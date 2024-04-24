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Авторский тур
7 дней
12 июля в 10:00
19 июля в 10:00
от 56 550₽ за человека
Авторский тур
7 дней
Астрахань и Каспийское море
Начало: Астрахань
9 июля в 10:00
23 июля в 10:00
от 39 500₽ за человека
Авторский тур
7 дней
Места силы Калмыкии. Тур на 7 дней
Начало: Волгоград
15 июля в 10:00
2 сен в 10:00
от 48 900₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ИИгорь24 апреля 2024Единственный прокол организаторов - попытка одновременной переправы на остров тюльпанов трёх групп в количестве более 40 человек. Потеряли очень много времени
- ММария16 апреля 2024Была накладка с трансферов по приезду, разобрались быстро, но ожидали в аэропорту час. Затянутые выезды на маршруты.
- ННадежда16 марта 2024Выражаю огромную благодарность организаторам тура за насыщенную, яркую и информационную программу тура. Спасибо гидам и водителю за высокий профессиональный уровень. Могу с
- ММеркурьева13 октября 2023Принимающая сторона просто молодцы!!!
- ООльга3 октября 2023Была в туре "Роскошь Нижней Волги и жемчужина Калмыкии" в августе 2023 года. Большое спасибо организаторам тура за интересную программу и хорошую организацию. Особенно понравилась поездка в Элисту и на лотосовые поля.
- ГГалина25 сентября 2023От поездки остались самые замечательные впечатления. Очень разнообразная, интересная и насыщенная программа. Тур рекомендую людям готовым ради получения новых впечатлений много перемещаться на автотранспорте.
- ЕЕвгения15 августа 2023Опиралась на другие отзывы и рейтинг. Не ошиблась!!!)))Потрясающая программа, профессиональные гиды, особенно в Волгограде! Комфортные автобусы и небольшая группа 26 человек, сделали мой отдых незабываемым! Рекомендую!!!
- ЛЛямин9 августа 2023Нам всё понравилось.
- ИИрина6 августа 2023Путешествие прошло просто на 5++! Нас очень тепло встретили и показали невероятный Волгоград, самобытную Астраханскую область и удивительную Элисту. Эти
- ДДарья9 ноября 2020Приключения в шаге от Северного Полюса. Летняя экспедицияВ процессе многочасового пробега на снегоходах, есть время остановиться и насладиться красотой) Вокруг красивейшие виды, ледники, дикие олени. В эти минуты понимаешь, что природа — это самая красивая вещь на свете) Кстати, здесь очень долгие закаты, длятся по несколько часов)
Ответы на вопросы от путешественников по Астрахани в категории «7-дневные туры»
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Сейчас в Астрахани в категории "7-дневные туры" можно забронировать 3 тура от 39 500 до 56 550. Туристы уже оставили гидам 9 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.93 из 5
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