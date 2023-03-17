1 день

Обзорная экскурсия по городу Астрахани

Прибытие в Астрахань.

Групповой трансфер в отель.

13:00 Комплексный обед в кафе города.

После обеда экскурсионная программа начинается со старейшего из региональных музеев России.

В экспозициях Краеведческого музея отражена история, природа, культура и самобытность Астраханского края.

Астрахань издавна славится своими рыбными ресурсами, о разнообразии которых рассказывает выставочный зал "Рыбы каспийского бассейна".

Кроме того, Вы сможете посетить самую уникальную и таинственную экспозицию музея – “Золото сарматов”, в коллекции которой представлены артефакты, аналогов которым нет ни в одном каталоге мира.

Программа пребывания продолжается с обзорной экскурсии по городу Астрахани.

Экскурсионная прогулка включает посещение самых живописных мест города Астрахани: Центральной Набережной реки Волга, а также главных улиц города, на которых расположены старинные купеческие особняки, большинство из которых прекрасно сохранились до наших дней, осмотр территории одного из крупнейших театров Европы – Астраханского театра оперы и балета.

Кроме того, в рамках обзорной экскурсии у Вас будет возможность окунуться в историю древнего многонационального торгового города, посетив иранское и армянское подворье.

Жемчужиной данной экскурсии, безусловно, является посещение Астраханского кремля, одного из 12 сохранившихся кремлей России.

18:00/19:00 Трансфер в гостиницу.

После заселения у Вас будет возможность самостоятельно прогуляться по городу, либо совершить водную прогулку по Волге на трамвайчике (поездка займет чуть больше часа, стоимость от 650р/чел) или по городским каналам на тримаране (водная экскурсия длится 1 час, стоимость от 500р/чел, доступно по предварительной записи).