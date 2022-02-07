Что вы можете увидеть 🤩

Что вас ожидает:

Большое Богдо

Гора Большое Богдо — самая высокая точка Прикаспийской низменности. Она представляет собой огромный соляной купол, перекрытый древними глинами, песчаниками и известняками. Возраст некоторых отложений превышает 200 миллионов лет. Это единственная в мире гора, высота которой, благодаря соляному куполу, неуклонно увеличивается. Необычно Большое Богдо и своей окраской — одна из его сторон имеет красный оттенок. Вы узнаете древнюю легенду, объясняющую столь необычную окраску горы Большое Богдо.

Поющие скалы

При умеренном движении воздуха на склонах горы слышится неясный гул, напоминающий бормотание. При сильном ветре, резонируя в пустотах, бормотание перерастает в пронзительный вой и прерывистый свист. Явление объясняется колебаниями воздуха между каменными столбами, сквозняками в сообщающихся пещерах. Поэтому в народе юго-западный склон называют «Поющие скалы». Местные жители считают, что гору охраняет дух великана Цаган Эбугая, который живет на восточном склоне и прогоняет непосвященных страшными звуками.

Степное разнотравье

Особенно красив заповедник весной, когда на склонах горы и в окрестной степи расцветают различные растения, многие из которых занесены в Красную книгу. Именно здесь во второй половине апреля наблюдается красивейшее явление природы — цветение диких тюльпанов. После того, как отцветут тюльпаны, на склонах горы и в её окрестностях поочередно зацветают другие, не менее красивые растения. В конце апреля-начале мая здесь можно увидеть козлобородник — цветок-часы, по которому можно сверять время. К середине мая на южном склоне Большой Богдо появляются большие красные шары, лежащие на огромных круглых листьях — ревень татарский.

Баскунчак

С горы Большое Богдо открываются восхитительные виды на озеро Баскунчак. Соль и минеральная грязь озера являются мощными лечебными средствами. Баскунчак — уникальное творение природы, это самое большое и самое солёное из всех известных соляных озёр мира. Название озера имеет свою историю. Однажды мимо озера ехал татарин, за его скакуном едва поспевала собака. От усталости она скатилась в озеро и захлебнулась в солёной воде. Тело собаки не тонуло в крепком рассоле и плавало на поверхности. А её голова, обросшая соляной коркой, диковинным изваянием возвышалась над водой. Путешественники, проезжавшие мимо озера, говорили, показывая на странное зрелище: «Баскунчак!» — что означает по-татарски «собачья голова».

Важная информация: