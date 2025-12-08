Приглашаем вас на увлекательную экскурсию в Хошеутовский хурул — уникальный памятник буддийской архитектуры, единственное буддистское религиозное сооружение в нашей стране дореволюционной постройки, расположенный в Астраханской области. Вас ждёт путешествие в прошлое, полное открытий и незабываемых впечатлений!
Описание экскурсии
Хошеутовский хурул:
- буддийское наследие Астраханского края.
- Экскурсия в единственный сохранившийся дореволюционный буддийский храм в европейской части России. Знакомство с историей буддизма в Астраханской области и архитектурным памятником федерального значения.
- История и архитектура хурула.
- Посещение Хошеутовского хурула — уникального памятника буддийской архитектуры начала XIX века. Рассказ об истории создания храма, его архитектурных особенностях и значении в культуре калмыцкого народа.
- Буддийские традиции и ритуалы.
- Трансфер предоставляется из любой точки Астрахани.
- Рекомендуется соответствующая одежда для посещения храма.
- Время начала экскурсии согласовывается с туристом.
Вы сами выбираете дату и время
Ответы на вопросы
Что включено
- Услуги гида
- Трансфер
Что не входит в цену
- Личные расходы
- Пожертвования в храм
Место начала и завершения?
По договоренности
Когда и сколько длится?
Когда: Вы сами выбираете дату и время
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Важная информация
- Трансфер предоставляется из любой точки Астрахани
- Рекомендуется соответствующая одежда для посещения храма
- Время начала экскурсии согласовывается с туристом
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Входит в следующие категории Астрахани
Похожие экскурсии из Астрахани
Индивидуальная
до 3 чел.
Астраханский кремль: тайны, сокровища и гробница грузинских царей
Погрузитесь в историю Астраханского кремля, узнайте о его тайнах и сокровищах, посетите гробницу грузинских царей. Услуги гида и билеты включены
Начало: Рядом с Кремлем
Сегодня в 11:30
Завтра в 08:00
3500 ₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Путешествие в Астраханскую пустыню
Полюбоваться барханом Большой брат и солеными озерами на авто-пешеходной экскурсии
Завтра в 09:30
10 дек в 09:30
11 100 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Астраханская земля начинается с кремля
Откройте для себя величие Астраханского кремля, где история встречается с архитектурой. Узнайте о событиях и людях, оставивших след в его стенах
Начало: В кремле
Сегодня в 15:00
Завтра в 15:00
4300 ₽ за всё до 5 чел.