На багги к малому морю - Курминское ущелье, мысы Цаган-Хушун и Улан-Ханский

Багги тур по Байкалу: контрастные дороги, река Курма и косы Курминского озера

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Путешествие на багги – это маршрут по контрастным дорогам Байкала! Вам предстоит преодолеть вброд реку Курма и пройти на багги по бездорожью сибирской тайги. А это самые взрывные эмоции и незабываемые впечатления!
На багги к малому морю - Курминское ущелье, мысы Цаган-Хушун и Улан-Ханский
На багги к малому морю - Курминское ущелье, мысы Цаган-Хушун и Улан-Ханский
На багги к малому морю - Курминское ущелье, мысы Цаган-Хушун и Улан-Ханский
На багги к малому морю - Курминское ущелье, мысы Цаган-Хушун и Улан-Ханский
На багги к малому морю - Курминское ущелье, мысы Цаган-Хушун и Улан-Ханский
На багги к малому морю - Курминское ущелье, мысы Цаган-Хушун и Улан-Ханский
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Что вас ожидает:

  • Курма
  • Мыс Цаган-Хушун
  • Долина реки Курма
  • Древнее Шатрово-каменное сооружение
  • Стоянка краснокнижных птиц
  • Мыс Улан-Ханский
  • Курминское ущелье (1200 м над уровнем моря)
  • Река Улан-Хан
  • Источники Сурхайте
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Описание

Что вас ждет:

Курма — мыс Цаган-Хушун — долина реки Курма.
Проходим инструктаж и отправляемся в путь! Мы подобрали контрастный участок дороги, чтобы вы получили весь спектр ощущений от багги!
Проверим машины в деле! Будем разгоняться до 80-90 км/ч, проезжать вброд по горной реке, преодолевать препятствия и бездорожье. В пути насладимся великолепными видами долины реки Курма и косы Курминского озера.

Мыс Цаган-Хушун

Мыс Цаган-Хушун – одна из ключевых точек экскурсии. На наш взгляд, это наиболее живописное место Малого моря: тут открываются величественные виды, природные арки, загадочные пещеры и головокружительные панорамы, напоминающие бухты Балийских побережий. Останавливаемся, гуляем, делаем эффектные фото.
Древнее Шатрово-каменное сооружение — стоянка краснокнижных птиц — мыс Улан-Ханский
Вам предстоит преодолеть вброд реку Курма и пройти на багги по бездорожью сибирской тайги. А это самые взрывные эмоции и незабываемые впечатления!
Пребываем к древнему Шатрово-каменному сооружению. О старине сооружения свидетельствует красный лишайник на стыках камней, для образования которого требуется много-много лет. Тут ваш гид откроет сакральные истории и легенды этих мест. Преодолеем на скорости байкальские луга с редкими видами цветов и растений и остановимся на месте обитания краснокнижных птиц — Турпанов. Если повезёт, сделаем фото с редкими птицами.
Курминское ущелье (1200 м. над уровнем моря) — мыс Улан-Ханский
Путешествие на багги – это маршрут по контрастным дорогам Байкала! Далее мы пройдём живописный участок пути: с одной стороны его прижимают белоснежные скалы, с другой – резкий обрыв к Байкалу. В дороге нам встретятся препятствия, которые мы ловко преодолеем на проходимых багги!
Поднимаемся на багги к Курминскому ущелью – это одна из самых высоких точек побережья. Отсюда открывается потрясающий вид на острова Ольхон, огой и залив Малого Моря.

Река Улан-Хан — Источники Сурхайте — Курма

Преодолеваем на багги реку Улан-Хан и подъезжаем прямо к Священным источникам. Сделаем длительную остановку: прогуляемся к горному озеру Сурхайте Нур, где обитает много лошадей, насладимся видами, наберём священной водички.
Устроим вкусный обед: тут можно купить позы и омуля, организуем настойки на березовом соке и песни под гармошку. Желающие успеют сходить в горячую баньку. Обратный путь пройдёт по густым таёжным лесам и живописному бездорожью.

Согласно расписанию в календаре

Ответы на вопросы

Что входит
  • Экскурсия
  • Транспорт
  • Баня на Источниках
Что не входит
  • Обед
Место начала и завершения?
деревня Курма, Ольхонский район, Иркутская область
Когда и сколько длится?
Когда: Согласно расписанию в календаре
Экскурсия длится около 6 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными посетителями, количество которых может меняться
Важная информация
  • В ближайшее время с вами свяжется наш сотрудник и уточнит ваше местонахождение. Трансфер гибкий и осуществляется с побережья малого моря (как со стороны Ольхона, так и со стороны материка). После контакта
  • Вы будете знать точное место встречи. Возможно изменение времени
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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