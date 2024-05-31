1 чел.
По популярности
Индивидуальная
5 часов
Путешествие в Астраханскую пустыню
Полюбоваться барханом Большой брат и солеными озерами на авто-пешеходной экскурсии
«Эта программа — поездка к природным красотам Астрахани, подробных рассказов от гида нет»
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
9 950₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2 часа
Влюбиться в Астрахань: историческое путешествие и архитектурные сокровища
Откройте для себя уникальные истории и архитектурные шедевры Астрахани в захватывающей двухчасовой прогулке
Начало: У скульптуры Дамы с собачкой
«Астрахань — это не только рыбалка, лотосы и арбузы»
11 июня в 07:00
12 июня в 07:30
4 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2 часа
Астрахань в событиях и лицах: индивидуальная экскурсия
Погрузитесь в историю Астрахани на индивидуальной экскурсии. Вас ждут Триумфальная арка, Лебединое озеро и другие знаковые места города
Начало: У Триумфальной арки
«Лебединое озеро — кульминация нашего променада»
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
4 990₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
3 часа
Обзорная экскурсия по Астрахани: от кремля до исторического центра
Погрузитесь в уникальную атмосферу Астрахани, исследуя ее кремль, исторические здания и живописные набережные
«Вы оцените главные достопримечательности города, погуляете по живописной набережной Волги и проникнетесь дружелюбной южной атмосферой»
Завтра в 18:00
10 июня в 10:00
6 300₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
6 часов
Арбуз, икра и осётр: нескучно о брендах Астрахани
Приглашаем в увлекательное путешествие по астраханским брендам! Узнайте секреты осетровой фермы, арбузного музея и столицы юмора - Камызяка
«Вы полюбуетесь волжскими пейзажами, отдыхая на террасе у самой воды»
24 июня в 08:00
25 июня в 08:00
14 809₽ за всё до 2 чел.
Индивидуальная
4 часа
Популярное предложение
Осетровая ферма - астраханская фишка
Узнайте, как выращивают осетров на одной из крупнейших ферм Астрахани. Вкусное знакомство с осетровыми
Начало: По согласованию с туристом
Расписание: По договоренности
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
от 14 900₽ за всё до 2 чел.
Индивидуальная
16 часов
Индивидуальная экскурсия: Гора Богдо и озеро Баскунчак в Астрахани
Путешествие к горе Большое Богдо и озеру Баскунчак в Астрахани - это уникальная возможность насладиться природными красотами и узнать древние легенды
Начало: По согласованию с туристом
«Именно здесь во второй половине апреля наблюдается красивейшее явление природы — цветение диких тюльпанов»
Расписание: Ежедневно с 07:00
Завтра в 07:00
10 июня в 07:00
от 31 900₽ за всё до 2 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ННаталья31 мая 2024Экскурсия необычная. Настоящая пустыня рядом с городом, бархан, волны на песке. Особенно впечатляют соляные озера. Четкая организация, интересный рассказ гида. Спасибо.
- ААлександр27 мая 2024Ирина очень приятный, знающий гид. Видно, что человек знает и любит свой город. Экскурсия была насыщенной, познавательной и октрыла для нас Астрахань с неожиданной стороны.
- ЯЯна22 мая 2024Огромная благодарность Ирине за интересную и не обычную экскурсию. Нам очень понравилось. К посещению рекомендую!
- ААлексей22 мая 2024Мы с супругой посетили впервые ваш город и ваш край. Благодаря Дарье, получили замечательные впечатления и новые воспоминания. Экскурсия прошла динамично, интересно и насыщено. Рекомендуем к обязательному посещению!)
- ННадежда21 мая 2024Добрый день! Огромное спасибо Ирине за её интересный маршрут и замечательную экскурсию
- ММария21 мая 2024Большое спасибо Ярославе, за оперативный отклик и быструю организацию экскурсии! А так же Надежде за прекрасный рассказ о городе и его истории! Было очень приятно и познавательно!
- ЕЕлена20 мая 2024Ездили с Дмитрием, водителем и гидом одновременно. Машина комфортная, нас не укачало. Дмитрий очень внимательный и знающий. Нам поездка понравилась,
- ЕЕлена18 мая 2024На майские праздники решили поехать в Астрахань. Так как в Астрахани были впервые, то заказали обзорную экскурсию по городу с
- ААлександр17 мая 2024Экскурсия очень понравилась, рекомендую!
- ЛЛариса11 мая 2024Прекрасная историческая пешая экскурсия по необыкновенному городу Астрахани. Очень понравилось сочетание и современной Астрахани, и старых двориков. Прекрасный гид Ольга, очень много знает и искренне переживает события. Спасибо. Рекомендуем.
Ответы на вопросы от путешественников по Астрахани в категории «Природа и пейзажи»
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