Край волжских степей. Экскурсионный тур в Астраханскую область и Калмыкию
Групповой тур в Астрахани

Край волжских степей

5
3 отзыва
Гармоничное сочетание рукотворных и природных достопримечательностей Астрахани и Элисты.

Вы увидите старинные купеческие особняки, древний сохранившийся кремль в Астрахани, а также крупный буддийский храм, Золотые ворота "Алтын Босх", пагоду “Семь дней” и памятник “Исход и Возвращение” в Элисте.

Впечатлениями этот тур дополнят бескрайние степные ландшафты, заповедная территория Богдинско-Баскунчакского заповедника и непередаваемый национальный колорит кочевого народа!
Край волжских степей. Экскурсионный тур в Астраханскую область и Калмыкию
Край волжских степей. Экскурсионный тур в Астраханскую область и Калмыкию
Край волжских степей. Экскурсионный тур в Астраханскую область и Калмыкию
Ближайшие даты:
13
сен

Что вас ожидает:

Священная гора Богдо
Священная гора Богдо
Сфотографируемся на фоне марсианских пейзажей и услышим мелодии поющих скал
Жизнь кочевых народов
Жизнь кочевых народов
Узнаем о традициях народов Калмыкии, сфотографируемся в национальном костюме и постреляем из лука
Страж столетий
Страж столетий
Астраханский кремль входит в число 12 сохранившихся кремлей в России и поведает нам много познавательных историй

Программа тура по дням

1 день

Обзорная экскурсия по городу Астрахани

Прибытие в Астрахань.

Групповой трансфер в отель.

13:00 Комплексный обед в кафе города.

После обеда экскурсионная программа начинается со старейшего из региональных музеев России. В экспозициях Краеведческого музея отражена история, природа, культура и самобытность Астраханского края.

Астрахань издавна славится своими рыбными ресурсами, о разнообразии которых рассказывает выставочный зал «Рыбы каспийского бассейна».

Кроме того, Вы сможете посетить самую уникальную и таинственную экспозицию музея — «Золото сарматов», в коллекции которой представлены артефакты, аналогов которым нет ни в одном каталоге мира.

Программа пребывания продолжается с обзорной экскурсии по городу Астрахани.

Экскурсионная прогулка включает посещение самых живописных мест города Астрахани: Центральной Набережной реки Волга, а также главных улиц города, на которых расположены старинные купеческие особняки, большинство из которых прекрасно сохранились до наших дней, осмотр территории одного из крупнейших театров Европы — Астраханского театра оперы и балета.

Кроме того, в рамках обзорной экскурсии у Вас будет возможность окунуться в историю древнего многонационального торгового города, посетив иранское и армянское подворье.

Жемчужиной данной экскурсии, безусловно, является посещение Астраханского кремля, одного из 12 сохранившихся кремлей России.

18:00-19:00 Трансфер в гостиницу.

После заселения у Вы можете самостоятельно прогуляться по городу, либо совершить:

  • водную прогулку по Волге на трамвайчике (поездка займет чуть больше часа, стоимость от 650 руб. /чел.);
  • водную прогулку по городским каналам на тримаране (водная экскурсия длится 1 час, стоимость от 500 руб. /чел.)

Водные прогулки доступны по предварительной записи.

Обзорная экскурсия по городу АстраханиОбзорная экскурсия по городу АстраханиОбзорная экскурсия по городу АстраханиОбзорная экскурсия по городу Астрахани
2 день

Богдинско-Баскунчакский заповедник

06:30-07:00 Ранний завтрак в гостинице.

07:00 Начало увлекательной поездки на заповедную территорию Богдинско-Баскунчакского заповедника с посещением Священной горы Большое Богдо и «астраханского Мертвого моря» — озера Баскунчак. Дорога до заповедника занимает 4,5-5,5 часов, однако благодаря интересной путевой информации от гида время летит незаметно.

Гора Большое Богдо является ландшафтным чудом и самой высокой точкой Прикаспийской низменности. Вы сможете сфотографироваться на фоне марсианских пейзажей, услышать мелодии поющих скал и зарядиться энергией от буддистского места силы.

Следующей остановкой является соленое озеро Баскунчак. Кроме того, что озеро является «всероссийской солонкой», его воды, грязи и рапа обладают целебными свойствами, так что купание в озере не только доставит массу удовольствия, но и принесет пользу для организма.

Трансфер к местам купания организуется за дополнительную плату (средние и дальние выломы — от 500 руб. /чел.).

Важно! Возьмите с собой купальные принадлежности, головной убор, воду и резиновую обувь (тапочки, сланцы и т. п.) для того, чтобы можно было ходить по озеру и купаться.

Порядок осмотра определяется гидом на месте.

Важно! В условиях плохой погоды (дожди) трансфер к горе Большое Богдо обеспечивается на автобусах ПАЗ и оплачивается на месте в размере от 300 руб. с человека.

Во время экскурсионного обслуживания предусмотрен комплексный обед в кафе поселка.

24:00-01:00 Прибытие в Астрахань.

Богдинско-Баскунчакский заповедникБогдинско-Баскунчакский заповедникБогдинско-Баскунчакский заповедникБогдинско-Баскунчакский заповедник
3 день

Элиста - степная жемчужина

06:30-07:00 Ранний завтрак в гостинице.

07:00 Вы отправляетесь на экскурсию в столицу буддизма в России — аутентичную Элисту, столицу Республики Калмыкия. Дорога до Элисты занимает 3-4 часа, однако благодаря интересной путевой информации от гида время летит незаметно.

Удивительное начнется уже в дороге: бескрайние степные просторы, по которым пролегал Великий Шелковый путь и ходили караваны кочевников, умиротворяют и помогают настроиться на созидательный лад, так свойственный буддизму.

Именно такой настрой позволит в полной мере насладиться объектами обзорной экскурсии по городу: самым большим в Европе буддийским храмом «Золотая Обитель Будды Шакьямуни», пагодой «Семь дней», фонтаном «Дракон и мальчик», парком «Дружба», а также пройти сквозь «Алтын Босх» — Золотые Ворота, по поверью очищающие душу и помыслы.

Также по программе предусмотрен осмотр памятника «Исход и Возвращение». Особоевпечатление оставит посещение частного музея кочевых народов, расположенного на территории Шахматного городка, где можно более подробно узнать о традициях народов Калмыкии, сфотографироваться в национальном костюме и пострелять из лука.

Перед отправлением в обратную дорогу предусмотрено посещение местных магазинчиков, где можно приобрести продукты в дорогу, а также памятные сувениры.

Во время экскурсионного обслуживания предусмотрен национальный обед в кафе города Элиста.

21:00-22:00 Прибытие в Астрахань.

Элиста - степная жемчужинаЭлиста - степная жемчужинаЭлиста - степная жемчужинаЭлиста - степная жемчужинаЭлиста - степная жемчужинаЭлиста - степная жемчужина
4 день

Отъезд

Завтрак в гостинице.

До 12:00 Освобождение номеров.

12:00 Организованный групповой трансфер на ж/д вокзал, в аэропорт.

Проживание

Тур предусматривает проживание в гостинице.

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:

Гостиница2-местное1-местноеДоп. место
«Волга – Волга» 2* (завтрак континентальный)22 50025 10022 500
«Янтарь» 3* (завтрак континентальный) 25 90030 20024 700
«Космос» 4* (завтрак шведский стол)26 60031 50025 500
«Азимут» 3* (завтрак шведский стол)28 10035 60026 200
«Виктория Палас» 4* (завтрак шведский стол)34 30046 100

Стоимость дополнительных суток, руб:

Гостиница2-местное1-местноеДоп. место
«Волга – Волга» 3*1 2001 9001 200
«Янтарь» 3*2 1003 2501 800
«Космос» 4*2 3003 6002 000
«Азимут» 3*2 7004 7002 200
«Виктория Палас» 4*4 3507 500

Варианты проживания

«Волга - Волга» 2

3 ночи

Гостиничный комплекс "Волга-Волга" расположен в историческом городе Астрахани, в дельте Волги. К услугам гостей сауна, бесплатный Wi-Fi, круглосуточная стойка регистрации и ресторан.

Номера комплекса оформлены в изысканном стиле. В них в вашем распоряжении кондиционер, телевизор, телефон и холодильник. В собственных ванных комнатах предоставляется фен.

В ресторане комплекса "Волга-Волга" подают блюда европейской кухни.

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«Космос» 4

3 ночи

Этот отель расположен в центре города Астрахани, рядом с главным железнодорожным вокзалом и автобусным вокзалом. Гостям предлагают современные номера с телевизорами с плоским экраном и звуконепроницаемыми окнами. Обустроена бесплатная парковка. На всей территории предоставляется бесплатный Wi-Fi.

Номера отеля «Космос Астрахань» оформлены в светлых тонах. В распоряжении гостей кондиционер и рабочий стол. В каждом номере предоставляются туалетно-косметические принадлежности, фен и бесплатная бутылка минеральной воды.

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«Азимут» 3

3 ночи

Отель Azimut Astrakhan расположен на берегу Волги. К услугам гостей комфортабельные номера с бесплатным Wi-Fi и спутниковым телевидением. Прогулка до исторического центра Астрахани занимает всего 5 минут.

Во всех номерах отеля Astrakhan Azimut установлен холодильник и обустроена собственная ванная комната. Из некоторых номеров открывается вид на Волгу и Астраханский кремль.

Каждое утро в ресторане отеля Azimut сервируют завтрак «шведский стол» с блюдами местной и интернациональной кухни. В уютном лобби SMART Living подают кофе и чай. Вкусные закуски можно приобрести на стойке Grab&Go.

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«Виктория Палас» 4

3 ночи

Этот отель с бесплатным Wi-Fi, крытым бассейном и номерами с мини-баром находится в 10 минутах ходьбы от Астраханского кремля и в 300 метрах от берега реки Волги.

Все номера отеля «Виктория Палас» оформлены в элегантном стиле. На полу постелено ковровое покрытие. Ванные комнаты укомплектованы халатами и тапочками.

В ресторане «Европейский» подают блюда европейской и русской кухни. Также при отеле работает летнее кафе на открытом воздухе. В 4 барах, включая пиано-бар и бар «Аква» у бассейна, гостям предложат коктейли и напитки.

На территории отеля «Виктория Палас» обустроены сауна, массажный кабинет и плавательный бассейн с водопадом.

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«Янтарь» 3

3 ночи

Гостиница «Янтарь» открыла свои двери в солнечной Астрахани, вблизи главных улиц и достопримечательностей.

Для отдыха предлагаются комфортабельные категории различные по ценовой политике. Каждый номер оформлен в приятной цветовой гамме и гармоничном дизайне, укомплектован удобной кроватью и другой мебелью, техникой и собственной ванной комнатой.

В кафе с одноименным названием посетители могут попробовать недорогие и сытные блюда как национальной, так и европейской кухни.

Комплекс предоставляет услуги по проведению деловых встреч, семинаров, а также любых торжеств.

Расстояние до аэропорта составляет - 9 км, а до железнодорожного вокзала - 1 км. В шаговой доступности есть памятники архитектуры и культурные центры.

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Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание в гостинице выбранной категории (номера с удобствами)
  • Экскурсионное обслуживание по программе (Астраханский кремль, Краеведческий музей (2 экспозиции), буддийский хурул «Золотая обитель Шакьямуни», музей кочевых народов, Богдинско-Баскунчакский заповедник)
  • Транспортное обслуживание по программе
  • Питание по программе (3 завтрака и 3 обеда)
Что не входит в цену
  • Авиа - и ж/д билеты до г. Астрахань и обратно
  • Питание, не указанное в программе
  • Встреча накануне тура по запросу
  • Раннее заселение в гостиницу
  • Дополнительные услуги и развлечения
  • Водная прогулка (по предварительной записи):по Волге на трамвайчике - от 650 руб. /чел. по городским каналам на тримаране - от 500 руб. /чел
  • По Волге на трамвайчике - от 650 руб. /чел
  • По городским каналам на тримаране - от 500 руб. /чел
Место начала и завершения?
Астрахань
Список личных вещей, которые нужно взять с собой

Чек лист вещей для экскурсий:

Обзорная экскурсия по городу

  1. Удобная обувь
  2. Головной убор
  3. Вода

гора Богдо и озеро Баскунчак

  1. Удобная резиновая обувь (ходить по озеру босиком невозможно, а обычная обувь может испортиться от соли)
  2. Головной убор
  3. Легкая одежда с длинным рукавом
  4. Документы (паспорт, свидетельство о рождении), так как заповедник расположен в приграничной зоне
  5. Перекус и вода (выезд рано утром)
  6. Купальные принадлежности (в теплое время года есть возможность искупаться на озере. Трансфер до озера в одну сторону 500 руб. /чел. Душевые кабины за доп. плату.
Элиста
  1. В буддийском хуруле (храме) обязательно снимается обувь, поэтому если не комфортно возьмите с собой носки;
  2. Перекус и вода (выезд рано утром).
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку в сервисе моментальных онлайн-страховок «Черехапа».

Какая погода в Астрахани?

Климат резко континентальный с ярко выраженной сезонностью. Лето здесь наступает рано (уже в мае можно загорать и даже искупаться) и длится до конца сентября. Астрахань – один их самых солнечных регионов России, количество солнечных дней в году в среднем составляет более 200 дней!

Поэтому, планируя поездку в Астраханскую область, следует не забыть приобрести головные уборы и средства защиты от солнечных ожогов. Обращаем Ваше внимание, что в конце мая – середины июня в Астраханской области активируется мошка – это мелкие надоедливые мушки, доставляющие неудобство своей назойливостью и укусами. Однако не стоит категорично отказываться от отдыха в Астрахани в этот период, защититься от нее прекрасно помогают масло ванили, гвоздики и арабские масляные духи SOFT, которые продаются практические во всех аптеках и магазинах города.

Какие особенности региона?

Астраханская область расположена в уникальном уголке природы: месте, где Волга впадает в Каспийское море. Искупаться в море не получится, т. к. береговая линия на территории Астраханской области отсутствует, зато можно вдоволь наплаваться в теплых водах великой русской реки Волги. Кроме того, это край с богатой историей, пестрым мультинациональным колоритом и разнообразной гастрономией.

В кафе и ресторанах города можно насладиться блюдами местной кухни (обращаем внимание: распитие принесенных спиртных напитков во всех кафе и ресторанах категорически запрещается).

Время +1 МСК. В регионе отсутствует оператор мобильной связи TELE2!

Во отелях можно воспользоваться услугой подключения к wifi бесплатно.

Городской общественный транспорт функционирует с 6.00 до 19:00-20:00 по местному времени. В остальное время можно воспользоваться услугами такси, в регионе работают сервисы Яндекс и Uber, средняя стоимость поездки по городу составляет 150-350 рублей.

Астраханские сувениры.

Самые распространенные сувениры из Астрахани – это, конечно же, рыбные деликатесы и икра. Приобрести рыбную продукцию на любой вкус и кошелек можно на рыбном рынке. Обращаем Ваше внимание, то для вывоза черной икры и ценных пород рыб (осетровые) необходимо иметь при себе чек, подтверждающий покупку (в случае отсутствия чека, продукцию имеют право конфисковать).

Там же продаются и привычные тематические магниты, тарелки и поделки на Астраханскую тематику. Рядом с рыбным рынком располагается гастроном Михайловский, где можно приобрести готовые блюда местной кухни. Также неподалеку располагается магазин «Аквариум», в котором можно купить рыбные снеки, консервы и другие гастрономические специалитеты региона.

Главные достопримечательности и активности.

Астраханский кремль.

Центральный вход в кремль располагается по адресу ул. В. Тредиаковского, 2/14. Вход в кремль свободный, время работы с 7:00 до 21:00.

С мая по сентябрь на территории кремля функционируют выставки.

Театры.

В городе Астрахани функционируют 4 театра: драматический, кукольный, юного зрителя и оперы и балета. Билеты на постановки астраханских театров можно приобрести на сайте www.kassir.ru.

Безусловно жемчужиной театральной жизни города является Астраханский театр оперы и балета, который помимо ярких постановок поражает красотой и масштабами, уникальными интерьерами, выполненными по индивидуальным эскизам, и первым в Астрахани механизмом трансформации зрительного зала.

Прогулки по водным артериям Астрахани являются одним из самых востребованных развлечений гостей города.

С мая по сентябрь можно прокатиться по Волге вокруг о. Городской на речном трамвайчике.

Режим работы и актуальную стоимость билетов можно уточнить по тел. 8(8512)29-79-11.

Кроме того на Центральной Набережной всем желающим предлагаются прогулки на небольших тримаранах и катерах.

Период цветения лотосов ежегодно привлекает туристов в Астраханскую область.

Дельта реки Волги является единственным местом в мире, где располагаются гектары лотосовых полей.

Первые лотосы зацветают уже в середине июля, однако массовое цветение наблюдается в августе и начале сентября.

Во сколько начинается тур и как происходит встреча?

Трансфер входит в стоимость программы, для тух туристов, кто пребывает в день начала программы, а именно рейсами:

Встреча на ж/д вокзале с табличкой возле памятника В. И. Ленину.

Прибытие поезда № 110 из Санкт-Петербурга 07:22 трансфер в гостиницу.

Встреча в аэропорту – на выходе из зала прилета возле сувенирного киоска с табличкой.

Прибытие рейсов из Москвы и Санкт-Петербурга до 12:00 (по местному времени).

Возможно, ранее заселение (до расчетного часа) за доп. плату.

Встреча накануне по запросу (за доп. плату):

Время сбора на обзорную экскурсию для гостей, прибывающих накануне начала тура:

12:20 – от отеля Космос, Виктория Палас

12:40 – от гостиницы Волга-Волга

13:00 – от отеля Азимут.

Время указано ориентировочное, возможны корректировки.

Как происходит рассадка в автобусе?

Рассадка в автобусе фиксированная и распределяется накануне экскурсии, в зависимости от даты бронирования.

Менеджер перед посадкой автобус сообщает всем туристам их места, свободной рассадки нет.

Если туристы хотят пересесть, поменяться с другими туристами – это решается в автобусе.

Есть ли скидка для детей?

Скидка на детей рассчитывается по запросу, так как зависит от выбора гостиницы, размещения и возраста ребенка.

Возможны ли изменения в программе?

Туроператор оставляет за собой право менять порядок проведения экскурсий или заменять их на равнозначные, не уменьшая общего объёма программы и не несёт ответственности за погодные условия.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
М
13 окт 2023
Принимающая сторона просто молодцы!!!
О
3 окт 2023
Была в туре "Роскошь Нижней Волги и жемчужина Калмыкии" в августе 2023 года. Большое спасибо организаторам тура за интересную программу и хорошую организацию. Особенно понравилась поездка в Элисту и на лотосовые поля.
Г
25 сен 2023
Организация тура на высоком уровне, гиды высочайшего класса, водители профессионалы, транспорт в хорошем состоянии
Организация тура на высоком уровне, гиды высочайшего класса, водители профессионалы, транспорт в хорошем состоянииОрганизация тура на высоком уровне, гиды высочайшего класса, водители профессионалы, транспорт в хорошем состоянииОрганизация тура на высоком уровне, гиды высочайшего класса, водители профессионалы, транспорт в хорошем состоянииОрганизация тура на высоком уровне, гиды высочайшего класса, водители профессионалы, транспорт в хорошем состоянииОрганизация тура на высоком уровне, гиды высочайшего класса, водители профессионалы, транспорт в хорошем состоянииОрганизация тура на высоком уровне, гиды высочайшего класса, водители профессионалы, транспорт в хорошем состоянииОрганизация тура на высоком уровне, гиды высочайшего класса, водители профессионалы, транспорт в хорошем состоянииОрганизация тура на высоком уровне, гиды высочайшего класса, водители профессионалы, транспорт в хорошем состоянииОрганизация тура на высоком уровне, гиды высочайшего класса, водители профессионалы, транспорт в хорошем состоянии

Тур входит в следующие категории Астрахани

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