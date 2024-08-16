5 дней
Астрахань заповедная
Начало: Астрахань
10 июл в 10:00
7 авг в 10:00
от 38 500₽ за человека
5 дней
27 окт в 10:00
от 36 000₽ за человека
5 дней
Места силы Калмыкии. Тур на 7 дней
Начало: Волгоград
15 сен в 10:00
14 июл в 10:00
от 42 000₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ЕЕлена16 августа 2024Всё отлично! Интересная обзорная экскурсия по Астрахани с экскурсоводом историком, незабываемая красота лотосовых полей в дельте Волги (затем отдых на
- ООльга19 июля 2024Спасибо за организацию тура (Астрахань заповедная, с 11 по 15 июля)! Очень классно провели время! 🌸 Море впечатлений и отличных фоток 👍🏻🙂 Рекомендую к посещению👍🏻🙂… просто супер (лотосы, гора Богдо, озеро Баскунчак, грязи, Сарай-Бату, биосферный заповедник)…
- ООльга15 июня 2024Все организовано четко. По всем вопросам всегда оперативные ответы в мессенджерах и по эл. почте. Большое спасибо! Смотрю Ваши вебинары, обязательно буду путешествовать с Вами снова!
- ЮЮлия20 мая 2024Отличный тур и принимающая сторона! Выражаю огромную благодарность! Каждый гид - профессионал. Программа тура подобрана так, чтобы показать Калмыкию со
- ЕЕкатерина8 мая 2024Программа тура очень хорошо проработана, и по таймингам все четко: нигде не подгоняли, все в спокойном темпе, но при этом
Ответы на вопросы от путешественников по Астрахани в категории «5-дневные туры»
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Сколько стоит тур в Астрахани в сентябре 2024
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