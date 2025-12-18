Увлекательное путешествие познакомит Вас с Элистой, традиционной кухней, традициями и фольклором, раскроет исторические тайны Астрахани и проведет по красивейшему Астраханскому кремлю, а после оставит незабываемые впечатления от природных чудес Кавказских гор.
Программа тура по дням
Прибытие. Дегустация блюд традиционной кухни, прогулки по Элисте
14:50 Прилет в аэропорт г. Элиста.
15:20 Встреча с гидом в аэропорту г. Элиста.
15:30 Выезд в г. Элиста.
16:00 Заселение в гостиницу Элиста 3*.
16:30 Поздний обед в кафе «Калмыцкая кухня № 1» — входит в стоимость.
Меню: калмыцкая кухня, под запрос — европейская кухня.
Формат — дегустация блюд традиционной национальной кухни.
Предлагается первое знакомство с яркой и богатой кухней региона, которая славится своими ароматными и вкусными блюдами, основанными на самых свежих ингредиентах местного производства.
Дегустация также позволяет определить вкусовые предпочтения определенной группы туристов, с учетом ее результатов формируется дальнейшее меню в рамках программы тура
17:30 Экскурсионная программа «Прогулки по Элисте».
В Элисте огромное количество парков, скверов и газонов. Если учесть, что эта буйная растительность находится в зоне полупустынь, можно представить, сколько сил и трудов уходит на поддержание Элисты в вечнозеленом состоянии.
Пешеходная экскурсия по центру города с осмотром ротонды «Пагода семи дней», где установлен самый большой молитвенный барабан в Европе — кюрде, скульптурных композиций, статуи Будды Шакьямуни, Алтн Босх — Золотых ворот Алтн Босх, выполненных в традициях буддийской архитектуры: воздушные строения, присутствие золотого, красного, белого цветов, изогнутые кверху крыши построек.
Вдоль Алтн Босх протянулась история жизни калмыцкого народа, которую художник Николай Борисов уложил в 28 картин.
18:30 Мемориальный комплекс «Исход и Возвращение» — один их самых интересных памятников, в Элисте. Его создал Эрнст Неизвестный.
Памятник посвящен депортации и последующему возвращению калмыков. Тяжелое место, но посетить советуем.
20:00 Ужин в мясном кафе/ ресторане — оплата самостоятельно на месте по меню.
Одинокий тополь, Национальный музей ИМ.Н.Н. Пальмова, Центральный хурул, Музей кочевых народов
Завтрак в отеле — входит в стоимость.
09:00 Выезд к «Одинокому тополю».
09:30 Природный памятник местного значения «Одинокий тополь» — этот тополь у калмыков-буддистов считается священным деревом.
Его окружают восемь буддийских ступ. Ежегодно здесь совершают большой молебен монахи из Центрального хурула.
11:00 Национальный музей им. Н. Н. Пальмова. В экспозиционных залах подробно представлена история, этнография, культура калмыцкого народа, предметы буддийского культа и старокалмыцкого искусства, а также современное изобразительное искусство Калмыкии.
13:00 Обед в кафе «Времена года» — входит в стоимость.
14:30 Посещение Центрального хурула «Золотая обитель Будды Шакьямуни» — внешний и внутренний осмотр храма с экскурсоводом.
Хурул «Золотая обитель Будды Шакьямуни» — крупнейший буддийский храм Республики Калмыкия, и один из крупнейших в Европе.
Экскурсия по Хурулу: дуган, музей.
При обходе алтаря можно положить монеты. Будет считаться подношением.
16:00 Музей кочевых народов.
Знакомство с традиционным кочевым жилищем, бытом, традициями и обрядами калмыцкого народа. В интерактивном музее можно сделать фотосессию в национальных костюмах (около 60 костюмов), пострелять из лука, научиться разгадывать уникальные калмыцкие головоломки, научиться завязывать калмыцкий узел.
Знакомство с калмыцкой, монгольской музыкальной культурой. Туристы услышат звучание народных музыкальных инструментов и популярные калмыцкие народные песни в исполнении профессионального музыканта и певицы.
В музее также проводятся мастер-классы по калмыцкому танцу. Программа включает также чаепитие. Туристов ожидают дегустации традиционного калмыцкого чая с борцоками, национальных кисломолочных напитков чигяна и кумыса.
Презентация Тодо Бичг — старо-калмыцкой письменности, созданной в 1648 году ойратским ученым и просветителем Зая-Пандитой.
Музей кочевых народов в г Элиста — единственное место в России, где можно заказать именной оберег на старокалмыцком вертикальном письме (в Бурятии пишут на старомонгольском письме).
Мастер-каллиграф пишет индивидуальные благопожелания вертикальным древним письмом.
Обычно туристы заказывают свое имя, или имя того, кому он делает оберег-подарок, и пожелания, самые сокровенные мысли, мечты можно переложить на древнее буддийское письмо, повесить на видное место в своем жилище на северо-восточной стороне, там, где циркулирует много энергии, и ваши мечты будут сбываться.
Каждая буква имени человека имеет силу звука, это неотъемлемая часть его физической сути.
Можно сделать предварительный заказ. К вашему приезду мастер подготовит и вручит вам ваш именной оберег.
18:00 Свободный вечер, ужин самостоятельно.
Маршрут «Страна Бумба», посещение буддийского храма г. Лагань, статуя Будды Майтрейи
Завтрак в отеле — входит в стоимость.
09:00 Выезжаем в п. Адык — 150 км.
10:30 Маршрут «Страна Бумба» (2 часа):
- посещение единственной в Европе пустыни,;
- соленого Розового озера;
- горящего источника.
12:30 Посещение этностана «Адык — страна Бумба», аутентичная калмыцкая кибитка, фото в национальных калмыцких нарядах, мастер-класс разгадывание калмыцкой головоломки НЯЯРИН ЩИНЖ, метание аркана, завязывание калмыцкого узла.
13:30 Обед в п. Адык — входит в стоимость.
14:30 Выезд в г. Лагань — 178 км.
16:30 Посещение буддийского храма г. Лагань, поклонение Будде Майтрейя — Будде Грядущего времени.
Поклонение статуе Будды Майтрейи — Будды будущего времени, единственной статуи в России и в Европе.
Особая сакральность Майтрейи заключается также в том, что внутрь скульптуры заложены особо ценные для буддистов реликвии и субстанции.
Возможно, поэтому статуя стала священной и принялась мироточить? Очевидцы говорят, что сначала жидкость с нее капала, а потом заструилась, и никто не может дать объяснения этому чуду.
17:30 Выезд в г. Астрахань — 118 км.
19:30 Заселение в отель 3* г. Астрахань.
Отдых.
Обзорная экскурсия по Астрахани, экспозиция «Золото Сарматов»
Завтрак в отеле — входит в стоимость.
09:00 Обзорная экскурсия по городу — 2 часа.
Практически вся центральная часть города сохранила свою застройку с XIX века, что делает обзорную экскурсию по Астрахани особенно увлекательной, подобной путешествию на машине времени.
Вы посетите такие старые районы Астрахани как Белый город, Коса, Селения, Стрелка, Эллинг и другие.
Главное украшение города и неизменный объект посещения туристов — уникальный архитектурный ансамбль, памятник военно-инженерного искусства второй половины XVI века — Астраханский кремль.
Вас ждут красивые центральные улицы города и прогулка по Белому городу. Это старейший район русской Астрахани с кремлем, который без преувеличения можно назвать музеем под открытым небом.
Вы прогуляетесь по Площади Ленина, увидите Лебединое озеро, триумфальную арку и аллею славы героев земли Астраханской, полюбуетесь величественным памятником императору Петру I, пройдетесь по Петровской набережной с видом на Волгу и увидите старинные дома на одной из старейших Астраханских улиц.
12:00 Обед в кафе г. Астрахань — входит в стоимость.
13:00 Экспозиция «Золото Сарматов» — 1 час (областной краеведческий музей), самая уникальная коллекция региона.
Вблизи села Никольское под Астраханью в гробнице сарматского правителя обнаружили множество предметов из золота. Захоронение и золотой клад датируются отрезком времени с IV столетия до нашей эры по IV столетие от Рождества Христова.
При раскопках курганного могильника, названного «Богомольные пески», археологи извлекли из земли множество артефактов. Было найдено снаряжение, конская сбруя в золотых украшениях, ритуальный предмет в виде верблюжьей головы, бляшки для палантина, ременные пряжки и кинжал.
14:00 Выезд в г. Махачкала — 376 км.
19:00 Заселение в гостиницу Amg Махачкала.
Свободный вечер.
Сулакский каньон, бархан Сары-Кум
Завтрак — входит в стоимость.
10:00 Выезд в Сулакский каньон.
11:00 Большой Сулакский каньон — природная жемчужина Дагестана. Это ущелье — самое глубокое в Европе и одно из наиболее впечатляющих на планете! Поэтому неудивительно, что его посещают тысячи туристов ежегодно.
13:00 Обед — входит в стоимость.
15:00 Бархан Сары-кум.
Далеко не все, кто был в Дагестане и, в частности, Махачкале, знают об этой достопримечательности. Между тем, бархан Сары-Кум существует на территории государства сотни тысяч лет.
Кстати, эту громадную дюну также называют пустыня в Дагестане. Правда, по сравнению с другими песчаными областями планеты ее площадь довольно незначительна — всего 1 175 га. Но для бархана это невероятно много!
Свободный вечер.
Заселение в гостевые дома в горах.
Ужин — входит в стоимость.
Ирганайское водохранилище, водопад Тобот и Хунзахское плато, Каменная чаша
Завтрак — входит в стоимость.
10:00 Ирганайское водохранилище в Дагестане знают все — и местные жители, и туристы. Путешественники сюда приезжают полюбоваться на рукотворное чудо со смотровой площадки или непосредственно с берега.
Огромный искусственный водоем окружают высокие горы, покрытые травами, кустами, а иногда абсолютно голые. Соответственно, Ирганайское водохранилище находится на высоте 547 м над уровнем моря.
Пейзажи здесь местами открываются совершенно инопланетные! Красновато-бурые скалы создают полноценную иллюзию присутствия в какой-либо пустынной и дикой марсианской локации.
По желанию, за доп. плату – катание на сапбордах.
12:00 Хунзахское плато — природное чудо, которым восхищаются как местные жители, так и туристы. Оно находится на высоте почти 2 км и обрывается глубочайшим каньоном.
На плато располагаются древние аулы и заливные луга, а с его обрывов стекают серебряные водопады. Также здесь бурлит река под названием Тобот. Аналогичное наименование имеет и водопад, образованный ею.
На Хунзахском плато возвышается величественная крепость времён Кавказской войны.
13:30 Обед — входит в стоимость.
15:00 Водопад Тобот и Хунзахское плато — две практически неразрывных достопримечательности, поскольку они тесно связаны территориально.
В километре от водопада находится известная деревня Хунзах. В ауле проживает около 4000 жителей-аварцев. Кстати, ныне неприметная деревня ранее являлась столицей великого феодального государства — Аварского ханства.
16:30 Каменная чаша — эта достопримечательность находится неподалеку от аула Матлас в Республике Дагестан. Обычно экскурсии в этот район следуют на Ханский водопад, но при этом обязательно затрагивают Каменную Чашу.
Хотя с первого взгляда её увидеть невозможно — она спрятана во чреве горы.
Место очень необычное — сюда редко заглядывает солнце, а если идёт дождь, то земля внутри каменной чаши надолго остается мокрой и вязкой. И, тем не менее, туристов сюда тянет, как магнитом.
Каменная чаша Матлас в Дагестане — это небольшая галерея внутри скалы. Чтобы попасть в неё, нужно пройти по крайне узкому коридорчику.
За ним открывается система из небольших залов, где вместо потолка над путешественниками простирается лазурное небо Дагестана, украшенное хлопковыми облаками.
Свободный вечер.
Ужин — входит в стоимость.
Гунибская крепость, Салтинский водопад, Гамсутль
Завтрак — входит в стоимость.
Выселение.
10:00 Гунибская крепость — для чего люди во все времена строили крепости? Разумеется, для защиты от врагов, которые то и дело пытались нарушить границы отдельных населенных пунктов, а то и целых стран.
Гунибская крепость в Дагестане не исключение, она тоже предназначалась для защиты края. Кроме того, некоторое время это место служило пристанищем легендарному имаму Шамилю, который скрывался за крепкими стенами горной страны от недоброжелателей.
Эта цитадель видела много крови, ведь у её подножья разворачивались события Кавказской войны. Даже сейчас, когда от крепости немногое осталось, она внушает благоговейный трепет!
11:00 Салтинский водопад находится в Гунибском районе, в окрестностях деревни Салта. Туристы, все, как один, утверждают — это настоящее чудо природы!
Поток появился благодаря Салтинке — маленькой речушке, которая даже не на всех картах обозначена. Этот незначительный по объему и размеру водоём проходит тернистый путь: некоторое время он течёт по горам, потом спускается в глубокий каньон, а неподалеку от деревни Салта внезапно ныряет в одноименную теснину.
12:30 Обед — входит в стоимость.
15:00 Гамсутль — деревня-призрак в горах находится относительно недалеко от цивилизации, но, когда путешественник приезжает сюда, этого абсолютно не чувствуется.
Здесь стоит потрясающая тишина, какая-то звенящая и почти неправдоподобная. Только дикие голуби, галки да куропатки летают над опустевшими каменными домами, а ещё летом шумят луговые травы — в воздухе терпко пахнет шалфеем, чабрецом, горным клевером и люцерной. Словом, идеальное место для созерцания первозданной природы.
17:00 Выезд в аэропорт г. Махачкала.
Ночной вылет.
Конец программы.
Проживание
Тур предусматривает проживание в отелях и гостевых домах Элисты, Астрахани и Махачкалы (двухместное размещение).
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размера группы, руб:
|Размер группы
|Стоимость
|4 человека
|96 300
|6 человек
|82 600
|8 человек
|75 500
|10 человек
|71 250
|12 человек
|67 500
|14 человек
|65 250
|16 человек
|62 700
Варианты проживания
Отель «Элиста» 3
Отель «Элиста» расположен в Элисте, в 600 м от центра Элисты. К услугам гостей бар, частная парковка и терраса. При отеле работает ресторан и круглосуточная стойка регистрации. Доступен бесплатный Wi-Fi.
Во всех номерах есть кондиционер, телевизор с плоским экраном и спутниковыми каналами, письменный стол, холодильник, чайник, а также душ и бесплатные туалетно-косметические принадлежности. В некоторых номерах установлен сейф. В распоряжении гостей собственная ванная комната и шкаф в каждом номере. Все номера отеля «Элиста» укомплектованы полотенцами и постельным бельем. В номерах нет фена, но его можно попросить на стойке регистрации.
Ежедневно сервируется континентальный завтрак.
Отель 3* в Астрахани
Проживание в отеле в г. Астрахани.
Отель «AMG», г. Махачкала
Отель находится в советском районе города Махачкала, недалеко от «Северного» автовокзала — 490 метров.
Номера оборудованы кондиционером, телевизором и собственной ванной комнатой с чистыми полотенцами и косметическими принадлежностями. Гости могут воспользоваться стиральной машиной и сушилкой.
В отеле имеется кафе, в котором накрывают континентальный завтрак. В номерах есть холодильник и небольшой набор посуды. Через 170 метров расположено кафе «Центр на углях».
К услугам постояльцев несколько бильярдных столов. Каспийское море в 8 километрах от отеля, недалеко находится «Мечеть имени Абубакра Сиддика» - 540 метров. До железнодорожного вокзала 8 километров, до аэропорта «Махачкала» 31 километр.
Гостевой дом
Проживание в гостевом доме в горах.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание в отелях и гостевых домах
- Экскурсионная программа
- Входные билеты по программе
- Питание по программе (в Элисте включены завтраки и обеды, в Махачкале - завтраки, обеды и ужины)
- Все трансферы по программе
- Услуги гида
- Вода по 1,5 литра в день на 1 человека
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до г. Элисты и обратно
- Питание, не указанное в программе тура
- Личные расходы
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
В степях всегда дуют ветра, поэтому обязательно возьмите с собой ветрозащитную одежду.
Не забудьте взять солнцезащитный крем, минимальная защита SPF 20-30, а возможно и SPF 50 все зависит от вашего фототипа.
С целью предотвращения укуса клеща при выездах в степь обувь должна быть закрытая, а брюки заправлены в носки.
Что нужно знать при посещении хурула?
Вход в хурул вход СТРОГО без обуви (иначе не пустят). Дополнительно возьмите носочки, босиком тоже нельзя в храм. Желательно взять пакеты для обуви (можно взять с собой в хурул, чтобы обувь не потерялась и долго не искать на выходе). Вход без головного убора.
Входят ли авиа- и ж/д билеты в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.