Выездные экскурсии из Астрахани

Найдено 3 экскурсии в категории «Выездные» в Астрахани, цены от 9 950 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Путешествие в Астраханскую пустыню
🚗 На машине
Индивидуальная
5 часов
64 отзыва
Путешествие в Астраханскую пустыню
Полюбоваться барханом Большой брат и солеными озерами на авто-пешеходной экскурсии
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
9 950 за всё до 4 чел.
В Сарай Бату - воссозданную столицу Золотой Орды
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
11 отзывов
Путешествие в прошлое: Сарай Бату и его история, ждущая вас в Астрахани
Приглашаем вас на уникальное путешествие по следам Золотой Орды. Откройте для себя воссозданный Сарай Бату и окунитесь в атмосферу средневековья
Начало: У вашего отеля в Астрахани
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
17 500 за всё до 2 чел.
Арбуз, икра и осётр: нескучно о брендах Астрахани
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
6 отзывов
Арбуз, икра и осётр: нескучно о брендах Астрахани
Приглашаем в увлекательное путешествие по астраханским брендам! Узнайте секреты осетровой фермы, арбузного музея и столицы юмора - Камызяка
24 июня в 08:00
25 июня в 08:00
14 809 за всё до 2 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Н
    Наталья
    31 мая 2024
    Путешествие в Астраханскую пустыню
    Экскурсия необычная. Настоящая пустыня рядом с городом, бархан, волны на песке. Особенно впечатляют соляные озера. Четкая организация, интересный рассказ гида. Спасибо.
  • И
    Ирина
    23 мая 2024
    В Сарай Бату - воссозданную столицу Золотой Орды
    Спасибо большое Дарье за прекрасную организацию, и очень интересную экскурсию! 😊👏
  • А
    Алексей
    22 мая 2024
    Арбуз, икра и осётр: нескучно о брендах Астрахани
    Мы с супругой посетили впервые ваш город и ваш край. Благодаря Дарье, получили замечательные впечатления и новые воспоминания. Экскурсия прошла динамично, интересно и насыщено. Рекомендуем к обязательному посещению!)
  • Е
    Елена
    20 мая 2024
    Путешествие в Астраханскую пустыню
    Ездили с Дмитрием, водителем и гидом одновременно. Машина комфортная, нас не укачало. Дмитрий очень внимательный и знающий. Нам поездка понравилась,
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    сейчас по прошествии почти 10 дней это еще раз все можем подтвердить. Посмотрели на маковое поле, нагляделись на степь и пасущихся баранов и коров (+ верблюд!), побывали на заброшенной ферме, походили по соленому озеру, побегали в пустыне за ящерками. Воспоминания очень позитивные.

  • А
    Александр
    17 мая 2024
    Путешествие в Астраханскую пустыню
    Экскурсия очень понравилась, рекомендую!
    Экскурсия очень понравилась, рекомендую!Экскурсия очень понравилась, рекомендую!Экскурсия очень понравилась, рекомендую!Экскурсия очень понравилась, рекомендую!Экскурсия очень понравилась, рекомендую!
  • К
    Камран
    13 мая 2024
    В Сарай Бату - воссозданную столицу Золотой Орды
    Очень классная экскурсия с гидом Дарьей, увлекательные рассказы по пути и на месте. Воссозданные декорации позволяют окунуться ненадолго в ту эпоху. Есть классные животные: милые ослики, птички и даже целый верблюд! 🐪
    Очень классная экскурсия с гидом Дарьей, увлекательные рассказы по пути и на местеОчень классная экскурсия с гидом Дарьей, увлекательные рассказы по пути и на местеОчень классная экскурсия с гидом Дарьей, увлекательные рассказы по пути и на местеОчень классная экскурсия с гидом Дарьей, увлекательные рассказы по пути и на местеОчень классная экскурсия с гидом Дарьей, увлекательные рассказы по пути и на местеОчень классная экскурсия с гидом Дарьей, увлекательные рассказы по пути и на местеОчень классная экскурсия с гидом Дарьей, увлекательные рассказы по пути и на местеОчень классная экскурсия с гидом Дарьей, увлекательные рассказы по пути и на месте
  • М
    Марина
    7 мая 2024
    В Сарай Бату - воссозданную столицу Золотой Орды
    Все было отлично, время провела супер, спасибо большое Екатерине
  • Е
    Екатерина
    5 мая 2024
    Арбуз, икра и осётр: нескучно о брендах Астрахани
    Это удивительная экскурсия. Дарья наш экскурсавод нам показала и рассказала все, что нам было интересно. Спасибо Дарья за все дни, что были с нами.
    Это удивительная экскурсияЭто удивительная экскурсия
  • М
    Мария
    6 октября 2023
    Арбуз, икра и осётр: нескучно о брендах Астрахани
    Дарья профессионал своего дела, интересно, познавательно, с юмором. Не заметили как пролетело время. Приятно проводить время с человеком, влюбленным в свой город🫶 Спасибо🫶

Ответы на вопросы от путешественников по Астрахани в категории «Выездные»

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7 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
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  2. Кремль
  3. Белый город
  4. Набережная
  5. Никольская улица
  6. Успенский Собор
  7. Пречистенская колокольня
Сколько стоит экскурсия по Астрахани в июне 2024
Сейчас в Астрахани в категории "Выездные" можно забронировать 3 экскурсии от 9 950 до 17 500. Туристы уже оставили гидам 81 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.89 из 5
Экскурсии по окрестностям Астрахани и местам России в 2024 году, индивидуальные и групповые, с посещением достопримечательностей. Все экскурсии проводятся на русском языке, местными гидами, цены очень низкие, а так ещё много отзывов и фото от туристов. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август
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