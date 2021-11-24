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Заповедник

Астраханский заповедник был создан в 1919 году для сохранения уникальной флоры и фауны дельты Волги. Заповедная территория состоит из трех участков в западной (Дамчикский), центральной (Трехизбинский) и восточной (Обжоровский) частях дельты Волги общей площадью 63 тысячи га. Астраханский заповедник не просто охраняет виды на ограниченной территории, но и служит источником расселения животных по всей дельте Волги.

Прогулка на лодках

Загадки «каспийских джунглей» приглашает открыть экологическая тропа — деревянный настил, поднятый над поверхностью земли. Маршрут экологической тропы Астраханского заповедника начинается с центрального кордона Дамчикского участка, где участники экскурсии располагаются в длинных моторных лодках, повторяющих по форме лодки — бударки.

Пешая прогулка

Пройдя на лодках, вы попадаете на начало пешего участка, который представляет из себя деревянную тропу, поднятую над поверхностью земли. В центре заросли лотоса установлена плавучая наблюдательная площадка, откуда открывается прекрасный вид на проток Быстрая — русло Старой Волги. Пешая прогулка оканчивается на плавучей пристани, где гости снова садятся в лодки. Обратный путь лежит по узким извилистым ерикам дельты.

Флора и фауна

Продолжив путешествие по одной из рек дельты Волги, вы познакомитесь с уникальным и удивительным миром астраханской природы. Лотос (с июля по август), водяной орех, белая кувшинка. Многочисленные водоплавающие птицы: цапли, пеликаны, бакланы, кулики, чирки всех видов, пеганки, серые утки, кряквы, лебеди. Кабаны, волки, лисицы, выдры. Здесь обитает до 50 видов рыб: осетровые (белуга, осетр, севрюга), сельдевые (каспийский пузанок, волжская сельдь, черноспинка), карповые (вобла, лещ, сазан, красноперка, жерех, чехонь, золотой карась) и другие.

Важная информация: