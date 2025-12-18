2 день

Одинокий тополь, Национальный музей ИМ.Н.Н. Пальмова, Центральный хурул, Музей кочевых народов

Завтрак в отеле — входит в стоимость.

09:00 Выезд к «Одинокому тополю».

09:30 Природный памятник местного значения «Одинокий тополь» — этот тополь у калмыков-буддистов считается священным деревом.

Его окружают восемь буддийских ступ. Ежегодно здесь совершают большой молебен монахи из Центрального хурула.

11:00 Национальный музей им. Н. Н. Пальмова. В экспозиционных залах подробно представлена история, этнография, культура калмыцкого народа, предметы буддийского культа и старокалмыцкого искусства, а также современное изобразительное искусство Калмыкии.

13:00 Обед в кафе «Времена года» — входит в стоимость.

14:30 Посещение Центрального хурула «Золотая обитель Будды Шакьямуни» — внешний и внутренний осмотр храма с экскурсоводом.

Хурул «Золотая обитель Будды Шакьямуни» — крупнейший буддийский храм Республики Калмыкия, и один из крупнейших в Европе.

Экскурсия по Хурулу: дуган, музей.

При обходе алтаря можно положить монеты. Будет считаться подношением.

16:00 Музей кочевых народов.

Знакомство с традиционным кочевым жилищем, бытом, традициями и обрядами калмыцкого народа. В интерактивном музее можно сделать фотосессию в национальных костюмах (около 60 костюмов), пострелять из лука, научиться разгадывать уникальные калмыцкие головоломки, научиться завязывать калмыцкий узел.

Знакомство с калмыцкой, монгольской музыкальной культурой. Туристы услышат звучание народных музыкальных инструментов и популярные калмыцкие народные песни в исполнении профессионального музыканта и певицы.

В музее также проводятся мастер-классы по калмыцкому танцу. Программа включает также чаепитие. Туристов ожидают дегустации традиционного калмыцкого чая с борцоками, национальных кисломолочных напитков чигяна и кумыса.

Презентация Тодо Бичг — старо-калмыцкой письменности, созданной в 1648 году ойратским ученым и просветителем Зая-Пандитой.

Музей кочевых народов в г Элиста — единственное место в России, где можно заказать именной оберег на старокалмыцком вертикальном письме (в Бурятии пишут на старомонгольском письме).

Мастер-каллиграф пишет индивидуальные благопожелания вертикальным древним письмом.

Обычно туристы заказывают свое имя, или имя того, кому он делает оберег-подарок, и пожелания, самые сокровенные мысли, мечты можно переложить на древнее буддийское письмо, повесить на видное место в своем жилище на северо-восточной стороне, там, где циркулирует много энергии, и ваши мечты будут сбываться.

Каждая буква имени человека имеет силу звука, это неотъемлемая часть его физической сути.

Можно сделать предварительный заказ. К вашему приезду мастер подготовит и вручит вам ваш именной оберег.

18:00 Свободный вечер, ужин самостоятельно.

