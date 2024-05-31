Н Наталья Путешествие в Астраханскую пустыню Экскурсия необычная. Настоящая пустыня рядом с городом, бархан, волны на песке. Особенно впечатляют соляные озера. Четкая организация, интересный рассказ гида. Спасибо.

И Ирина В Сарай Бату - воссозданную столицу Золотой Орды Спасибо большое Дарье за прекрасную организацию, и очень интересную экскурсию! 😊👏

А Алексей Арбуз, икра и осётр: нескучно о брендах Астрахани Мы с супругой посетили впервые ваш город и ваш край. Благодаря Дарье, получили замечательные впечатления и новые воспоминания. Экскурсия прошла динамично, интересно и насыщено. Рекомендуем к обязательному посещению!)

Е Елена Путешествие в Астраханскую пустыню читать дальше сейчас по прошествии почти 10 дней это еще раз все можем подтвердить. Посмотрели на маковое поле, нагляделись на степь и пасущихся баранов и коров (+ верблюд!), побывали на заброшенной ферме, походили по соленому озеру, побегали в пустыне за ящерками. Воспоминания очень позитивные. Ездили с Дмитрием, водителем и гидом одновременно. Машина комфортная, нас не укачало. Дмитрий очень внимательный и знающий. Нам поездка понравилась,

А Александр Путешествие в Астраханскую пустыню Экскурсия очень понравилась, рекомендую!

К Камран В Сарай Бату - воссозданную столицу Золотой Орды Очень классная экскурсия с гидом Дарьей, увлекательные рассказы по пути и на месте. Воссозданные декорации позволяют окунуться ненадолго в ту эпоху. Есть классные животные: милые ослики, птички и даже целый верблюд! 🐪

М Марина В Сарай Бату - воссозданную столицу Золотой Орды Все было отлично, время провела супер, спасибо большое Екатерине

Е Екатерина Арбуз, икра и осётр: нескучно о брендах Астрахани Это удивительная экскурсия. Дарья наш экскурсавод нам показала и рассказала все, что нам было интересно. Спасибо Дарья за все дни, что были с нами.