Вас ждет путешествие по самым значимым достопримечательностям, национальные угощения и незабываемые впечатления.
Программа тура по дням
Волгоград. Переезд в Элисту
09:00-09:45 Встреча туристов в аэропорту или на ж/д вокзале г. Волгоград.
10:30 Бранч в кафе «Элит» г. Волгоград - включено в стоимость.
11:10 Знакомьтесь, Волгоград – 2 часа.
Главные места и богатая история «города трех имен» на насыщенной обзорной экскурсии.
Прошлое и настоящее Волгограда.
Вы увидите все знаковые достопримечательности города: нулевой километр, площадь Павших Борцов, Вечный огонь и дом Павлова, где 58 дней героически держали оборону советские бойцы. Погуляете по центральной набережной и аллее Героев, оцените современный стадион Волгоград-Арена и рассмотрите руины паровой мельницы Гергардта начала XX века. А также посетите знаменитый мемориальный комплекс «Героям Сталинградской битвы» на Мамаевом кургане и понаблюдаете за сменой роты почетного караула в зале воинской славы.
13:30 Выезд в г. Элиста - 290 км - 4 часа.
14:40 Санитарная остановка в п. Дубовый овраг. Есть кафе, кофе, чай приобретаются самостоятельно.
16:00 Остановка у Хлебникова поля, Малодербетовский район, Калмыкия – 90км от г. Волгоград,
Памятник Велимиру Хлебникову.
Велимир Хлебников – поэт, прозаик, основоположник русского футуризма и крупнейший деятель отечественного авангардизма. По мнению Романа Якобсона, был наибольшим мировым поэтом XX века.
Родина величайшего из поэтов Серебряного века – калмыцкое село Малые Дербеты.
16:30 Продолжаем путь в г. Элиста -200 км - 2,5 часа.
19:00 Приезд в г. Элисту.
19:15 Ужин в кафе калмыцкой кухни (Под запрос, европейская кухня)- включено в стоимость.
Фолк-программа: благопожелание от солистов народного ансамбля «Зултурган».
Калмыцкие песни.
Заселение в отель, отдых.
Встреча со Степаном Кимовичем Ботиевым. Посещение центрального Хурула «Золотая Обитель Будды Шакьямуни», участие в ежедневном молебне. Пешеходная экскурсия по городу
09:00 Завтрак в отеле.
10:00 Встреча с автором памятника В. Хлебникову скульптором Степаном Кимовичем Ботиевым.
В том случае, если не будет в это время скульптора в республике, т. к. он часто выезжает на выставки и форумы, будет произведена замена на встречу с интересным собеседником, знатоком творчества Хлебникова, Кугультинова
Степан Ботиев иллюстратор произведений Велимира Хлебникова, а также других российских писателей и поэтов.
Мастер-класс по графическому рисунку от Члена ВТОО «Союза художников России», Заслуженного художника Республики Калмыкия (2012). «Заслуженного художника Российской Федерации» (2019), Степана Кимовича Ботиева.
11:30 Посещение центрального Хурула «Золотая Обитель Будды Шакьямуни», участие в ежедневном молебне.
Крупнейший буддийский храм в России и Европе был торжественно открыт в столице Республики Калмыкия 27 декабря 2005 года после визита в Элисту духовного лидера буддистов Его Святейшества Далай-ламы XIV, состоявшегося в конце ноября 2004 года.
12:30 Время на обед в кафе города, оплата самостоятельно.
13:30 Посещение хурула «Сякюсн Сюме».
Сякюсн-сюме (калм. Сәкүсн-сүм) — буддийский храм в Республике Калмыкия. Хурул расположен в шести километрах от столицы Калмыкии, недалеко от поселка Аршан.
14:20 Выезд в степь, на границу двух геоморфологических зон,
Кумо-Маныческой впадины и Ергенинских возвышенностей, посещение природного памятника и буддийской святыни «Одинокий тополь» с целебным родником- 20 км.
15:00 Посещение природного памятника «Одинокий тополь» - победитель конкурса «Главное дерево страны - Российское дерево года» 2019 г. Победитель этого года – тополь из Калмыкии, 103 года по данным ЦДЭ на 2019 г. (№390 в реестре старовозрастных деревьев России) набрал 13421 голос!
17:30 Пешеходная экскурсия по центру города с осмотром ротонды «Пагода семи дней», где установлен самый большой в Европе молитвенный барабан – «кюрде» с 75 миллионами мантр, скульптурных композиций, статуи Будды Шакьямуни, Алтн Босх - Золотых ворот.
Посещение памятника Александру Сергеевичу Пушкину.
Калмыцкая тема отражена в ряде произведений Пушкина, так как калмыки уже были более двухсот лет подданными России, сражались с ее врагами и верно охраняли южные границы государства. Калмыцкая конница участвовала в Северной войне на различных направлениях боевых действий, в схватках с крымскими и кубанскими татарами, а также в персидском походе Петра I; громкую славу стяжали калмыцкие кавалерийские полки и в Отечественной войне 1812 года.
Знакомство с творчеством Кугультинова Давида Никитича – советским российским поэтом, классиком калмыцкой литературы, военный корреспондент, народный поэт Калмыкии, член Союза писателей СССР.
Свободный вечер, ужин оплачивается самостоятельно.
Посещение музея кочевых народов. Посещение национального музея ИМ.Н.Н. Пальмова
Завтрак в отеле.
10:00 Посещение музея кочевых народов.
Музей ойрат-монгольской кочевой культуры - первый интерактивный музей в Элисте. В монгольской юрте, где разместился музей, гости смогут ознакомиться с предметами быта кочевников, с укладом кочевой жизни, послушать рассказ об империи Чингисхана, об истории ойрат-монголов, о традициях и культуре монгольских кочевых народов.
Презентация «ТОДО БИЧГ» - старокалмыцкая вертикальная письменность Ясное письмо.
Тодо бичиг — это традиционная письменность, созданная на основе классического монгольского алфавита в 1648 году ойратским ученым и просветителем Зая-Пандитой (монг. Огторгуйн Далай; тиб. Намхайджамцо). Название этой письменности буквально переводится как “Ясное письмо”, ведь в отличие от других монгольских систем письма именно Тодо бичиг наиболее понятен и лёгок для чтения.
Фотосессия в национальных калмыцких костюмах.
11:00 Встреча с джангарчи-сказителем эпоса «Джангар».
Знакомимся с героическим эпосом «Джангр», совместное прочтение и обсуждение эпоса.
12:00 Время на обед - оплата самостоятельно.
13:00 Посещение национального музея им. Н. Н. Пальмова.
Свободное время.
19:00 Ужин в мясном ресторане Гурман/Тамерлан/Легенда, туристы приобретают самостоятельно.
Экомаршрут «Страна Бумба». Переезд в г. Астрахань
09:00 Завтрак в отеле.
Освобождение номеров.
10:00 Выезд в п. Адык -150 км.
11:30 Экомаршрут «Страна Бумба», 2,5 часа.
Экскурсия к «Поющим барханам».
В древние времена на песках были стоянки различных кочевых народов. На выдутых склонах холмов и сейчас можно найти обломки глиняных сосудов и наконечники стрел ямской, катакомбной, сарматской и скифской культур.
Экскурсия по Розовому озеру.
Маршрут проходит по берегам соленых Меклетинских озер, в воде которых обитает микроскопический рачок Artemia Salina, окрашивающий воду в розовый цвет и принимающий участие в образовании лечебной грязи, которая применяется в лечении кожных заболеваний и производстве косметических средств.
Экскурсия на горящий источник – артезианскую скважину, которую можно поджечь и взять горящую воду в руки.
14:00 Прием в кибиточном стане, разгадывание калмыцкой головоломки «Няярн Шинж», катание на верблюдах калмыцких двугорбых верблюдах породы «Бактриан», стрельба из лука. Метание аркана - включено.
15:00 Обед в кафе п. Яшкуль - включено в стоимость.
16:00 Трансфер в г. Астрахань 200 км - 2,5 часа.
18:30 Заселение в отель 3* г. Астрахань.
Астрахань. Завершение тура
Завтрак в отеле.
Выселение.
10:00 Обзорная экскурсия по Астрахани, 2 часа.
Практически вся центральная часть города сохранила свою застройку с XIX века, что делает обзорную экскурсию по Астрахани особенно увлекательной, подобной путешествию на машине времени. Вы посетите такие старые районы Астрахани как Белый город, Коса, Селения, Стрелка, Эллинг и другие. Главное украшение города и неизменный объект посещения туристов – уникальный архитектурный ансамбль, памятник военно-инженерного искусства второй половины XVI века – Астраханский кремль.
12:00 Время на обед, оплачивается самостоятельно.
13:00 Экскурсия в дом-музей Велимира Хлебникова.
Экскурсия включает в себя обзор музея, состоящего из двух частей.
Первая – собственно, квартира, где проживала семья Хлебниковых. Именно сюда с 1911 по 1919 гг. Велимир Хлебников неоднократно приезжал к родителям. Квартира включает в себя пять комнат с коридором и верандой:«Родословная», «Гостиная», «Комната Веры», «Комната Велимира», «Зал Велимира Хлебникова», «Уход Велимира», «Хлебниковская веранда».
Вторая часть музея – квартира напротив, где проживали соседи Хлебниковых и в настоящий момент располагаются выставочные залы (экспозиция на постоянной основе).
14:00 Посещение рыбного рынка, сувенирных магазинов.
16:00 Трансфер в аэропорт.
Проживание
Тур предусматривает проживание в отеле в Элисте и в Астрахани.
Двухместное размещение TWIN в г. Элиста - отель Элиста 3 *, в г. Астрахань – отель Бонотель 3*.
Стоимость индивидуального тура:
- для 2 чел. 121 000 руб. с 1 чел.;
- для 4 чел. 73 200 руб. с 1 чел.
Стоимость группового тура:
- для группы 6 чел. 55 950 руб. с 1 чел.;
- для группы 8 чел. 47 800 руб. с 1 чел.;
- для группы 10 чел. 43 200 руб. с 1 чел.;
- для группы 12 чел. 39 950 руб. с 1 чел.;
- для группы 14 чел. 37 700 руб. с 1 чел.;
- для группы 16 чел. 36 000 руб. с 1 чел.
Двухместное размещение TWIN в г. Элиста - отель Марко Поло 4* *, в г. Астрахань – отель Азимут 4*.
Стоимость индивидуального тура:
- для 2 чел. 95 400 руб. с 1 чел.;
- для 4 чел. 63 900 руб. с 1 чел.
Стоимость группового тура:
- для группы 6 чел. 53 500 руб. с 1 чел.;
- для группы 8 чел. 48 000 руб. с 1 чел.;
- для группы 10 чел. 45 000 руб. с 1 чел.;
- для группы 12 чел. 42 900 руб. с 1 чел.;
- для группы 14 чел. 41 500 руб. с 1 чел.;
- для группы 16 чел. 40 200 руб. с 1 чел.
Варианты проживания
Гостиница «Элиста» 3
Отель «Элиста» расположен в Элисте, в 600 м. от центра Элисты. К услугам гостей бар, частная парковка и терраса. При отеле работает ресторан и круглосуточная стойка регистрации. Доступен бесплатный Wi-Fi. Организована доставка еды и напитков в номер. Гости могут заказать напитки в снэк-баре.
Во всех номерах есть кондиционер, телевизор с плоским экраном и спутниковыми каналами, письменный стол, холодильник, чайник, а также душ и бесплатные туалетно-косметические принадлежности. В некоторых номерах установлен сейф. В распоряжении гостей собственная ванная комната и шкаф в каждом номере. Все номера отеля «Элиста» укомплектованы полотенцами и постельным бельем. В номерах нет фена, но его можно попросить на стойке регистрации.
Ежедневно сервируется континентальный завтрак.
Гостиница «Марко Поло» 4
Отель «Марко Поло» расположен в Элисте, в 4,3 км от центра Элисты. К услугам гостей ресторан, бесплатная частная парковка, общий лаундж и терраса. Отель находится в 6,3 км от хутора Шаргадыка и поселка Магна, а также в 10 км от поселка Гашун-Булг. В распоряжении гостей круглосуточная стойка регистрации, организация трансфера от/до аэропорта, доставка еды и напитков в номер и бесплатный Wi-Fi.
Номера оснащены кондиционером. В числе удобств — телевизор с плоским экраном и спутниковыми каналами, шкаф для одежды, холодильник, чайник, душ и банные халаты. Гостям всех номеров предоставляются полотенца и постельное белье.
В отеле «Марко Поло» сервируют завтрак «шведский стол» или плотный английский/ирландский завтрак.
Бонотель 3
Гостиница «Бонотель» расположена в городе Астрахань.
Красивая старинная гостиница представлена из просторных, светлых, комфортных номеров, в которых есть все необходимые удобства: собственная ванная комната, набор полотенец, средства личной гигиены, холодильник, телевизор, беспроводной интернет.
Есть доставка завтрака, еды и напитков. В 647 м находится продуктовый магазин «Михайловский».
В шаговой доступности располагается много достопримечательностей: Астраханский кремль, ТЮЗ, Музей культуры Астрахани, Братский сад, площадь имени Ленина, набережная. Расстояние до жд вокзала — 2,5 км, до аэропорта — 7,1 км.
Азимут 4
"АЗИМУТ Отель Астрахань" (AZIMUT Hotel Astrahan') располагается в центре города, неподалеку от набережной. В числе удобств бесплатная парковка, Wi-Fi, фитнес-центр, настольный теннис, бильярдная, массаж. В каждом номере имеется мебель, телефон, телевизор, спутниковое ТВ, холодильник, мини-бар, кондиционер. Утром накрывается завтрак "Шведский стол". На территории работает ресторан. В конференц-залах можно провести переговоры. В 2 км располагается Этнографический музей, Крымская башня, Успенский собор, Гаупвахта, планетарий, Триумфальная арка, парк. Расстояние до ЖД вокзала — 4 км, а до аэропорта — 9,2 км.
Для размещения доступны комфортабельные номера различной категории. В каждом из них имеется изысканная мебель, телефон, телевизор с плоским экраном, спутниковое телевидение, небольшой холодильник, мини-бар, система кондиционирования. Просторный санузел оснащен качественной сантехникой. Для поддержания чистоты во всех номерах проводится ежедневная уборка.
Каждое утро для постояльцев отеля накрывается завтрак по системе "Шведский стол". На территории отеля работает уютный ресторан, где можно отведать вкуснейшие блюда русской и европейской кухни. Также можно воспользоваться услугой доставки еды и напитков в номер. В лобби-баре гости могут приятно провести время за чтением интересной книги, заказать любимые напитки и закуски. Для того, чтобы киносеанс в летнем кинотеатре был еще приятней, в баре можно приобрести попкорн, закуски и напитки.
В отеле созданы все условия для делового общения. В просторных конференц-зала "Санкт-Петербург","Сочи" и "Москва" можно провести семинар, форум, презентацию, совещание, переговоры. Зал может быть оснащен компьютером, флипчартом, экраном, доской, мультимедиа-проектором, телевизором, звуковой системой, DVD проигрывателем, микрофонами и лекционными зонами. Сотрудники помогут организовать мероприятие и предоставят необходимое мультимедийное оборудование.
В пределах двух километров располагается Этнографический музей, Крымская башня, Успенский собор, Гаупвахта, планетарий, Триумфальная арка, парк Дружба. Расстояние до железнодорожного вокзала составит 3,3 км, а до аэропорта 9,2 км.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание, указанное в программе
- Питание, указанное в программе
- Экскурсионное обслуживание
- Трансфер по программе
- Сопровождение группы
- Услуги гида
- Входные билеты
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до Волгограда и обратно из Астрахани
- Питание, не указанное в программе тура
- Дополнительные экскурсии
- Личные расходы
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
В степях всегда дуют ветра, поэтому обязательно возьмите с собой ветрозащитную одежду.
Не забудьте взять солнцезащитный крем, минимальная защита SPF 20-30, а возможно и SPF 50 все зависит от вашего фототипа.
С целью предотвращения укуса клеща при выездах в степь обувь должна быть закрытая, а брюки заправлены в носки.
Правила пребывания на территории заповедника
- Строго придерживаться указанного маршрута;
- Не засорять маршрут, весь мусор выносить с тропы;
- Не собирать цветы;
- Не повреждать аншлаги;
- Не разводить костры и не оставаться на ночлег в непредусмотренных для этого местах;
- Требования к режиму пребывания соответствует общим требованиям соблюдения техники безопасности и на ООПТ.
Включена ли страховка в стоимость тура?
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Когда и сколько длится?
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