2 день

Встреча со Степаном Кимовичем Ботиевым. Посещение центрального Хурула «Золотая Обитель Будды Шакьямуни», участие в ежедневном молебне. Пешеходная экскурсия по городу

09:00 Завтрак в отеле.

10:00 Встреча с автором памятника В. Хлебникову скульптором Степаном Кимовичем Ботиевым.

В том случае, если не будет в это время скульптора в республике, т. к. он часто выезжает на выставки и форумы, будет произведена замена на встречу с интересным собеседником, знатоком творчества Хлебникова, Кугультинова

Степан Ботиев иллюстратор произведений Велимира Хлебникова, а также других российских писателей и поэтов.

Мастер-класс по графическому рисунку от Члена ВТОО «Союза художников России», Заслуженного художника Республики Калмыкия (2012). «Заслуженного художника Российской Федерации» (2019), Степана Кимовича Ботиева.

11:30 Посещение центрального Хурула «Золотая Обитель Будды Шакьямуни», участие в ежедневном молебне.

Крупнейший буддийский храм в России и Европе был торжественно открыт в столице Республики Калмыкия 27 декабря 2005 года после визита в Элисту духовного лидера буддистов Его Святейшества Далай-ламы XIV, состоявшегося в конце ноября 2004 года.

12:30 Время на обед в кафе города, оплата самостоятельно.

13:30 Посещение хурула «Сякюсн Сюме».

Сякюсн-сюме (калм. Сәкүсн-сүм) — буддийский храм в Республике Калмыкия. Хурул расположен в шести километрах от столицы Калмыкии, недалеко от поселка Аршан.

14:20 Выезд в степь, на границу двух геоморфологических зон,

Кумо-Маныческой впадины и Ергенинских возвышенностей, посещение природного памятника и буддийской святыни «Одинокий тополь» с целебным родником- 20 км.

15:00 Посещение природного памятника «Одинокий тополь» - победитель конкурса «Главное дерево страны - Российское дерево года» 2019 г. Победитель этого года – тополь из Калмыкии, 103 года по данным ЦДЭ на 2019 г. (№390 в реестре старовозрастных деревьев России) набрал 13421 голос!

17:30 Пешеходная экскурсия по центру города с осмотром ротонды «Пагода семи дней», где установлен самый большой в Европе молитвенный барабан – «кюрде» с 75 миллионами мантр, скульптурных композиций, статуи Будды Шакьямуни, Алтн Босх - Золотых ворот.

Посещение памятника Александру Сергеевичу Пушкину.

Калмыцкая тема отражена в ряде произведений Пушкина, так как калмыки уже были более двухсот лет подданными России, сражались с ее врагами и верно охраняли южные границы государства. Калмыцкая конница участвовала в Северной войне на различных направлениях боевых действий, в схватках с крымскими и кубанскими татарами, а также в персидском походе Петра I; громкую славу стяжали калмыцкие кавалерийские полки и в Отечественной войне 1812 года.

Знакомство с творчеством Кугультинова Давида Никитича – советским российским поэтом, классиком калмыцкой литературы, военный корреспондент, народный поэт Калмыкии, член Союза писателей СССР.

Свободный вечер, ужин оплачивается самостоятельно.