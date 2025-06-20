Астрахань окутает Вас южным солнышком и познакомит с древним кремлем XVI века, природой дельты Волги,
Программа тура по дням
Поездка на осетровую ферму и экскурсия по Астрахани
12:00 Встреча группы в аэропорту и на ж/д вокзале.
Отправление на осетровую ферму “Астраханская фишка”.
13:00 Прибытие на осетровую ферму.
Вкусный рыбный обед в ресторане авторской кухни с блюдами из рыбы (уха из стерляди, стейк из осетра с картофелем, овощная нарезка, напиток).
14:00-16:00 Экскурсия по осетровой ферме.
Данная осетровая ферма входит в четверку крупнейших предприятий по выращиванию осетровых рыб в Астраханской области.
На территории фермы находится 40 бассейнов для выращивания осетровых от икринки до малька и 180 садков для выращивания рыб в реке, а также собственное маточное стадо осетра, белуги, стерляди и бестера!
На осетровой ферме вы увидите весь процесс воспроизводства и выращивания осетра, стерляди, белуги и бестера, а также можете поучаствовать в процессе кормления осетровых.
Вам расскажут о процессе получения икры прижизненным способом, а также о тонкостях содержания молоди в бассейнах.
Свободное время на территории фермы. Есть оборудованная площадка для купания.
На территории фермы есть фирменный магазин, в котором можно приобрести продукцию фермы по ценам ниже рыночных (с полным пакетом документов): осетрина горячего и холодного копчения, балыки и черная икра, сом горячего и холодного копчения, вяленая вобла, лещ, щучья икра, различные рыбные консервы, пресервы, свежая рыба и другое; сувениры с символикой Астраханской области и осетровой фермы.
16:00 Отправление в Астрахань.
17:00-20:00 Обзорная экскурсия по Астрахани.
Вас ждут красивые центральные улицы города и прогулка по Белому городу — это старейший район русской Астрахани с Кремлем, который без преувеличения можно назвать музеем под открытым небом.
Вы прогуляетесь по Площади Ленина, увидите Лебединое озеро, триумфальную арку и аллею славы героев земли Астраханской, полюбуетесь величественным памятником императору Петру I, пройдетесь по Петровской набережной с видом на Волгу и увидите старинные дома на одной из старейших Астраханских улиц.
Завершится прогулка в Астраханском кремле.
Главное украшение города и неизменный объект посещения туристов — уникальный архитектурный ансамбль, памятник военно-инженерного искусства второй половины XVI века — Астраханский кремль.
В 1947 году Астраханский кремль был внесен в список архитектурных и исторических памятников республиканского значения и поставлен под охрану государства.
Также мы обязательно заедем на Астраханский рыбный рынок, очень колоритное место, где можно приобрести рыбку на любой вкус и просто ощутить атмосферу этого портового города, где веками шумели восточные базары, а купечество было одним из главных слоев населения.
20:00 Ужин в рыбном ресторане (комплекс).
21:00 Трансфер в отель, заселение, свободное время.
Дельта Волги, кулинарный мастер-класс
Завтрак в отеле.
09:00 Встреча с гидом.
Отправление из Астрахани.
Дельта Волги — невероятно живописный край, вы увидите луга и пустынные ландшафты, леса и заросли тростника, множество рек, озер, островков и песчаных барханов.
Среди множества протоков и малых рек вы полюбуетесь настоящей красотой нетронутой Астраханской природы, насладитесь уникальными пейзажами, которые она создала, и просто подышите свежим воздухом и хорошо отдохнете.
10:30 Прибытие на причал/базу отдыха.
Если база отдыха островная, то на базу от причала отправляемся на лодках.
10:30-11:00 Встреча на базе, приветственный напиток, инструктаж.
11:00-13:00 Прогулка в дельту Волги на лодке в сопровождении егеря.
Начав путешествие по одной из рек дельты Волги, через некоторое время вы окажетесь в настоящих водных джунглях, в окружении диких островов и сотен проток и познакомитесь с уникальным и удивительным миром астраханской природы.
Мир дельты завораживает: цветущий лотос (с июля по август), чакан, кувшинки, водяные лилии, белые лебеди, утки, пеликаны, бакланы, чайки, цапли, каспийские раскаты, ласковое солнце и чистое голубое небо.
13:00 Прибытие на базу отдыха.
Мастер-класс по приготовлению астраханской ухи.
13:00-17:00 Рыбный обед (уха, второе, салат, напиток), пребывание на базе.
Вы можете поплавать в бассейне (в теплое время года), порыбачить (предоставление снастей за дополнительную плату) или просто прогуляться по территории.
17:00 Отправление в Астрахань.
18:30 Прибытие.
Центр казахской культуры имени Курмангазы Сагырбаева
Завтрак в отеле.
Освобождение номеров (вещи помещаются в автобус или остаются в камере хранения в отеле).
Трансфер на ж/д вокзал для уезжающих.
9:00 Встреча с гидом, отправление на экскурсию в Центр казахской культуры имени Курмангазы Сагырбаева.
В 70 километрах от Астрахани на территории села Алтынжар располагается мавзолей и музейный комплекс легендарного казахского поэта Курмангазы Сагырбаева. Это уникальный памятник культуры казахского народа.
Мы отправимся к месту захоронения поэта, в село Алтынжар, где посетим музейный комплекс Курмангазы, узнаем много интересного об истории и культуре казахского народа, полюбуемся красотами астраханский пустынь и побываем в мавзолее великого акына.
10:30 Прибытие в село Алтынжар.
10:30-11:00 Посещение мавзолея Курмангазы Сагырбаева. Мавзолей был возведен через 100 лет с момента смерти великого композитора на месте его могилы.
11:00-12:00 Встреча гостей по традициям двух народов, посещение музея великого акына.
Музей Курмангазы представляет собой сочетание трех каменных зданий, стилизованных под большие белые юрты под синим небом Алтынжара.
Мастер-класс по приготовлению баурсаков.
12:00-13:00 Интерактивная постановка “Один день из жизни юрты” — музыкально-этнографическая программа.
13:00-14:00 Обед из национальных казахских блюд (манты,кайнары, баурсаки,чай).
14:00-14:30 Свободное время, фотосессия в национальных казахских костюмах.
14:30 Отправление в Астрахань.
16:00 Прибытие в Астрахань (для туристов, улетающих вечерним рейсом, трансфер в аэропорт).
16:30-17:30 Посещение астраханского рыбного рынка (по желанию туристов), трансфер к отелю или на жд/вокзал.
Проживание
Тур предусматривает проживание в выбранной гостинице в г. Астрахани в двухместных номерах категории стандарт.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:
|Гостиница
|2-местное
|1-местное
|«Волга-Волга» 3* (завтрак континентальный)
|22 700
|25 500
|«Космос» 4* (завтрак шведский стол)
|25 200
|27 900
|«Азимут» 3* (завтрак шведский стол)
|27 500
|32 500
Стоимость дополнительных суток и доплата за раннее заселение, руб:
|Гостиница
|Доп. сутки, 2-местное размещение
|Доп. сутки, 1-местное размещение
|Доплата за раннее заселение при 2-местном размещении
|Доплата за раннее заселение при 1-местном размещении
|«Волга-Волга» 3* (завтрак континентальный)
|1375
|2750
|750
|1375
|«Космос» 4* (завтрак шведский стол)
|2625
|4000
|1315
|2000
|«Азимут» 3* (завтрак шведский стол)
|3750
|6520
|1875
|3125
Ранее заселение в отели после 7:00.
Дополнительно в первый день тура можно заказать завтрак в отелях по системе шведский стол.
Для туристов, прибывающих в Астрахань раньше или отбывающих позже дат тура, предусмотрена услуга бронирования дополнительных суток проживания.
Расчетный час в отелях: заселение — после 14:00, освобождение номеров — до 12:00
Варианты проживания
«Волга-Волга» 3
Гостиничный комплекс "Волга-Волга" расположен в историческом городе Астрахани, в дельте Волги. К услугам гостей сауна, бесплатный Wi-Fi, круглосуточная стойка регистрации и ресторан.
Номера комплекса оформлены в изысканном стиле. В них в вашем распоряжении кондиционер, телевизор, телефон и холодильник. В собственных ванных комнатах предоставляется фен.
В ресторане комплекса "Волга-Волга" подают блюда европейской кухни.
«Космос» 4
Этот отель расположен в центре города Астрахани, рядом с главным железнодорожным вокзалом и автобусным вокзалом. Гостям предлагают современные номера с телевизорами с плоским экраном и звуконепроницаемыми окнами. Обустроена бесплатная парковка. На всей территории предоставляется бесплатный Wi-Fi.
Номера отеля «Космос Астрахань» оформлены в светлых тонах. В распоряжении гостей кондиционер и рабочий стол. В каждом номере предоставляются туалетно-косметические принадлежности, фен и бесплатная бутылка минеральной воды.
«Азимут» 3
Отель Azimut Astrakhan расположен на берегу Волги. К услугам гостей комфортабельные номера с бесплатным Wi-Fi и спутниковым телевидением. Прогулка до исторического центра Астрахани занимает всего 5 минут.
Во всех номерах отеля Astrakhan Azimut установлен холодильник и обустроена собственная ванная комната. Из некоторых номеров открывается вид на Волгу и Астраханский кремль.
Каждое утро в ресторане отеля Azimut сервируют завтрак «шведский стол» с блюдами местной и интернациональной кухни. В уютном лобби SMART Living подают кофе и чай. Вкусные закуски можно приобрести на стойке Grab&Go.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание в гостинице (2 ночи)
- Питание по программе: завтраки в 2-3 дни, обеды во все дни, ужин в 1-й день
- Трансферы в/из аэропорт и с/на ж/д вокзал
- Трансфер по городу и области на комфортабельном микроавтобусе/туристическом автобусе
- Входные билеты на экскурсионные объекты
- Экскурсионное обслуживание и сопровождение
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до г. Астрахани и обратно
- Питание, не указанное в программе: завтрак в 1-й день, ужины в 2-3 дни
- Сувениры
Место начала и завершения?
Входят ли билеты на самолет и поезд в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Включена ли страховка в стоимость тура?
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. Вы можете приобрести ее на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Возможны ли изменения в программе тура?
Фирма оставляет за собой право на изменение программы тура, корректировку времени и места отправления, замену трансфера и изменение порядка посещения экскурсионных объектов.
Как осуществляются трансферы?
Встреча предусмотрена и в аэропорту, и на ж/д вокзале, если туристы прибывают в день начала тура.
Если туристы прибывают на поезде и проживают в отеле Космос, то встреча на ж/д не предусмотрена, поскольку отель находится прямо на территории ж/д вокзала.
В завершающий день тура трансфер тоже и в аэропорт, и на ж/д вокзал (кроме туристов, проживающих в Космосе — они до ж/д добираются самостоятельно).