает: Заповедник Астраханский заповедник был создан в 1919 году для сохранения уникальной флоры и фауны дельты Волги. Заповедная территория состоит из трех участков в западной (Дамчикский), центральной (Трехизбинский) и восточной (Обжоровский) частях дельты Волги общей площадью 63 тысячи га. Астраханский заповедник не просто охраняет виды на ограниченной территории, но и служит источником расселения животных по всей дельте Волги. Прогулка на лодках Загадки «каспийских джунглей» приглашает открыть экологическая тропа — деревянный настил, поднятый над поверхностью земли. Маршрут экологической тропы Астраханского заповедника начинается с центрального кордона Дамчикского участка, где участники экскурсии располагаются в длинных моторных лодках, повторяющих по форме лодки — бударки. Пешая прогулка Пройдя на лодках, вы попадаете на начало пешего участка, который представляет из себя деревянную тропу, поднятую над поверхностью земли. В центре заросли лотоса установлена плавучая наблюдательная площадка, откуда открывается прекрасный вид на проток Быстрая — русло Старой Волги. Пешая прогулка оканчивается на плавучей пристани, где гости снова садятся в лодки. Обратный путь лежит по узким извилистым ерикам дельты. Флора и фауна Продолжив путешествие по одной из рек дельты Волги, вы познакомитесь с уникальным и удивительным миром астраханской природы. Лотос (с июля по август), водяной орех, белая кувшинка. Многочисленные водоплавающие птицы: цапли, пеликаны, бакланы, кулики, чирки всех видов, пеганки, серые утки, кряквы, лебеди. Кабаны, волки, лисицы, выдры. Здесь обитает до 50 видов рыб: осетровые (белуга, осетр, севрюга), сельдевые (каспийский пузанок, волжская сельдь, черноспинка), карповые (вобла, лещ, сазан, красноперка, жерех, чехонь, золотой карась) и другие. Важная информация:
- Оплата наличными в офисе накануне поездки (минимум за 24 часа) или онлайн;
- Фирма оставляет за собой право на изменение объектов осмотра и посещения без сокращения программы экскурсии;
- С собой рекомендуем взять питьевую воду и перекус (тур без обеда).
Вы сами выбираете дату и время
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Что включено
- Услуги гида
- Трансфер на комфортабельном автомобиле
- Входные билеты
- Экологический сбор
- Трансфер на лодках
- Обед.
Что не входит в цену
- Личные расходы (напитки, сувениры и пр.)
Место начала и завершения?
По согласованию с туристом
Когда и сколько длится?
Когда: Вы сами выбираете дату и время
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Важная информация
- Оплата наличными в офисе накануне поездки (минимум за 24 часа) или онлайн
- Фирма оставляет за собой право на изменение объектов осмотра и посещения без сокращения программы экскурсии
- С собой рекомендуем взять питьевую воду и перекус (тур без обеда)
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 4 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Я
Посетили семьёй Астраханский биосферный заповедник. Понравилось всё! Комфортабельный проезд как наземным транспортом, так и тримаранами заповедника, аккуратный водитель, грамотный гид-экскурсовод. Дорога не утомительная, экскурсия познавательная. Узнали много нового и интересного. Обязательно рекомендую свозить детей 10-15 лет. Обогатятся знаниями в помощь к школьной программе по географии!
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А
Благодарим за экскурсию! Мы с мамой так рады, что попали на нее. Все было отлично организовано. Очень понравился рассказ Инны Владимировны, содержательный и интересный. Евгения в заповеднике тоже прекрасный специалист и интересный рассказчик. Спасибо!
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Е
Спасибо огромное Юлии за предоставленный отдых. Всё было здорово. Ребенок в восторге. Даже лучше чем поездки на море и в горы. Здорово, что это находится недалеко от нас, в Астраханской области. Отдельное спасибо экскурсоводу Инне. Она очень хорошо рассказывает и её приятно слушать.
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И
Выражаю Юлии благодарность от себя, детей и родителей за нашу поездку. За терпение и за то, как все было организовано! Дети под впечатлением, да и мы взрослые тоже. Гид отличный! Транспорт супер. Надеюсь, это наша не последняя поездка с этим гидом.
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