Экскурсии по Байкалу на машине с гидом

Найдено 10 экскурсий в категории «На машине» на Байкале, цены от 10 500 ₽. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2024 году
Иркутск и Байкал за один день
Пешая
На машине
4 отзыва
8 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Эксклюзивный тур: Иркутск и Байкал - культура и природа в одном путешествии
Погрузитесь в уникальный мир Сибири: от деревянного зодчества Иркутска до берегов величественного Байкала
Начало: У вашего отеля в Иркутске
Расписание: Ежедневно
13 авг в 08:00
14 авг в 08:00
14 000 за всё до 4 чел.
Идеальный Аршан - Саянские горы
На машине
7 отзывов
12 часов
Индивидуальная
до 6 чел.
Путешествие в Аршан и Саянские горы: экскурсия из Иркутска с полным пакетом услуг
Приглашаем вас на незабываемое путешествие к подножию Саянских гор. Вас ждут горные реки, водопады и термальные источники
Начало: Ул. Ленина
Расписание: Ежедневно в 8:00
11 авг в 08:00
12 авг в 08:00
от 21 500 за всё до 2 чел.
Путешествие в Бурятию: Тункинская долина и Аршан
На машине
15 отзывов
12 часов
Индивидуальная
до 5 чел.
Индивидуальная экскурсия: Тункинская долина и Аршан в Бурятии
Окунитесь в мир древних традиций и неповторимой природы Бурятии. Тункинская долина и Аршан ждут вас в этом незабываемом путешествии
Начало: Место вашего проживания в Иркутске
Расписание: Каждый день в 8:00
12 авг в 08:00
13 авг в 08:00
от 19 000 за всё до 3 чел.
Ключ к Байкалу - поселок Большое Голоустное
На машине
7 отзывов
7 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Ключ к Байкалу: незабываемое путешествие в Большое Голоустное
Приглашаем вас на однодневное путешествие к озеру Байкал, где вы откроете для себя чарующие пейзажи и уникальную культуру Большого Голоустного
Начало: Заезд по адресу
Расписание: По бронированию
11 авг в 09:00
12 авг в 09:00
от 12 000 за всё до 2 чел.
Аршан - красота Тункинской долины
Пешая
На машине
2 отзыва
12 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Увлекательная поездка в Аршан через Тункинскую долину
Индивидуальная экскурсия по живописной Тункинской долине. Посетите Аршан, водопады, минеральные источники и буддийский дацан. Удобный трансфер из Иркутска
Начало: Отель, аэропорт, сквер Кирова
Расписание: Ежедневно в 08:00
20 авг в 08:00
21 авг в 08:00
18 000 за всё до 4 чел.
Байкал в Большом Голоустном и поход на Сухое озеро
На машине
1 отзыв
6 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Байкал в Большом Голоустном и поход на Сухое озеро
Отправьтесь в живописную поездку в Большое Голоустное, где вас ждут захватывающие пейзажи и древняя история
Начало: Любое удобное туристам место в Иркутске
Расписание: Любой день, выезд до обеда.
Сегодня в 16:00
Завтра в 09:00
от 17 000 за всё до 3 чел.
Байкальский заповедник в Танхое - в объятиях первозданной природы
Пешая
На машине
12 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Индивидуальная экскурсия в Танхой и Байкальский заповедник: природа и история
Увлекательное путешествие в Бурятию, поселок Танхой. Байкальский заповедник, эко-тропа, визит-центр и старинные причалы ждут вас. Сделайте незабываемые фото
Начало: По согласованию
Расписание: Ежедневно, по запросу
20 авг в 08:00
21 авг в 08:00
18 000 за всё до 4 чел.
Листвянка - один день на берегу самого большого озера планеты
На машине
7 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Листвянка: уникальное путешествие на берегу Байкала за один день
Погрузитесь в мир байкальских тайн и красот. Экскурсия в Листвянку откроет перед вами величие самого глубокого озера мира
Начало: По договоренности
19 авг в 09:00
20 авг в 09:00
10 500 за всё до 4 чел.
Листвянка - ворота Байкала
На машине
8 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Листвянка - ворота Байкала: путешествие к истокам Ангары
Погрузитесь в мир Байкала: от истории до уникальной флоры и фауны, насладитесь красотой и мистикой озера
Начало: По договоренности
19 авг в 09:00
20 авг в 09:00
10 500 за всё до 4 чел.
Увидеть Байкал за один день
На машине
9 часов
Индивидуальная
Уникальное путешествие на Байкал: Листвянка и Тальцы за один день
Погрузитесь в уникальный мир Байкала с индивидуальной экскурсией. Откройте для себя красоту Листвянки и историю музея Тальцы в компании опытного гида
Начало: Ул. Сухэ-Батора, 7, Иркутск
Расписание: Ежедневно
Завтра в 09:00
11 авг в 09:00
12 000 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Анастасия
    30 июля 2024
    Аршан - красота Тункинской долины
    Ездили на Аршан 12 июля, не смотря на дождливую погоду, получили массу позитивных эмоций, Виталина прекрасный интересный человек, все рассказала, показала, ответила на все вопросы. Рассматривали несколько экскурсоводов и не разу не пожалели,что выбрали Виталину.
  • И
    Инна
    5 июня 2024
    Аршан - красота Тункинской долины
    Экскурсия в Аршан оставила у меня незабываемые впечатления! Это живописное место с горными пейзажами, минеральными источниками и чистым воздухом. Поход
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    к водопаду был немного утомительным, но вид сверху того стоил. Также я посетил местный курорт с горячими минеральными источниками, но местечко на любителя на мой взгляд. Рекомендую всем посетить Аршан для отдыха и наслаждения природой!

  • К
    Кристина
    23 марта 2024
    Ключ к Байкалу - поселок Большое Голоустное
    Нам все очень понравилось. Отличный гид, комфортное перемещение и потрясающая локация. Спасибо)
  • Г
    Галина
    17 марта 2024
    Ключ к Байкалу - поселок Большое Голоустное
    Спешим поставить пять с плюсом экскурсии "Ключ к Байкалу - посёлок Большое Голоустное" от 13 марта 2024 года. Это волшебная
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    зимняя сказка, которую нам поведали потрясающие профессионалы Марина и Владислав. Их любовь и уважение к своему краю передалось и нам. Мы очарованы Байкальский страной! Большое спасибо за это великолепным профи и очень сердечным и заботливым Марине и Владиславу!

  • А
    Анна
    9 марта 2024
    Ключ к Байкалу - поселок Большое Голоустное
    Экскурсия просто потрясающая. Красоты Байкала впечатляют. Лед,,Кудыкина гора, Церкви и храмы, все впечатлило. Больше спасибо гиду Марине, рассказывала истории, легенды и исторические события всю и экскурсию, мы не скучали. Надеюсь мы увидимся еще не раз)
  • С
    Светлана
    23 августа 2023
    Лучшее на Байкале: однодневная экскурсия на Ольхон (из Иркутска/Листвянки)
    Экскурсия очень понравилась, гид Никита показал много красивых мест, рассказал кучу интересных историй. Вся экскурсия прошла легко и непринужденно, теперь хотим вернуться зимой)
  • С
    Светлана
    16 августа 2023
    Идеальный Аршан - Саянские горы
    Путешествовали в Тункинскую долину на машине с Вячеславом. Прекрасная поездка! Масса впечатлений. Водопад, прогулка по горам, дацаны, потухшие вулканы, минеральные
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    источники, Аршан,-всего не перечислишь! По пути встречались белки, бурундучки, суслики, поползни. Вячеслав - прекрасный водитель и гид. Чудесные виды, волшебный воздух. Очень рекомендую! Организаторы поездки- Марина и Вячеслав- интересные собеседники, внимательные и любящие свое дело люди

  • Е
    Елена
    4 августа 2023
    Лучшее на Байкале: однодневная экскурсия на Ольхон (из Иркутска/Листвянки)
    3 дня назад вернулись из Иркутска. Хотим поблагодарить за организацию путешествия. Все прошло гладко, программу всю выполнили, с гидом- водителем
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    Алексеем даже подружились. Впечатления от информации, от пейзажей и потрясающих воображения видов природы, незабываемы! Благодарим команду этой экскурсионной фирмы. Волгодонск, Краснодар 🖐🏻

  • Е
    Елена
    26 июля 2023
    Байкал в Большом Голоустном и поход на Сухое озеро
    Экскурсия - супер! Интересный маршрут! Красота! БОЛЬШОЕ СПАСИБО Ивану за знакомство с Байкалом!
  • С
    Сулус
    5 декабря 2022
    Путешествие в Бурятию: Тункинская долина и Аршан
    Мы просто в восторге от проведенной экскурсии. Спасибо большое Ксении!!!

Ответы на вопросы от путешественников по Байкалу в категории «На машине»

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  1. Иркутск и Байкал за один день
  2. Идеальный Аршан - Саянские горы
  3. Путешествие в Бурятию: Тункинская долина и Аршан
  4. Ключ к Байкалу - поселок Большое Голоустное
  5. Аршан - красота Тункинской долины
Какие места ещё посмотреть на Байкале
7 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в августе:
  1. Малое Море
  2. Тункинская долина
  3. Набережная
  4. Хребет Хамар-Дабан
  5. Мыс Саган-Хушун
  6. Мыс Хобой
  7. Мыс Кобылья голова
Сколько стоит экскурсия по Байкалу в августе 2024
Сейчас на Байкале в категории "На машине" можно забронировать 10 экскурсий и билетов от 10 500 до 21 500. Туристы уже оставили гидам 36 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.94 из 5
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