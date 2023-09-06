В этом туре Вы увидите все самые живописные места города Астрахань, отправитесь в дельту Волги, где познакомитесь с местной флорой и фауной на водной экскурсии, а в июле и августе застанете невероятное зрелище – цветение лотоса! Вы ощутите на себе настоящее калмыцкое гостеприимство: увидите самый большой в Европе буддийский храм, очистите душу и помыслы пройдя под Золотыми Воротами “Алтын Босх”, узнаете о традициях народов Калмыкии и попробуете аутентичную национальную кухню.
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Что вас ожидает:
Программа тура по дням
Обзорная экскурсия по городу Астрахани
Прибытие в Астрахань.
Групповой трансфер в отель.
13:00 Комплексный обед в кафе города.
После обеда экскурсионная программа начинается со старейшего из региональных музеев России.
В экспозициях Краеведческого музея отражена история, природа, культура и самобытность Астраханского края. Астрахань издавна славится своими рыбными ресурсами, о разнообразии которых рассказывает выставочный зал «Рыбы каспийского бассейна».
Кроме того, гости смогут посетить самую уникальную и таинственную экспозицию музея — «Золото сарматов», в коллекции которой представлены артефакты, аналогов которым нет ни в одном каталоге мира.
Программа пребывания продолжается с обзорной экскурсии по городу Астрахани.
Экскурсионная прогулка включает посещение самых живописных мест города Астрахани: Центральной Набережной реки Волга, а также главных улиц города, на которых расположены старинные купеческие особняки, большинство из которых прекрасно сохранились до наших дней.
Осмотр территории одного из крупнейших театров Европы — Астраханского театра оперы и балета. Кроме того, в рамках обзорной экскурсии у гостей будет возможность окунуться в историю древнего многонационального торгового города, посетив иранское и армянское подворье.
Жемчужиной данной экскурсии, безусловно, является посещение Астраханского кремля, одного из 12 сохранившихся кремлей России.
18:00-18:30 Окончание экскурсионной программы.
Трансфер в гостиницу.
Размещение в гостинице.
Свободное время.
После заселения у гостей будет возможность самостоятельно прогуляться по городу, либо за доп. плату совершить водную прогулку по Волге на трамвайчике (поездка займет чуть больше часа, стоимость от 650 руб. /чел.) или по городским каналам на тримаране (водная экскурсия длится 1 час, стоимость от 500 руб. /чел., доступно по предварительной записи).
Дельта Волги (период цветения лотоса - июль и август)
Завтрак в гостинице.
08:30-09:00 Начинается невероятное путешествие в дельту реки Волга, в ходе, которого во всей красе предстанут степные ландшафты Астраханской области и крупнейшая дельта Европы.
По прибытии гостей на базу отдыха, расположенную в раскатной части дельты, начинается водная экскурсия, на которой у гостей будет возможность поближе познакомиться с природой Астраханского края, увидеть живописные пейзажи, а также обитателей Волжской Дельты (только птиц насчитывается более 300 видов, более 100 из которых занесены в Красные книги различных уровней!).
Самые внимательные смогут увидеть орлана белохвоста, посчитать количество разновидностей цапель и загадать желание на плещущуюся рыбу.
В июле и августе на каспийских раскатах начинается период цветения лотосов и именно в этот момент дельта превращается в один из самых уникальных уголков мира, ведь такой акватории покрытия лотосами больше нет нигде, а лотосовые поля достигают 5000 гектаров!
После возвращения на базу отдыха гостей ждет комплексный обед с элементами традиционной астраханской кухни.
В свободное время на территории базы отдыха гостям доступны бассейн и зона отдыха.
17:00 Прибытие в Астрахань. Свободное время
Элиста - степная жемчужина
06:30-07:00 Ранний завтрак в гостинице.
07:00 Гости отправляются на экскурсию в столицу буддизма в России — аутентичную Элисту, столицу Республики Калмыкия. Дорога до Элисты занимает 3-4 часа, однако благодаря интересной путевой информации от гида время летит незаметно.
Удивительное начнется уже в дороге: бескрайние степные просторы, по которым пролегал Великий Шелковый путь и ходили караваны кочевников, умиротворяют и помогают настроиться на созидательный лад, так свойственный буддизму.
Именно такой настрой позволит в полной мере насладиться объектами обзорной экскурсии по городу: самым большим в Европе буддийским храмом «Золотая Обитель Будды Шакьямуни», пагодой «Семь дней», фонтаном «Дракон и мальчик», парком «Дружба», а также пройти сквозь «Алтын Босх» — Золотые Ворота, по поверью очищающие душу и помыслы.
Также по программе предусмотрен осмотр памятника «Исход и Возвращение».
Особоевпечатление для гостей оставит посещение частного музея кочевых народов, расположенного на территории Шахматного городка, где можно более подробно узнать о традициях народов Калмыкии, сфотографироваться в национальном костюме и пострелять из лука.
Перед отправлением в обратную дорогу предусмотрено посещение местных магазинчиков, где можно приобрести продукты в дорогу, а также памятные сувениры.
Во время экскурсионного обслуживания предусмотрен национальный обед в кафе города Элиста.
21:00-22:00 Прибытие в Астрахань.
Сарай Бату - столица «Золотой орды»
Завтрак в гостинице.
Возьмите с собой перекусить в дорогу (сендвичи, фрукты, воду).
08:30 отправление на декорацию древней столицы Золотой Орды — Сарай Бату.
Дорога до Сарай Бату занимает 2 часа, однако благодаря интересной путевой информации от гида время летит незаметно.
В этом путешествии Вы посетите место, где некогда находился один из самых прогрессивных городов своего времени Сарай Бату.
Сейчас здесь располагается село Селитренное, в окрестностях которого ежегодно проводятся археологические раскопки руин города, получившие название Селитренное городище. Именно здесь найдены древние артефакты, раскрывающие тайны быта великого золотоордынского племени.
По дороге Вам представится возможность своими глазами увидеть место археологических раскопок «Селитренное городище» и памятный знак.
Экскурсионная программа продолжается в музейном комплексе Сарай Бату, который представляет собой декорации, построенные для съемок художественного фильма «Орда».
Здесь Вы сможете прогуляться по узким улочкам, осмотреть жилые дома и другие строения, воссозданные по технологиям IV века, а также своими глазами увидеть средневековую систему водопровода.
Неподалеку от декорации располагается площадка с песочными скульптурами «Мечты Барханов» и исторический музей «Юрта хана» для самостоятельного посещения.
За дополнительную плату желающие могут покататься на верблюде, сфотографироваться в исторических костюмах и пострелять из лука.
15:00-15:30 Прибытие в Астрахань.
Комплексный обед в кафе города.
Свободное время.
Окончание программы в центре города.
Самостоятельное возвращение в отель.
Свободный день. Дополнительная экскурсия по желанию
Завтрак в гостинице.
Свободный день.
За дополнительную плату возможно приобрести экскурсию в Богдинско-Баскунчакский заповедник, бронируется и оплачивается при покупке тура (подробное описание экскурсии в разделе “Важно знать”).
Отъезд
Завтрак в гостинице до 12:00.
Освобождение номеров.
12:00 Организованный групповой трансфер на ж/д вокзал, аэропорт.
Проживание
Тур предусматривает проживание в гостинице.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:
|Гостиница
|2-местное
|1-местное
|Доп. место
|«Волга – Волга» 3* (завтрак континентальный)
|31 600
|35 900
|31 600
|«Янтарь» 3* (завтрак континентальный)
|37 200
|44 400
|35 300
|«Космос» 4* (завтрак шведский стол)
|38 400
|46 550
|36 550
|«Азимут» 3* (завтрак шведский стол)
|40 900
|53 400
|37 800
|«Виктория Палас» 4* (завтрак шведский стол)
|51 200
|70 900
|–
Стоимость дополнительных суток, руб:
|Гостиница
|2-местное
|1-местное
|Доп. место
|«Волга – Волга» 3*
|1 200
|1 900
|1 200
|«Янтарь» 3*
|2 100
|3 250
|1 800
|«Космос» 4*
|2 300
|3 600
|2 000
|«Азимут» 3*
|2 700
|4 700
|2 200
|«Виктория Палас» 4*
|4 350
|7 500
|–
Варианты проживания
«Волга - Волга» 3
Гостиничный комплекс "Волга-Волга" расположен в историческом городе Астрахани, в дельте Волги. К услугам гостей сауна, бесплатный Wi-Fi, круглосуточная стойка регистрации и ресторан.
Номера комплекса оформлены в изысканном стиле. В них в вашем распоряжении кондиционер, телевизор, телефон и холодильник. В собственных ванных комнатах предоставляется фен.
В ресторане комплекса "Волга-Волга" подают блюда европейской кухни.
«Космос» 4
Этот отель расположен в центре города Астрахани, рядом с главным железнодорожным вокзалом и автобусным вокзалом. Гостям предлагают современные номера с телевизорами с плоским экраном и звуконепроницаемыми окнами. Обустроена бесплатная парковка. На всей территории предоставляется бесплатный Wi-Fi.
Номера отеля «Космос Астрахань» оформлены в светлых тонах. В распоряжении гостей кондиционер и рабочий стол. В каждом номере предоставляются туалетно-косметические принадлежности, фен и бесплатная бутылка минеральной воды.
«Азимут» 3
Отель Azimut Astrakhan расположен на берегу Волги. К услугам гостей комфортабельные номера с бесплатным Wi-Fi и спутниковым телевидением. Прогулка до исторического центра Астрахани занимает всего 5 минут.
Во всех номерах отеля Astrakhan Azimut установлен холодильник и обустроена собственная ванная комната. Из некоторых номеров открывается вид на Волгу и Астраханский кремль.
Каждое утро в ресторане отеля Azimut сервируют завтрак «шведский стол» с блюдами местной и интернациональной кухни. В уютном лобби SMART Living подают кофе и чай. Вкусные закуски можно приобрести на стойке Grab&Go.
«Виктория Палас» 4
Этот отель с бесплатным Wi-Fi, крытым бассейном и номерами с мини-баром находится в 10 минутах ходьбы от Астраханского кремля и в 300 метрах от берега реки Волги.
Все номера отеля «Виктория Палас» оформлены в элегантном стиле. На полу постелено ковровое покрытие. Ванные комнаты укомплектованы халатами и тапочками.
В ресторане «Европейский» подают блюда европейской и русской кухни. Также при отеле работает летнее кафе на открытом воздухе. В 4 барах, включая пиано-бар и бар «Аква» у бассейна, гостям предложат коктейли и напитки.
На территории отеля «Виктория Палас» обустроены сауна, массажный кабинет и плавательный бассейн с водопадом.
«Янтарь» 3
Этот отель расположен в центре города Астрахань, в 15 минутах езды от железнодорожного вокзала Астрахани и аэропорта Нариманово. К услугам гостей сауна, круглосуточная стойка регистрации и бесплатный Wi-Fi в вестибюле.
Номера отеля "Янтарь" обставлены просто и комфортабельно. В вашем распоряжении телевизор, электрический чайник, холодильник, микроволновая печь и тапочки.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание в гостинице выбранной категории в номерах с удобствами
- Экскурсионное обслуживание по программе
- Транспортное обслуживание по программе
- Питание по программе (5 завтраков и 4 обеда)
- Входные билеты по программе (Астраханский Кремль, Краеведческий музей (2 экспозиции), комплекс Сарай Бату, Золотая Обитель Будды Шакьямуни, музей кочевых народов)
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до г. Астрахань и обратно
- Питание, не указанное в программе
- Встреча накануне тура по запросу
- Раннее заселение в гостиницу
- Экскурсия в Богдинско-Баскунчакский заповедник - 4 500 руб. /чел
- Дополнительные услуги и развлечения
- Водная прогулка (по предварительной записи): по Волге на трамвайчике - от 650 руб. /чел. по городским каналам на тримаране - от 500 руб. /чел
- По Волге на трамвайчике - от 650 руб. /чел
- По городским каналам на тримаране - от 500 руб. /чел
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
Чек лист вещей для экскурсий:
Обзорная экскурсия по городу
Лотосовые поля
Сарай Бату
гора Богдо и озеро Баскунчак
|Элиста
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Включена ли страховка в стоимость тура?
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку в сервисе моментальных онлайн-страховок «Черепаха».
Какая погода в Астрахани?
Климат резко континентальный с ярко выраженной сезонностью. Лето здесь наступает рано (уже в мае можно загорать и даже искупаться) и длится до конца сентября. Астрахань – один их самых солнечных регионов России, количество солнечных дней в году в среднем составляет более 200 дней!
Поэтому, планируя поездку в Астраханскую область, следует не забыть приобрести головные уборы и средства защиты от солнечных ожогов. Обращаем Ваше внимание, что в конце мая – середины июня в Астраханской области активируется мошка – это мелкие надоедливые мушки, доставляющие неудобство своей назойливостью и укусами.
Однако не стоит категорично отказываться от отдыха в Астрахани в этот период, защититься от нее прекрасно помогают масло ванили, гвоздики и арабские масляные духи SOFT, которые продаются практические во всех аптеках и магазинах города.
Какие особенности региона?
Астраханская область расположена в уникальном уголке природы: месте, где Волга впадает в Каспийское море. Искупаться в море не получится, т. к. береговая линия на территории Астраханской области отсутствует, зато можно вдоволь наплаваться в теплых водах великой русской реки Волги. Кроме того, это край с богатой историей, пестрым мультинациональным колоритом и разнообразной гастрономией.
В кафе и ресторанах города можно насладиться блюдами местной кухни (обращаем внимание: распитие принесенных спиртных напитков во всех кафе и ресторанах категорически запрещается).
Время +1 МСК. В регионе отсутствует оператор мобильной связи TELE2!
Во отелях можно воспользоваться услугой подключения к wifi бесплатно.
Городской общественный транспорт функционирует с 6.00 до 19.00-20.00 по местному времени. В остальное время можно воспользоваться услугами такси, в регионе работают сервисы Яндекс и Uber, средняя стоимость поездки по городу составляет 150-350 рублей.
Астраханские сувениры.
Самые распространенные сувениры из Астрахани – это, конечно же, рыбные деликатесы и икра. Приобрести рыбную продукцию на любой вкус и кошелек можно на рыбном рынке. Обращаем Ваше внимание, то для вывоза черной икры и ценных пород рыб (осетровые) необходимо иметь при себе чек, подтверждающий покупку (в случае отсутствия чека, продукцию имеют право конфисковать).
Там же продаются и привычные тематические магниты, тарелки и поделки на Астраханскую тематику. Рядом с рыбным рынком располагается гастроном Михайловский, где можно приобрести готовые блюда местной кухни. Также неподалеку располагается магазин «Аквариум», в котором можно купить рыбные снеки, консервы и другие гастрономические специалитеты региона.
Главные достопримечательности и активности.
Астраханский кремль.
Центральный вход в кремль располагается по адресу ул. В. Тредиаковского, 2/14. Вход в кремль свободный, время работы с 7.00 до 21.00.
С мая по сентябрь на территории кремля функционируют выставки.
Театры.
В городе Астрахани функционируют 4 театра: драматический, кукольный, юного зрителя и оперы и балета. Билеты на постановки астраханских театров можно приобрести на сайте www.kassir.ru.
Безусловно жемчужиной театральной жизни города является Астраханский театр оперы и балета, который помимо ярких постановок поражает красотой и масштабами, уникальными интерьерами, выполненными по индивидуальным эскизам, и первым в Астрахани механизмом трансформации зрительного зала.
Прогулки по водным артериям Астрахани являются одним из самых востребованных развлечений гостей города.
С мая по сентябрь можно прокатиться по Волге вокруг о. Городской на речном трамвайчике.
Режим работы и актуальную стоимость билетов можно уточнить по тел. 8(8512)29-79-11.
Кроме того на Центральной Набережной всем желающим предлагаются прогулки на небольших тримаранах и катерах.
Период цветения лотосов ежегодно привлекает туристов в Астраханскую область.
Дельта реки Волги является единственным местом в мире, где располагаются гектары лотосовых полей.
Первые лотосы зацветают уже в середине июля, однако массовое цветение наблюдается в августе и начале сентября.
Во сколько начинается тур и как происходит встреча?
Трансфер входит в стоимость программы, для тух туристов, кто пребывает в день начала программы, а именно рейсами:
Встреча на ж/д вокзале с табличкой возле памятника В. И. Ленину.
Прибытие поезда № 110 из Санкт-Петербурга 07:22 трансфер в гостиницу.
Встреча в аэропорту – на выходе из зала прилета возле сувенирного киоска с табличкой.
Прибытие рейсов из Москвы и Санкт-Петербурга до 12:00 (по местному времени)
Возможно, ранее заселение (до расчетного часа) за доп. плату.
Встреча накануне ПО ЗАПРОСУ (за доп. плату).
Время сбора на обзорную экскурсию, для гостей, прибывающих накануне начала тура:
12:20 – от отеля Космос, Виктория Палас
12:40 – от гостиницы Волга - Волга
13:00 – от отеля Азимут.
Время указано ориентировочное, возможны корректировки.
Какая программа дополнительной экскурсии в Богдинско-Баскунчакский заповедник?
06:30-07:00 Ранний завтрак в гостинице.
07:00 Начало увлекательной поездки на заповедную территорию Богдинско-Баскунчакского заповедника с посещением Священной горы Большое Богдо и «астраханского Мертвого моря» – озера Баскунчак.
Дорога до заповедника занимает 4,5-5,5 часов, однако благодаря интересной путевой информации от гида время летит незаметно.
Гора Большое Богдо является ландшафтным чудом и самой высокой точкой Прикаспийской низменности. Гости смогут сфотографироваться на фоне марсианских пейзажей, услышать мелодии поющих скал и зарядиться энергией от буддистского места силы.
Следующей остановкой является соленое озеро Баскунчак. Кроме того, что озеро является «всероссийской солонкой», его воды, грязи и рапа обладают целебными свойствами, так что купание в озере не только доставит массу удовольствия, но и принесет пользу для организма.
Трансфер к местам купания организуется за дополнительную плату (средние и дальние выломы – от 500 руб. /чел.).
Обязательно! Возьмите с собой купальные принадлежности, головной убор, воду и резиновую обувь (тапочки, сланцы и т. п.) для того, чтобы можно было ходить по озеру и купаться.
Порядок осмотра определяется гидом на месте.
Важно! В условиях плохой погоды (дожди) трансфер к горе Большое Богдо обеспечивается на автобусах ПАЗ и оплачивается на месте в размере от 300 руб. /чел.
Во время экскурсионного обслуживания предусмотрен комплексный обед в кафе поселка.
24:00-01:00 прибытие в Астрахань.
Стоимость экскурсии в 2024 году – 4500 рублей.
В стоимость входит: транспортное обслуживание, сопровождение гида, комплексный обед, экологический сбор заповедника.
Как происходит рассадка в автобусе?
Рассадка происходит с начала автобуса и далее, в зависимости от даты бронирования.
Менеджер перед посадкой автобус сообщает всем туристам их места, свободной рассадки нет.
Если туристы хотят пересесть, поменяться с другими туристами – это решается в автобусе.
Есть ли скидка для детей?
Скидка на детей рассчитывается по запросу, так как зависит от выбора гостиницы, размещения и возраста ребенка.
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Нужно оплачивать всё сразу?
Отзывы и рейтинг
Гостиницу брали самую дешевую, поскольку тур не предполагал долгого пребывания в ней, но в целом гостиница на троечку, есть недостатки, но по сравнению с другими в целом повезло. Нам и чайник дали, попросишь убраться - убираются, еда не очень, хотя я не особо обращаю на это внимание. Другие гостиницы как выяснилось тоже с недостатками - Космос рядом с ж/д и туристы жаловались, что всю ночь слушают переговоры диспетчеров с локомотивщиками. Азимут, конечно самая дорогая, но находится в очень хорошем месте, на набережной. Как вариант можно посмотреть другие гостиницы.
По туру - огромнейшее восхищение экскурсоводами. Хотелось бы выразить благодарность Эвелине Викторовне и Вячеславу Васильевичу за их истории про Астраханский край, влюбили в историю Астрахани безоговорочно. Эвелине Викторовне также мое восхищение за ее выдержку по отношению к туристам в некоторых независящих от нее как от экскурсоводов моментах и за ответы на любые дополнительные вопросы. Вячеслава Васильевича можно слушать бесконечно, жаль что в последних классах у нас не было такого преподавателя (после школы у меня также был хороший преподаватель). Обзорная по Астрахани - хорошо, Лотосы - отлично, очень повезло с водителем Михаилом, Селитренное городище и Сарай Бату - хорошо, нашей группе больше понравилось на селитренном городище, хотелось бы там побольше времени, Сарай Бату восприняли как зону для фотосессий, Элиста - почти отлично - были задержки в пути, была в Элисте второй раз, возможно чуть не хватило времени. Музей кочевых народов - фантастика, показывала видео дома, харизма сотрудников музея ощущалась и по видео. Ну и конечно всех больше запомнилась поездка на Богдо и Баскунчак - люблю природу и буддийские места, это лично мое предпочтение. Предупреждали, что на Баскунчаке нужно быть осторожнее, не послушалась, но поездка запомнится точно на всю жизнь 😄 когда ехали обратно, пошёл дождь, спасибо, огромнейшее спасибо водителю Алексею за его профессионализм, за то что довез нас в целости и сохранности по размытой грунтовой дороге - Яндекс погода абсолютно у всех показывала отсутствие дождя, но буддийские места они такие. Лично нам не хватило возможно рыбалки, но хватило всего остального. Спасибо за тур🙏👍🍉🌈
Спасибо за обратную связь, рады, что путешествие Вам в целом понравилось. Ваш отзыв передадим коллегам в регионе для улучшения качества организации проживания и тура в целом. Проведем работу.
Будем рады видеть Вас и в других наших турах по России!