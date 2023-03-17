В краю речного лотоса

Период цветения лотосов ежегодно привлекает туристов в Астраханскую область

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Ответы на вопросы
Период цветения лотосов ежегодно привлекает туристов в Астраханскую область. Дельта реки Волги является единственным местом в мире, где располагаются гектары лотосовых полей.

Первые лотосы зацветают уже в середине июля, однако массовое цветение наблюдается в августе и начале сентября.
В краю речного лотоса
В краю речного лотоса
В краю речного лотоса
В краю речного лотоса
В краю речного лотоса
В краю речного лотоса
В краю речного лотоса
В краю речного лотоса
В краю речного лотоса
В краю речного лотоса
В краю речного лотоса
В краю речного лотоса
В краю речного лотоса
В краю речного лотоса
В краю речного лотоса
Ближайшие даты:

Что вас ожидает 🤩

Астраханские деликатесы
Астраханские деликатесы
Отведаем вкусный обед с элементами традиционной астраханской кухни
Тишина и гармония
Тишина и гармония
Пройдем интересный экологический маршрут: 1 час на лодках и 1 час пешком, а затем выйдем к живописным зарослям лотоса
Цветение лотоса
Цветение лотоса
Нас ждет водная экскурсия на ароматные лотосовые поля, купание на острове и отдых у бассейна на уютной базе в сердце Волжской Дельты

Программа тура по дням

1 день

Астрахань. Краеведческий музей

Прибытие в Астрахань.

Групповой трансфер в отель.

13:00 Комплексный обед в кафе города.

После обеда экскурсионная программа начинается со старейшего из региональных музеев России.

В экспозициях Краеведческого музея отражена история, природа, культура и самобытность Астраханского края.

Астрахань издавна славится своими рыбными ресурсами, о разнообразии которых рассказывает выставочный зал «Рыбы каспийского бассейна».

Кроме того, Вы сможете посетить самую уникальную и таинственную экспозицию музея – «Золото сарматов», в коллекции которой представлены артефакты, аналогов которым нет ни в одном каталоге мира.

Программа пребывания продолжается с обзорной экскурсии по городу Астрахани.

Экскурсионная прогулка включает посещение самых живописных мест города Астрахани: Центральной Набережной реки Волга, а также главных улиц города, на которых расположены старинные купеческие особняки, большинство из которых прекрасно сохранились до наших дней, осмотр территории одного из крупнейших театров Европы – Астраханского театра оперы и балета.

Кроме того, в рамках обзорной экскурсии у Вас будет возможность окунуться в историю древнего многонационального торгового города, посетив иранское и армянское подворье.

Жемчужиной данной экскурсии, безусловно, является посещение Астраханского кремля, одного из 12 сохранившихся кремлей России.

18:00/19:00 Трансфер в гостиницу.

После заселения у Вас будет возможность самостоятельно прогуляться по городу, либо совершить водную прогулку по Волге на трамвайчике (поездка займет чуть больше часа, стоимость от 650р/чел) или по городским каналам на тримаране (водная экскурсия длится 1 час, стоимость от 500р/чел, доступно по предварительной записи).

Астрахань. Краеведческий музейАстрахань. Краеведческий музейАстрахань. Краеведческий музейАстрахань. Краеведческий музей
2 день

Дельта Волги

Завтрак в гостинице.

09:00 Начинается невероятное путешествие в дельту реки Волга, в ходе которого во всей красе предстанут степные ландшафты Астраханской области и крупнейшая дельта Европы.

По прибытии на базу отдыха, расположенную в раскатной части дельты, начинается водная экскурсия, на которой у Вас будет возможность поближе познакомиться с природой Астраханского края, увидеть живописные пейзажи, а также обитателей Волжской Дельты (только птиц насчитывается более 300 видов, более 100 из которых занесены в Красные книги различных уровней!).

Самые внимательные смогут увидеть орлана белохвоста, посчитать количество разновидностей цапель и загадать желание на плещущуюся рыбу.

В июле и августе на каспийских раскатах начинается период цветения лотосов и именно в этот момент дельта превращается в один из самых уникальных уголков мира, ведь такой акватории покрытия лотосами больше нет нигде, а лотосовые поля достигают 5000 гектаров!

Для желающих, по возможности, организуется купание на одном из островов в раскатной части Дельты.

После возвращения на базу отдыха Вас ждет комплексный обед с элементами традиционной астраханской кухни.

В свободное время на территории базы отдыха для всех желающих доступны бассейн и зона отдыха.

18:00-18:30 Прибытие в Астрахань.

Свободное время.

Дельта ВолгиДельта ВолгиДельта ВолгиДельта Волги
3 день

Астраханский биосферный заповедник

Завтрак в гостинице.

Освобождение номеров.

09:00 Отправление в Астраханский биосферный заповедник.

Дорога до заповедника занимает 1,5-2 часа с учетом паромной переправы, однако благодаря интересной путевой информации от гида время летит незаметно.

Астраханский биосферный заповедник один из уникальных уголков природы, где сохранились нетронутые человеком места обитания редких животных, птиц и растений.

Это настоящий рай для ученых, орнитологов и просто любителей природы, тишины и гармонии.

Ну и, конечно же, заповедник – это самая большая акватория распространения лотосов на нашей планете.

После приезда в заповедник Вы отправляетесь на экскурсию по экологической тропе «Обретенная дельта», продолжительной которой составляет 2 часа: 1 час на лодках и 1 час пешеходная по тропе.

Маршрут проходит через два участка тропы по деревянным помостам и завершается на двухъярусной смотровой площадке, расположенной около живописных зарослей лотосов.

Во время прогулки по экотропе Вас сопровождает гид, который расскажет об уникальной флоре и фауне Волжской дельты и обратит внимание на ее особых обитателей.

Во время экскурсионного обслуживания предусмотрен комплексный обед на территории заповедника.

15:30-16:00 прибытие в Астрахань.

Организованные трансферы в аэропорт и на ж/д вокзал.

Гости, отказавшиеся от организованных трансферов, возвращаются в отель проживания и далее самостоятельно добираются до аэропорта и на ж/д вокзал.

Время в пути указано ориентировочное, зависит от работы и загруженности паромов!

Проживание

Тур предусматривает проживание в гостинице.

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:

гостиница2-хместное1-номестноедоп. место
«Волга – Волга» 3* (завтрак континентальный)18 60020 30018 600
«Космос» 4* (завтрак шведский стол)20 35022 80019 900
«Азимут» 3* (завтрак шведский стол)21 60025 85020 850
«Виктория Палас» 4* (завтрак шведский стол)24 10027 30020 100

Стоимость дополнительных суток, руб:

гостиница2-хместное1-номестноедоп. место
«Волга – Волга» 3* (завтрак континентальный)1 1001 8001 100
«Космос» 4* (завтрак шведский стол)1 8002 8001 600
«Азимут» 3* (завтрак шведский стол)2 3004 0002 000
«Виктория Палас» 4* (завтрак шведский стол)3 3004 6001 700

Варианты проживания

«Волга - Волга» 3

2 ночи

Гостиничный комплекс "Волга-Волга" расположен в историческом городе Астрахани, в дельте Волги. К услугам гостей сауна, бесплатный Wi-Fi, круглосуточная стойка регистрации и ресторан.

Номера комплекса оформлены в изысканном стиле. В них в вашем распоряжении кондиционер, телевизор, телефон и холодильник. В собственных ванных комнатах предоставляется фен.

В ресторане комплекса "Волга-Волга" подают блюда европейской кухни.

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«Космос» 4

2 ночи

Этот отель расположен в центре города Астрахани, рядом с главным железнодорожным вокзалом и автобусным вокзалом. Гостям предлагают современные номера с телевизорами с плоским экраном и звуконепроницаемыми окнами. Обустроена бесплатная парковка. На всей территории предоставляется бесплатный Wi-Fi.

Номера отеля «Космос Астрахань» оформлены в светлых тонах. В распоряжении гостей кондиционер и рабочий стол. В каждом номере предоставляются туалетно-косметические принадлежности, фен и бесплатная бутылка минеральной воды.

«Космос» 4«Космос» 4«Космос» 4«Космос» 4«Космос» 4«Космос» 4«Космос» 4

«Азимут» 3

2 ночи

Отель Azimut Astrakhan расположен на берегу Волги. К услугам гостей комфортабельные номера с бесплатным Wi-Fi и спутниковым телевидением. Прогулка до исторического центра Астрахани занимает всего 5 минут.

Во всех номерах отеля Astrakhan Azimut установлен холодильник и обустроена собственная ванная комната. Из некоторых номеров открывается вид на Волгу и Астраханский кремль.

Каждое утро в ресторане отеля Azimut сервируют завтрак «шведский стол» с блюдами местной и интернациональной кухни. В уютном лобби SMART Living подают кофе и чай. Вкусные закуски можно приобрести на стойке Grab&Go.

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«Виктория Палас» 4

2 ночи

Этот отель с бесплатным Wi-Fi, крытым бассейном и номерами с мини-баром находится в 10 минутах ходьбы от Астраханского кремля и в 300 метрах от берега реки Волги.

Все номера отеля «Виктория Палас» оформлены в элегантном стиле. На полу постелено ковровое покрытие. Ванные комнаты укомплектованы халатами и тапочками.

В ресторане «Европейский» подают блюда европейской и русской кухни. Также при отеле работает летнее кафе на открытом воздухе. В 4 барах, включая пиано-бар и бар «Аква» у бассейна, гостям предложат коктейли и напитки.

На территории отеля «Виктория Палас» обустроены сауна, массажный кабинет и плавательный бассейн с водопадом.

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Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Проживание в гостинице выбранной категории
  • Питание по программе (2 завтрака, 3 обеда)
  • Транспортное обслуживание по программе
  • Услуги гида-экскурсовода
  • Экскурсионное обслуживание (услуги базы отдыха, Астраханский биосферный заповедник, Астраханский Кремль, Краеведческий музей (2 экспозиции)
Что не входит
  • Авиа- и ж/д билеты до г. Астрахань и обратно
  • Питание, не указанное в программе
  • Встреча накануне тура по запросу
  • Раннее заселение в гостиницу
  • Водная прогулка по Волге на трамвайчике от 650 руб. /чел.
  • Водная прогулка по городским каналам на тримаране от 500 руб. /чел
Место начала и завершения?
Астрахань
Список личных вещей, которые нужно взять с собой

Чек лист вещей для экскурсий:

Обзорная экскурсия по городу

  1. Удобная обувь
  2. Головной убор
  3. Вода

Лотосовые поля

  1. Документы (паспорт, свидетельство о рождении), так как базы расположены в приграничной зоне
  2. Головной убор
  3. Легкая одежда с длинным рукавом
  4. Купальные принадлежности
  5. Средства для/от загара
  6. Вода
  7. Правило поведения на воде: во время движения лодки необходимо находиться в спасательном жилете, вставать и передвигаться по лодке категорически запрещается, запрещено распитие спиртных напитков, купание возможно только в строго отведенных для этого местах

Сарай Бату

  1. Головной убор
  2. Купальные принадлежности (в теплое время года есть возможность искупаться на р. Ашулук)

гора Богдо и озеро Баскунчак

  1. Удобная резиновая обувь (ходить по озеру босиком невозможно, а обычная обувь может испортиться от соли)
  2. Головной убор
  3. Легкая одежда с длинным рукавом
  4. Документы (паспорт, свидетельство о рождении), так как заповедник расположен в приграничной зоне
  5. Перекус и вода (выезд рано утром)
  6. Купальные принадлежности (в теплое время года есть возможность искупаться на озере. Трансфер до озера в одну сторону 350-500р/чел. Душевые кабины стоят 50р/чел)

Астраханская бахча

  1. Удобная обувь
  2. Головной убор
  3. Вода

Бархан Большой Брат

  1. Удобная обувь
  2. Головной убор
  3. Вода

Астраханский биосферный заповедник

  1. Документы (паспорт, свидетельство о рождении), так как заповедник расположен в приграничной зоне
  2. Головной убор
  3. Удобная обувь
  4. Легкая одежда с длинным рукавом
  5. Перекус и вода (в случае, если обед не включен в экскурсию)
  6. Правило поведения на воде: во время движения лодки необходимо находиться в спасательном жилете, вставать и передвигаться по лодке категорически запрещается, запрещено распитие спиртных напитков, купание возможно только в строго отведенных для этого местах
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку в сервисе моментальных онлайн-страховок «Черехапа».

Какая погода в Астрахани?

Климат резко континентальный с ярко выраженной сезонностью. Лето здесь наступает рано (уже в мае можно загорать и даже искупаться) и длится до конца сентября. Астрахань – один их самых солнечных регионов России, количество солнечных дней в году в среднем составляет более 200 дней!

Поэтому, планируя поездку в Астраханскую область, следует не забыть приобрести головные уборы и средства защиты от солнечных ожогов. Обращаем Ваше внимание, что в конце мая – середины июня в Астраханской области активируется мошка – это мелкие надоедливые мушки, доставляющие неудобство своей назойливостью и укусами. Однако не стоит категорично отказываться от отдыха в Астрахани в этот период, защититься от нее прекрасно помогают масло ванили, гвоздики и арабские масляные духи SOFT, которые продаются практические во всех аптеках и магазинах города.

Какие особенности региона?

Астраханская область расположена в уникальном уголке природы: месте, где Волга впадает в Каспийское море. Искупаться в море не получится, т. к. береговая линия на территории Астраханской области отсутствует, зато можно вдоволь наплаваться в теплых водах великой русской реки Волги. Кроме того, это край с богатой историей, пестрым мультинациональным колоритом и разнообразной гастрономией.

В кафе и ресторанах города можно насладиться блюдами местной кухни (обращаем внимание: распитие принесенных спиртных напитков во всех кафе и ресторанах категорически запрещается).

Время +1 МСК. В регионе отсутствует оператор мобильной связи TELE2!

Во отелях можно воспользоваться услугой подключения к wifi бесплатно.

Городской общественный транспорт функционирует с 6.00 до 19.00-20.00 по местному времени. В остальное время можно воспользоваться услугами такси, в регионе работают сервисы Яндекс и Uber, средняя стоимость поездки по городу составляет 150-350 рублей.

Астраханские сувениры.

Самые распространенные сувениры из Астрахани – это, конечно же, рыбные деликатесы и икра. Приобрести рыбную продукцию на любой вкус и кошелек можно на рыбном рынке. Обращаем Ваше внимание, то для вывоза черной икры и ценных пород рыб (осетровые) необходимо иметь при себе чек, подтверждающий покупку (в случае отсутствия чека, продукцию имеют право конфисковать).

Там же продаются и привычные тематические магниты, тарелки и поделки на Астраханскую тематику. Рядом с рыбным рынком располагается гастроном Михайловский, где можно приобрести готовые блюда местной кухни. Также неподалеку располагается магазин «Аквариум», в котором можно купить рыбные снеки, консервы и другие гастрономические специалитеты региона.

Главные достопримечательности и активности.

Астраханский кремль.

Центральный вход в кремль располагается по адресу ул. В. Тредиаковского, 2/14. Вход в кремль свободный, время работы с 7.00 до 21.00.

С мая по сентябрь на территории кремля функционируют выставки.

Театры.

В городе Астрахани функционируют 4 театра: драматический, кукольный, юного зрителя и оперы и балета. Билеты на постановки астраханских театров можно приобрести на сайте www.kassir.ru.

Безусловно жемчужиной театральной жизни города является Астраханский театр оперы и балета, который помимо ярких постановок поражает красотой и масштабами, уникальными интерьерами, выполненными по индивидуальным эскизам, и первым в Астрахани механизмом трансформации зрительного зала.

Прогулки по водным артериям Астрахани являются одним из самых востребованных развлечений гостей города.

С мая по сентябрь можно прокатиться по Волге вокруг о. Городской на речном трамвайчике.

Режим работы и актуальную стоимость билетов можно уточнить по тел. 8(8512)29-79-11.

Кроме того на Центральной Набережной всем желающим предлагаются прогулки на небольших тримаранах и катерах.

Период цветения лотосов ежегодно привлекает туристов в Астраханскую область.

Дельта реки Волги является единственным местом в мире, где располагаются гектары лотосовых полей.

Первые лотосы зацветают уже в середине июля, однако массовое цветение наблюдается в августе и начале сентября.

Во сколько начинается тур и как происходит встреча?

Трансфер входит в стоимость программы, для тех туристов, кто пребывает в день начала программы, а именно рейсами:

Встреча на ж/д вокзале возле памятника В. И. Ленину.

Прибытие поезда № 110 из Санкт-Петербурга 07:22 трансфер в гостиницу.

Встреча в аэропорту – на выходе из зала прилета возле сувенирного киоска.

Прибытие рейсов из Москвы и Санкт-Петербурга до 12:00 (по местному времени).

Возможно, ранее заселение (до расчетного часа) за доп. плату.

Встреча накануне по запросу (за доп. плату).

Время сбора на обзорную экскурсию, для гостей, прибывающих накануне начала тура:

  • 12:20 – от отеля Космос, Виктория Палас;
  • 12:40 – от гостиницы Волга – Волга;
  • 13:00 – от отеля Азимут.

Время указано ориентировочное, возможны корректировки.

На чем будет передвигаться?

Трансферы аэропорт-отель/ ж/д вокзал-отель организованы на легковом автомобиле/минивэне/микроавтобусе, в зависимости от комплектации группы.

Транспорт для экскурсионной группы до 18 человек – микроавтобус (Мерседес);

От 19 человек – автобус на 30/35 мест;

От 28 человек – автобус 50 мест (Ютонг);

Рассадка происходит с начала автобуса и далее, в зависимости от даты бронирования.

В случае, если у туристов возникает вопрос почему они сидят в середине автобуса, а не в начале, мы показываем даты бронирования других заявок.

Менеджер перед посадкой автобус сообщает всем туристам их места, свободной рассадки нет.

Если туристы хотят пересесть, поменяться с другими туристами – это решается в автобусе.

Есть ли скидка для детей?

Скидка на детей рассчитывается по запросу, так как зависит от выбора гостиницы, размещения и возраста ребенка.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 3 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

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