А затем Вы отправитесь на Каспийское море в прекрасный Дагестан! Целый день Вы будете купаться и загорать на золотистом пляже.
А после отдыха у моря Вас ждут захватывающие виды Сулакского каньона и Чиркейского водохранилища, а также тайны древнего Дербента.
июл
июл
авг
авг
Что вас ожидает:
Программа тура по дням
Обзорная экскурсия по Астрахани. Краеведческий музей
Прибытие в Астрахань. Групповой трансфер в отель.
13:00 Комплексный обед в кафе города.
После обеда экскурсионная программа начинается со старейшего из региональных музеев России.
В экспозициях Краеведческого музея отражена история, природа, культура и самобытность Астраханского края. Астрахань издавна славится своими рыбными ресурсами, о разнообразии которых рассказывает выставочный зал «Рыбы каспийского бассейна».
Кроме того, Вы сможете посетить самую уникальную и таинственную экспозицию музея — «Золото сарматов», в коллекции, в которой представлены артефакты, аналогов которым нет ни в одном каталоге мира.
Программа пребывания продолжается с обзорной экскурсии по городу Астрахани.
Экскурсионная прогулка включает посещение самых живописных мест города Астрахани: Центральной набережной реки Волга, а также главных улиц города, на которых расположены старинные купеческие особняки, большинство из которых прекрасно сохранились до наших дней, осмотр территории одного из крупнейших театров Европы — Астраханского театра оперы и балета.
Кроме того, в рамках обзорной экскурсии у Вас будет возможность окунуться в историю древнего многонационального торгового города, посетив иранское и армянское подворье.
Жемчужиной данной экскурсии, безусловно, является посещение Астраханского кремля, одного из 12 сохранившихся кремлей России.
18:00-18:30 Окончание экскурсионной программы.
Трансфер в гостиницу.
Размещение в отеле.
Свободное время.
После заселения у Вас будет возможность самостоятельно прогуляться по городу, либо совершить водную прогулку:
- по Волге на трамвайчике (поездка займет чуть больше часа, стоимость от 650 руб. /чел.);
- по городским каналам на тримаране (водная экскурсия длится 1 час, стоимость от 500 руб. /чел., доступно по предварительной записи).
Дельта Волги
Завтрак в гостинице.
08:30-09:00 Начинается невероятное путешествие в дельту реки Волги, в ходе которого во всей красе предстанут степные ландшафты Астраханской области и крупнейшая дельта Европы.
По прибытии на базу отдыха, расположенную в раскатной части дельты, начинается водная экскурсия, на которой у Вас будет возможность поближе познакомиться с природой Астраханского края, увидеть живописные пейзажи, а также обитателей Волжской дельты (только птиц насчитывается более 300 видов, более 100 из которых занесены в Красные книги различных уровней!).
Самые внимательные смогут увидеть орлана белохвоста, посчитать количество разновидностей цапель и загадать желание на плещущуюся рыбу.
В июле и августе на каспийских раскатах начинается период цветения лотосов и именно в этот момент дельта превращается в один из самых уникальных уголков мира, ведь такой акватории покрытия лотосами больше нет нигде, а лотосовые поля достигают 5000 гектаров!
После возвращения на базу отдыха Вас ждет комплексный обед с элементами традиционной астраханской кухни.
В свободное время на территории базы отдыха для всех желающих доступны бассейн и зона отдыха.
17:00 Прибытие в Астрахань.
Окончание экскурсионной программы.
Свободное время.
Астраханский биосферный заповедник
Завтрак в гостинице. Освобождение номеров.
09:00 Отправление в Астраханский биосферный заповедник.
Дорога до заповедника занимает 1,5-2 часа с учетом паромной переправы, однако благодаря интересной путевой информации от гида время летит незаметно.
Астраханский биосферный заповедник один из уникальных уголков природы, где сохранились нетронутые человеком места обитания редких животных, птиц и растений.
Это настоящий рай для ученых, орнитологов и просто любителей природы, тишины и гармонии. Ну и, конечно же, заповедник — это самая большая акватория распространения лотосов на нашей планете.
После приезда в заповедник Вы отправляетесь на экскурсию по экологической тропе «Обретенная дельта», продолжительной которой составляет 2 часа: 1 час на лодках и 1 час пешеходная по тропе.
Маршрут проходит через два участка тропы по деревянным помостам и завершается на двухъярусной смотровой площадке, расположенной около живописных зарослей лотосов.
Во время прогулки по экотропе Вас сопровождает гид, который расскажет об уникальной флоре и фауне Волжской дельты и обратит внимание на ее особых обитателей.
Во время экскурсионного обслуживания предусмотрен комплексный обед на территории заповедника.
15:30-16:00 Прибытие в Астрахань.
Организованные трансферы в отель.
Время в пути указано ориентировочное, зависит от работы и загруженности паромов!
21:30-22:30 Организованный трансфер от гостиницы к месту сбора и отправления на Каспийское море.
22:00-23:00 Ориентировочное время отправления (местное время).
Ночной переезд туристическим автобусом.
Каспийское море и Дербент
07:00 Прибытие в небольшой поселок на берегу Каспийского моря — Избербаш. Время прибытия указано ориентировочное!
Важно! 14:00 Расчетный час в отеле пос. Избербаш, однако можно оставить вещи у администратора или в автобусе и прогуляться до колоритного рынка или отправиться на пляж купаться и загорать на берегу Каспийского моря.
За доп. плату можно позавтракать в кафе гостиницы (ориентировочная стоимость — от 300 руб. /чел.).
Обращаем внимание, что в Республике Дагестан московское время!
Наиболее посещаемым местом курорта является Центральный пляж.
Его длина доходит до 3 км, а ширина достигает 200 м. Береговая линия покрыта мелким песком, смешанным с ракушками, редкой галькой и сглаженными водой осколками камней.
Пляж окружён живописными грядами, в некоторых местах они выступают в море, исполняя роль волнорезов. Пляж идеально подходит для отдыха с детьми. Здесь есть места мелководья, дно пологое, без острых камней.
Инфраструктура пляжа включает в себя кабинки для переодевания, теневые навесы, душевые, лежаки и парковку. Местные женщины купаются в длинных платьях, однако к туристкам в купальниках здесь привыкли, они не привлекают внимание.
Центральный пляж города Избербаш содержится в чистоте и постепенно развивается, дополняя инфраструктуру новыми удобствами и развлечениями.
Обед самостоятельно в кафе гостиницы.
13:00 Отправление в Дербент.
Посещение Цитадели Нарын-Кала (за доп. плату от 400 рублей).
Эта экскурсия ознакомит вас с историей строительства в V-VIвв. н. э. иранскими царями из династии Сасанидов Дербентского оборонительного комплекса из камня — цитадели «Нарын-Кала», единственного в нашей стране крупного фортификационного памятника, дошедшего из VI века в столь великолепной сохранности.
Вы ознакомитесь с уникальной системой водоснабжения крепости и города, с развалинами Ханского дворца — одного из самых крупных архитектурных комплексов цитадели, возведенного во второй половине XVIII в. (в 1768 г.) властительным правителем Восточного Кавказа Фет-Алиханом Кубинским, с подземными тюрьмами, ханской баней.
Прогулка по Старому городу.
Мечеть Джума (внешний осмотр).
В комплекс памятника входят непосредственно мечеть, ограда с восточными и северными воротами, медресе. Это одна из старейших мечетей не только на территории современной России.
Посещение главного фонтана в Дербенте.
Фонтан в Дербенте — самый большой мультимедийный фонтан в России, который выпускает в небо более 2 тысяч струй воды высотой до 30 метров.
Он расположен в обновленном парке имени Низами Гянджеви между улицами Гейдара Алиева, Пашабекова и Гагарина. С момента открытия парк стал центром притяжения местных жителей и туристов и одной из главных достопримечательностей города.
Сувенирная лавка и покупка продукции.
Трансфер в Избербаш.
Прибытие в Избербаш.
Заселение в отель.
Отдых на берегу Каспийского моря.
Ужин самостоятельно.
Время указано ориентировочно.
Свободный день или экскурсия в Гуниб за доп. плату
Самостоятельный завтрак в кафе гостиницы.
Свободный день для пляжного отдыха.
Центральный пляж города Избербаш содержится в чистоте и постепенно развивается, дополняя инфраструктуру новыми удобствами и развлечениями.
Вы можете отдохнуть на Каспийском море.
Курорт подходит для отдыха всей семьёй: здесь тихо, пляжи просторные, а вода в море очень чистая. На обустроенных участках пляжа есть базовая инфраструктура для отдыхающих: кабинки, туалеты, аренда шезлонгов, кафе и столовые.
За дополнительную плату предлагаем Вам поехать на экскурсию в Гуниб (3000 руб. /чел., 7 часов). Бронируется заранее, и состоится при группе от 10 чел. (оплачивается по факту на месте).
Это горное поселение с шикарными смотровыми площадками. По пути гид расскажет о местной культуре, традициях.
Вас ждет смотровая площадка на самой высокой точке Гуниба. Дагестан — это, прежде всего, горный край, и виды здесь открываются поистине завораживающие.
На территории Гунибского района в Средние века (с 12 века) располагалось знаменитое андалальское вольное общество, имевшее одно из самых справедливых и демократичных политических устройств на то время, в которое входили почти все селения района.
На территории района расположено более 300 памятников истории, культуры и архитектуры, охватывающих период истории от 10 тыс. лет до нашей эры до 20 века
И недаром даже великий русский художник Иван Айвазовский увековечил Гуниб на своем полотне. Рисовал свою картину Айвазовский с высоты соседнего Кегерского плато.
Вы увидите:
- Салтинскую теснину;
- Царскую поляну;
- Гунибскую крепость;
- мемориальный комплекс «Белые Журавли»;
- пейзаж со смотровой площадки на Гунибское плато.
Обед за дополнительную плату — 850 рублей.
Сулакский каньон, комплекс «Нокъо» за доп. плату
Самостоятельный завтрак в гостинице (за доп. плату).
Освобождение номеров, вещи помещаются в автобус.
Возьмите с собой перекус в дорогу. По программе будет поздний обед.
08:00 Сбор группы и отправление на экскурсию в удивительно красивый уголок природы, в один из самых глубоких каньонов в мире и глубочайший в Европе Сулакский каньон.
Отправление на Сулакский каньон.
10:30-15:00 Пребывание на Сулакском каньоне (в дороге 1,5 часа).
Сулакский каньон — одна из самых ярких и захватывающих природных достопримечательностей Дагестана. Он протянулся на десятки километров к северу от Гимринского хребта, где берет свое начало река Сулак.
Когда-то ее воды будто источили прочные горные породы, отделив Гимринский и Салатавский хребты друг от друга, между ними образовалось величественное ущелье.
Ученые и туристы небезосновательно сравнивают его со знаменитым Гранд-каньоном штата Колорадо. Существенно уступая ему в длине, Сулакский каньон чуть глубже Колорадского и уж точно не менее живописен.
Катание на лодке по желанию (Чиркейское водохранилище/река Сулак: за доп. плату — от 1500 рублей).
Отправление на Форелевое хозяйство Янтарное.
Уникальное инновационное рыбоводное предприятие Янтарное расположено на берегу реки Сулак возле Кизилюрта. Это настоящий оазис с парками, домиками, беседками для отдыха, этнозонами и вольерами с животными.
16:00-17:00 Прибытие, время на обед (за доп. плату, от 850 рублей).
Посещение комплекса «Нокъо», который объединяет три пещеры (входной билет за доп. плату — от 700 руб.)
Одна расположена на левом берегу реки Сулак и две — на правом.
Общая длина лабиринтов — несколько сот метров.
Соединяются пещеры подвесным мостом, который оборудован в 60 метрах над водой. По обе стороны мостового перехода находятся смотровые площадки, где можно сделать фото на память.
Главным экстремальным развлечением комплекса является 250-метровый скоростной спуск по ущелью на стальном канате.
18:00-19:00 Сбор группы и выезд автобусов в Астрахань.
Ночной переезд туристическим автобусом в Астрахань.
По предварительной договоренности можно заказать трансфер в аэропорт г. Махачкала (дорога до аэропорта — 1,5 часа).
Завершение тура в Астрахани
Раннее прибытие в Астрахань.
Приезд в Астрахань ориентировочно в диапазоне 5-7 утра.
Время в программе указано ориентировочное.
Самостоятельный трансфер в аэропорт и на ж/д вокзал.
Проживание
Тур предусматривает проживание в гостинице в Астрахани, в пос. Избербаш и 2 ночных переезда на туристическом автобусе.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:
|Гостиница
|2-местное
|1-местное
|Доп. место
|«Волга-Волга» 3* (завтрак континентальный)
|39500
|48350
|39500
|«Янтарь» 3* (завтрак континентальный)
|42850
|53400
|41700
|«Космос» 4* (завтрак шведский стол)
|43600
|54700
|42500
|«Азимут» 3* (завтрак шведский стол)
|45100
|58850
|43200
|«Виктория Палас» 4* (завтрак шведский стол)
|51300
|69350
|–
Стоимость дополнительных суток, руб:
|Гостиница
|2-местное
|1-местное
|Доп. место
|«Волга-Волга» 3* (завтрак континентальный)
|1200
|1900
|1200
|«Янтарь» 3*
|2100
|3250
|1800
|«Космос» 4* (завтрак шведский стол)
|2300
|3600
|2000
|«Азимут» 3* (завтрак шведский стол)
|2700
|4700
|2200
|«Виктория Палас» 4* (завтрак шведский стол)
|4350
|7500
|–
Варианты проживания
«Волга-Волга» 3
Гостиничный комплекс "Волга-Волга" расположен в историческом городе Астрахани, в дельте Волги. К услугам гостей сауна, бесплатный Wi-Fi, круглосуточная стойка регистрации и ресторан.
Номера комплекса оформлены в изысканном стиле. В них в вашем распоряжении кондиционер, телевизор, телефон и холодильник. В собственных ванных комнатах предоставляется фен.
В ресторане комплекса "Волга-Волга" подают блюда европейской кухни.
«Космос» 4
Этот отель расположен в центре города Астрахани, рядом с главным железнодорожным вокзалом и автобусным вокзалом. Гостям предлагают современные номера с телевизорами с плоским экраном и звуконепроницаемыми окнами. Обустроена бесплатная парковка. На всей территории предоставляется бесплатный Wi-Fi.
Номера отеля «Космос Астрахань» оформлены в светлых тонах. В распоряжении гостей кондиционер и рабочий стол. В каждом номере предоставляются туалетно-косметические принадлежности, фен и бесплатная бутылка минеральной воды.
«Азимут» 3
Отель Azimut Astrakhan расположен на берегу Волги. К услугам гостей комфортабельные номера с бесплатным Wi-Fi и спутниковым телевидением. Прогулка до исторического центра Астрахани занимает всего 5 минут.
Во всех номерах отеля Astrakhan Azimut установлен холодильник и обустроена собственная ванная комната. Из некоторых номеров открывается вид на Волгу и Астраханский кремль.
Каждое утро в ресторане отеля Azimut сервируют завтрак «шведский стол» с блюдами местной и интернациональной кухни. В уютном лобби SMART Living подают кофе и чай. Вкусные закуски можно приобрести на стойке Grab&Go.
«Виктория Палас» 4
Этот отель с бесплатным Wi-Fi, крытым бассейном и номерами с мини-баром находится в 10 минутах ходьбы от Астраханского кремля и в 300 метрах от берега реки Волги.
Все номера отеля «Виктория Палас» оформлены в элегантном стиле. На полу постелено ковровое покрытие. Ванные комнаты укомплектованы халатами и тапочками.
В ресторане «Европейский» подают блюда европейской и русской кухни. Также при отеле работает летнее кафе на открытом воздухе. В 4 барах, включая пиано-бар и бар «Аква» у бассейна, гостям предложат коктейли и напитки.
На территории отеля «Виктория Палас» обустроены сауна, массажный кабинет и плавательный бассейн с водопадом.
«Янтарь» 3
Гостиница «Янтарь» открыла свои двери в солнечной Астрахани, вблизи главных улиц и достопримечательностей.
Для отдыха предлагаются комфортабельные категории различные по ценовой политике. Каждый номер оформлен в приятной цветовой гамме и гармоничном дизайне, укомплектован удобной кроватью и другой мебелью, техникой и собственной ванной комнатой.
В кафе с одноименным названием посетители могут попробовать недорогие и сытные блюда как национальной, так и европейской кухни.
Комплекс предоставляет услуги по проведению деловых встреч, семинаров, а также любых торжеств.
Расстояние до аэропорта составляет - 9 км, а до железнодорожного вокзала - 1 км. В шаговой доступности есть памятники архитектуры и культурные центры.
Гостиница в пос. Избербаш
Проживание в гостинице пос. Избербаш (номера с удобствами, удаленность от моря от 100-500 м.)
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание в гостинице выбранной категории в Астрахани (номера с удобствами)
- Проживание в гостинице пос. Избербаш (номера с удобствами, удаленность от моря от 100-500 м.)
- Экскурсионное обслуживание по программе (Астраханский кремль, Краеведческий музей (2 экспозиции), услуги базы отдыха, экотропа в Астраханском биосферном заповеднике, Дербент, Сулакский каньон)
- Транспортное обслуживание по программе
- Питание по программе в Астрахани (2 завтрака, 3 обеда)
Что не входит в цену
- Авиа- и ж/д билеты до г. Астрахань и обратно (по предварительной договоренности по окончанию тура можно заказать трансфер в аэропорт г. Махачкала)
- Питание, не указанное в программе или указанное за доп. плату (завтраки в Дагестане – от 300 руб. /завтрак, обеды – от 500 руб. /обед)
- Встреча накануне тура по запросу
- Раннее заселение в гостиницу
- Входной билет в крепость Нарын-Кала – от 300 рублей
- Входной билет на Девичьи башни, мечеть Джума – от 100 рублей
- Прогулка на катере по Сулакскому каньону/Чиркейскому водохранилищу – от 1500 рублей
- Экскурсия в Гуниб – 3000 руб. /чел.
- Посещение пещерного комплекса «Нокъо» – от 700 руб. /чел.
- Дополнительные услуги и развлечения, не входящие в программу, по желанию
- Сувениры
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
Чек лист вещей для экскурсий:
|Обзорная экскурсия по городу
Лотосовые поля
Астраханский биосферный заповедник
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Включена ли страховка в стоимость тура?
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Какая погода в Астрахани?
Климат резко континентальный с ярко выраженной сезонностью. Лето здесь наступает рано (уже в мае можно загорать и даже искупаться) и длится до конца сентября. Астрахань – один их самых солнечных регионов России, количество солнечных дней в году в среднем составляет более 200 дней!
Поэтому, планируя поездку в Астраханскую область, следует не забыть приобрести головные уборы и средства защиты от солнечных ожогов. Обращаем Ваше внимание, что в конце мая – середины июня в Астраханской области активируется мошка – это мелкие надоедливые мушки, доставляющие неудобство своей назойливостью и укусами. Однако не стоит категорично отказываться от отдыха в Астрахани в этот период, защититься от нее прекрасно помогают масло ванили, гвоздики и арабские масляные духи SOFT, которые продаются практические во всех аптеках и магазинах города.
Какие особенности региона?
Астраханская область расположена в уникальном уголке природы: месте, где Волга впадает в Каспийское море. Искупаться в море не получится, т. к. береговая линия на территории Астраханской области отсутствует, зато можно вдоволь наплаваться в теплых водах великой русской реки Волги. Кроме того, это край с богатой историей, пестрым мультинациональным колоритом и разнообразной гастрономией.
В кафе и ресторанах города можно насладиться блюдами местной кухни (обращаем внимание: распитие принесенных спиртных напитков во всех кафе и ресторанах категорически запрещается).
Время +1 МСК. В регионе отсутствует оператор мобильной связи TELE2!
Во отелях можно воспользоваться услугой подключения к wifi бесплатно.
Городской общественный транспорт функционирует с 6.00 до 19.00-20.00 по местному времени. В остальное время можно воспользоваться услугами такси, в регионе работают сервисы Яндекс и Uber, средняя стоимость поездки по городу составляет 150-350 рублей.
Астраханские сувениры.
Самые распространенные сувениры из Астрахани – это, конечно же, рыбные деликатесы и икра. Приобрести рыбную продукцию на любой вкус и кошелек можно на рыбном рынке. Обращаем Ваше внимание, то для вывоза черной икры и ценных пород рыб (осетровые) необходимо иметь при себе чек, подтверждающий покупку (в случае отсутствия чека, продукцию имеют право конфисковать).
Там же продаются и привычные тематические магниты, тарелки и поделки на Астраханскую тематику. Рядом с рыбным рынком располагается гастроном Михайловский, где можно приобрести готовые блюда местной кухни. Также неподалеку располагается магазин «Аквариум», в котором можно купить рыбные снеки, консервы и другие гастрономические специалитеты региона.
Главные достопримечательности и активности.
Астраханский кремль.
Центральный вход в кремль располагается по адресу ул. В. Тредиаковского, 2/14. Вход в кремль свободный, время работы с 7.00 до 21.00.
С мая по сентябрь на территории кремля функционируют выставки.
Театры.
В городе Астрахани функционируют 4 театра: драматический, кукольный, юного зрителя и оперы и балета. Билеты на постановки астраханских театров можно приобрести на сайте www.kassir.ru.
Безусловно жемчужиной театральной жизни города является Астраханский театр оперы и балета, который помимо ярких постановок поражает красотой и масштабами, уникальными интерьерами, выполненными по индивидуальным эскизам, и первым в Астрахани механизмом трансформации зрительного зала.
Прогулки по водным артериям Астрахани являются одним из самых востребованных развлечений гостей города.
С мая по сентябрь можно прокатиться по Волге вокруг о. Городской на речном трамвайчике.
Режим работы и актуальную стоимость билетов можно уточнить по тел. 8(8512)29-79-11.
Кроме того на Центральной Набережной всем желающим предлагаются прогулки на небольших тримаранах и катерах.
Период цветения лотосов ежегодно привлекает туристов в Астраханскую область.
Дельта реки Волги является единственным местом в мире, где располагаются гектары лотосовых полей.
Первые лотосы зацветают уже в середине июля, однако массовое цветение наблюдается в августе и начале сентября.
Во сколько начинается тур и как происходит встреча?
Трансфер входит в стоимость программы, для тех туристов, кто пребывает в день начала программы, а именно рейсами:
Встреча на ж/д вокзале возле памятника В. И. Ленину.
Прибытие поезда № 110 из Санкт-Петербурга 07:22, трансфер в гостиницу.
Встреча в аэропорту – на выходе из зала прилета возле сувенирного киоска.
Прибытие рейсов из Москвы и Санкт-Петербурга до 12:00 (по местному времени).
Возможно, ранее заселение (до расчетного часа) за доп. плату.
Встреча накануне по запросу (за доп. плату).
Время сбора на обзорную экскурсию, для гостей, прибывающих накануне начала тура:
- 12:20 – от отеля Космос, Виктория Палас;
- 12:40 – от гостиницы Волга-Волга;
- 13:00 – от отеля Азимут.
Время указано ориентировочное, возможны корректировки.
На чем будем передвигаться?
Трансферы аэропорт-отель/ ж/д вокзал-отель организованы на легковом автомобиле/минивэне/микроавтобусе, в зависимости от комплектации группы.
Транспорт для экскурсионной группы до 18 человек – микроавтобус (Мерседес);
От 19 человек – автобус на 30/35 мест;
От 28 человек – автобус 50 мест (Ютонг);
Рассадка происходит с начала автобуса и далее, в зависимости от даты бронирования.
В случае, если у туристов возникает вопрос почему они сидят в середине автобуса, а не в начале, мы показываем даты бронирования других заявок.
Менеджер перед посадкой автобус сообщает всем туристам их места, свободной рассадки нет.
Если туристы хотят пересесть, поменяться с другими туристами – это решается в автобусе.