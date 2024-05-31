Н Наталья Путешествие в Астраханскую пустыню Экскурсия необычная. Настоящая пустыня рядом с городом, бархан, волны на песке. Особенно впечатляют соляные озера. Четкая организация, интересный рассказ гида. Спасибо.

А Александр Влюбиться в Астрахань за 2 часа Ирина очень приятный, знающий гид. Видно, что человек знает и любит свой город. Экскурсия была насыщенной, познавательной и октрыла для нас Астрахань с неожиданной стороны.

Я Яна Влюбиться в Астрахань за 2 часа Огромная благодарность Ирине за интересную и не обычную экскурсию. Нам очень понравилось. К посещению рекомендую!

А Алексей Арбуз, икра и осётр: нескучно о брендах Астрахани Мы с супругой посетили впервые ваш город и ваш край. Благодаря Дарье, получили замечательные впечатления и новые воспоминания. Экскурсия прошла динамично, интересно и насыщено. Рекомендуем к обязательному посещению!)

Н Надежда Влюбиться в Астрахань за 2 часа Добрый день! Огромное спасибо Ирине за её интересный маршрут и замечательную экскурсию

М Мария Астрахань в событиях и лицах Большое спасибо Ярославе, за оперативный отклик и быструю организацию экскурсии! А так же Надежде за прекрасный рассказ о городе и его истории! Было очень приятно и познавательно!

Е Елена Путешествие в Астраханскую пустыню читать дальше сейчас по прошествии почти 10 дней это еще раз все можем подтвердить. Посмотрели на маковое поле, нагляделись на степь и пасущихся баранов и коров (+ верблюд!), побывали на заброшенной ферме, походили по соленому озеру, побегали в пустыне за ящерками. Воспоминания очень позитивные. Ездили с Дмитрием, водителем и гидом одновременно. Машина комфортная, нас не укачало. Дмитрий очень внимательный и знающий. Нам поездка понравилась,

Е Елена Обзорная экскурсия по Астрахани с посещением кремля читать дальше посещением кремля. Нашим экскурсоводом была Галина. Экскурсия нам очень понравилась. Галина прекрасный рассказчик, очень интересно было слушать ее на протяжении всего маршрута. Большое спасибо, Галина! На майские праздники решили поехать в Астрахань. Так как в Астрахани были впервые, то заказали обзорную экскурсию по городу с

А Александр Путешествие в Астраханскую пустыню Экскурсия очень понравилась, рекомендую!