Авторские 5-дневные туры в Астрахань

Найдено 3 тура в категории «5-дневные туры» в Астрахани, цены от 36 000 ₽. Расписание для бронирования на сентябрь, октябрь и ноябрь в 2024 году
Астрахань заповедная
На автобусе
3 отзыва
5 дней
Астрахань заповедная
Начало: Астрахань
10 июл в 10:00
7 авг в 10:00
от 38 500 за человека
На перекрестке двух культур. Волгоград - Элиста - Астрахань на 5 дней
На автобусе
3 отзыва
5 дней
На перекрестке двух культур. Волгоград - Элиста - Астрахань на 5 дней
Начало: Волгоград
27 окт в 10:00
от 36 000 за человека
Места силы Калмыкии. Тур на 7 дней
На автобусе
3 отзыва
5 дней
Места силы Калмыкии. Тур на 7 дней
Начало: Волгоград
15 сен в 10:00
14 июл в 10:00
от 42 000 за человека

Последние отзывы на туры

  • Е
    Елена
    16 августа 2024
    Астрахань заповедная
    Всё отлично! Интересная обзорная экскурсия по Астрахани с экскурсоводом историком, незабываемая красота лотосовых полей в дельте Волги (затем отдых на
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    турбазе с купанием в бассейне). Хорошо организована двухдневная поездка Богдинско-Баскунчакский заповедник и Сарай Бату (не пришлось кататься по нескольку часов из Астрахани туда - обратно (вначале на оз. Баскунчак и гору Богдо, а потом в Сарай Бату)). Микроавтобус комфортабельный, очень аккуратный водитель Артур, учитывающий пожелания туристов, а экскурсовод Вячеслав Васильевич - кладезь информации. В Астраханском биосферном заповеднике повезло увидеть орлана белохвоста! Немного подвела погода, периодически шёл дождь, спасли заблаговременно выданные дождевики, так что никто не промок.

  • О
    Ольга
    19 июля 2024
    Астрахань заповедная
    Спасибо за организацию тура (Астрахань заповедная, с 11 по 15 июля)! Очень классно провели время! 🌸 Море впечатлений и отличных фоток 👍🏻🙂 Рекомендую к посещению👍🏻🙂… просто супер (лотосы, гора Богдо, озеро Баскунчак, грязи, Сарай-Бату, биосферный заповедник)…
  • О
    Ольга
    15 июня 2024
    На перекрестке двух культур. Волгоград - Элиста - Астрахань на 5 дней
    Все организовано четко. По всем вопросам всегда оперативные ответы в мессенджерах и по эл. почте. Большое спасибо! Смотрю Ваши вебинары, обязательно буду путешествовать с Вами снова!
  • Ю
    Юлия
    20 мая 2024
    На перекрестке двух культур. Волгоград - Элиста - Астрахань на 5 дней
    Отличный тур и принимающая сторона! Выражаю огромную благодарность! Каждый гид - профессионал. Программа тура подобрана так, чтобы показать Калмыкию со
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    всех сторон: и природу, и историю, и конечно людей. Везде все четко по таймингу, при этом времени на все хватало. Отдельное спасибо водителю за интересные беседы! Группа была маленькая, поэтому все было по-домашнему! При неблагоприятных условиях заменяли программу, но она была ничуть не хуже первоначальной. Получила массу положительных впечатлений!

    Отличный тур и принимающая сторона! Выражаю огромную благодарность! Каждый гид - профессионал. Программа тура подобрана такОтличный тур и принимающая сторона! Выражаю огромную благодарность! Каждый гид - профессионал. Программа тура подобрана такОтличный тур и принимающая сторона! Выражаю огромную благодарность! Каждый гид - профессионал. Программа тура подобрана такОтличный тур и принимающая сторона! Выражаю огромную благодарность! Каждый гид - профессионал. Программа тура подобрана такОтличный тур и принимающая сторона! Выражаю огромную благодарность! Каждый гид - профессионал. Программа тура подобрана такОтличный тур и принимающая сторона! Выражаю огромную благодарность! Каждый гид - профессионал. Программа тура подобрана такОтличный тур и принимающая сторона! Выражаю огромную благодарность! Каждый гид - профессионал. Программа тура подобрана такОтличный тур и принимающая сторона! Выражаю огромную благодарность! Каждый гид - профессионал. Программа тура подобрана такОтличный тур и принимающая сторона! Выражаю огромную благодарность! Каждый гид - профессионал. Программа тура подобрана такОтличный тур и принимающая сторона! Выражаю огромную благодарность! Каждый гид - профессионал. Программа тура подобрана так
  • Е
    Екатерина
    8 мая 2024
    На перекрестке двух культур. Волгоград - Элиста - Астрахань на 5 дней
    Программа тура очень хорошо проработана, и по таймингам все четко: нигде не подгоняли, все в спокойном темпе, но при этом
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    все успевали. Водители и гиды прекрасные, одно удовольствие с ними общаться, все вопросы оперативно решали - здесь прям супер. Есть пожелание лучше продумать момент с переправой через озеро на остров в заповеднике Черные Земли, потому как любой форс-мажор (как случился у нас - со сломавшейся одной из трёх моторных лодок) - и эта переправа затягивается надолго, когда людей много. Разделять группы по времени прибытия, на мой взгляд, отличная идея. В целом очень приятное впечатление по организации и проведению, ну и по самим организаторам - всегда на связи, всегда прислушивались к пожеланиям. Впечатления от тура остались самые положительные!

    Программа тура очень хорошо проработана, и по таймингам все четко: нигде не подгоняли, все в спокойномПрограмма тура очень хорошо проработана, и по таймингам все четко: нигде не подгоняли, все в спокойномПрограмма тура очень хорошо проработана, и по таймингам все четко: нигде не подгоняли, все в спокойномПрограмма тура очень хорошо проработана, и по таймингам все четко: нигде не подгоняли, все в спокойномПрограмма тура очень хорошо проработана, и по таймингам все четко: нигде не подгоняли, все в спокойномПрограмма тура очень хорошо проработана, и по таймингам все четко: нигде не подгоняли, все в спокойномПрограмма тура очень хорошо проработана, и по таймингам все четко: нигде не подгоняли, все в спокойномПрограмма тура очень хорошо проработана, и по таймингам все четко: нигде не подгоняли, все в спокойномПрограмма тура очень хорошо проработана, и по таймингам все четко: нигде не подгоняли, все в спокойномПрограмма тура очень хорошо проработана, и по таймингам все четко: нигде не подгоняли, все в спокойном

Ответы на вопросы от путешественников по Астрахани в категории «5-дневные туры»

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Сколько стоит тур в Астрахани в сентябре 2024
Сейчас в Астрахани в категории "5-дневные туры" можно забронировать 3 тура от 36 000 до 42 000. Туристы уже оставили гидам 9 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.96 из 5
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