Из центра острова Ольхон мы отправимся на самый север острова.



Здесь удивительные ландшафты и необычные пейзажи.



Мы доберем до смотровой площадки Харанцы и рассмотрим вдалеке острова Лев и Крокодил.



Мы насладимся красотой природы и побываем на мысе Сааган-Хушун и мысе Хобой.



Откройте для себя красоту Байкала.