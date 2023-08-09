Астрахань и Каспийское море

Групповой тур в Астрахани
5
3 отзыва
Насыщенный летний тур познакомит Вас с богатствами Астрахани — ее архитектурой и историей, с красавицей-Волгой и ее природными достопримечательностями.

А затем Вы отправитесь на Каспийское море в прекрасный Дагестан! Целый день Вы будете купаться и загорать на золотистом пляже.

А после отдыха у моря Вас ждут захватывающие виды Сулакского каньона и Чиркейского водохранилища, а также тайны древнего Дербента.
Астрахань и Каспийское море
Астрахань и Каспийское море
Астрахань и Каспийское море
Ближайшие даты:
9
июл
23
июл
6
авг
20
авг

Что вас ожидает:

Жемчужина Астрахани
Жемчужина Астрахани
Посетим Астраханский кремль — один из 12 сохранившихся кремлей России
Обитатели Волжской дельты
Обитатели Волжской дельты
Побываем на дельте Волги, где только птиц насчитывается около 300 видов, более 100 из которых занесены в Красные книги различных уровней
Цветение лотоса
Цветение лотоса
Насладимся тонким ароматом лотосовых полей и искупаемся на одном из островов Волжской дельты
Колоритный Дербент
Колоритный Дербент
Прогуляемся по древним улочкам с тысячелетней историей, посетим знаменитую крепость Нарын-Кала и Дербентский коньячный завод
Головокружительная красота
Головокружительная красота
С высоты птичьего полета увидим один из самых глубоких каньонов в мире и глубочайший в Европе Сулакский каньон
Берег Каспийского моря
Берег Каспийского моря
У нас будет целый день, чтобы отдохнуть на пляже, с удовольствием позагорать и вдоволь накупаться

Программа тура по дням

1 день

Обзорная экскурсия по Астрахани. Краеведческий музей

Прибытие в Астрахань. Групповой трансфер в отель.

13:00 Комплексный обед в кафе города.

После обеда экскурсионная программа начинается со старейшего из региональных музеев России.

В экспозициях Краеведческого музея отражена история, природа, культура и самобытность Астраханского края. Астрахань издавна славится своими рыбными ресурсами, о разнообразии которых рассказывает выставочный зал «Рыбы каспийского бассейна».

Кроме того, Вы сможете посетить самую уникальную и таинственную экспозицию музея — «Золото сарматов», в коллекции, в которой представлены артефакты, аналогов которым нет ни в одном каталоге мира.

Программа пребывания продолжается с обзорной экскурсии по городу Астрахани.

Экскурсионная прогулка включает посещение самых живописных мест города Астрахани: Центральной набережной реки Волга, а также главных улиц города, на которых расположены старинные купеческие особняки, большинство из которых прекрасно сохранились до наших дней, осмотр территории одного из крупнейших театров Европы — Астраханского театра оперы и балета.

Кроме того, в рамках обзорной экскурсии у Вас будет возможность окунуться в историю древнего многонационального торгового города, посетив иранское и армянское подворье.

Жемчужиной данной экскурсии, безусловно, является посещение Астраханского кремля, одного из 12 сохранившихся кремлей России.

18:00-18:30 Окончание экскурсионной программы.

Трансфер в гостиницу.

Размещение в отеле.

Свободное время.

После заселения у Вас будет возможность самостоятельно прогуляться по городу, либо совершить водную прогулку:

  • по Волге на трамвайчике (поездка займет чуть больше часа, стоимость от 650 руб. /чел.);
  • по городским каналам на тримаране (водная экскурсия длится 1 час, стоимость от 500 руб. /чел., доступно по предварительной записи).
Обзорная экскурсия по Астрахани. Краеведческий музейОбзорная экскурсия по Астрахани. Краеведческий музейОбзорная экскурсия по Астрахани. Краеведческий музейОбзорная экскурсия по Астрахани. Краеведческий музей
2 день

Дельта Волги

Завтрак в гостинице.

08:30-09:00 Начинается невероятное путешествие в дельту реки Волги, в ходе которого во всей красе предстанут степные ландшафты Астраханской области и крупнейшая дельта Европы.

По прибытии на базу отдыха, расположенную в раскатной части дельты, начинается водная экскурсия, на которой у Вас будет возможность поближе познакомиться с природой Астраханского края, увидеть живописные пейзажи, а также обитателей Волжской дельты (только птиц насчитывается более 300 видов, более 100 из которых занесены в Красные книги различных уровней!).

Самые внимательные смогут увидеть орлана белохвоста, посчитать количество разновидностей цапель и загадать желание на плещущуюся рыбу.

В июле и августе на каспийских раскатах начинается период цветения лотосов и именно в этот момент дельта превращается в один из самых уникальных уголков мира, ведь такой акватории покрытия лотосами больше нет нигде, а лотосовые поля достигают 5000 гектаров!

После возвращения на базу отдыха Вас ждет комплексный обед с элементами традиционной астраханской кухни.

В свободное время на территории базы отдыха для всех желающих доступны бассейн и зона отдыха.

17:00 Прибытие в Астрахань.

Окончание экскурсионной программы.

Свободное время.

Дельта ВолгиДельта ВолгиДельта ВолгиДельта Волги
3 день

Астраханский биосферный заповедник

Завтрак в гостинице. Освобождение номеров.

09:00 Отправление в Астраханский биосферный заповедник.

Дорога до заповедника занимает 1,5-2 часа с учетом паромной переправы, однако благодаря интересной путевой информации от гида время летит незаметно.

Астраханский биосферный заповедник один из уникальных уголков природы, где сохранились нетронутые человеком места обитания редких животных, птиц и растений.

Это настоящий рай для ученых, орнитологов и просто любителей природы, тишины и гармонии. Ну и, конечно же, заповедник — это самая большая акватория распространения лотосов на нашей планете.

После приезда в заповедник Вы отправляетесь на экскурсию по экологической тропе «Обретенная дельта», продолжительной которой составляет 2 часа: 1 час на лодках и 1 час пешеходная по тропе.

Маршрут проходит через два участка тропы по деревянным помостам и завершается на двухъярусной смотровой площадке, расположенной около живописных зарослей лотосов.

Во время прогулки по экотропе Вас сопровождает гид, который расскажет об уникальной флоре и фауне Волжской дельты и обратит внимание на ее особых обитателей.

Во время экскурсионного обслуживания предусмотрен комплексный обед на территории заповедника.

15:30-16:00 Прибытие в Астрахань.

Организованные трансферы в отель.

Время в пути указано ориентировочное, зависит от работы и загруженности паромов!

21:30-22:30 Организованный трансфер от гостиницы к месту сбора и отправления на Каспийское море.

22:00-23:00 Ориентировочное время отправления (местное время).

Ночной переезд туристическим автобусом.

Астраханский биосферный заповедникАстраханский биосферный заповедникАстраханский биосферный заповедникАстраханский биосферный заповедник
4 день

Каспийское море и Дербент

07:00 Прибытие в небольшой поселок на берегу Каспийского моря — Избербаш. Время прибытия указано ориентировочное!

Важно! 14:00 Расчетный час в отеле пос. Избербаш, однако можно оставить вещи у администратора или в автобусе и прогуляться до колоритного рынка или отправиться на пляж купаться и загорать на берегу Каспийского моря.

За доп. плату можно позавтракать в кафе гостиницы (ориентировочная стоимость — от 300 руб. /чел.).

Обращаем внимание, что в Республике Дагестан московское время!

Наиболее посещаемым местом курорта является Центральный пляж.

Его длина доходит до 3 км, а ширина достигает 200 м. Береговая линия покрыта мелким песком, смешанным с ракушками, редкой галькой и сглаженными водой осколками камней.

Пляж окружён живописными грядами, в некоторых местах они выступают в море, исполняя роль волнорезов. Пляж идеально подходит для отдыха с детьми. Здесь есть места мелководья, дно пологое, без острых камней.

Инфраструктура пляжа включает в себя кабинки для переодевания, теневые навесы, душевые, лежаки и парковку. Местные женщины купаются в длинных платьях, однако к туристкам в купальниках здесь привыкли, они не привлекают внимание.

Центральный пляж города Избербаш содержится в чистоте и постепенно развивается, дополняя инфраструктуру новыми удобствами и развлечениями.

Обед самостоятельно в кафе гостиницы.

13:00 Отправление в Дербент.

Посещение Цитадели Нарын-Кала (за доп. плату от 400 рублей).

Эта экскурсия ознакомит вас с историей строительства в V-VIвв. н. э. иранскими царями из династии Сасанидов Дербентского оборонительного комплекса из камня — цитадели «Нарын-Кала», единственного в нашей стране крупного фортификационного памятника, дошедшего из VI века в столь великолепной сохранности.

Вы ознакомитесь с уникальной системой водоснабжения крепости и города, с развалинами Ханского дворца — одного из самых крупных архитектурных комплексов цитадели, возведенного во второй половине XVIII в. (в 1768 г.) властительным правителем Восточного Кавказа Фет-Алиханом Кубинским, с подземными тюрьмами, ханской баней.

Прогулка по Старому городу.

Мечеть Джума (внешний осмотр).

В комплекс памятника входят непосредственно мечеть, ограда с восточными и северными воротами, медресе. Это одна из старейших мечетей не только на территории современной России.

Посещение главного фонтана в Дербенте.

Фонтан в Дербенте — самый большой мультимедийный фонтан в России, который выпускает в небо более 2 тысяч струй воды высотой до 30 метров.

Он расположен в обновленном парке имени Низами Гянджеви между улицами Гейдара Алиева, Пашабекова и Гагарина. С момента открытия парк стал центром притяжения местных жителей и туристов и одной из главных достопримечательностей города.

Сувенирная лавка и покупка продукции.

Трансфер в Избербаш.

Прибытие в Избербаш.

Заселение в отель.

Отдых на берегу Каспийского моря.

Ужин самостоятельно.

Время указано ориентировочно.

Каспийское море и ДербентКаспийское море и ДербентКаспийское море и ДербентКаспийское море и Дербент
5 день

Свободный день или экскурсия в Гуниб за доп. плату

Самостоятельный завтрак в кафе гостиницы.

Свободный день для пляжного отдыха.

Центральный пляж города Избербаш содержится в чистоте и постепенно развивается, дополняя инфраструктуру новыми удобствами и развлечениями.

Вы можете отдохнуть на Каспийском море.

Курорт подходит для отдыха всей семьёй: здесь тихо, пляжи просторные, а вода в море очень чистая. На обустроенных участках пляжа есть базовая инфраструктура для отдыхающих: кабинки, туалеты, аренда шезлонгов, кафе и столовые.

За дополнительную плату предлагаем Вам поехать на экскурсию в Гуниб (3000 руб. /чел., 7 часов). Бронируется заранее, и состоится при группе от 10 чел. (оплачивается по факту на месте).

Это горное поселение с шикарными смотровыми площадками. По пути гид расскажет о местной культуре, традициях.

Вас ждет смотровая площадка на самой высокой точке Гуниба. Дагестан — это, прежде всего, горный край, и виды здесь открываются поистине завораживающие.

На территории Гунибского района в Средние века (с 12 века) располагалось знаменитое андалальское вольное общество, имевшее одно из самых справедливых и демократичных политических устройств на то время, в которое входили почти все селения района.

На территории района расположено более 300 памятников истории, культуры и архитектуры, охватывающих период истории от 10 тыс. лет до нашей эры до 20 века

И недаром даже великий русский художник Иван Айвазовский увековечил Гуниб на своем полотне. Рисовал свою картину Айвазовский с высоты соседнего Кегерского плато.

Вы увидите:

  • Салтинскую теснину;
  • Царскую поляну;
  • Гунибскую крепость;
  • мемориальный комплекс «Белые Журавли»;
  • пейзаж со смотровой площадки на Гунибское плато.

Обед за дополнительную плату — 850 рублей.

Свободный день или экскурсия в Гуниб за доп. платуСвободный день или экскурсия в Гуниб за доп. платуСвободный день или экскурсия в Гуниб за доп. платуСвободный день или экскурсия в Гуниб за доп. плату
6 день

Сулакский каньон, комплекс «Нокъо» за доп. плату

Самостоятельный завтрак в гостинице (за доп. плату).

Освобождение номеров, вещи помещаются в автобус.

Возьмите с собой перекус в дорогу. По программе будет поздний обед.

08:00 Сбор группы и отправление на экскурсию в удивительно красивый уголок природы, в один из самых глубоких каньонов в мире и глубочайший в Европе Сулакский каньон.

Отправление на Сулакский каньон.

10:30-15:00 Пребывание на Сулакском каньоне (в дороге 1,5 часа).

Сулакский каньон — одна из самых ярких и захватывающих природных достопримечательностей Дагестана. Он протянулся на десятки километров к северу от Гимринского хребта, где берет свое начало река Сулак.

Когда-то ее воды будто источили прочные горные породы, отделив Гимринский и Салатавский хребты друг от друга, между ними образовалось величественное ущелье.

Ученые и туристы небезосновательно сравнивают его со знаменитым Гранд-каньоном штата Колорадо. Существенно уступая ему в длине, Сулакский каньон чуть глубже Колорадского и уж точно не менее живописен.

Катание на лодке по желанию (Чиркейское водохранилище/река Сулак: за доп. плату — от 1500 рублей).

Отправление на Форелевое хозяйство Янтарное.

Уникальное инновационное рыбоводное предприятие Янтарное расположено на берегу реки Сулак возле Кизилюрта. Это настоящий оазис с парками, домиками, беседками для отдыха, этнозонами и вольерами с животными.

16:00-17:00 Прибытие, время на обед (за доп. плату, от 850 рублей).

Посещение комплекса «Нокъо», который объединяет три пещеры (входной билет за доп. плату — от 700 руб.)

Одна расположена на левом берегу реки Сулак и две — на правом.

Общая длина лабиринтов — несколько сот метров.

Соединяются пещеры подвесным мостом, который оборудован в 60 метрах над водой. По обе стороны мостового перехода находятся смотровые площадки, где можно сделать фото на память.

Главным экстремальным развлечением комплекса является 250-метровый скоростной спуск по ущелью на стальном канате.

18:00-19:00 Сбор группы и выезд автобусов в Астрахань.

Ночной переезд туристическим автобусом в Астрахань.

По предварительной договоренности можно заказать трансфер в аэропорт г. Махачкала (дорога до аэропорта — 1,5 часа).

Сулакский каньон, комплекс «Нокъо» за доп. платуСулакский каньон, комплекс «Нокъо» за доп. платуСулакский каньон, комплекс «Нокъо» за доп. платуСулакский каньон, комплекс «Нокъо» за доп. плату
7 день

Завершение тура в Астрахани

Раннее прибытие в Астрахань.

Приезд в Астрахань ориентировочно в диапазоне 5-7 утра.

Время в программе указано ориентировочное.

Самостоятельный трансфер в аэропорт и на ж/д вокзал.

Проживание

Тур предусматривает проживание в гостинице в Астрахани, в пос. Избербаш и 2 ночных переезда на туристическом автобусе.

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:

Гостиница2-местное1-местноеДоп. место
«Волга-Волга» 3* (завтрак континентальный)395004835039500
«Янтарь» 3* (завтрак континентальный)428505340041700
«Космос» 4* (завтрак шведский стол)436005470042500
«Азимут» 3* (завтрак шведский стол)451005885043200
«Виктория Палас» 4* (завтрак шведский стол)5130069350

Стоимость дополнительных суток, руб:

Гостиница2-местное1-местноеДоп. место
«Волга-Волга» 3* (завтрак континентальный)120019001200
«Янтарь» 3*210032501800
«Космос» 4* (завтрак шведский стол)230036002000
«Азимут» 3* (завтрак шведский стол)270047002200
«Виктория Палас» 4* (завтрак шведский стол)43507500

Варианты проживания

«Волга-Волга» 3

3 ночи

Гостиничный комплекс "Волга-Волга" расположен в историческом городе Астрахани, в дельте Волги. К услугам гостей сауна, бесплатный Wi-Fi, круглосуточная стойка регистрации и ресторан.

Номера комплекса оформлены в изысканном стиле. В них в вашем распоряжении кондиционер, телевизор, телефон и холодильник. В собственных ванных комнатах предоставляется фен.

В ресторане комплекса "Волга-Волга" подают блюда европейской кухни.

«Волга-Волга» 3«Волга-Волга» 3«Волга-Волга» 3«Волга-Волга» 3«Волга-Волга» 3«Волга-Волга» 3«Волга-Волга» 3

«Космос» 4

3 ночи

Этот отель расположен в центре города Астрахани, рядом с главным железнодорожным вокзалом и автобусным вокзалом. Гостям предлагают современные номера с телевизорами с плоским экраном и звуконепроницаемыми окнами. Обустроена бесплатная парковка. На всей территории предоставляется бесплатный Wi-Fi.

Номера отеля «Космос Астрахань» оформлены в светлых тонах. В распоряжении гостей кондиционер и рабочий стол. В каждом номере предоставляются туалетно-косметические принадлежности, фен и бесплатная бутылка минеральной воды.

«Космос» 4«Космос» 4«Космос» 4«Космос» 4«Космос» 4«Космос» 4«Космос» 4

«Азимут» 3

3 ночи

Отель Azimut Astrakhan расположен на берегу Волги. К услугам гостей комфортабельные номера с бесплатным Wi-Fi и спутниковым телевидением. Прогулка до исторического центра Астрахани занимает всего 5 минут.

Во всех номерах отеля Astrakhan Azimut установлен холодильник и обустроена собственная ванная комната. Из некоторых номеров открывается вид на Волгу и Астраханский кремль.

Каждое утро в ресторане отеля Azimut сервируют завтрак «шведский стол» с блюдами местной и интернациональной кухни. В уютном лобби SMART Living подают кофе и чай. Вкусные закуски можно приобрести на стойке Grab&Go.

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«Виктория Палас» 4

3 ночи

Этот отель с бесплатным Wi-Fi, крытым бассейном и номерами с мини-баром находится в 10 минутах ходьбы от Астраханского кремля и в 300 метрах от берега реки Волги.

Все номера отеля «Виктория Палас» оформлены в элегантном стиле. На полу постелено ковровое покрытие. Ванные комнаты укомплектованы халатами и тапочками.

В ресторане «Европейский» подают блюда европейской и русской кухни. Также при отеле работает летнее кафе на открытом воздухе. В 4 барах, включая пиано-бар и бар «Аква» у бассейна, гостям предложат коктейли и напитки.

На территории отеля «Виктория Палас» обустроены сауна, массажный кабинет и плавательный бассейн с водопадом.

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«Янтарь» 3

3 ночи

Гостиница «Янтарь» открыла свои двери в солнечной Астрахани, вблизи главных улиц и достопримечательностей.

Для отдыха предлагаются комфортабельные категории различные по ценовой политике. Каждый номер оформлен в приятной цветовой гамме и гармоничном дизайне, укомплектован удобной кроватью и другой мебелью, техникой и собственной ванной комнатой.

В кафе с одноименным названием посетители могут попробовать недорогие и сытные блюда как национальной, так и европейской кухни.

Комплекс предоставляет услуги по проведению деловых встреч, семинаров, а также любых торжеств.

Расстояние до аэропорта составляет - 9 км, а до железнодорожного вокзала - 1 км. В шаговой доступности есть памятники архитектуры и культурные центры.

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Гостиница в пос. Избербаш

1 ночь

Проживание в гостинице пос. Избербаш (номера с удобствами, удаленность от моря от 100-500 м.)

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Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание в гостинице выбранной категории в Астрахани (номера с удобствами)
  • Проживание в гостинице пос. Избербаш (номера с удобствами, удаленность от моря от 100-500 м.)
  • Экскурсионное обслуживание по программе (Астраханский кремль, Краеведческий музей (2 экспозиции), услуги базы отдыха, экотропа в Астраханском биосферном заповеднике, Дербент, Сулакский каньон)
  • Транспортное обслуживание по программе
  • Питание по программе в Астрахани (2 завтрака, 3 обеда)
Что не входит в цену
  • Авиа- и ж/д билеты до г. Астрахань и обратно (по предварительной договоренности по окончанию тура можно заказать трансфер в аэропорт г. Махачкала)
  • Питание, не указанное в программе или указанное за доп. плату (завтраки в Дагестане – от 300 руб. /завтрак, обеды – от 500 руб. /обед)
  • Встреча накануне тура по запросу
  • Раннее заселение в гостиницу
  • Входной билет в крепость Нарын-Кала – от 300 рублей
  • Входной билет на Девичьи башни, мечеть Джума – от 100 рублей
  • Прогулка на катере по Сулакскому каньону/Чиркейскому водохранилищу – от 1500 рублей
  • Экскурсия в Гуниб – 3000 руб. /чел.
  • Посещение пещерного комплекса «Нокъо» – от 700 руб. /чел.
  • Дополнительные услуги и развлечения, не входящие в программу, по желанию
  • Сувениры
Место начала и завершения?
Астрахань
Список личных вещей, которые нужно взять с собой

Чек лист вещей для экскурсий:

Обзорная экскурсия по городу
  1. Удобная обувь
  2. Головной убор
  3. Вода

Лотосовые поля

  1. Документы (паспорт, свидетельство о рождении), так как базы расположены в приграничной зоне
  2. Головной убор
  3. Легкая одежда с длинным рукавом
  4. Купальные принадлежности
  5. Средства для/от загара
  6. Вода
  7. Правило поведения на воде: во время движения лодки необходимо находиться в спасательном жилете, вставать и передвигаться по лодке категорически запрещается, запрещено распитие спиртных напитков, купание возможно только в строго отведенных для этого местах.

Астраханский биосферный заповедник

  1. Документы (паспорт, свидетельство о рождении), так как заповедник расположен в приграничной зоне
  2. Головной убор
  3. Удобная обувь
  4. Легкая одежда с длинным рукавом
  5. Перекус и вода (в случае, если обед не включен в экскурсию)
  6. Правило поведения на воде: во время движения лодки необходимо находиться в спасательном жилете, вставать и передвигаться по лодке категорически запрещается, запрещено распитие спиртных напитков, купание возможно только в строго отведенных для этого местах
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Какая погода в Астрахани?

Климат резко континентальный с ярко выраженной сезонностью. Лето здесь наступает рано (уже в мае можно загорать и даже искупаться) и длится до конца сентября. Астрахань – один их самых солнечных регионов России, количество солнечных дней в году в среднем составляет более 200 дней!

Поэтому, планируя поездку в Астраханскую область, следует не забыть приобрести головные уборы и средства защиты от солнечных ожогов. Обращаем Ваше внимание, что в конце мая – середины июня в Астраханской области активируется мошка – это мелкие надоедливые мушки, доставляющие неудобство своей назойливостью и укусами. Однако не стоит категорично отказываться от отдыха в Астрахани в этот период, защититься от нее прекрасно помогают масло ванили, гвоздики и арабские масляные духи SOFT, которые продаются практические во всех аптеках и магазинах города.

Какие особенности региона?

Астраханская область расположена в уникальном уголке природы: месте, где Волга впадает в Каспийское море. Искупаться в море не получится, т. к. береговая линия на территории Астраханской области отсутствует, зато можно вдоволь наплаваться в теплых водах великой русской реки Волги. Кроме того, это край с богатой историей, пестрым мультинациональным колоритом и разнообразной гастрономией.

В кафе и ресторанах города можно насладиться блюдами местной кухни (обращаем внимание: распитие принесенных спиртных напитков во всех кафе и ресторанах категорически запрещается).

Время +1 МСК. В регионе отсутствует оператор мобильной связи TELE2!

Во отелях можно воспользоваться услугой подключения к wifi бесплатно.

Городской общественный транспорт функционирует с 6.00 до 19.00-20.00 по местному времени. В остальное время можно воспользоваться услугами такси, в регионе работают сервисы Яндекс и Uber, средняя стоимость поездки по городу составляет 150-350 рублей.

Астраханские сувениры.

Самые распространенные сувениры из Астрахани – это, конечно же, рыбные деликатесы и икра. Приобрести рыбную продукцию на любой вкус и кошелек можно на рыбном рынке. Обращаем Ваше внимание, то для вывоза черной икры и ценных пород рыб (осетровые) необходимо иметь при себе чек, подтверждающий покупку (в случае отсутствия чека, продукцию имеют право конфисковать).

Там же продаются и привычные тематические магниты, тарелки и поделки на Астраханскую тематику. Рядом с рыбным рынком располагается гастроном Михайловский, где можно приобрести готовые блюда местной кухни. Также неподалеку располагается магазин «Аквариум», в котором можно купить рыбные снеки, консервы и другие гастрономические специалитеты региона.

Главные достопримечательности и активности.

Астраханский кремль.

Центральный вход в кремль располагается по адресу ул. В. Тредиаковского, 2/14. Вход в кремль свободный, время работы с 7.00 до 21.00.

С мая по сентябрь на территории кремля функционируют выставки.

Театры.

В городе Астрахани функционируют 4 театра: драматический, кукольный, юного зрителя и оперы и балета. Билеты на постановки астраханских театров можно приобрести на сайте www.kassir.ru.

Безусловно жемчужиной театральной жизни города является Астраханский театр оперы и балета, который помимо ярких постановок поражает красотой и масштабами, уникальными интерьерами, выполненными по индивидуальным эскизам, и первым в Астрахани механизмом трансформации зрительного зала.

Прогулки по водным артериям Астрахани являются одним из самых востребованных развлечений гостей города.

С мая по сентябрь можно прокатиться по Волге вокруг о. Городской на речном трамвайчике.

Режим работы и актуальную стоимость билетов можно уточнить по тел. 8(8512)29-79-11.

Кроме того на Центральной Набережной всем желающим предлагаются прогулки на небольших тримаранах и катерах.

Период цветения лотосов ежегодно привлекает туристов в Астраханскую область.

Дельта реки Волги является единственным местом в мире, где располагаются гектары лотосовых полей.

Первые лотосы зацветают уже в середине июля, однако массовое цветение наблюдается в августе и начале сентября.

Во сколько начинается тур и как происходит встреча?

Трансфер входит в стоимость программы, для тех туристов, кто пребывает в день начала программы, а именно рейсами:

Встреча на ж/д вокзале возле памятника В. И. Ленину.

Прибытие поезда № 110 из Санкт-Петербурга 07:22, трансфер в гостиницу.

Встреча в аэропорту – на выходе из зала прилета возле сувенирного киоска.

Прибытие рейсов из Москвы и Санкт-Петербурга до 12:00 (по местному времени).

Возможно, ранее заселение (до расчетного часа) за доп. плату.

Встреча накануне по запросу (за доп. плату).

Время сбора на обзорную экскурсию, для гостей, прибывающих накануне начала тура:

  • 12:20 – от отеля Космос, Виктория Палас;
  • 12:40 – от гостиницы Волга-Волга;
  • 13:00 – от отеля Азимут.

Время указано ориентировочное, возможны корректировки.

На чем будем передвигаться?

Трансферы аэропорт-отель/ ж/д вокзал-отель организованы на легковом автомобиле/минивэне/микроавтобусе, в зависимости от комплектации группы.

Транспорт для экскурсионной группы до 18 человек – микроавтобус (Мерседес);

От 19 человек – автобус на 30/35 мест;

От 28 человек – автобус 50 мест (Ютонг);

Рассадка происходит с начала автобуса и далее, в зависимости от даты бронирования.

В случае, если у туристов возникает вопрос почему они сидят в середине автобуса, а не в начале, мы показываем даты бронирования других заявок.

Менеджер перед посадкой автобус сообщает всем туристам их места, свободной рассадки нет.

Если туристы хотят пересесть, поменяться с другими туристами – это решается в автобусе.

Есть ли скидка для детей?
Скидка на детей рассчитывается по запросу, так как зависит от выбора гостиницы, размещения и возраста ребенка.
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
Л
9 авг 2023
Нам всё понравилось.
М
13 окт 2023
Принимающая сторона просто молодцы!!!
О
3 окт 2023
Была в туре "Роскошь Нижней Волги и жемчужина Калмыкии" в августе 2023 года. Большое спасибо организаторам тура за интересную программу и хорошую организацию. Особенно понравилась поездка в Элисту и на лотосовые поля.

Тур входит в следующие категории Астрахани

Можно с детьмиВсе туры7-дневные турыНа автобусе

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