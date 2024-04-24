И Игорь Места силы Калмыкии. Тур на 7 дней Единственный прокол организаторов - попытка одновременной переправы на остров тюльпанов трёх групп в количестве более 40 человек. Потеряли очень много времени

М Мария Места силы Калмыкии. Тур на 7 дней Была накладка с трансферов по приезду, разобрались быстро, но ожидали в аэропорту час. Затянутые выезды на маршруты.

Н Надежда Места силы Калмыкии. Тур на 7 дней читать дальше уверенностью сказать, что тур оправдал мои ожидания, и данное путешествие позволило мне прикоснуться к уникальной республике, насыщенной красотой, самобытностью, величием и мощной энергетикой. Желаю вам процветания и успехов. Выражаю огромную благодарность организаторам тура за насыщенную, яркую и информационную программу тура. Спасибо гидам и водителю за высокий профессиональный уровень. Могу с

М Меркурьева Астрахань и Каспийское море Принимающая сторона просто молодцы!!!

О Ольга Астрахань и Каспийское море Была в туре "Роскошь Нижней Волги и жемчужина Калмыкии" в августе 2023 года. Большое спасибо организаторам тура за интересную программу и хорошую организацию. Особенно понравилась поездка в Элисту и на лотосовые поля.

Г Галина Степной треугольник. Экскурсионный тур с посещением Волгограда, Астрахани и Элисты От поездки остались самые замечательные впечатления. Очень разнообразная, интересная и насыщенная программа. Тур рекомендую людям готовым ради получения новых впечатлений много перемещаться на автотранспорте.

Е Евгения Степной треугольник. Экскурсионный тур с посещением Волгограда, Астрахани и Элисты Опиралась на другие отзывы и рейтинг. Не ошиблась!!!)))Потрясающая программа, профессиональные гиды, особенно в Волгограде! Комфортные автобусы и небольшая группа 26 человек, сделали мой отдых незабываемым! Рекомендую!!!

Л Лямин Астрахань и Каспийское море Нам всё понравилось.

И Ирина Степной треугольник. Экскурсионный тур с посещением Волгограда, Астрахани и Элисты читать дальше места стоит увидеть каждому и почувствовать себя ненадолго жителями степи. Нам очень повезло с гидами Еленой и Эвелиной и всей командой, сопровождавшей нас в туре, вы настоящие профессионалы своего дела, ваша любовь к родному краю передалась и нам. Будем рекомендовать ваши туры всем своим знакомым! До новых встреч! Путешествие прошло просто на 5++! Нас очень тепло встретили и показали невероятный Волгоград, самобытную Астраханскую область и удивительную Элисту. Эти