Попробуй Астрахань на вкус. Гастрономический тур

Астрахань издавна славится своей гастрономией: рыба, икра и арбузы известны всем

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Астрахань издавна славится своей гастрономией: рыба, икра и арбузы известны всем.

В данном путешествии у гостей будет возможность не только попробовать уже известные астраханские блюда и продукты, но и узнать новые, неизведанные грани вкуса!
Попробуй Астрахань на вкус. Гастрономический тур
Попробуй Астрахань на вкус. Гастрономический тур
Попробуй Астрахань на вкус. Гастрономический тур
Попробуй Астрахань на вкус. Гастрономический тур
Попробуй Астрахань на вкус. Гастрономический тур
Попробуй Астрахань на вкус. Гастрономический тур
Попробуй Астрахань на вкус. Гастрономический тур
Попробуй Астрахань на вкус. Гастрономический тур
Попробуй Астрахань на вкус. Гастрономический тур
Попробуй Астрахань на вкус. Гастрономический тур
Попробуй Астрахань на вкус. Гастрономический тур
Попробуй Астрахань на вкус. Гастрономический тур
Попробуй Астрахань на вкус. Гастрономический тур
Попробуй Астрахань на вкус. Гастрономический тур
Попробуй Астрахань на вкус. Гастрономический тур
Попробуй Астрахань на вкус. Гастрономический тур
Попробуй Астрахань на вкус. Гастрономический тур
Попробуй Астрахань на вкус. Гастрономический тур
Попробуй Астрахань на вкус. Гастрономический тур
Ближайшие даты:

Что вас ожидает 🤩

Осетровая ферма
Осетровая ферма
Познакомимся с особенностями воспроизводства осетровых рыб, а вишенкой на торте станет вкусный рыбный обед с изысканными блюдами
Знаменитые астраханские арбузы
Знаменитые астраханские арбузы
Прогуляемся по полю с арбузами и попробуем разные сорта, количество для дегустации – неограниченно!
Местная сыроварня
Местная сыроварня
Увидим процесс приготовления сыров и попробуем несколько видов с бокалом прекрасного вина

Программа тура по дням

1 день

Астраханские деликатесы

13:00 Начинается гастрономическое путешествие с посещения осетровой фермы, дорога до которой занимает 40-50 минут под увлекательный рассказ гида.

Экскурсия проходит на одном из крупнейших предприятий по выращиванию рыб осетровых пород в Астраханской области.

Вы познакомитесь с различными видами осетровых, а также процессом их воспроизводства.

Первым гастрономическим впечатлением данной программы станет вкусный рыбный обед в ресторане с изысканными блюдами: уха из стерляди, стейк из осетра с домашней картошкой, овощная нарезка, чай или компот.

Для гурманов за дополнительную плату есть возможность попробовать свежайшую черную икру.

На осетровой ферме можно не только попробовать астраханские деликатесы, но и приобрести гастрономические сувениры собственного производства: балыки, черную икру, вяленую воблу, щучью икру, рыбные консервы, пресервы, свежую рыбу и многое другое.

На территории фермы оборудовано место для купания и в свободное время для всех желающих будет возможность искупаться.

В продолжение экскурсионного дня Вас ждет еще одна изюминка Астраханского края – поездка на Астраханскую бахчу.

Экскурсия включает в себя прогулку по селекционному полю с потомственным селекционером, который расскажет не только об арбузах, но и других культурах, произрастающих в Астраханской области.

Вы сможете попробовать арбузы с красной, розовой, желтой, оранжевой и белой мякотью и дыни различных сортов.

Количество арбузов и дынь на дегустации не ограничено!

19:00 прибытие в Астрахань, размещение в гостинице.

Свободное время.

Астраханские деликатесыАстраханские деликатесыАстраханские деликатесыАстраханские деликатесыАстраханские деликатесы
2 день

Обзорная экскурсия по городу. Сыроварня. Пивоварня

Завтрак в гостинице.

10:00 Отправление на обзорную экскурсию по Астрахани.

Экскурсионная прогулка включает посещение самых живописных мест города Астрахани: Центральной Набережной реки Волга, а также главных улиц города, на которых расположены старинные купеческие особняки, большинство из которых прекрасно сохранились до наших дней, осмотр территории одного из крупнейших театров Европы – Астраханского театра оперы и балета.

Кроме того, в рамках обзорной экскурсии у Вас будет возможность окунуться в историю древнего многонационального торгового города, посетив иранское и армянское подворье.

Жемчужиной данной экскурсии, безусловно, является посещение Астраханского кремля, одного из 12 сохранившихся кремлей России.

После прогулки Вас ждет настоящий астраханский рыбный обед в кафе города.

Вот и казалось бы: рыбу и арбузы попробовали в различных вариантах, чем же ещё сможет угостить Астрахань?

Для познания новых граней вкуса Вам будет предложено посетить местную частную сыроварню и пивоварню.

В ходе экскурсии на сыроварню Вы познакомитесь с технологическим процессом приготовления сыров из свежайшего местного молока по оригинальным технологиям, а также попробуют несколько видов сыров с бокалом прекрасного вина.

Завершением такого насыщенного дня станет экскурсия на пивоварню с дегустацией двух сортов пива (светлое, темное) и рыбных деликатесов, а также водной прогулкой по р. Волга на речном трамвайчике с рестораном.

17:00-18:00 Окончание экскурсионной программы.

Свободное время.

Самостоятельный трансфер в гостиницу.

Обзорная экскурсия по городу. Сыроварня. ПивоварняОбзорная экскурсия по городу. Сыроварня. ПивоварняОбзорная экскурсия по городу. Сыроварня. ПивоварняОбзорная экскурсия по городу. Сыроварня. ПивоварняОбзорная экскурсия по городу. Сыроварня. ПивоварняОбзорная экскурсия по городу. Сыроварня. Пивоварня
3 день

Дельта волги (период цветения лотоса - июль и август)

Завтрак в гостинице.

Освобождение номеров.

09:00 начинается невероятное путешествие в дельту реки Волга, в ходе которого во всей красе предстанут степные ландшафты Астраханской области и крупнейшая дельта Европы.

По прибытии на базу отдыха, расположенную в раскатной части дельты, начинается водная экскурсия, на которой у Вас будет возможность поближе познакомиться с природой Астраханского края, увидеть живописные пейзажи, а также обитателей Волжской Дельты (только птиц насчитывается более 300 видов, более 100 из которых занесены в Красные книги различных уровней!).

Самые внимательные смогут увидеть орлана белохвоста, посчитать количество разновидностей цапель и загадать желание на плещущуюся рыбу.

В июле и августе на каспийских раскатах начинается период цветения лотосов и именно в этот момент дельта превращается в один из самых уникальных уголков мира, ведь такой акватории покрытия лотосами больше нет нигде, а лотосовые поля достигают 5000 гектаров!

Для желающих, по возможности, организуется купание на одном из островов в раскатной части Дельты.

После возвращения на базу отдыха Вас ждет комплексный обед с элементами традиционной астраханской кухни.

В свободное время на территории базы отдыха для всех желающих доступны бассейн и зона отдыха, а также возможность порыбачить с мостиков и поймать заветный трофей.

18:00-18:30 Прибытие в Астрахань.

Организованные трансферы в аэропорт и на ж/д вокзал.

Гости, отказавшиеся от организованных трансферов, возвращаются в отель проживания и далее самостоятельно добираются до аэропорта и на ж/д вокзал.

Дельта волги (период цветения лотоса - июль и август)Дельта волги (период цветения лотоса - июль и август)Дельта волги (период цветения лотоса - июль и август)

Проживание

Тур предусматривает проживание в гостинице.

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:

гостиница2-хместное1-номестноедоп. место
«Волга – Волга» 3* (завтрак континентальный)23 75025 50023 750
«Космос» 4* (завтрак шведский стол)25 50028 00025 000
Янтарь 3* (завтрак континентальный)25 40027 75024 600
«Азимут» 3* (завтрак шведский стол)26 75031 00026 000
«Виктория Палас» 4* (завтрак шведский стол)29 25032 50025 250

Стоимость дополнительных суток, руб:

гостиница2-хместное1-номестноедоп. место
«Волга – Волга» 3* (завтрак континентальный)1 1001 8001 100
«Космос» 4* (завтрак шведский стол)1 8002 8001 600
Янтарь 3* (завтрак континентальный)1 7502 7001 450
«Азимут» 3* (завтрак шведский стол)2 3004 0002 000
«Виктория Палас» 4* (завтрак шведский стол)3 3004 6001 700

Варианты проживания

«Волга - Волга» 3

2 ночи

Гостиничный комплекс "Волга-Волга" расположен в историческом городе Астрахани, в дельте Волги. К услугам гостей сауна, бесплатный Wi-Fi, круглосуточная стойка регистрации и ресторан.

Номера комплекса оформлены в изысканном стиле. В них в вашем распоряжении кондиционер, телевизор, телефон и холодильник. В собственных ванных комнатах предоставляется фен.

В ресторане комплекса "Волга-Волга" подают блюда европейской кухни.

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«Космос» 4

2 ночи

Этот отель расположен в центре города Астрахани, рядом с главным железнодорожным вокзалом и автобусным вокзалом. Гостям предлагают современные номера с телевизорами с плоским экраном и звуконепроницаемыми окнами. Обустроена бесплатная парковка. На всей территории предоставляется бесплатный Wi-Fi.

Номера отеля «Космос Астрахань» оформлены в светлых тонах. В распоряжении гостей кондиционер и рабочий стол. В каждом номере предоставляются туалетно-косметические принадлежности, фен и бесплатная бутылка минеральной воды.

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«Янтарь» 3

2 ночи

Этот отель расположен в центре города Астрахань, в 15 минутах езды от железнодорожного вокзала Астрахани и аэропорта Нариманово. К услугам гостей сауна, круглосуточная стойка регистрации и бесплатный Wi-Fi в вестибюле.

Номера отеля "Янтарь" обставлены просто и комфортабельно. В вашем распоряжении телевизор, электрический чайник, холодильник, микроволновая печь и тапочки.

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«Азимут» 3

2 ночи

Отель Azimut Astrakhan расположен на берегу Волги. К услугам гостей комфортабельные номера с бесплатным Wi-Fi и спутниковым телевидением. Прогулка до исторического центра Астрахани занимает всего 5 минут.

Во всех номерах отеля Astrakhan Azimut установлен холодильник и обустроена собственная ванная комната. Из некоторых номеров открывается вид на Волгу и Астраханский кремль.

Каждое утро в ресторане отеля Azimut сервируют завтрак «шведский стол» с блюдами местной и интернациональной кухни. В уютном лобби SMART Living подают кофе и чай. Вкусные закуски можно приобрести на стойке Grab&Go.

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«Виктория Палас» 4

2 ночи

Этот отель с бесплатным Wi-Fi, крытым бассейном и номерами с мини-баром находится в 10 минутах ходьбы от Астраханского кремля и в 300 метрах от берега реки Волги.

Все номера отеля «Виктория Палас» оформлены в элегантном стиле. На полу постелено ковровое покрытие. Ванные комнаты укомплектованы халатами и тапочками.

В ресторане «Европейский» подают блюда европейской и русской кухни. Также при отеле работает летнее кафе на открытом воздухе. В 4 барах, включая пиано-бар и бар «Аква» у бассейна, гостям предложат коктейли и напитки.

На территории отеля «Виктория Палас» обустроены сауна, массажный кабинет и плавательный бассейн с водопадом.

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Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Проживание в гостинице выбранной категории
  • Экскурсионное обслуживание по программе (осетровая ферма, астраханская бахча, Астраханский Кремль, сыроварня, пивоварня, услуги базы отдыха)
  • Транспортное обслуживание по программе
  • Питание по программе (2 завтрака и 3 обеда)
  • Входные билеты по программе
Что не входит
  • Авиа- и ж/д билеты до г. Астрахань и обратно
  • Питание, не указанное в программе
  • Встреча накануне тура по запросу
  • Раннее заселение в гостиницу
Место начала и завершения?
Астрахань
Список личных вещей, которые нужно взять с собой

Чек лист вещей для экскурсий:

Обзорная экскурсия по городу

  1. Удобная обувь
  2. Головной убор
  3. Вода

Лотосовые поля

  1. Документы (паспорт, свидетельство о рождении), так как базы расположены в приграничной зоне
  2. Головной убор
  3. Легкая одежда с длинным рукавом
  4. Купальные принадлежности
  5. Средства для/от загара
  6. Вода
  7. Правило поведения на воде: во время движения лодки необходимо находиться в спасательном жилете, вставать и передвигаться по лодке категорически запрещается, запрещено распитие спиртных напитков, купание возможно только в строго отведенных для этого местах.

Сарай Бату

  1. Головной убор
  2. Купальные принадлежности (в теплое время года есть возможность искупаться на р. Ашулук)

гора Богдо и озеро Баскунчак

  1. Удобная резиновая обувь (ходить по озеру босиком невозможно, а обычная обувь может испортиться от соли)
  2. Головной убор
  3. Легкая одежда с длинным рукавом
  4. Документы (паспорт, свидетельство о рождении), так как заповедник расположен в приграничной зоне
  5. Перекус и вода (выезд рано утром)
  6. Купальные принадлежности (в теплое время года есть возможность искупаться на озере. Трансфер до озера в одну сторону 350-500р/чел. Душевые кабины стоят 50р/чел).

Астраханская бахча

  1. Удобная обувь
  2. Головной убор
  3. Вода

Бархан Большой Брат

  1. Удобная обувь
  2. Головной убор
  3. Вода

Астраханский биосферный заповедник

  1. Документы (паспорт, свидетельство о рождении), так как заповедник расположен в приграничной зоне
  2. Головной убор
  3. Удобная обувь
  4. Легкая одежда с длинным рукавом
  5. Перекус и вода (в случае, если обед не включен в экскурсию)
  6. Правило поведения на воде: во время движения лодки необходимо находиться в спасательном жилете, вставать и передвигаться по лодке категорически запрещается, запрещено распитие спиртных напитков, купание возможно только в строго отведенных для этого местах
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку в сервисе моментальных онлайн-страховок «Черехапа».

Какая погода в Астрахани?

Климат резко континентальный с ярко выраженной сезонностью. Лето здесь наступает рано (уже в мае можно загорать и даже искупаться) и длится до конца сентября. Астрахань – один их самых солнечных регионов России, количество солнечных дней в году в среднем составляет более 200 дней!

Поэтому, планируя поездку в Астраханскую область, следует не забыть приобрести головные уборы и средства защиты от солнечных ожогов. Обращаем Ваше внимание, что в конце мая – середины июня в Астраханской области активируется мошка – это мелкие надоедливые мушки, доставляющие неудобство своей назойливостью и укусами. Однако не стоит категорично отказываться от отдыха в Астрахани в этот период, защититься от нее прекрасно помогают масло ванили, гвоздики и арабские масляные духи SOFT, которые продаются практические во всех аптеках и магазинах города.

Какие особенности региона?

Астраханская область расположена в уникальном уголке природы: месте, где Волга впадает в Каспийское море. Искупаться в море не получится, т. к. береговая линия на территории Астраханской области отсутствует, зато можно вдоволь наплаваться в теплых водах великой русской реки Волги. Кроме того, это край с богатой историей, пестрым мультинациональным колоритом и разнообразной гастрономией.

В кафе и ресторанах города можно насладиться блюдами местной кухни (обращаем внимание: распитие принесенных спиртных напитков во всех кафе и ресторанах категорически запрещается).

Время +1 МСК. В регионе отсутствует оператор мобильной связи TELE2!

Во отелях можно воспользоваться услугой подключения к wifi бесплатно.

Городской общественный транспорт функционирует с 6.00 до 19.00-20.00 по местному времени. В остальное время можно воспользоваться услугами такси, в регионе работают сервисы Яндекс и Uber, средняя стоимость поездки по городу составляет 150-350 рублей.

Астраханские сувениры.

Самые распространенные сувениры из Астрахани – это, конечно же, рыбные деликатесы и икра. Приобрести рыбную продукцию на любой вкус и кошелек можно на рыбном рынке. Обращаем Ваше внимание, то для вывоза черной икры и ценных пород рыб (осетровые) необходимо иметь при себе чек, подтверждающий покупку (в случае отсутствия чека, продукцию имеют право конфисковать).

Там же продаются и привычные тематические магниты, тарелки и поделки на Астраханскую тематику. Рядом с рыбным рынком располагается гастроном Михайловский, где можно приобрести готовые блюда местной кухни. Также неподалеку располагается магазин «Аквариум», в котором можно купить рыбные снеки, консервы и другие гастрономические специалитеты региона.

Главные достопримечательности и активности.

Астраханский кремль.

Центральный вход в кремль располагается по адресу ул. В. Тредиаковского, 2/14. Вход в кремль свободный, время работы с 7.00 до 21.00.

С мая по сентябрь на территории кремля функционируют выставки.

Театры.

В городе Астрахани функционируют 4 театра: драматический, кукольный, юного зрителя и оперы и балета. Билеты на постановки астраханских театров можно приобрести на сайте www.kassir.ru.

Безусловно жемчужиной театральной жизни города является Астраханский театр оперы и балета, который помимо ярких постановок поражает красотой и масштабами, уникальными интерьерами, выполненными по индивидуальным эскизам, и первым в Астрахани механизмом трансформации зрительного зала.

Прогулки по водным артериям Астрахани являются одним из самых востребованных развлечений гостей города.

С мая по сентябрь можно прокатиться по Волге вокруг о. Городской на речном трамвайчике.

Режим работы и актуальную стоимость билетов можно уточнить по тел. 8(8512)29-79-11.

Кроме того на Центральной Набережной всем желающим предлагаются прогулки на небольших тримаранах и катерах.

Период цветения лотосов ежегодно привлекает туристов в Астраханскую область.

Дельта реки Волги является единственным местом в мире, где располагаются гектары лотосовых полей.

Первые лотосы зацветают уже в середине июля, однако массовое цветение наблюдается в августе и начале сентября.

Во сколько начинается тур и как происходит встреча?

Трансфер входит в стоимость программы, для тех туристов, кто пребывает в день начала программы, а именно рейсами:

Встреча на ж/д вокзале возле памятника В. И. Ленину.

Прибытие поезда № 110 из Санкт-Петербурга 07:22 трансфер в гостиницу.

Встреча в аэропорту – на выходе из зала прилета возле сувенирного киоска.

Прибытие рейсов из Москвы и Санкт-Петербурга до 12:00 (по местному времени).

Возможно, ранее заселение (до расчетного часа) за доп. плату.

Встреча накануне по запросу (за доп. плату).

Время сбора на обзорную экскурсию, для гостей, прибывающих накануне начала тура:

  • 12:20 – от отеля Космос, Виктория Палас;
  • 12:40 – от гостиницы Волга – Волга;
  • 13:00 – от отеля Азимут.

Время указано ориентировочное, возможны корректировки.

На чем будет передвигаться?

Трансферы аэропорт-отель/ ж/д вокзал-отель организованы на легковом автомобиле/минивэне/микроавтобусе, в зависимости от комплектации группы.

Транспорт для экскурсионной группы до 18 человек – микроавтобус (Мерседес);

От 19 человек – автобус на 30/35 мест;

От 28 человек – автобус 50 мест (Ютонг);

Рассадка происходит с начала автобуса и далее, в зависимости от даты бронирования.

В случае, если у туристов возникает вопрос почему они сидят в середине автобуса, а не в начале, мы показываем даты бронирования других заявок.

Менеджер перед посадкой автобус сообщает всем туристам их места, свободной рассадки нет.

Если туристы хотят пересесть, поменяться с другими туристами – это решается в автобусе.

Есть ли скидка для детей?

Скидка на детей рассчитывается по запросу, так как зависит от выбора гостиницы, размещения и возраста ребенка.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 3 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

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Можно с детьми
Многодневные туры
Водные развлечения

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