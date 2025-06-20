Путешествие за вкусом. Тур в Астраханскую область

Путешествие за вкусом
Город на Нижней Волге с удивительной историей и уникальной природой откроет Вам свои горячие летние объятия.

Астрахань окутает Вас южным солнышком и познакомит с древним кремлем XVI века, природой дельты Волги,
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историей осетрового промысла, национальными традициями кочевников.

Также в этом путешествии Вы попробуете самую вкусную астраханскую уху из рыб разных пород, поучаствуете в мастер-классе, попробуете национальные казахские блюда и прогуляетесь по знаменитому Астраханскому рыбному рынку!

Путешествие за вкусом. Тур в Астраханскую область
Путешествие за вкусом. Тур в Астраханскую область
Путешествие за вкусом. Тур в Астраханскую область
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00

Программа тура по дням

1 день

Поездка на осетровую ферму и экскурсия по Астрахани

12:00 Встреча группы в аэропорту и на ж/д вокзале.

Отправление на осетровую ферму “Астраханская фишка”.

13:00 Прибытие на осетровую ферму.

Вкусный рыбный обед в ресторане авторской кухни с блюдами из рыбы (уха из стерляди, стейк из осетра с картофелем, овощная нарезка, напиток).

14:00-16:00 Экскурсия по осетровой ферме.

Данная осетровая ферма входит в четверку крупнейших предприятий по выращиванию осетровых рыб в Астраханской области.

На территории фермы находится 40 бассейнов для выращивания осетровых от икринки до малька и 180 садков для выращивания рыб в реке, а также собственное маточное стадо осетра, белуги, стерляди и бестера!

На осетровой ферме вы увидите весь процесс воспроизводства и выращивания осетра, стерляди, белуги и бестера, а также можете поучаствовать в процессе кормления осетровых.

Вам расскажут о процессе получения икры прижизненным способом, а также о тонкостях содержания молоди в бассейнах.

Свободное время на территории фермы. Есть оборудованная площадка для купания.

На территории фермы есть фирменный магазин, в котором можно приобрести продукцию фермы по ценам ниже рыночных (с полным пакетом документов): осетрина горячего и холодного копчения, балыки и черная икра, сом горячего и холодного копчения, вяленая вобла, лещ, щучья икра, различные рыбные консервы, пресервы, свежая рыба и другое; сувениры с символикой Астраханской области и осетровой фермы.

16:00 Отправление в Астрахань.

17:00-20:00 Обзорная экскурсия по Астрахани.

Вас ждут красивые центральные улицы города и прогулка по Белому городу — это старейший район русской Астрахани с Кремлем, который без преувеличения можно назвать музеем под открытым небом.

Вы прогуляетесь по Площади Ленина, увидите Лебединое озеро, триумфальную арку и аллею славы героев земли Астраханской, полюбуетесь величественным памятником императору Петру I, пройдетесь по Петровской набережной с видом на Волгу и увидите старинные дома на одной из старейших Астраханских улиц.

Завершится прогулка в Астраханском кремле.

Главное украшение города и неизменный объект посещения туристов — уникальный архитектурный ансамбль, памятник военно-инженерного искусства второй половины XVI века — Астраханский кремль.

В 1947 году Астраханский кремль был внесен в список архитектурных и исторических памятников республиканского значения и поставлен под охрану государства.

Также мы обязательно заедем на Астраханский рыбный рынок, очень колоритное место, где можно приобрести рыбку на любой вкус и просто ощутить атмосферу этого портового города, где веками шумели восточные базары, а купечество было одним из главных слоев населения.

20:00 Ужин в рыбном ресторане (комплекс).

21:00 Трансфер в отель, заселение, свободное время.

Поездка на осетровую ферму и экскурсия по АстраханиПоездка на осетровую ферму и экскурсия по АстраханиПоездка на осетровую ферму и экскурсия по АстраханиПоездка на осетровую ферму и экскурсия по АстраханиПоездка на осетровую ферму и экскурсия по АстраханиПоездка на осетровую ферму и экскурсия по Астрахани
2 день

Дельта Волги, кулинарный мастер-класс

Завтрак в отеле.

09:00 Встреча с гидом.

Отправление из Астрахани.

Дельта Волги — невероятно живописный край, вы увидите луга и пустынные ландшафты, леса и заросли тростника, множество рек, озер, островков и песчаных барханов.

Среди множества протоков и малых рек вы полюбуетесь настоящей красотой нетронутой Астраханской природы, насладитесь уникальными пейзажами, которые она создала, и просто подышите свежим воздухом и хорошо отдохнете.

10:30 Прибытие на причал/базу отдыха.

Если база отдыха островная, то на базу от причала отправляемся на лодках.

10:30-11:00 Встреча на базе, приветственный напиток, инструктаж.

11:00-13:00 Прогулка в дельту Волги на лодке в сопровождении егеря.

Начав путешествие по одной из рек дельты Волги, через некоторое время вы окажетесь в настоящих водных джунглях, в окружении диких островов и сотен проток и познакомитесь с уникальным и удивительным миром астраханской природы.

Мир дельты завораживает: цветущий лотос (с июля по август), чакан, кувшинки, водяные лилии, белые лебеди, утки, пеликаны, бакланы, чайки, цапли, каспийские раскаты, ласковое солнце и чистое голубое небо.

13:00 Прибытие на базу отдыха.

Мастер-класс по приготовлению астраханской ухи.

13:00-17:00 Рыбный обед (уха, второе, салат, напиток), пребывание на базе.

Вы можете поплавать в бассейне (в теплое время года), порыбачить (предоставление снастей за дополнительную плату) или просто прогуляться по территории.

17:00 Отправление в Астрахань.

18:30 Прибытие.

Дельта Волги, кулинарный мастер-классДельта Волги, кулинарный мастер-классДельта Волги, кулинарный мастер-классДельта Волги, кулинарный мастер-класс
3 день

Центр казахской культуры имени Курмангазы Сагырбаева

Завтрак в отеле.

Освобождение номеров (вещи помещаются в автобус или остаются в камере хранения в отеле).

Трансфер на ж/д вокзал для уезжающих.

9:00 Встреча с гидом, отправление на экскурсию в Центр казахской культуры имени Курмангазы Сагырбаева.

В 70 километрах от Астрахани на территории села Алтынжар располагается мавзолей и музейный комплекс легендарного казахского поэта Курмангазы Сагырбаева. Это уникальный памятник культуры казахского народа.

Мы отправимся к месту захоронения поэта, в село Алтынжар, где посетим музейный комплекс Курмангазы, узнаем много интересного об истории и культуре казахского народа, полюбуемся красотами астраханский пустынь и побываем в мавзолее великого акына.

10:30 Прибытие в село Алтынжар.

10:30-11:00 Посещение мавзолея Курмангазы Сагырбаева. Мавзолей был возведен через 100 лет с момента смерти великого композитора на месте его могилы.

11:00-12:00 Встреча гостей по традициям двух народов, посещение музея великого акына.

Музей Курмангазы представляет собой сочетание трех каменных зданий, стилизованных под большие белые юрты под синим небом Алтынжара.

Мастер-класс по приготовлению баурсаков.

12:00-13:00 Интерактивная постановка “Один день из жизни юрты” — музыкально-этнографическая программа.

13:00-14:00 Обед из национальных казахских блюд (манты,кайнары, баурсаки,чай).

14:00-14:30 Свободное время, фотосессия в национальных казахских костюмах.

14:30 Отправление в Астрахань.

16:00 Прибытие в Астрахань (для туристов, улетающих вечерним рейсом, трансфер в аэропорт).

16:30-17:30 Посещение астраханского рыбного рынка (по желанию туристов), трансфер к отелю или на жд/вокзал.

Центр казахской культуры имени Курмангазы СагырбаеваЦентр казахской культуры имени Курмангазы СагырбаеваЦентр казахской культуры имени Курмангазы СагырбаеваЦентр казахской культуры имени Курмангазы Сагырбаева

Проживание

Тур предусматривает проживание в выбранной гостинице в г. Астрахани в двухместных номерах категории стандарт.

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:

Гостиница2-местное1-местное
«Волга-Волга» 3* (завтрак континентальный)22 70025 500
«Космос» 4* (завтрак шведский стол)25 20027 900
«Азимут» 3* (завтрак шведский стол)27 50032 500

Стоимость дополнительных суток и доплата за раннее заселение, руб:

ГостиницаДоп. сутки, 2-местное размещениеДоп. сутки, 1-местное размещениеДоплата за раннее заселение при 2-местном размещенииДоплата за раннее заселение при 1-местном размещении
«Волга-Волга» 3* (завтрак континентальный)137527507501375
«Космос» 4* (завтрак шведский стол)2625400013152000
«Азимут» 3* (завтрак шведский стол)3750652018753125

Ранее заселение в отели после 7:00.

Дополнительно в первый день тура можно заказать завтрак в отелях по системе шведский стол.

Для туристов, прибывающих в Астрахань раньше или отбывающих позже дат тура, предусмотрена услуга бронирования дополнительных суток проживания.

Расчетный час в отелях: заселение — после 14:00, освобождение номеров — до 12:00

Варианты проживания

«Волга-Волга» 3

2 ночи

Гостиничный комплекс "Волга-Волга" расположен в историческом городе Астрахани, в дельте Волги. К услугам гостей сауна, бесплатный Wi-Fi, круглосуточная стойка регистрации и ресторан.

Номера комплекса оформлены в изысканном стиле. В них в вашем распоряжении кондиционер, телевизор, телефон и холодильник. В собственных ванных комнатах предоставляется фен.

В ресторане комплекса "Волга-Волга" подают блюда европейской кухни.

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«Космос» 4

2 ночи

Этот отель расположен в центре города Астрахани, рядом с главным железнодорожным вокзалом и автобусным вокзалом. Гостям предлагают современные номера с телевизорами с плоским экраном и звуконепроницаемыми окнами. Обустроена бесплатная парковка. На всей территории предоставляется бесплатный Wi-Fi.

Номера отеля «Космос Астрахань» оформлены в светлых тонах. В распоряжении гостей кондиционер и рабочий стол. В каждом номере предоставляются туалетно-косметические принадлежности, фен и бесплатная бутылка минеральной воды.

«Космос» 4«Космос» 4«Космос» 4«Космос» 4«Космос» 4«Космос» 4«Космос» 4

«Азимут» 3

2 ночи

Отель Azimut Astrakhan расположен на берегу Волги. К услугам гостей комфортабельные номера с бесплатным Wi-Fi и спутниковым телевидением. Прогулка до исторического центра Астрахани занимает всего 5 минут.

Во всех номерах отеля Astrakhan Azimut установлен холодильник и обустроена собственная ванная комната. Из некоторых номеров открывается вид на Волгу и Астраханский кремль.

Каждое утро в ресторане отеля Azimut сервируют завтрак «шведский стол» с блюдами местной и интернациональной кухни. В уютном лобби SMART Living подают кофе и чай. Вкусные закуски можно приобрести на стойке Grab&Go.

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Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание в гостинице (2 ночи)
  • Питание по программе: завтраки в 2-3 дни, обеды во все дни, ужин в 1-й день
  • Трансферы в/из аэропорт и с/на ж/д вокзал
  • Трансфер по городу и области на комфортабельном микроавтобусе/туристическом автобусе
  • Входные билеты на экскурсионные объекты
  • Экскурсионное обслуживание и сопровождение
Что не входит в цену
  • Авиа - и ж/д билеты до г. Астрахани и обратно
  • Питание, не указанное в программе: завтрак в 1-й день, ужины в 2-3 дни
  • Сувениры
Место начала и завершения?
Астрахань
Входят ли билеты на самолет и поезд в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. Вы можете приобрести ее на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Возможны ли изменения в программе тура?

Фирма оставляет за собой право на изменение программы тура, корректировку времени и места отправления, замену трансфера и изменение порядка посещения экскурсионных объектов.

Как осуществляются трансферы?

Встреча предусмотрена и в аэропорту, и на ж/д вокзале, если туристы прибывают в день начала тура.

Если туристы прибывают на поезде и проживают в отеле Космос, то встреча на ж/д не предусмотрена, поскольку отель находится прямо на территории ж/д вокзала.

В завершающий день тура трансфер тоже и в аэропорт, и на ж/д вокзал (кроме туристов, проживающих в Космосе — они до ж/д добираются самостоятельно).

За 2 суток до начала тура мы высылаем туристам памятку. Там есть вся информация по встрече, номер телефона, по которому можно задать все вопросы.
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Тур входит в следующие категории Астрахани

На автобусеМожно с детьмиВсе туры3-дневные туры

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