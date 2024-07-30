8 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Эксклюзивный тур: Иркутск и Байкал - культура и природа в одном путешествии
Погрузитесь в уникальный мир Сибири: от деревянного зодчества Иркутска до берегов величественного Байкала
Начало: У вашего отеля в Иркутске
Расписание: Ежедневно
13 авг в 08:00
14 авг в 08:00
14 000₽ за всё до 4 чел.
12 часов
Индивидуальная
до 6 чел.
Путешествие в Аршан и Саянские горы: экскурсия из Иркутска с полным пакетом услуг
Приглашаем вас на незабываемое путешествие к подножию Саянских гор. Вас ждут горные реки, водопады и термальные источники
Начало: Ул. Ленина
Расписание: Ежедневно в 8:00
11 авг в 08:00
12 авг в 08:00
от 21 500₽ за всё до 2 чел.
12 часов
Индивидуальная
до 5 чел.
Индивидуальная экскурсия: Тункинская долина и Аршан в Бурятии
Окунитесь в мир древних традиций и неповторимой природы Бурятии. Тункинская долина и Аршан ждут вас в этом незабываемом путешествии
Начало: Место вашего проживания в Иркутске
Расписание: Каждый день в 8:00
12 авг в 08:00
13 авг в 08:00
от 19 000₽ за всё до 3 чел.
7 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Ключ к Байкалу: незабываемое путешествие в Большое Голоустное
Приглашаем вас на однодневное путешествие к озеру Байкал, где вы откроете для себя чарующие пейзажи и уникальную культуру Большого Голоустного
Начало: Заезд по адресу
Расписание: По бронированию
11 авг в 09:00
12 авг в 09:00
от 12 000₽ за всё до 2 чел.
12 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Увлекательная поездка в Аршан через Тункинскую долину
Индивидуальная экскурсия по живописной Тункинской долине. Посетите Аршан, водопады, минеральные источники и буддийский дацан. Удобный трансфер из Иркутска
Начало: Отель, аэропорт, сквер Кирова
Расписание: Ежедневно в 08:00
20 авг в 08:00
21 авг в 08:00
18 000₽ за всё до 4 чел.
6 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Байкал в Большом Голоустном и поход на Сухое озеро
Отправьтесь в живописную поездку в Большое Голоустное, где вас ждут захватывающие пейзажи и древняя история
Начало: Любое удобное туристам место в Иркутске
Расписание: Любой день, выезд до обеда.
Сегодня в 16:00
Завтра в 09:00
от 17 000₽ за всё до 3 чел.
12 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Индивидуальная экскурсия в Танхой и Байкальский заповедник: природа и история
Увлекательное путешествие в Бурятию, поселок Танхой. Байкальский заповедник, эко-тропа, визит-центр и старинные причалы ждут вас. Сделайте незабываемые фото
Начало: По согласованию
Расписание: Ежедневно, по запросу
20 авг в 08:00
21 авг в 08:00
18 000₽ за всё до 4 чел.
7 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Листвянка: уникальное путешествие на берегу Байкала за один день
Погрузитесь в мир байкальских тайн и красот. Экскурсия в Листвянку откроет перед вами величие самого глубокого озера мира
Начало: По договоренности
19 авг в 09:00
20 авг в 09:00
10 500₽ за всё до 4 чел.
8 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Листвянка - ворота Байкала: путешествие к истокам Ангары
Погрузитесь в мир Байкала: от истории до уникальной флоры и фауны, насладитесь красотой и мистикой озера
Начало: По договоренности
19 авг в 09:00
20 авг в 09:00
10 500₽ за всё до 4 чел.
9 часов
Индивидуальная
Уникальное путешествие на Байкал: Листвянка и Тальцы за один день
Погрузитесь в уникальный мир Байкала с индивидуальной экскурсией. Откройте для себя красоту Листвянки и историю музея Тальцы в компании опытного гида
Начало: Ул. Сухэ-Батора, 7, Иркутск
Расписание: Ежедневно
Завтра в 09:00
11 авг в 09:00
12 000₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ААнастасия30 июля 2024Ездили на Аршан 12 июля, не смотря на дождливую погоду, получили массу позитивных эмоций, Виталина прекрасный интересный человек, все рассказала, показала, ответила на все вопросы. Рассматривали несколько экскурсоводов и не разу не пожалели,что выбрали Виталину.
- ИИнна5 июня 2024Экскурсия в Аршан оставила у меня незабываемые впечатления! Это живописное место с горными пейзажами, минеральными источниками и чистым воздухом. Поход
- ККристина23 марта 2024Нам все очень понравилось. Отличный гид, комфортное перемещение и потрясающая локация. Спасибо)
- ГГалина17 марта 2024Спешим поставить пять с плюсом экскурсии "Ключ к Байкалу - посёлок Большое Голоустное" от 13 марта 2024 года. Это волшебная
- ААнна9 марта 2024Экскурсия просто потрясающая. Красоты Байкала впечатляют. Лед,,Кудыкина гора, Церкви и храмы, все впечатлило. Больше спасибо гиду Марине, рассказывала истории, легенды и исторические события всю и экскурсию, мы не скучали. Надеюсь мы увидимся еще не раз)
- ССветлана23 августа 2023Лучшее на Байкале: однодневная экскурсия на Ольхон (из Иркутска/Листвянки)Экскурсия очень понравилась, гид Никита показал много красивых мест, рассказал кучу интересных историй. Вся экскурсия прошла легко и непринужденно, теперь хотим вернуться зимой)
- ССветлана16 августа 2023Путешествовали в Тункинскую долину на машине с Вячеславом. Прекрасная поездка! Масса впечатлений. Водопад, прогулка по горам, дацаны, потухшие вулканы, минеральные
- ЕЕлена4 августа 2023Лучшее на Байкале: однодневная экскурсия на Ольхон (из Иркутска/Листвянки)3 дня назад вернулись из Иркутска. Хотим поблагодарить за организацию путешествия. Все прошло гладко, программу всю выполнили, с гидом- водителем
- ЕЕлена26 июля 2023Экскурсия - супер! Интересный маршрут! Красота! БОЛЬШОЕ СПАСИБО Ивану за знакомство с Байкалом!
- ССулус5 декабря 2022Мы просто в восторге от проведенной экскурсии. Спасибо большое Ксении!!!
Ответы на вопросы от путешественников по Байкалу в категории «На машине»
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