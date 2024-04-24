Экскурсионные туры на неделю в Астрахань

Найдено 3 тура в категории «7-дневные туры» в Астрахани, цены от 39 500 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Степной треугольник. Экскурсионный тур с посещением Волгограда, Астрахани и Элисты
🚌 На автобусе
Авторский тур
7 дней
3 отзыва
Степной треугольник. Экскурсионный тур с посещением Волгограда, Астрахани и Элисты
Начало: Волгоград
12 июля в 10:00
19 июля в 10:00
от 56 550 за человека
Астрахань и Каспийское море
🚌 На автобусе
Авторский тур
7 дней
3 отзыва
Астрахань и Каспийское море
Начало: Астрахань
9 июля в 10:00
23 июля в 10:00
от 39 500 за человека
Места силы Калмыкии. Тур на 7 дней
🚌 На автобусе
Авторский тур
7 дней
3 отзыва
Места силы Калмыкии. Тур на 7 дней
Начало: Волгоград
15 июля в 10:00
2 сен в 10:00
от 48 900 за человека

Последние отзывы на туры

  • И
    Игорь
    24 апреля 2024
    Места силы Калмыкии. Тур на 7 дней
    Единственный прокол организаторов - попытка одновременной переправы на остров тюльпанов трёх групп в количестве более 40 человек. Потеряли очень много времени
  • М
    Мария
    16 апреля 2024
    Места силы Калмыкии. Тур на 7 дней
    Была накладка с трансферов по приезду, разобрались быстро, но ожидали в аэропорту час. Затянутые выезды на маршруты.
    Была накладка с трансферов по приезду, разобрались быстро, но ожидали в аэропорту час. Затянутые выезды на маршрутыБыла накладка с трансферов по приезду, разобрались быстро, но ожидали в аэропорту час. Затянутые выезды на маршрутыБыла накладка с трансферов по приезду, разобрались быстро, но ожидали в аэропорту час. Затянутые выезды на маршрутыБыла накладка с трансферов по приезду, разобрались быстро, но ожидали в аэропорту час. Затянутые выезды на маршрутыБыла накладка с трансферов по приезду, разобрались быстро, но ожидали в аэропорту час. Затянутые выезды на маршрутыБыла накладка с трансферов по приезду, разобрались быстро, но ожидали в аэропорту час. Затянутые выезды на маршрутыБыла накладка с трансферов по приезду, разобрались быстро, но ожидали в аэропорту час. Затянутые выезды на маршруты
  • Н
    Надежда
    16 марта 2024
    Места силы Калмыкии. Тур на 7 дней
    Выражаю огромную благодарность организаторам тура за насыщенную, яркую и информационную программу тура. Спасибо гидам и водителю за высокий профессиональный уровень. Могу с
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    уверенностью сказать, что тур оправдал мои ожидания, и данное путешествие позволило мне прикоснуться к уникальной республике, насыщенной красотой, самобытностью, величием и мощной энергетикой. Желаю вам процветания и успехов.

  • М
    Меркурьева
    13 октября 2023
    Астрахань и Каспийское море
    Принимающая сторона просто молодцы!!!
  • О
    Ольга
    3 октября 2023
    Астрахань и Каспийское море
    Была в туре "Роскошь Нижней Волги и жемчужина Калмыкии" в августе 2023 года. Большое спасибо организаторам тура за интересную программу и хорошую организацию. Особенно понравилась поездка в Элисту и на лотосовые поля.
  • Г
    Галина
    25 сентября 2023
    Степной треугольник. Экскурсионный тур с посещением Волгограда, Астрахани и Элисты
    От поездки остались самые замечательные впечатления. Очень разнообразная, интересная и насыщенная программа. Тур рекомендую людям готовым ради получения новых впечатлений много перемещаться на автотранспорте.
    От поездки остались самые замечательные впечатления. Очень разнообразная, интересная и насыщенная программа. Тур рекомендую людям готовымОт поездки остались самые замечательные впечатления. Очень разнообразная, интересная и насыщенная программа. Тур рекомендую людям готовымОт поездки остались самые замечательные впечатления. Очень разнообразная, интересная и насыщенная программа. Тур рекомендую людям готовымОт поездки остались самые замечательные впечатления. Очень разнообразная, интересная и насыщенная программа. Тур рекомендую людям готовымОт поездки остались самые замечательные впечатления. Очень разнообразная, интересная и насыщенная программа. Тур рекомендую людям готовымОт поездки остались самые замечательные впечатления. Очень разнообразная, интересная и насыщенная программа. Тур рекомендую людям готовымОт поездки остались самые замечательные впечатления. Очень разнообразная, интересная и насыщенная программа. Тур рекомендую людям готовымОт поездки остались самые замечательные впечатления. Очень разнообразная, интересная и насыщенная программа. Тур рекомендую людям готовымОт поездки остались самые замечательные впечатления. Очень разнообразная, интересная и насыщенная программа. Тур рекомендую людям готовым
  • Е
    Евгения
    15 августа 2023
    Степной треугольник. Экскурсионный тур с посещением Волгограда, Астрахани и Элисты
    Опиралась на другие отзывы и рейтинг. Не ошиблась!!!)))Потрясающая программа, профессиональные гиды, особенно в Волгограде! Комфортные автобусы и небольшая группа 26 человек, сделали мой отдых незабываемым! Рекомендую!!!
    Опиралась на другие отзывы и рейтинг. Не ошиблась!!!)))Потрясающая программа, профессиональные гиды, особенно в Волгограде! Комфортные автобусыОпиралась на другие отзывы и рейтинг. Не ошиблась!!!)))Потрясающая программа, профессиональные гиды, особенно в Волгограде! Комфортные автобусыОпиралась на другие отзывы и рейтинг. Не ошиблась!!!)))Потрясающая программа, профессиональные гиды, особенно в Волгограде! Комфортные автобусыОпиралась на другие отзывы и рейтинг. Не ошиблась!!!)))Потрясающая программа, профессиональные гиды, особенно в Волгограде! Комфортные автобусыОпиралась на другие отзывы и рейтинг. Не ошиблась!!!)))Потрясающая программа, профессиональные гиды, особенно в Волгограде! Комфортные автобусыОпиралась на другие отзывы и рейтинг. Не ошиблась!!!)))Потрясающая программа, профессиональные гиды, особенно в Волгограде! Комфортные автобусыОпиралась на другие отзывы и рейтинг. Не ошиблась!!!)))Потрясающая программа, профессиональные гиды, особенно в Волгограде! Комфортные автобусы
  • Л
    Лямин
    9 августа 2023
    Астрахань и Каспийское море
    Нам всё понравилось.
  • И
    Ирина
    6 августа 2023
    Степной треугольник. Экскурсионный тур с посещением Волгограда, Астрахани и Элисты
    Путешествие прошло просто на 5++! Нас очень тепло встретили и показали невероятный Волгоград, самобытную Астраханскую область и удивительную Элисту. Эти
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    места стоит увидеть каждому и почувствовать себя ненадолго жителями степи. Нам очень повезло с гидами Еленой и Эвелиной и всей командой, сопровождавшей нас в туре, вы настоящие профессионалы своего дела, ваша любовь к родному краю передалась и нам. Будем рекомендовать ваши туры всем своим знакомым! До новых встреч!

    Путешествие прошло просто на 5++! Нас очень тепло встретили и показали невероятный Волгоград, самобытную Астраханскую областьПутешествие прошло просто на 5++! Нас очень тепло встретили и показали невероятный Волгоград, самобытную Астраханскую областьПутешествие прошло просто на 5++! Нас очень тепло встретили и показали невероятный Волгоград, самобытную Астраханскую областьПутешествие прошло просто на 5++! Нас очень тепло встретили и показали невероятный Волгоград, самобытную Астраханскую областьПутешествие прошло просто на 5++! Нас очень тепло встретили и показали невероятный Волгоград, самобытную Астраханскую областьПутешествие прошло просто на 5++! Нас очень тепло встретили и показали невероятный Волгоград, самобытную Астраханскую областьПутешествие прошло просто на 5++! Нас очень тепло встретили и показали невероятный Волгоград, самобытную Астраханскую областьПутешествие прошло просто на 5++! Нас очень тепло встретили и показали невероятный Волгоград, самобытную Астраханскую область
  • Д
    Дарья
    9 ноября 2020
    Приключения в шаге от Северного Полюса. Летняя экспедиция
    В процессе многочасового пробега на снегоходах, есть время остановиться и насладиться красотой) Вокруг красивейшие виды, ледники, дикие олени. В эти минуты понимаешь, что природа — это самая красивая вещь на свете) Кстати, здесь очень долгие закаты, длятся по несколько часов)

Ответы на вопросы от путешественников по Астрахани в категории «7-дневные туры»

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Сколько стоит тур в Астрахани в июне 2024
Сейчас в Астрахани в категории "7-дневные туры" можно забронировать 3 тура от 39 500 до 56 550. Туристы уже оставили гидам 9 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.93 из 5
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