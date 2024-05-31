1 чел.
По популярности
Индивидуальная
5 часов
Путешествие в Астраханскую пустыню
Полюбоваться барханом Большой брат и солеными озерами на авто-пешеходной экскурсии
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
9 950₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
6 часов
Путешествие в прошлое: Сарай Бату и его история, ждущая вас в Астрахани
Приглашаем вас на уникальное путешествие по следам Золотой Орды. Откройте для себя воссозданный Сарай Бату и окунитесь в атмосферу средневековья
Начало: У вашего отеля в Астрахани
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
17 500₽ за всё до 2 чел.
Индивидуальная
6 часов
Арбуз, икра и осётр: нескучно о брендах Астрахани
Приглашаем в увлекательное путешествие по астраханским брендам! Узнайте секреты осетровой фермы, арбузного музея и столицы юмора - Камызяка
24 июня в 08:00
25 июня в 08:00
14 809₽ за всё до 2 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ННаталья31 мая 2024Экскурсия необычная. Настоящая пустыня рядом с городом, бархан, волны на песке. Особенно впечатляют соляные озера. Четкая организация, интересный рассказ гида. Спасибо.
- ИИрина23 мая 2024Спасибо большое Дарье за прекрасную организацию, и очень интересную экскурсию! 😊👏
- ААлексей22 мая 2024Мы с супругой посетили впервые ваш город и ваш край. Благодаря Дарье, получили замечательные впечатления и новые воспоминания. Экскурсия прошла динамично, интересно и насыщено. Рекомендуем к обязательному посещению!)
- ЕЕлена20 мая 2024Ездили с Дмитрием, водителем и гидом одновременно. Машина комфортная, нас не укачало. Дмитрий очень внимательный и знающий. Нам поездка понравилась,
- ААлександр17 мая 2024Экскурсия очень понравилась, рекомендую!
- ККамран13 мая 2024Очень классная экскурсия с гидом Дарьей, увлекательные рассказы по пути и на месте. Воссозданные декорации позволяют окунуться ненадолго в ту эпоху. Есть классные животные: милые ослики, птички и даже целый верблюд! 🐪
- ММарина7 мая 2024Все было отлично, время провела супер, спасибо большое Екатерине
- ЕЕкатерина5 мая 2024Это удивительная экскурсия. Дарья наш экскурсавод нам показала и рассказала все, что нам было интересно. Спасибо Дарья за все дни, что были с нами.
- ММария6 октября 2023Дарья профессионал своего дела, интересно, познавательно, с юмором. Не заметили как пролетело время. Приятно проводить время с человеком, влюбленным в свой город🫶 Спасибо🫶
Ответы на вопросы от путешественников по Астрахани в категории «Выездные»
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Сейчас в Астрахани в категории "Выездные" можно забронировать 3 экскурсии от 9 950 до 17 500. Туристы уже оставили гидам 81 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.89 из 5
Экскурсии по окрестностям Астрахани и местам России в 2024 году, индивидуальные и групповые, с посещением достопримечательностей. Все экскурсии проводятся на русском языке, местными гидами, цены очень низкие, а так ещё много отзывов и фото от туристов. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август