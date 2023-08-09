4 день

Каспийское море и Дербент

07:00 Прибытие в небольшой поселок на берегу Каспийского моря — Избербаш. Время прибытия указано ориентировочное!

Важно! 14:00 Расчетный час в отеле пос. Избербаш, однако можно оставить вещи у администратора или в автобусе и прогуляться до колоритного рынка или отправиться на пляж купаться и загорать на берегу Каспийского моря.

За доп. плату можно позавтракать в кафе гостиницы (ориентировочная стоимость — от 300 руб. /чел.).

Обращаем внимание, что в Республике Дагестан московское время!

Наиболее посещаемым местом курорта является Центральный пляж.

Его длина доходит до 3 км, а ширина достигает 200 м. Береговая линия покрыта мелким песком, смешанным с ракушками, редкой галькой и сглаженными водой осколками камней.

Пляж окружён живописными грядами, в некоторых местах они выступают в море, исполняя роль волнорезов. Пляж идеально подходит для отдыха с детьми. Здесь есть места мелководья, дно пологое, без острых камней.

Инфраструктура пляжа включает в себя кабинки для переодевания, теневые навесы, душевые, лежаки и парковку. Местные женщины купаются в длинных платьях, однако к туристкам в купальниках здесь привыкли, они не привлекают внимание.

Центральный пляж города Избербаш содержится в чистоте и постепенно развивается, дополняя инфраструктуру новыми удобствами и развлечениями.

Обед самостоятельно в кафе гостиницы.

13:00 Отправление в Дербент.

Посещение Цитадели Нарын-Кала (за доп. плату от 400 рублей).

Эта экскурсия ознакомит вас с историей строительства в V-VIвв. н. э. иранскими царями из династии Сасанидов Дербентского оборонительного комплекса из камня — цитадели «Нарын-Кала», единственного в нашей стране крупного фортификационного памятника, дошедшего из VI века в столь великолепной сохранности.

Вы ознакомитесь с уникальной системой водоснабжения крепости и города, с развалинами Ханского дворца — одного из самых крупных архитектурных комплексов цитадели, возведенного во второй половине XVIII в. (в 1768 г.) властительным правителем Восточного Кавказа Фет-Алиханом Кубинским, с подземными тюрьмами, ханской баней.

Прогулка по Старому городу.

Мечеть Джума (внешний осмотр).

В комплекс памятника входят непосредственно мечеть, ограда с восточными и северными воротами, медресе. Это одна из старейших мечетей не только на территории современной России.

Посещение главного фонтана в Дербенте.

Фонтан в Дербенте — самый большой мультимедийный фонтан в России, который выпускает в небо более 2 тысяч струй воды высотой до 30 метров.

Он расположен в обновленном парке имени Низами Гянджеви между улицами Гейдара Алиева, Пашабекова и Гагарина. С момента открытия парк стал центром притяжения местных жителей и туристов и одной из главных достопримечательностей города.

Сувенирная лавка и покупка продукции.

Трансфер в Избербаш.

Прибытие в Избербаш.

Заселение в отель.

Отдых на берегу Каспийского моря.

Ужин самостоятельно.

Время указано ориентировочно.