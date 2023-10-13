Край волжских степей
Вы увидите старинные купеческие особняки, древний сохранившийся кремль в Астрахани, а также крупный буддийский храм, Золотые ворота "Алтын Босх", пагоду “Семь дней” и памятник “Исход и Возвращение” в Элисте.
Впечатлениями этот тур дополнят бескрайние степные ландшафты, заповедная территория Богдинско-Баскунчакского заповедника и непередаваемый национальный колорит кочевого народа!
сен
Что вас ожидает:
Программа тура по дням
Обзорная экскурсия по городу Астрахани
Прибытие в Астрахань.
Групповой трансфер в отель.
13:00 Комплексный обед в кафе города.
После обеда экскурсионная программа начинается со старейшего из региональных музеев России. В экспозициях Краеведческого музея отражена история, природа, культура и самобытность Астраханского края.
Астрахань издавна славится своими рыбными ресурсами, о разнообразии которых рассказывает выставочный зал «Рыбы каспийского бассейна».
Кроме того, Вы сможете посетить самую уникальную и таинственную экспозицию музея — «Золото сарматов», в коллекции которой представлены артефакты, аналогов которым нет ни в одном каталоге мира.
Программа пребывания продолжается с обзорной экскурсии по городу Астрахани.
Экскурсионная прогулка включает посещение самых живописных мест города Астрахани: Центральной Набережной реки Волга, а также главных улиц города, на которых расположены старинные купеческие особняки, большинство из которых прекрасно сохранились до наших дней, осмотр территории одного из крупнейших театров Европы — Астраханского театра оперы и балета.
Кроме того, в рамках обзорной экскурсии у Вас будет возможность окунуться в историю древнего многонационального торгового города, посетив иранское и армянское подворье.
Жемчужиной данной экскурсии, безусловно, является посещение Астраханского кремля, одного из 12 сохранившихся кремлей России.
18:00-19:00 Трансфер в гостиницу.
После заселения у Вы можете самостоятельно прогуляться по городу, либо совершить:
- водную прогулку по Волге на трамвайчике (поездка займет чуть больше часа, стоимость от 650 руб. /чел.);
- водную прогулку по городским каналам на тримаране (водная экскурсия длится 1 час, стоимость от 500 руб. /чел.)
Водные прогулки доступны по предварительной записи.
Богдинско-Баскунчакский заповедник
06:30-07:00 Ранний завтрак в гостинице.
07:00 Начало увлекательной поездки на заповедную территорию Богдинско-Баскунчакского заповедника с посещением Священной горы Большое Богдо и «астраханского Мертвого моря» — озера Баскунчак. Дорога до заповедника занимает 4,5-5,5 часов, однако благодаря интересной путевой информации от гида время летит незаметно.
Гора Большое Богдо является ландшафтным чудом и самой высокой точкой Прикаспийской низменности. Вы сможете сфотографироваться на фоне марсианских пейзажей, услышать мелодии поющих скал и зарядиться энергией от буддистского места силы.
Следующей остановкой является соленое озеро Баскунчак. Кроме того, что озеро является «всероссийской солонкой», его воды, грязи и рапа обладают целебными свойствами, так что купание в озере не только доставит массу удовольствия, но и принесет пользу для организма.
Трансфер к местам купания организуется за дополнительную плату (средние и дальние выломы — от 500 руб. /чел.).
Важно! Возьмите с собой купальные принадлежности, головной убор, воду и резиновую обувь (тапочки, сланцы и т. п.) для того, чтобы можно было ходить по озеру и купаться.
Порядок осмотра определяется гидом на месте.
Важно! В условиях плохой погоды (дожди) трансфер к горе Большое Богдо обеспечивается на автобусах ПАЗ и оплачивается на месте в размере от 300 руб. с человека.
Во время экскурсионного обслуживания предусмотрен комплексный обед в кафе поселка.
24:00-01:00 Прибытие в Астрахань.
Элиста - степная жемчужина
06:30-07:00 Ранний завтрак в гостинице.
07:00 Вы отправляетесь на экскурсию в столицу буддизма в России — аутентичную Элисту, столицу Республики Калмыкия. Дорога до Элисты занимает 3-4 часа, однако благодаря интересной путевой информации от гида время летит незаметно.
Удивительное начнется уже в дороге: бескрайние степные просторы, по которым пролегал Великий Шелковый путь и ходили караваны кочевников, умиротворяют и помогают настроиться на созидательный лад, так свойственный буддизму.
Именно такой настрой позволит в полной мере насладиться объектами обзорной экскурсии по городу: самым большим в Европе буддийским храмом «Золотая Обитель Будды Шакьямуни», пагодой «Семь дней», фонтаном «Дракон и мальчик», парком «Дружба», а также пройти сквозь «Алтын Босх» — Золотые Ворота, по поверью очищающие душу и помыслы.
Также по программе предусмотрен осмотр памятника «Исход и Возвращение». Особоевпечатление оставит посещение частного музея кочевых народов, расположенного на территории Шахматного городка, где можно более подробно узнать о традициях народов Калмыкии, сфотографироваться в национальном костюме и пострелять из лука.
Перед отправлением в обратную дорогу предусмотрено посещение местных магазинчиков, где можно приобрести продукты в дорогу, а также памятные сувениры.
Во время экскурсионного обслуживания предусмотрен национальный обед в кафе города Элиста.
21:00-22:00 Прибытие в Астрахань.
Отъезд
Завтрак в гостинице.
До 12:00 Освобождение номеров.
12:00 Организованный групповой трансфер на ж/д вокзал, в аэропорт.
Проживание
Тур предусматривает проживание в гостинице.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:
|Гостиница
|2-местное
|1-местное
|Доп. место
|«Волга – Волга» 2* (завтрак континентальный)
|22 500
|25 100
|22 500
|«Янтарь» 3* (завтрак континентальный)
|25 900
|30 200
|24 700
|«Космос» 4* (завтрак шведский стол)
|26 600
|31 500
|25 500
|«Азимут» 3* (завтрак шведский стол)
|28 100
|35 600
|26 200
|«Виктория Палас» 4* (завтрак шведский стол)
|34 300
|46 100
|–
Стоимость дополнительных суток, руб:
|Гостиница
|2-местное
|1-местное
|Доп. место
|«Волга – Волга» 3*
|1 200
|1 900
|1 200
|«Янтарь» 3*
|2 100
|3 250
|1 800
|«Космос» 4*
|2 300
|3 600
|2 000
|«Азимут» 3*
|2 700
|4 700
|2 200
|«Виктория Палас» 4*
|4 350
|7 500
|–
Варианты проживания
«Волга - Волга» 2
Гостиничный комплекс "Волга-Волга" расположен в историческом городе Астрахани, в дельте Волги. К услугам гостей сауна, бесплатный Wi-Fi, круглосуточная стойка регистрации и ресторан.
Номера комплекса оформлены в изысканном стиле. В них в вашем распоряжении кондиционер, телевизор, телефон и холодильник. В собственных ванных комнатах предоставляется фен.
В ресторане комплекса "Волга-Волга" подают блюда европейской кухни.
«Космос» 4
Этот отель расположен в центре города Астрахани, рядом с главным железнодорожным вокзалом и автобусным вокзалом. Гостям предлагают современные номера с телевизорами с плоским экраном и звуконепроницаемыми окнами. Обустроена бесплатная парковка. На всей территории предоставляется бесплатный Wi-Fi.
Номера отеля «Космос Астрахань» оформлены в светлых тонах. В распоряжении гостей кондиционер и рабочий стол. В каждом номере предоставляются туалетно-косметические принадлежности, фен и бесплатная бутылка минеральной воды.
«Азимут» 3
Отель Azimut Astrakhan расположен на берегу Волги. К услугам гостей комфортабельные номера с бесплатным Wi-Fi и спутниковым телевидением. Прогулка до исторического центра Астрахани занимает всего 5 минут.
Во всех номерах отеля Astrakhan Azimut установлен холодильник и обустроена собственная ванная комната. Из некоторых номеров открывается вид на Волгу и Астраханский кремль.
Каждое утро в ресторане отеля Azimut сервируют завтрак «шведский стол» с блюдами местной и интернациональной кухни. В уютном лобби SMART Living подают кофе и чай. Вкусные закуски можно приобрести на стойке Grab&Go.
«Виктория Палас» 4
Этот отель с бесплатным Wi-Fi, крытым бассейном и номерами с мини-баром находится в 10 минутах ходьбы от Астраханского кремля и в 300 метрах от берега реки Волги.
Все номера отеля «Виктория Палас» оформлены в элегантном стиле. На полу постелено ковровое покрытие. Ванные комнаты укомплектованы халатами и тапочками.
В ресторане «Европейский» подают блюда европейской и русской кухни. Также при отеле работает летнее кафе на открытом воздухе. В 4 барах, включая пиано-бар и бар «Аква» у бассейна, гостям предложат коктейли и напитки.
На территории отеля «Виктория Палас» обустроены сауна, массажный кабинет и плавательный бассейн с водопадом.
«Янтарь» 3
Гостиница «Янтарь» открыла свои двери в солнечной Астрахани, вблизи главных улиц и достопримечательностей.
Для отдыха предлагаются комфортабельные категории различные по ценовой политике. Каждый номер оформлен в приятной цветовой гамме и гармоничном дизайне, укомплектован удобной кроватью и другой мебелью, техникой и собственной ванной комнатой.
В кафе с одноименным названием посетители могут попробовать недорогие и сытные блюда как национальной, так и европейской кухни.
Комплекс предоставляет услуги по проведению деловых встреч, семинаров, а также любых торжеств.
Расстояние до аэропорта составляет - 9 км, а до железнодорожного вокзала - 1 км. В шаговой доступности есть памятники архитектуры и культурные центры.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание в гостинице выбранной категории (номера с удобствами)
- Экскурсионное обслуживание по программе (Астраханский кремль, Краеведческий музей (2 экспозиции), буддийский хурул «Золотая обитель Шакьямуни», музей кочевых народов, Богдинско-Баскунчакский заповедник)
- Транспортное обслуживание по программе
- Питание по программе (3 завтрака и 3 обеда)
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до г. Астрахань и обратно
- Питание, не указанное в программе
- Встреча накануне тура по запросу
- Раннее заселение в гостиницу
- Дополнительные услуги и развлечения
- Водная прогулка (по предварительной записи):по Волге на трамвайчике - от 650 руб. /чел. по городским каналам на тримаране - от 500 руб. /чел
- По Волге на трамвайчике - от 650 руб. /чел
- По городским каналам на тримаране - от 500 руб. /чел
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
Чек лист вещей для экскурсий:
Обзорная экскурсия по городу
гора Богдо и озеро Баскунчак
|Элиста
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Включена ли страховка в стоимость тура?
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку в сервисе моментальных онлайн-страховок «Черехапа».
Какая погода в Астрахани?
Климат резко континентальный с ярко выраженной сезонностью. Лето здесь наступает рано (уже в мае можно загорать и даже искупаться) и длится до конца сентября. Астрахань – один их самых солнечных регионов России, количество солнечных дней в году в среднем составляет более 200 дней!
Поэтому, планируя поездку в Астраханскую область, следует не забыть приобрести головные уборы и средства защиты от солнечных ожогов. Обращаем Ваше внимание, что в конце мая – середины июня в Астраханской области активируется мошка – это мелкие надоедливые мушки, доставляющие неудобство своей назойливостью и укусами. Однако не стоит категорично отказываться от отдыха в Астрахани в этот период, защититься от нее прекрасно помогают масло ванили, гвоздики и арабские масляные духи SOFT, которые продаются практические во всех аптеках и магазинах города.
Какие особенности региона?
Астраханская область расположена в уникальном уголке природы: месте, где Волга впадает в Каспийское море. Искупаться в море не получится, т. к. береговая линия на территории Астраханской области отсутствует, зато можно вдоволь наплаваться в теплых водах великой русской реки Волги. Кроме того, это край с богатой историей, пестрым мультинациональным колоритом и разнообразной гастрономией.
В кафе и ресторанах города можно насладиться блюдами местной кухни (обращаем внимание: распитие принесенных спиртных напитков во всех кафе и ресторанах категорически запрещается).
Время +1 МСК. В регионе отсутствует оператор мобильной связи TELE2!
Во отелях можно воспользоваться услугой подключения к wifi бесплатно.
Городской общественный транспорт функционирует с 6.00 до 19:00-20:00 по местному времени. В остальное время можно воспользоваться услугами такси, в регионе работают сервисы Яндекс и Uber, средняя стоимость поездки по городу составляет 150-350 рублей.
Астраханские сувениры.
Самые распространенные сувениры из Астрахани – это, конечно же, рыбные деликатесы и икра. Приобрести рыбную продукцию на любой вкус и кошелек можно на рыбном рынке. Обращаем Ваше внимание, то для вывоза черной икры и ценных пород рыб (осетровые) необходимо иметь при себе чек, подтверждающий покупку (в случае отсутствия чека, продукцию имеют право конфисковать).
Там же продаются и привычные тематические магниты, тарелки и поделки на Астраханскую тематику. Рядом с рыбным рынком располагается гастроном Михайловский, где можно приобрести готовые блюда местной кухни. Также неподалеку располагается магазин «Аквариум», в котором можно купить рыбные снеки, консервы и другие гастрономические специалитеты региона.
Главные достопримечательности и активности.
Астраханский кремль.
Центральный вход в кремль располагается по адресу ул. В. Тредиаковского, 2/14. Вход в кремль свободный, время работы с 7:00 до 21:00.
С мая по сентябрь на территории кремля функционируют выставки.
Театры.
В городе Астрахани функционируют 4 театра: драматический, кукольный, юного зрителя и оперы и балета. Билеты на постановки астраханских театров можно приобрести на сайте www.kassir.ru.
Безусловно жемчужиной театральной жизни города является Астраханский театр оперы и балета, который помимо ярких постановок поражает красотой и масштабами, уникальными интерьерами, выполненными по индивидуальным эскизам, и первым в Астрахани механизмом трансформации зрительного зала.
Прогулки по водным артериям Астрахани являются одним из самых востребованных развлечений гостей города.
С мая по сентябрь можно прокатиться по Волге вокруг о. Городской на речном трамвайчике.
Режим работы и актуальную стоимость билетов можно уточнить по тел. 8(8512)29-79-11.
Кроме того на Центральной Набережной всем желающим предлагаются прогулки на небольших тримаранах и катерах.
Период цветения лотосов ежегодно привлекает туристов в Астраханскую область.
Дельта реки Волги является единственным местом в мире, где располагаются гектары лотосовых полей.
Первые лотосы зацветают уже в середине июля, однако массовое цветение наблюдается в августе и начале сентября.
Во сколько начинается тур и как происходит встреча?
Трансфер входит в стоимость программы, для тух туристов, кто пребывает в день начала программы, а именно рейсами:
Встреча на ж/д вокзале с табличкой возле памятника В. И. Ленину.
Прибытие поезда № 110 из Санкт-Петербурга 07:22 трансфер в гостиницу.
Встреча в аэропорту – на выходе из зала прилета возле сувенирного киоска с табличкой.
Прибытие рейсов из Москвы и Санкт-Петербурга до 12:00 (по местному времени).
Возможно, ранее заселение (до расчетного часа) за доп. плату.
Встреча накануне по запросу (за доп. плату):
Время сбора на обзорную экскурсию для гостей, прибывающих накануне начала тура:
12:20 – от отеля Космос, Виктория Палас
12:40 – от гостиницы Волга-Волга
13:00 – от отеля Азимут.
Время указано ориентировочное, возможны корректировки.
Как происходит рассадка в автобусе?
Рассадка в автобусе фиксированная и распределяется накануне экскурсии, в зависимости от даты бронирования.
Менеджер перед посадкой автобус сообщает всем туристам их места, свободной рассадки нет.
Если туристы хотят пересесть, поменяться с другими туристами – это решается в автобусе.
Есть ли скидка для детей?
Скидка на детей рассчитывается по запросу, так как зависит от выбора гостиницы, размещения и возраста ребенка.
Возможны ли изменения в программе?
Туроператор оставляет за собой право менять порядок проведения экскурсий или заменять их на равнозначные, не уменьшая общего объёма программы и не несёт ответственности за погодные условия.