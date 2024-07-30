А Анастасия Аршан - красота Тункинской долины Ездили на Аршан 12 июля, не смотря на дождливую погоду, получили массу позитивных эмоций, Виталина прекрасный интересный человек, все рассказала, показала, ответила на все вопросы. Рассматривали несколько экскурсоводов и не разу не пожалели,что выбрали Виталину.

И Инна Аршан - красота Тункинской долины читать дальше к водопаду был немного утомительным, но вид сверху того стоил. Также я посетил местный курорт с горячими минеральными источниками, но местечко на любителя на мой взгляд. Рекомендую всем посетить Аршан для отдыха и наслаждения природой! Экскурсия в Аршан оставила у меня незабываемые впечатления! Это живописное место с горными пейзажами, минеральными источниками и чистым воздухом. Поход

К Кристина Ключ к Байкалу - поселок Большое Голоустное Нам все очень понравилось. Отличный гид, комфортное перемещение и потрясающая локация. Спасибо)

Г Галина Ключ к Байкалу - поселок Большое Голоустное читать дальше зимняя сказка, которую нам поведали потрясающие профессионалы Марина и Владислав. Их любовь и уважение к своему краю передалось и нам. Мы очарованы Байкальский страной! Большое спасибо за это великолепным профи и очень сердечным и заботливым Марине и Владиславу! Спешим поставить пять с плюсом экскурсии "Ключ к Байкалу - посёлок Большое Голоустное" от 13 марта 2024 года. Это волшебная

А Анна Ключ к Байкалу - поселок Большое Голоустное Экскурсия просто потрясающая. Красоты Байкала впечатляют. Лед,,Кудыкина гора, Церкви и храмы, все впечатлило. Больше спасибо гиду Марине, рассказывала истории, легенды и исторические события всю и экскурсию, мы не скучали. Надеюсь мы увидимся еще не раз)

С Светлана Лучшее на Байкале: однодневная экскурсия на Ольхон (из Иркутска/Листвянки) Экскурсия очень понравилась, гид Никита показал много красивых мест, рассказал кучу интересных историй. Вся экскурсия прошла легко и непринужденно, теперь хотим вернуться зимой)

С Светлана Идеальный Аршан - Саянские горы читать дальше источники, Аршан,-всего не перечислишь! По пути встречались белки, бурундучки, суслики, поползни. Вячеслав - прекрасный водитель и гид. Чудесные виды, волшебный воздух. Очень рекомендую! Организаторы поездки- Марина и Вячеслав- интересные собеседники, внимательные и любящие свое дело люди Путешествовали в Тункинскую долину на машине с Вячеславом. Прекрасная поездка! Масса впечатлений. Водопад, прогулка по горам, дацаны, потухшие вулканы, минеральные

Е Елена Лучшее на Байкале: однодневная экскурсия на Ольхон (из Иркутска/Листвянки) читать дальше Алексеем даже подружились. Впечатления от информации, от пейзажей и потрясающих воображения видов природы, незабываемы! Благодарим команду этой экскурсионной фирмы. Волгодонск, Краснодар 🖐🏻 3 дня назад вернулись из Иркутска. Хотим поблагодарить за организацию путешествия. Все прошло гладко, программу всю выполнили, с гидом- водителем

Е Елена Байкал в Большом Голоустном и поход на Сухое озеро Экскурсия - супер! Интересный маршрут! Красота! БОЛЬШОЕ СПАСИБО Ивану за знакомство с Байкалом!