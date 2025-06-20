1 день

Поездка на осетровую ферму и экскурсия по Астрахани

12:00 Встреча группы в аэропорту и на ж/д вокзале.

Отправление на осетровую ферму “Астраханская фишка”.

13:00 Прибытие на осетровую ферму.

Вкусный рыбный обед в ресторане авторской кухни с блюдами из рыбы (уха из стерляди, стейк из осетра с картофелем, овощная нарезка, напиток).

14:00-16:00 Экскурсия по осетровой ферме.

Данная осетровая ферма входит в четверку крупнейших предприятий по выращиванию осетровых рыб в Астраханской области.

На территории фермы находится 40 бассейнов для выращивания осетровых от икринки до малька и 180 садков для выращивания рыб в реке, а также собственное маточное стадо осетра, белуги, стерляди и бестера!

На осетровой ферме вы увидите весь процесс воспроизводства и выращивания осетра, стерляди, белуги и бестера, а также можете поучаствовать в процессе кормления осетровых.

Вам расскажут о процессе получения икры прижизненным способом, а также о тонкостях содержания молоди в бассейнах.

Свободное время на территории фермы. Есть оборудованная площадка для купания.

На территории фермы есть фирменный магазин, в котором можно приобрести продукцию фермы по ценам ниже рыночных (с полным пакетом документов): осетрина горячего и холодного копчения, балыки и черная икра, сом горячего и холодного копчения, вяленая вобла, лещ, щучья икра, различные рыбные консервы, пресервы, свежая рыба и другое; сувениры с символикой Астраханской области и осетровой фермы.

16:00 Отправление в Астрахань.

17:00-20:00 Обзорная экскурсия по Астрахани.

Вас ждут красивые центральные улицы города и прогулка по Белому городу — это старейший район русской Астрахани с Кремлем, который без преувеличения можно назвать музеем под открытым небом.

Вы прогуляетесь по Площади Ленина, увидите Лебединое озеро, триумфальную арку и аллею славы героев земли Астраханской, полюбуетесь величественным памятником императору Петру I, пройдетесь по Петровской набережной с видом на Волгу и увидите старинные дома на одной из старейших Астраханских улиц.

Завершится прогулка в Астраханском кремле.

Главное украшение города и неизменный объект посещения туристов — уникальный архитектурный ансамбль, памятник военно-инженерного искусства второй половины XVI века — Астраханский кремль.

В 1947 году Астраханский кремль был внесен в список архитектурных и исторических памятников республиканского значения и поставлен под охрану государства.

Также мы обязательно заедем на Астраханский рыбный рынок, очень колоритное место, где можно приобрести рыбку на любой вкус и просто ощутить атмосферу этого портового города, где веками шумели восточные базары, а купечество было одним из главных слоев населения.

20:00 Ужин в рыбном ресторане (комплекс).

21:00 Трансфер в отель, заселение, свободное время.