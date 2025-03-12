Д Дмитрий Отличная экскурсия для тех, кто устал от цивилизации. Дорога живописная, лед на Байкале уже пористый, но все еще крепкий. Мраморный карьер - неожиданно крутая локация для фото. А буузы были просто огонь! Все понравилось.

К Константин Хороший маршрут для одного дня. Получил заряд бодрости. Порадовал контраст: суровый Байкал и уютное кафе с буузами. Мраморный карьер масштабный, есть на что посмотреть.

А Алиса Понравилось абсолютно всё: вкуснейшие буузы, мистический обряд на берегу, катание по бескрайнему льду. Бугульдейка - место силы. Гиду спасибо за отличный день и комфортную поездку.

А Артем Настоящее сибирское приключение. Ветер в Бугульдейке и правда ощутимый! Но это часть её шарма. Лед скрипел, как на записи, но вживую - в тысячу раз круче. Буузы согрели и порадовали.

И Иван Рекомендую любителям небанальных маршрутов. Здесь нет толп туристов, только природа во всей красе. Мрамор в карьере действительно играет разными оттенками.

О Олег Хотел увидеть дикий Байкал и получил сполна. Мраморный карьер впечатлил масштабом и красками. Гиду отдельная благодарность за истории и организацию.

В Виктория Простор, лед, ветер, вкусная еда, древние традиции. Никакой мишуры. Бугульдейка очаровала своей спокойной силой.

С Сергей Подарили себе эту экскурсию на годовщину. Не ошиблись! Романтика полная: бескрайний лед, только мы двое и гиды.

Е Екатерина Прекрасная организация. Увидели и суровую красоту Байкала, и рукотворное величие карьера. Гиду огромное спасибо за бережное отношение к месту и гостям. Эмоции только положительные.

С Светлана Бугульдейка оправдала свое очарование "дикости". Ни души вокруг, только мы, ветер и Байкал. Катались на коньках, слушали, как поет лед. Очень атмосферно и душевно.

А Антон Идеальный зимний побег от городской суеты. Бугульдейка покорила своей тишиной и космическим льдом. Буузы в дорожном кафе - пальчики оближешь!

Т Татьяна Волшебное путешествие в царство льда и тишины. Коньки, ветер, бескрайняя белизна. Бугульдейка действительно величественна. Обязательно вернусь летом.

М Мария Поездка в Бугульдейку - это глоток воздуха свободы. Лед Байкала с пузырьками - фантастическое зрелище. Катание на коньках на просторах озера незабываемо. Спасибо за погружение в настоящую Сибирь.