Познавательные экскурсии на природе в Астрахани

Найдено 7 экскурсий в категории «Природа и пейзажи» в Астрахани, цены от 4 000 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Путешествие в Астраханскую пустыню
🚗 На машине
Индивидуальная
5 часов
64 отзыва
Путешествие в Астраханскую пустыню
Полюбоваться барханом Большой брат и солеными озерами на авто-пешеходной экскурсии
«Эта программа — поездка к природным красотам Астрахани, подробных рассказов от гида нет»
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
9 950 за всё до 4 чел.
Влюбиться в Астрахань за 2 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
230 отзывов
Влюбиться в Астрахань: историческое путешествие и архитектурные сокровища
Откройте для себя уникальные истории и архитектурные шедевры Астрахани в захватывающей двухчасовой прогулке
Начало: У скульптуры Дамы с собачкой
«Астрахань — это не только рыбалка, лотосы и арбузы»
11 июня в 07:00
12 июня в 07:30
4 000 за всё до 4 чел.
Астрахань в событиях и лицах
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
3 отзыва
Астрахань в событиях и лицах: индивидуальная экскурсия
Погрузитесь в историю Астрахани на индивидуальной экскурсии. Вас ждут Триумфальная арка, Лебединое озеро и другие знаковые места города
Начало: У Триумфальной арки
«Лебединое озеро — кульминация нашего променада»
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
4 990 за всё до 5 чел.
Обзорная экскурсия по Астрахани с посещением кремля
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
31 отзыв
Обзорная экскурсия по Астрахани: от кремля до исторического центра
Погрузитесь в уникальную атмосферу Астрахани, исследуя ее кремль, исторические здания и живописные набережные
«Вы оцените главные достопримечательности города, погуляете по живописной набережной Волги и проникнетесь дружелюбной южной атмосферой»
Завтра в 18:00
10 июня в 10:00
6 300 за всё до 5 чел.
Арбуз, икра и осётр: нескучно о брендах Астрахани
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
6 отзывов
Арбуз, икра и осётр: нескучно о брендах Астрахани
Приглашаем в увлекательное путешествие по астраханским брендам! Узнайте секреты осетровой фермы, арбузного музея и столицы юмора - Камызяка
«Вы полюбуетесь волжскими пейзажами, отдыхая на террасе у самой воды»
24 июня в 08:00
25 июня в 08:00
14 809 за всё до 2 чел.
Осетровая ферма - астраханская фишка
Индивидуальная
4 часа
5 отзывов
Популярное предложение
Осетровая ферма - астраханская фишка
Узнайте, как выращивают осетров на одной из крупнейших ферм Астрахани. Вкусное знакомство с осетровыми
Начало: По согласованию с туристом
Расписание: По договоренности
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
от 14 900 за всё до 2 чел.
Гора Богдо и озеро Баскунчак
Индивидуальная
16 часов
2 отзыва
Индивидуальная экскурсия: Гора Богдо и озеро Баскунчак в Астрахани
Путешествие к горе Большое Богдо и озеру Баскунчак в Астрахани - это уникальная возможность насладиться природными красотами и узнать древние легенды
Начало: По согласованию с туристом
«Именно здесь во второй половине апреля наблюдается красивейшее явление природы — цветение диких тюльпанов»
Расписание: Ежедневно с 07:00
Завтра в 07:00
10 июня в 07:00
от 31 900 за всё до 2 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Н
    Наталья
    31 мая 2024
    Путешествие в Астраханскую пустыню
    Экскурсия необычная. Настоящая пустыня рядом с городом, бархан, волны на песке. Особенно впечатляют соляные озера. Четкая организация, интересный рассказ гида. Спасибо.
  • А
    Александр
    27 мая 2024
    Влюбиться в Астрахань за 2 часа
    Ирина очень приятный, знающий гид. Видно, что человек знает и любит свой город. Экскурсия была насыщенной, познавательной и октрыла для нас Астрахань с неожиданной стороны.
  • Я
    Яна
    22 мая 2024
    Влюбиться в Астрахань за 2 часа
    Огромная благодарность Ирине за интересную и не обычную экскурсию. Нам очень понравилось. К посещению рекомендую!
  • А
    Алексей
    22 мая 2024
    Арбуз, икра и осётр: нескучно о брендах Астрахани
    Мы с супругой посетили впервые ваш город и ваш край. Благодаря Дарье, получили замечательные впечатления и новые воспоминания. Экскурсия прошла динамично, интересно и насыщено. Рекомендуем к обязательному посещению!)
  • Н
    Надежда
    21 мая 2024
    Влюбиться в Астрахань за 2 часа
    Добрый день! Огромное спасибо Ирине за её интересный маршрут и замечательную экскурсию
  • М
    Мария
    21 мая 2024
    Астрахань в событиях и лицах
    Большое спасибо Ярославе, за оперативный отклик и быструю организацию экскурсии! А так же Надежде за прекрасный рассказ о городе и его истории! Было очень приятно и познавательно!
  • Е
    Елена
    20 мая 2024
    Путешествие в Астраханскую пустыню
    Ездили с Дмитрием, водителем и гидом одновременно. Машина комфортная, нас не укачало. Дмитрий очень внимательный и знающий. Нам поездка понравилась,
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    сейчас по прошествии почти 10 дней это еще раз все можем подтвердить. Посмотрели на маковое поле, нагляделись на степь и пасущихся баранов и коров (+ верблюд!), побывали на заброшенной ферме, походили по соленому озеру, побегали в пустыне за ящерками. Воспоминания очень позитивные.

  • Е
    Елена
    18 мая 2024
    Обзорная экскурсия по Астрахани с посещением кремля
    На майские праздники решили поехать в Астрахань. Так как в Астрахани были впервые, то заказали обзорную экскурсию по городу с
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    посещением кремля. Нашим экскурсоводом была Галина. Экскурсия нам очень понравилась. Галина прекрасный рассказчик, очень интересно было слушать ее на протяжении всего маршрута. Большое спасибо, Галина!

  • А
    Александр
    17 мая 2024
    Путешествие в Астраханскую пустыню
    Экскурсия очень понравилась, рекомендую!
    Экскурсия очень понравилась, рекомендую!Экскурсия очень понравилась, рекомендую!Экскурсия очень понравилась, рекомендую!Экскурсия очень понравилась, рекомендую!Экскурсия очень понравилась, рекомендую!
  • Л
    Лариса
    11 мая 2024
    Астрахань в событиях и лицах
    Прекрасная историческая пешая экскурсия по необыкновенному городу Астрахани. Очень понравилось сочетание и современной Астрахани, и старых двориков. Прекрасный гид Ольга, очень много знает и искренне переживает события. Спасибо. Рекомендуем.

Ответы на вопросы от путешественников по Астрахани в категории «Природа и пейзажи»

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Сколько стоит экскурсия по Астрахани в июне 2024
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