6 часов
Индивидуальная
до 2 чел.
Арбуз, икра и осётр: нескучно о брендах Астрахани
Приглашаем в увлекательное путешествие по астраханским брендам! Узнайте секреты осетровой фермы, арбузного музея и столицы юмора - Камызяка
16 авг в 13:00
22 авг в 08:00
14 100₽ за всё до 2 чел.
9 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Сарай Бату - Золотоордынское царство
Посетите уникальный археологический комплекс Селитренное городище и окунитесь в атмосферу Золотой Орды, исследуя величие древнего города Сарай Бату
Начало: По согласованию с туристом
Расписание: По договоренности
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от 21 700₽ за всё до 2 чел.
10 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Индивидуальная экскурсия по лотосовым полям в дельте Волги с обедом и отдыхом
Цветущие лотосы в дельте Волги - незабываемое зрелище! Прогулка на лодках-бударках, обед с астраханской ухой и отдых на базе. Забронируйте сейчас
Начало: По согласованию с туристом
Расписание: Ежедневно с июля по август
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от 24 600₽ за всё до 2 чел.
16 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Индивидуальная экскурсия: Гора Богдо и озеро Баскунчак в Астрахани
Путешествие к горе Большое Богдо и озеру Баскунчак в Астрахани - это уникальная возможность насладиться природными красотами и узнать древние легенды
Начало: По согласованию с туристом
Расписание: Ежедневно с 07:00
Сегодня в 07:00
Завтра в 07:00
от 31 900₽ за всё до 2 чел.
7 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Традиции Курмангазы: Путешествие в сердце казахской культуры Астрахани
Приглашаем вас в увлекательное путешествие по музейному комплексу Курмангазы, где живут традиции и история казахского народа
Начало: По согласованию с туристом
Расписание: По договоренности
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от 25 100₽ за всё до 2 чел.
10 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Увлекательное путешествие по дельте Волги с посещением Астраханского заповедника
Погрузитесь в мир дикой природы дельты Волги, насладитесь живописными пейзажами и вкусной астраханской ухой. Индивидуальная экскурсия для всех
Начало: По согласованию с туристом
Расписание: По договоренности
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от 24 600₽ за всё до 2 чел.
7 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Биосферный заповедник. Экологический туризм
Путешествие в Астраханский биосферный заповедник - это уникальная возможность увидеть дельту Волги, насладиться красотой лотосов и наблюдать за редкими птицами
Начало: По согласованию с туристом
Расписание: По договоренности
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от 35 100₽ за всё до 2 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ННаталья19 июля 2024Посетили сегодня Астрахань с замечательным экскурсоводом Дарьей. Заблаговременно бронировали экскурсию. Несмотря на изменение времени и количества участников (по нашей вине).
- ККонстантин19 июля 2024Нам очень понравилось, Дарья очень много знает, интересно рассказывает и хорошо понимает что туристам больше интересно, а от чего скучают. Нам понравился музей арбуза и экскурсовод Светлана, было познавательно и увлекательно рассказано. Всем советую, приятно и полезно проведенное время.
- ННаталья17 июля 2024Экскурсия замечательная, город хоть и искусственно созданный, но позволяет получить представление о жизни татаро-монгол. Ящерицы, ослики, верблюды дополняют впечатление. Модно посмотреть на лотосы и пострелять из лука.
- ССергей14 июля 2024Специалист по арбузам не полно владеет материалом: по представленным старинным орудиям обработки земли под арбузы, отличия сортов друг от друга по окрасу и срокам созревания. Икра, осетр- отлично.
- ННадежда10 мая 2023Большое спасибо Инне и Александру! Отличный эскурсовод с креативным мышлением и навязчивой подачей материала! Александр водитель супер: 4 часа туда и обратно пролетели на одном мгновении! Приедем к Вам на Лотосы)
- ННадежда10 мая 2023Большое спасибо, Инне и Александру! Инна великолепный рассказчик, узнали много нового! Александр отличный водитель, ямки не почувствуешь! Погода подкачала, но у природы нет плохой погоды)
- ААлевтина21 августа 20221Отличная чистая машина и аккуратный водитель. 2. На турбазе встретила девушка, все объяснила, и показала. 3. напоили чаем с вкусной свежей булочкой. 4.
- ББакаева31 июля 2022Все очень красиво
Ответы на вопросы от путешественников по Астрахани в категории «На весь день»
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