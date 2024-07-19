Экскурсии на 1 день в Астрахани

Найдено 7 экскурсий в категории «На весь день» в Астрахани, цены от 14 100 ₽. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2024 году
Арбуз, икра и осётр: нескучно о брендах Астрахани
На машине
12 отзывов
6 часов
Индивидуальная
до 2 чел.
Арбуз, икра и осётр: нескучно о брендах Астрахани
Приглашаем в увлекательное путешествие по астраханским брендам! Узнайте секреты осетровой фермы, арбузного музея и столицы юмора - Камызяка
16 авг в 13:00
22 авг в 08:00
14 100 за всё до 2 чел.
Сарай Бату - Золотоордынское царство
1 отзыв
9 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Сарай Бату - Золотоордынское царство
Посетите уникальный археологический комплекс Селитренное городище и окунитесь в атмосферу Золотой Орды, исследуя величие древнего города Сарай Бату
Начало: По согласованию с туристом
Расписание: По договоренности
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от 21 700 за всё до 2 чел.
Каспийская роза: Лотосовые поля
1 отзыв
10 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Индивидуальная экскурсия по лотосовым полям в дельте Волги с обедом и отдыхом
Цветущие лотосы в дельте Волги - незабываемое зрелище! Прогулка на лодках-бударках, обед с астраханской ухой и отдых на базе. Забронируйте сейчас
Начало: По согласованию с туристом
Расписание: Ежедневно с июля по август
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от 24 600 за всё до 2 чел.
Гора Богдо и озеро Баскунчак
3 отзыва
16 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Индивидуальная экскурсия: Гора Богдо и озеро Баскунчак в Астрахани
Путешествие к горе Большое Богдо и озеру Баскунчак в Астрахани - это уникальная возможность насладиться природными красотами и узнать древние легенды
Начало: По согласованию с туристом
Расписание: Ежедневно с 07:00
Сегодня в 07:00
Завтра в 07:00
от 31 900 за всё до 2 чел.
Традиции Курмангазы. Центр казахской культуры
1 отзыв
7 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Традиции Курмангазы: Путешествие в сердце казахской культуры Астрахани
Приглашаем вас в увлекательное путешествие по музейному комплексу Курмангазы, где живут традиции и история казахского народа
Начало: По согласованию с туристом
Расписание: По договоренности
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от 25 100 за всё до 2 чел.
Дельта Волги: Прогулка на каспийские раскаты
1 отзыв
10 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Увлекательное путешествие по дельте Волги с посещением Астраханского заповедника
Погрузитесь в мир дикой природы дельты Волги, насладитесь живописными пейзажами и вкусной астраханской ухой. Индивидуальная экскурсия для всех
Начало: По согласованию с туристом
Расписание: По договоренности
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от 24 600 за всё до 2 чел.
Биосферный заповедник. Экологический туризм
7 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Биосферный заповедник. Экологический туризм
Путешествие в Астраханский биосферный заповедник - это уникальная возможность увидеть дельту Волги, насладиться красотой лотосов и наблюдать за редкими птицами
Начало: По согласованию с туристом
Расписание: По договоренности
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от 35 100 за всё до 2 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Н
    Наталья
    19 июля 2024
    Арбуз, икра и осётр: нескучно о брендах Астрахани
    Посетили сегодня Астрахань с замечательным экскурсоводом Дарьей. Заблаговременно бронировали экскурсию. Несмотря на изменение времени и количества участников (по нашей вине).
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    Дарья все спланировала как нужно, не потеряли ни минуты времени. Был один небольшой минус в начале экскурсионной программы, но Даша решила эту проблему. Историю города, легенды рассказывала ненавязчиво, со Знанием дела. Несмотря на наш разновозрастный состав группы, всем было интересно! Большое спасибо за увлекательную экскурсию в музей арбузов и экскурсоводу Оксане на осетровой ферме. Отдельная благодарность Дарье за рыбный рынок!

    Посетили сегодня Астрахань с замечательным экскурсоводом Дарьей. Заблаговременно бронировали экскурсию. Несмотря на изменение времени и количества
  • К
    Константин
    19 июля 2024
    Арбуз, икра и осётр: нескучно о брендах Астрахани
    Нам очень понравилось, Дарья очень много знает, интересно рассказывает и хорошо понимает что туристам больше интересно, а от чего скучают. Нам понравился музей арбуза и экскурсовод Светлана, было познавательно и увлекательно рассказано. Всем советую, приятно и полезно проведенное время.
  • Н
    Наталья
    17 июля 2024
    Сарай Бату - Золотоордынское царство
    Экскурсия замечательная, город хоть и искусственно созданный, но позволяет получить представление о жизни татаро-монгол. Ящерицы, ослики, верблюды дополняют впечатление. Модно посмотреть на лотосы и пострелять из лука.
  • С
    Сергей
    14 июля 2024
    Арбуз, икра и осётр: нескучно о брендах Астрахани
    Специалист по арбузам не полно владеет материалом: по представленным старинным орудиям обработки земли под арбузы, отличия сортов друг от друга по окрасу и срокам созревания. Икра, осетр- отлично.
  • Н
    Надежда
    10 мая 2023
    Гора Богдо и озеро Баскунчак
    Большое спасибо Инне и Александру! Отличный эскурсовод с креативным мышлением и навязчивой подачей материала! Александр водитель супер: 4 часа туда и обратно пролетели на одном мгновении! Приедем к Вам на Лотосы)
  • Н
    Надежда
    10 мая 2023
    Традиции Курмангазы. Центр казахской культуры
    Большое спасибо, Инне и Александру! Инна великолепный рассказчик, узнали много нового! Александр отличный водитель, ямки не почувствуешь! Погода подкачала, но у природы нет плохой погоды)
  • А
    Алевтина
    21 августа 2022
    Каспийская роза: Лотосовые поля
    1Отличная чистая машина и аккуратный водитель. 2. На турбазе встретила девушка, все объяснила, и показала. 3. напоили чаем с вкусной свежей булочкой. 4.
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    Очень живописная красивая водная дорога. Поле лотосов впечатлило. 5. купание на пляже, Песчано-илистое комфортное дно. Тёплая чистая вода. 6. Вкусный обед. Минусы: закончилось белое вино и мороженое. 7. Отдых у бассейна. Предложение: один бассейн огородить для VIP гостей, выпившие шумные женщины и орущие дети не давали раслабиться

  • Б
    Бакаева
    31 июля 2022
    Дельта Волги: Прогулка на каспийские раскаты
    Все очень красиво

Ответы на вопросы от путешественников по Астрахани в категории «На весь день»

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  1. Арбуз, икра и осётр: нескучно о брендах Астрахани
  2. Сарай Бату - Золотоордынское царство
  3. Каспийская роза: Лотосовые поля
  4. Гора Богдо и озеро Баскунчак
  5. Традиции Курмангазы. Центр казахской культуры
Какие места ещё посмотреть в Астрахани
7 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в августе:
  1. Самое главное
  2. Кремль
  3. Белый город
  4. Набережная
  5. Успенский Собор
  6. Никольская улица
  7. Пречистенская колокольня
Сколько стоит экскурсия по Астрахани в августе 2024
Сейчас в Астрахани в категории "На весь день" можно забронировать 7 экскурсий и билетов от 14 100 до 35 100. Туристы уже оставили гидам 19 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.86 из 5
Отправляйтесь в экскурсионный тур в Астрахань на 1 день, гиды Астрахани подготовили свою авторскую программу на целый день, вас ждёт экскурсия, обед, трансфер, интересные места и достопримечательности, где вы обязательно сделаете много фото и запомните Астрахань так, как видят её местные жители. Сегодня можно забронировать на 📅 август, сентябрь и октябрь 2024
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