Бугульдейка — жемчужина Байкала, расположенная вдали от городской суеты.
Вы услышите шум ветра и скрип льда, увидите космические пузырьки в прозрачной толще и бескрайние просторы.
В программе: катание на коньках, обряд приветствия духов, посещение впечатляющего Мраморного карьера и дегустация бурятских бууз.
Описание экскурсииЕе величество Бугульдейка уютно расположилась на берегу Байкала: 230 км. отделяет ее от шумного города. Отдаленность от цивилизации, отсутствие автомобильного трафика, крикливых баннеров, гостиниц и ресторанов — в этом особый шарм красавицы Бугульдейки. Бугульдейка дика и ветрена, тиха и пустынна — вот в чем ее прелесть. В отсутствии суеты мы сможем покататься на коньках, услышать звуки льда, шум ветра. За этим казалось бы смешным названием скрывается великий Байкал, невероятный простор и тот самый космический лед с пузырьками. По дороге мы обязательно заедем в кафе — покушать бурятских бууз. А еще совершим обряд приветствия местных духов. Также мы посетим Мраморный карьер — крупнейшее месторождение мрамора. Кажется, все видели мрамор? Но здесь другое: мрамор как будто выдвигается из земли, гордо показывая все оттенки — слоновая кость, чайная роза, кремовый, жемчужный, бежевый.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Байкал
- Бурятская юрта
- Мраморный карьер
- Река Бугульдейка
Что включено
- Услуги гида-водителя
Что не входит в цену
- Аренда коньков (по желанию)
- Обед в кафе
Где начинаем и завершаем?
Начало: Заберу Вас у отеля в Иркутске и верну обратно
Завершение: Верну обратно
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 14 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Д
Дмитрий
12 мар 2025
Отличная экскурсия для тех, кто устал от цивилизации. Дорога живописная, лед на Байкале уже пористый, но все еще крепкий. Мраморный карьер - неожиданно крутая локация для фото. А буузы были просто огонь! Все понравилось.
К
Константин
10 мар 2025
Хороший маршрут для одного дня. Получил заряд бодрости. Порадовал контраст: суровый Байкал и уютное кафе с буузами. Мраморный карьер масштабный, есть на что посмотреть.
А
Алиса
3 мар 2025
Понравилось абсолютно всё: вкуснейшие буузы, мистический обряд на берегу, катание по бескрайнему льду. Бугульдейка - место силы. Гиду спасибо за отличный день и комфортную поездку.
А
Артем
25 фев 2025
Настоящее сибирское приключение. Ветер в Бугульдейке и правда ощутимый! Но это часть её шарма. Лед скрипел, как на записи, но вживую - в тысячу раз круче. Буузы согрели и порадовали.
И
Иван
22 фев 2025
Рекомендую любителям небанальных маршрутов. Здесь нет толп туристов, только природа во всей красе. Мрамор в карьере действительно играет разными оттенками.
О
Олег
15 фев 2025
Хотел увидеть дикий Байкал и получил сполна. Мраморный карьер впечатлил масштабом и красками. Гиду отдельная благодарность за истории и организацию.
В
Виктория
6 фев 2025
Простор, лед, ветер, вкусная еда, древние традиции. Никакой мишуры. Бугульдейка очаровала своей спокойной силой.
С
Сергей
22 янв 2025
Подарили себе эту экскурсию на годовщину. Не ошиблись! Романтика полная: бескрайний лед, только мы двое и гиды.
Е
Екатерина
14 янв 2025
Прекрасная организация. Увидели и суровую красоту Байкала, и рукотворное величие карьера. Гиду огромное спасибо за бережное отношение к месту и гостям. Эмоции только положительные.
С
Светлана
8 янв 2025
Бугульдейка оправдала свое очарование "дикости". Ни души вокруг, только мы, ветер и Байкал. Катались на коньках, слушали, как поет лед. Очень атмосферно и душевно.
А
Антон
5 янв 2025
Идеальный зимний побег от городской суеты. Бугульдейка покорила своей тишиной и космическим льдом. Буузы в дорожном кафе - пальчики оближешь!
Т
Татьяна
28 дек 2024
Волшебное путешествие в царство льда и тишины. Коньки, ветер, бескрайняя белизна. Бугульдейка действительно величественна. Обязательно вернусь летом.
М
Мария
20 дек 2024
Поездка в Бугульдейку - это глоток воздуха свободы. Лед Байкала с пузырьками - фантастическое зрелище. Катание на коньках на просторах озера незабываемо. Спасибо за погружение в настоящую Сибирь.
П
Павел
18 дек 2024
Идеально для перезагрузки. 230 км от города — и ты в другом мире. Тишина, которую можно услышать. Лед Байкала с пузырьками метана — как с другой планеты. Мраморный карьер завершил картину могущества природы. Поездка удалась.
