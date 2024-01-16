Туры на 3 дня в Астрахани

Найдено 11 туров в категории «3-дневные туры» в Астрахани, цены от 21 400 ₽, скидки до 6%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Попробуй Астрахань на вкус. Гастрономический тур
🚌 На автобусе
Авторский тур
4 дня
3 отзыва
Попробуй Астрахань на вкус. Гастрономический тур
Начало: Астрахань
20 июня в 10:00
2 июля в 10:00
от 26 800 за человека
В краю речного лотоса. Экскурсионный тур в Астраханскую область
🚌 На автобусе
Авторский тур
3 дня
3 отзыва
В краю речного лотоса. Экскурсионный тур в Астраханскую область
Начало: Астрахань
9 июля в 10:00
23 июля в 10:00
от 21 400 за человека
Чем богата Астрахань
🚌 На автобусе
Авторский тур
4 дня
3 отзыва
Чем богата Астрахань
Начало: Астрахань
4 июля в 10:00
11 июля в 10:00
от 21 750 за человека
Астраханские истории
🚌 На автобусе
Авторский тур
4 дня
3 отзыва
Астраханские истории
Начало: Астрахань
13 июня в 10:00
26 сен в 10:00
от 23 600 за человека
Край волжских степей. Экскурсионный тур в Астраханскую область и Калмыкию
🚌 На автобусе
скидка
6%
Авторский тур
4 дня
3 отзыва
Край волжских степей. Экскурсионный тур в Астраханскую область и Калмыкию
Начало: Астрахань
13 сен в 10:00
от 2400022 500 за человека
Мёртвое море в России. Озёра Баскунчак и Эльтон
🚶 Пешая
🚌 На автобусе
Авторский тур
4 дня
2 отзыва
Мёртвое море в России. Озёра Баскунчак и Эльтон
Начало: городской округ Волгоград, аэропорт Волгоград (Гум...
30 000 за человека
Театральный уикенд в Астрахани: 2 спектакля, творческая встреча и мастер-класс
🚗 На машине
Авторский тур
3 дня
Театральный уикенд в Астрахани: погружение в мир искусства
Проведите выходные в Астрахани, наслаждаясь театральным искусством, встречами с артистами и мастер-классами
Начало: Аэропорт ИМ.Б.М. Кустодиева в Астрахани, 13:00. Ре...
29 июня в 08:00
14 сен в 08:00
28 200 за человека
Путешествие за вкусом. Тур в Астраханскую область
🚌 На автобусе
Авторский тур
3 дня
Путешествие за вкусом. Тур в Астраханскую область
Начало: Астрахань
21 июня в 10:00
19 июля в 10:00
от 22 700 за человека
Астраханские каникулы
🚌 На автобусе
Авторский тур
3 дня
Астраханские каникулы
Начало: Астрахань
9 авг в 10:00
23 авг в 10:00
от 22 100 за человека
Нижневолжский колорит. Тур в Астраханскую область
🚌 На автобусе
Авторский тур
4 дня
Нижневолжский колорит. Тур в Астраханскую область
Начало: Астрахань
8 авг в 10:00
от 27 400 за человека
Заповедная дельта. Тур в Астраханскую область
🚌 На автобусе
Авторский тур
4 дня
Заповедная дельта. Тур в Астраханскую область
Начало: Астрахань
19 сен в 10:00
от 22 100 за человека

Последние отзывы на туры

  • О
    Оксана
    16 января 2024
    В долину лотосов. Железнодорожный круиз в Астрахань
    Спасибо за отличную организацию. Придраться не к чему. Огромное спасибо!!!!
    Спасибо за отличную организацию. Придраться не к чему. Огромное спасибо!!!!Спасибо за отличную организацию. Придраться не к чему. Огромное спасибо!!!!Спасибо за отличную организацию. Придраться не к чему. Огромное спасибо!!!!Спасибо за отличную организацию. Придраться не к чему. Огромное спасибо!!!!Спасибо за отличную организацию. Придраться не к чему. Огромное спасибо!!!!Спасибо за отличную организацию. Придраться не к чему. Огромное спасибо!!!!Спасибо за отличную организацию. Придраться не к чему. Огромное спасибо!!!!Спасибо за отличную организацию. Придраться не к чему. Огромное спасибо!!!!Спасибо за отличную организацию. Придраться не к чему. Огромное спасибо!!!!Спасибо за отличную организацию. Придраться не к чему. Огромное спасибо!!!!
  • С
    Степановская
    16 января 2024
    В долину лотосов. Железнодорожный круиз в Астрахань
    Все на отлично!
  • Е
    Елена
    14 января 2024
    В долину лотосов. Железнодорожный круиз в Астрахань
    Приятно общаться с профессионалами, представители компании в любое время, доброжелательны и внимательны, спасибо, процветания!
  • В
    Валентина
    9 января 2024
    Путешествие в Калмыцкую степь
    Команда очень старалась. Решали все проблемы. Сложность - местный сервис еще очень плохо развит. В гостинице унесли (выкинули?) зубную щетку - пришлось
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    покупать новую. Вообще не убирали кровати, не было фена и утюга. В ресторанах - могли подать холодную еду, удивлялись, что надо подогреть, Пытались посадить 14 человек за два маленьких стола при наличии мест в зале. Гарнир приносили отдельно от горячего. Забывали детали заказа и т. д. НО! если начать требовать - сразу исправлялись. Не назначали четко время. Из-за этого часть группы приходила и ждала других, которые гуляли не зная, что их ждут … Организаторам приходилось все постоянно контролировать. Они молодцы!!!

  • М
    Меркурьева
    13 октября 2023
    В краю речного лотоса. Экскурсионный тур в Астраханскую область
    Принимающая сторона просто молодцы!!!
  • М
    Меркурьева
    13 октября 2023
    Астраханские истории
    Прекрасный гид и очень интересные экскурсии. Экскурсовод Эвелина - бывший сотрудник краеведческого музея, очень профессионально провела все экскурсии. спасибо ей
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    огромное. Отель Волга-Волга, просто ужас. Рваные покрывала на кроватях, грязный стул, завтрак в кафе отвратительный. в последний день дали кусок сыра - обрезанную корку. Но хуже всего район, где находится гостиница. асфальта на тротуарах нет. заброшенный полуразрушенный дом напротив. в районе одни наркоманы и колдыри, а также стая бездомных псов, которые лают всю ночь под окном. Одним словом из гостиницы выйти страшно. Я выходила только к экскурсионному автобусу.

  • О
    Ольга
    3 октября 2023
    В краю речного лотоса. Экскурсионный тур в Астраханскую область
    Была в туре "Роскошь Нижней Волги и жемчужина Калмыкии" в августе 2023 года. Большое спасибо организаторам тура за интересную программу и хорошую организацию. Особенно понравилась поездка в Элисту и на лотосовые поля.
  • Г
    Галина
    25 сентября 2023
    Край волжских степей. Экскурсионный тур в Астраханскую область и Калмыкию
    Организация тура на высоком уровне, гиды высочайшего класса, водители профессионалы, транспорт в хорошем состоянии
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  • С
    Светлана
    19 сентября 2023
    Мёртвое море в России. Озёра Баскунчак и Эльтон
    Максиму и Надежде большой «респект» за мастерски, с теплом, любовью и фантазией организованный тур.
  • С
    Светлана
    19 сентября 2023
    Мёртвое море в России. Озёра Баскунчак и Эльтон
    Побывала в туре в начале сентября. Потрясающий в своей первозданной красоте и необычности край! Каждый день новые открытия и впечатления!
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    Максиму и Надежде спасибо за теплый прием, за уют их гостевого дома, за встречи с чудесными людьми, любящими и болеющими за свои родные места. А еще - за разнообразные вкусняшки, которыми нас не уставали угощать))) И фотосессия, как вишенка на торте! Это приятно) После тура осталось ощущение, что мы наведывались в гости к хорошим давним друзьям. Очень и очень рада, что нашла этот тур, безусловно рекомендую!

Ответы на вопросы от путешественников по Астрахани в категории «3-дневные туры»

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  3. Чем богата Астрахань
  4. Астраханские истории
  5. Край волжских степей. Экскурсионный тур в Астраханскую область и Калмыкию
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